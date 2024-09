Umělec a politik Hřivnáč: Byty místo zbraní. Vysázel jsem 20 tisíc stromů a vím, že Green Deal je podvod

Mluvíme spolu o krajských volbách, nicméně Česko postihly povodně. A váš Moravskoslezský kraj obzvláště. O čem má v této souvislosti přemýšlet občan-volič?

Vláda se nechválí, vláda se kontroluje. Musíme okamžitě v celém kraji provést revizi efektivity vynaložených desítek miliard korun na „protipovodňová opatření“ po roce 1997, protože vidíme, že stav je stále neuspokojivý, a povodňové škody se opakují. Proč nestojí nádrž Nové Heřminovy? Např. Bohumín utratil za protipovodňová opatření 160 mil. Kč, ale jelikož dvě obce opatření neprovedly, tak jako celek je to nefunkční a „zbytečné“. Protipovodňová opatření a ochrana vlastního obyvatelstva a majetku by měly být investiční prioritou každé vlady! Jak dlouho bude vláda zkoušet trpělivost našich občanů?

Pane Hřivnáči, co vede dlouholetého komunálního politika k tomu, že kandiduje za koalici SPD, Trikolora a PRO? Od příznivců vládní koalice zní výtky o proruské orientaci, rasismu, populismu apod., tak jak na ně nahlížíte?

Dlouhodobě se mi nelíbí současné směřování politiky České republiky. Nesouhlasím s ultralevicovými, extrémistickými agendami, směřujícími k erozi a rozkladu naší kultury a civilizace. Genderismus, multikulturalismus, politická korektnost, wokismus, klimaalarmismus, inkluze, to vše jsou různá chapadla téže chobotnice, s jediným cílem, rozvrátit společnost, tisíciletou kulturu, a postupně, salámovou metodou, zavést totální kontrolu společnosti, a následně opustit demokracii v naší zemi. Vládní progresivistická pětikoalice nás vede do zmaru a my se jí musíme postavit na všech úrovních. Tedy také nyní, na té krajské.

Příznivci vládní koalice nemají proti našim hospodářským a politickým řešením argumenty, a proto se za pomoci spřátelených médií snaží o naši dehonestaci a nálepkování. My jsme PROčeští, nejsme rasisté a chceme vrátit vládu zpátky do rukou lidu. Demokracie je demokracií pouze bez přívlastků. Zažil jsem „Lidovou demokracii,“ a dnes tady máme podobnou „Demokracii liberální“.

Dlouhá léta se v rámci samosprávy angažujete za životní prostředí ve smyslu čistoty přírody, vysazování stromů apod. Strana PRO a Jindřich Rajchl osobně však zároveň kritizují Green Deal a žádají jeho revokaci. Jak to jde dohromady?

Déle než třicet let pracuji jako předseda komise životního prostředí. Přetvářím ve spolupráci s obcí naši plochou zemědělskou krajinu a obrovské, zcelené lány zpět na krajinu, ve které se bude lépe žít. Vysadili jsme nové aleje, remízky v polích, háje kolem řeky Opavy a dnes pokračujeme s biokoridory vedoucími napříč katastrem obce. Stromy celý život sázel můj otec, a stromy sázím také já. Za dobu mé působnosti přibylo v obci nejméně 20 000 nových stromů a keřů.

Green Deal je největší podvod za celou dlouhou existenci lidstva. Nemá nic společného s ochranou přírody a krajiny. Vychází ze zmanipulovaných čísel a zmanipulovaných matematických modelů. Je to spíše sociopatologický projekt, se zcela jinými cíli, nežli těmi oficiálně deklarovanými.

V Moravskoslezském kraji existují potíže s nepřizpůsobivými, zejména s Romy. Liberálně orientovaní politici zastávají potřebu soucitu a pomoci jim, místní občané zase žádají řešení kriminality, kterou páchají, a stejně tak jsou znechuceni tím, že nepřizpůsobiví vedou bezpracný život ze sociálních dávek. Má toto vlastně řešení? Kde je správná kombinace pomoci a tvrdosti?

Když použiji politickou zkratku, mohu to říct takto: „Kdo nemůže, tomu pomozme. Kdo nechce, ať zemře hladem.“ Je to jeho rozhodnutí. Říkám k tomu tento jednoduchý příklad: Představte si, že za vámi přijde soused a prosí o pecen chleba pro své hladové děti. Vy mu řeknete ano, daruji. Pomůžu. Ale naštípejte mi na oplátku hromádku dřeva, nebo mi vyházejte před domem na chodníčku sníh. On pracovat odmítne. Dáte mu ten chléb?

Já nepřizpůsobivé občany nedělím dle barvy kůže. Jsou to lidé, kteří mnohdy neumějí zacházet s penězi, ani se svým životem. Pracovat umějí, ale nemají tu potřebu. Proč také, mají přece sociální dávky.

Žádné rychlé řešení problému neexistuje. Je potřeba zavést terénní sociální pracovníky, a individuálně, každodenní prací, řešit každého nepřizpůsobivého člověka samostatně. Stačí převést peníze od politických neziskovek, k neziskovkám sociálním a jsme na dobré cestě. Současná vláda to řešit nechce a neumí. Doslova tyto občany dávkami uplácí, aby měla klid a mohla se věnovat jiným věcem. Například Prague Pride či rušením označení toalet ve školách na dívčí a chlapecké.

K tomuto problému uvádíte, že příspěvky na bydlení mají opět inkasovat majitelé bytů, které pronajímají sociálně slabým občanům. Nyní jdou nájemníkům. Nehrozí, že inkaso těchto příspěvků majitelům bytů povede k obchodu s chudobou, kdy někteří vlastníci domů za horentní sumy placené státem pronajímali byty mizerné kvality?

