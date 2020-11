Ty nejhorší sny Lipovské. Modlete se. K ČT s ženou, která si tam zažila své

ROZHOVOR Takže jednoduše a prostě! „Ta komise stála za starou bačkoru, nepracovala pro Radu ČT a v podstatě pouze dělala stafáž pro neprůhledné kšefty pana generálního ředitele Dvořáka.“ Zkušená publicistka a členka Rady ČT z dob televizní krize Jana Dědečková si nebere servítky při hodnocení aktuálního dění kolem České televize. Své přidala i k petici směrované premiérovi: „Tito notoričtí petenti jsou přesvědčení o své výjimečnosti, ale na občany jejich jména dnes působí spíše jako červený hadr na býka.“ A má i jedno doporučení těm, kdo do Rady ČT navrhli Hanu Lipovskou. „Každý z biskupů by měl Haně Lipovské věnovat denně část svých modliteb, protože se ocitla v něčem, co netušila ani ve svých nejhorších snech. Vím, o čem mluvím.“

Kolem České televize to zase vře. Rada ČT odvolala členy dozorčí komise ČT a někteří to chápou tak, že mohlo jít jen o test síly, zda by podobně mohl být odstaven i dlouholetý ředitel ČT Petr Dvořák. Jak situaci čtete vy? Rezignovali už předseda i místopředseda rady…

Někteří komentátoři a politici rádi vytvářejí spiklenecké teorie. Žádný test síly v tom nevidím. Jednoduše a prostě: ta komise stála za starou bačkoru, nepracovala pro Radu ČT a v podstatě pouze dělala stafáž pro neprůhledné kšefty pana generálního ředitele Dvořáka. Rezignace předsedy rady je zcela namístě. Dlouhodobě nečinnost komise přehlížel. A pan místopředseda? Na jaře 2021 mu končí mandát, takže to považuji za dobré gesto vysílající signál ke spřáteleným médiím. Nic bych za to nedala, kdyby se krátce po skončení mandátu objevil na obrazovce ČT.

Desítky osobností se podepsaly pod otevřený dopis premiérovi Andreji Babišovi, ve kterém upozorňují na situaci v České televizi. Vadí jim mimo jiné právě způsob odvolání dozorčí komise Rady ČT. Václav Malý, Jiří Suchý, Bolek Polívka a další mají obavy. Co na jejich snahu říct?

Kdybyste těmto „osobnostem“ položila otázku, kolik v ČR působí mediálních rad, tak budou koukat jako péro z gauče. Natož aby něco věděli o dozorčí komisi Rady ČT. Tito notoričtí petenti jsou přesvědčení o své výjimečnosti, ale na občany jejich jména dnes působí spíše jako červený hadr na býka.

Co říci obecně na různé otevřené výzvy a dopisy od osobností veřejného života? Jsou přínosem? Nemůže na ně být veřejnost spíše alergická?

Domnívám se, že díky těmto lidem dochází k devalvaci občanských aktivit a veřejnost je vnímá značně negativně. Já osobně se na tyto patetické výkřiky dívám s úsměvem, protože v demokracii má každý právo stát se směšným, pokud cítí takovou potřebu.

Pokud se bavíme o konci oné dozorčí komise, i senátoři nesouhlasí se způsobem odvolání. „Domnívám se, že s ekonomkou paní Lipovskou zákon do České televize teprve přichází, proto to zděšení a křik,“ řekla jste v červnu v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz. Platí to stále? Myslíte si, že bylo vše v pořádku?

Myslím si to i nadále a jsem ráda, že paní Lipovská je členkou Rady ČT. Odvolání komise je v pořádku. Je to pouze poradní orgán Rady ČT, a pokud není funkční, což je patrné nejen ze zápisu a zvukových záznamů jednání rady, má rada právo je odvolat ze dne na den. Senátoři nemusejí souhlasit. Měli by však přestat vytvářet na členy rady politický nátlak, protože jejich hloupá stanoviska, kterými zásobují média, nic jiného než nepřípustný politický zásah nejsou.

„Nesmíme dopustit, abychom se vydali maďarskou a polskou cestou. Pokud se proto ukáže, že odvolání dozorčí komise Rady ČT bylo v rozporu se zákonem, vyvolali bychom v Poslanecké sněmovně hlasování o odvolání těch členů rady, kteří jej porušili,“ deklarovala předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Co na tento návrh říkáte?

