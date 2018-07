Trumpovo velkorysé gesto vůči Putinovi a souhlas s anexí Krymu je možný. Merkelová mu leze na nervy a Brusel ho nenávidí. Profesor Tomský otevřeně o konfliktu USA a Evropy

Anketa Věříte, že za 10 let se naše země bude mít lépe než dnes? Věřím 14% Nevěřím 86% hlasovalo: 5097 lidí

Americký prezident Donald Trump v neděli přirovnal obchodní praktiky EU k obchodním praktikám Číny. „Evropská unie je možná stejně špatná jako Čína, jenom menší. Je hrozné, co nám dělají,“ řekl Trump v rozhovoru s televizní stanicí Fox News. Americký prezident rovněž uvedl, že EU loni dosáhla v obchodování s USA přebytku 151 miliard dolarů (téměř 3,4 biliónu Kč). Hovořil rovněž o protekcionismu EU v automobilovém průmyslu a v zemědělství. Trump minulý měsíc pohrozil Evropské unii dvacetiprocentním clem na dovoz automobilů, pokud EU brzy nezruší svá ochranná opatření proti Spojeným státům. Místopředseda komise Jyrki Katainen následně varoval, že EU na případné zvýšení cel na dovoz aut do USA odpoví vlastními kroky. EU již minulý měsíc začala uplatňovat cla ve výši 25 procent na dovoz některého zboží ze Spojených států, například motocyklů, džín nebo whisky. Reagovala tak na americká cla na dovoz oceli a hliníku. Trump rovněž odmítl podepsat závěrečné komuniké posledního setkání G7. Takže, co se to děje? Přichází obchodní válka mezi USA a EU? Je to jen jakési „licitování“ o lepší podmínky a ukazování svalů, nebo to může mít nějaké větší geo-strategické důsledky? A TTIP je asi definitivně mrtvá, že?

Donald Trump se chová jako typický obchodník a Evropská komise není schopna reagovat racionálně. Obě strany místo odvetných opatření a obchodní války by si měly sednout k jednacímu stolu a detailně se podívat na jednotlivá cla a vyrovnat nerovnosti a neférovou praxi. Stopadesátimiliardový deficit není pro Spojené státy žádná tragédie, Británie má s EU větší deficit obchodní bilance (170 miliard dolarů), ale když k tomu připočteme vysoké americké náklady na NATO a letitou neochotu Evropanů přispívat už po léta až na výjimky slibovanými dvěma procenty, ale pouze polovinou, jde už o slušnou částku. Německá vláda letos náklady na obranu dokonce o něco málo snížila, což musel Trump po všech svých výhrůžkách považovat za provokaci.

A nezapomínejme, že Amerika je největším exportním trhem Evropanů, kdežto americká ekonomika je dnes, kdy už nemusí prakticky importovat plyn a ropu, téměř soběstačná, čili obchod s Evropou není tak důležitý a Británie, druhá největší ekonomika v Evropě, bude stát mimo. TTIP je jistě mrtvá, ale Trump a jeho tým nejsou žádní šílenci a mají v rukou trumfy. EU nechce uznat realitu ani při jednání s Británii, kterou hodlá poškodit i na svůj úkor. Bruselská nomenklatura je ideologická, Trumpa nenávidí, není schopna pragmatického uvažování a Ameriku na rozdíl od Británie poškodit nemůže. Poškodí sebe.

Napětí mezi Evropou a USA není jen v otázce vzájemného obchodu, ale i ve vztahu k Íránu. Trump v neděli potvrdil, že Spojené státy budou uplatňovat sankce na evropské podniky, které budou obchodovat s Íránem. Americký prezident se v květnu rozhodl odstoupit od mezinárodní jaderné dohody s Teheránem a obnovit hospodářské sankce vůči Íránu. Evropské státy s Íránem obchodovat chtějí… Co lze očekávat zde?

To je velmi nepříjemné, a opět Evropané nemají šanci. Zhruba osmdesát procent investorů, převážně německých firem, už oznámilo ústup, nikdo s výjimkou Číny a Ruska si nemůže dovolit americký bojkot ignorovat. Američané mají výhodu kontroly mezinárodního bankovnictví. Nedávno pro výstrahu odmítli vízum Javieru Solanovi, bývalému generálnímu tajemníkovi NATO, protože v době sankcí navštívil Teherán.

Rozpor existuje i v otázce Nord Streamu 2 mezi Merkelovou a USA. USA na ni tlačí, aby stavbu dalších potrubí plynovodu odmítla. Co můžeme čekat tady? Mimochodem, Merkelová nedávno řekla, že Evropa se musí spolehnout sama na sebe, nikoli na USA… To by opět mohlo vypadat jako zásadní roztržka… Trump si očividně s Merkelovou nepadl do oka i kvůli imigraci a dalším věcem…

Poláci mají v USA silné lobby a považují právem oba plynovody Nord Streamu za rusko–německý pakt proti Polsku, chystají se postavit druhý obří terminál na kapalný plyn pro případ uzavření ukrajinské cesty. Problém je ovšem jeho cena, je dražší než ruský plyn. V téhle záležitosti zřejmě žádný nový vývoj očekávat nelze.

Co role Francie? Trump údajně nabízel Macronovi, že když Francie vystoupí z EU, dostane lepší obchodní podmínky, než má EU… Chce Trump roztrhnout osu Berlín–Paříž?

V této otázce se nacházíme v oblasti spekulací, ale není pochyb, že Trump považuje Evropskou unií za absurdní spolek (nepochybně pod vlivem Bannona a Farage). EU se vůči němu chová povýšeně a stejně jako kancléřka Merkelová neustále moralizuje, jako by byla osvíceným vedením světa. Pokrokářská, utopická a univerzalistická ideologie musí Trumpovi jít hodně na nervy. Vždyť kvůli ní vystoupil z Pařížské dohody i z OSN. Prezident považuje působení nadnárodních organizací (WTO, IMF, UNESCO a mnoha dalších) za negativní a pro Ameriku nevýhodné. Je zastáncem pragmatických bilaterálních, nikoli globálních dohod.

16. července se má Trump sejít s Putinem. Trump nevyloučil, že by mohl uznat anexi Krymu a podpořil návrat Ruska do G7. Co lze od setkání očekávat? Může dojít ke zlepšení vztahů obou velmocí?

Nemám ponětí. Rusko je obchodně i vojensky nevýznamné. Zasáhlo v Sýrii, protože se Západ po fiasku v Afghánistánu a Iráku neangažoval. Mělo tam svou jedinou zahraniční základnu. Putinovy výdaje na zbrojení jsou desetina amerických (65 milionů dolarů). Anexi převážně ruského Krymu implicitně uznává každý, takže Trumpův explicitní souhlas je docela pravděpodobný a velkorysé gesto vůči Putinovi je také možné, byť je doma vyšetřován za zřejmě fiktivní spolupráci s Ruskem během voleb a nerad by přiléval oleje do ohně.

A měly sankce proti Rusku nějaký efekt? Nedojde k jejich opuštění?

Vliv sankcí byl na Rusko zatím celkem zanedbatelný, sankce mají vždy velmi pomalý a dlouhodobý dopad, firmy nemohou dovážet západní technologii, mají zmražená dolarová konta a podobně. Daleko vážnější byl pro ruské hospodářství propad ceny ropy a následný vzestup. Ke zrušení zřejmě nedojde pro nesouhlas amerického Kongresu.

Výsledky politiky USA na Ukrajině a v Sýrii asi nelze zatím příliš hodnotit jako úspěch, že?

To určitě nelze!