Doufám, že paní Markéta Pekarová nebude vycházet pouze z názoru, který je výsledkem činnosti jejích vlastních mozkových závitů, ale počká na fundované rozhodnutí soudu. Nikdo jiný o tom, co bylo, nebo nebylo v rozporu se zákonem, totiž rozhodnout nemůže.

Poslanci Karel Schwarzenberg a Miroslav Kalousek (oba TOP 09) dokonce dopisem vyzvali Českou biskupskou konferenci, aby po ekonomce Haně Lipovské žádala odchod z Rady ČT. Je něco takového v pořádku?

Chucpe! Co k tomu říct více. To slovo vystihuje vše.

Biskupové Kalouskovi se Schwarzenbergem odpověděli. Zdůraznili, že Lipovskou do Rady ČT nevolili oni, ale poslanci. A tím to prý pro představitele církve končí. Co říkáte jejich reakci?

Biskupové se zachovali dost zbaběle. Měli Haně Lipovské vyjádřit podporu a zdůraznit, že je stále stejně hodna důvěry jako v době, kdy ji navrhli. Ty morální vlastnosti přece nezmizely jen proto, že na ni dnes útočí smečka zdivočelých šakalů, kteří by eventuálně mohli svou jedovatou slinou potřísnit i je. Každý z biskupů by měl Haně Lipovské věnovat denně část svých modliteb, protože se ocitla v něčem, co netušila ani ve svých nejhorších snech. Vím, o čem mluvím. A myslím na tuto drobounkou dívku každým dnem.

Do radní Lipovské se už obula herečka Aňa Geislerová, která zkoumala, zda byla Lipovská někdy kreativní a stvořila něco uměleckého. „Je pozoruhodné, čemu jako ekonomka věnujete svou pozornost, ale rozhledem, zkušeností a morálním postojem to vlastně odpovídá těm chlebíčkům,“ uvedla na sociální síti. Jde podle vás o adekvátní reakci? Je možné, že umělci mají do fungování televize lepší vhled?

Ta paní se vyjadřuje jako hloupá a nevzdělaná herečka. Navíc je ve střetu zájmů. Nehodlám komentovat její výroky.

Vraťme se ještě k osobnosti ředitele ČT. Přijde po dozorčí komisi na řadu ředitel ČT Dvořák, jak se někteří obávají? Radní ČT Pavel Matocha, jeden z těch často kritizovaných, ujistil, že nic takového by nepodpořil…

Nevidím do myšlení pana Matochy, ale domnívám se, že toto stanovisko vyslovil proto, že je ve své funkci krátkou dobu a ještě si nestačil udělat na ředitele svůj názor. Já osobně se domnívám, že pan Dvořák byl a je špatný ředitel ČT. Na druhé straně jsem přesvědčena, že se jen těžce může najít lepší. Tato instituce je již natolik nedůvěryhodná, že ji nepomůže žádná změna ředitele. A je naprosto nemožné, aby tento stereotypem řízený vlak s výbušnou náloží skončil jinde než na smetišti dějin.

Hrozí podle vás „spacáková revoluce“? Někteří mají pocit, že v posledních dnech prožívají opakování dvacet let starých událostí. Na podzim 2000 rovněž stoupalo napětí kolem Rady České televize, které před Vánoci vedlo ke známé „televizní krizi“, v níž se zaměstnanci postavili proti nově zvolenému řediteli Jiřímu Hodačovi. Ale o těchto věcech víte vy víc než kdokoli jiný…

To deja vu prožívám také. Jsou to známá jména a bojují o nekontrolované peníze.

Od „obránců ČT“ můžeme často slyšet, že kupříkladu kritika zaměstnanců Wollnera, Fridrichové, Železného, Moravce a jiných je ve skutečnosti jen útok na nepohodlné. Co si o tom myslíte?

Je to především útok na neprofesionalitu a manipulaci. Výše jmenovaní lidé jsou symboly všech těchto nectností a divím se, že ostatní zaměstnanci ČT, kteří jsou ve svých profesích mnohdy skutečnými profesionály, si již dávno sami nesjednali pořádek. Tzv. obránci ČT jsou jen lidé ve střetu zájmů, protože jsou na ČT existenčně závislí, nebo politici, kteří se ze situace snaží vytřískat politický kapitál.