Mnozí nájemníci neumějí zacházet s penězi. Jsou doslova finančně negramotní. Peníze na úhradu nájmu dostávají plně hrazené od státu. A to jak zákonný příspěvek na bydlení, tak nenárokovou dávku v hmotné nouzi. V případě nouze dostanou ledničku nebo žehličku. Přesto velmi často přicházejí o své bydlení pro neplacení nájemného. Dávky použili na něco jiného. Na alkohol. Drogy. Výherní automaty. Z mých zkušeností vím, že kolem 80 % nových žadatelů o byt jsou právě tito lidé. Pokud dávky dostane na účet přímo pronajímatel, tito lidé o své bydlení nepřijdou. V rámci republiky to mohou být desetitisíce občanů ročně.

Žádné zneužití prostředků ze strany pronajímatelů nehrozí. Každou dávku schvaluje místní správa sociálního zabezpečení. Ta je povinna posoudit splnění všech zákonných podmínek. Zkontrolovat úhradu nájmu za minulé čtvrtletí, a přiměřenou výši místně příslušného nájmu. Teprve poté peníze rozesílá. Nájemníkovi nebo pronajímateli. Pokud stát pošle peníze za nájem pronajímatelům přímo, nebude jej to stát navíc ani korunu, a jak jsem již řekl, zachrání bydlení desetitisícům občanů ročně.

Byty místo zbraní, napsal jste. Co si pod tím lze představit?

Je to přímá reakce na nákup letadel F-35 od USA. Pro občany je obrovský rozdíl, zda budeme mít v republice 24 letounů určených pro minulou válku nebo 100 000 nových bytů ve stejné ceně. Pokud uhradíme letadla, obrovské prostředky půjdou pryč z naší ekonomiky. Při výstavbě bytů zůstanou peníze u nás v oběhu. Stát dostane navíc všechny vložené prostředky zpět. DPH, daň ze zisku firem, sociální a zdravotní pojištění a daň z příjmu zaměstnanců. Zbylou část obdrží z přiměřeného nájemného za pronajaté byty. Po výstavbě bytů přibude v naší zemi bohatství.

Vy dáváte najevo konzervativní postoje, pokud jde o otázky LGBT, kdy mluvíte o tom, že tyto sexuální menšiny liberální trendy využívají k předvádění se. Stejně tak tvrdíte, že tato agenda nemá co dělat ve školách. Jak se vypořádat s námitkou, že svou sexuální orientaci nikdo neovlivní a neměl by být občanem druhé kategorie?

My Češi jsme tolerantní národ. Nikoho nezajímá, co dělá soused za dveřmi své ložnice. Takže o diskriminaci u nás rozhodně nejde. Pohlaví existují pouze dvě. Vše ostatní je stav mysli. Pokud už k nějaké diskriminaci v našem civilizačním okruhu dochází, je to diskriminace bílého heterosexuálního muže. Např. diskriminace pomocí kvót. Já trvám na tom, že agenda LGBT nemá co dělat ve školách. Je to jen prosazování extremistické ultralevicové ideologie, jež krade našim dětem jejich pohlavní identitu. Vyprávěla mi studentka místního gymnázia, že v jejich třídě s třiceti studenty, se po totální školní masírce hlásí 16 studentů k LGBT.

Kandidujete v krajských volbách. Co konkrétně chcete prosazovat? Kupříkladu jak se vypořádat s tím, že ceny energií likvidují těžký průmysl, který je v Moravskoslezském kraji tradiční? Exhejtman Vondrák snil o tom, že v Ostravě bude Silicon Valley.

Pracoval jsem sedm volebních období v zastupitelstvu. Z toho poslední čtyři roky jako místostarosta obce. Déle než 30 let jsem předseda komise životního prostředí. Pracoval jsem na tvorbě územního plánu, Státních pozemkových úprav, orientuji se v kapitolách rozpočtu obce. Mám rozsáhlé životní zkušenosti. Pracoval jsem v zemědělství, v průmyslu, ve správě bytů. Od roku 1990 jsem na volné noze. Jsem manažer a umím řešit problémy. Náš kraj má mnoho problémů. Od dobrého dopravního napojení odstrčeného Bruntálska, po problémy ve zdravotnictví. Naše strana PRO Jindřicha Rajchla hájí osadu Bedřiška v Ostravě, jejíž komunita sténá pod náporem dravých developerů. To, že je v Ostravě, a vlastně v celé republice likvidován průmysl vysokými cenami energií, je všem dobře známo. Doslova likvidační ceny energií zavedla naše současná vláda. Nikdo nás nenutí prodávat elektrickou energii přes lipskou burzu. Proto jsou volby do krajských zastupitelstev především referendem o současné vládě.

Jakožto básník a výtvarný umělec jak se stavíte k tomu, jak stát zachází s uměním či jak ho podporuje? Na sousedním Slovensku teď Ficova vláda tvrdí, že podpora umění byla dominantně vyhrazena umělcům jednoho politického názoru. Umělci zase tvrdí, že jde o likvidaci kultury. Jak s podporou kultury a umění správně zacházet?

Jsem galerista, sochař, kurátor a básník. Měl jsem tři desítky samostatných sochařských výstav, a připravuji další. Napsal jsem 4 sbírky poezie. Mnozí znají mou autentickou knihu BRUTAL BRUNTAL, popisující postavy a postavičky, radosti a strasti bruntálského regionu.

Kultura, je znakem každé civilizace. Jsem toho názoru, že stát má podporovat kulturu společensky důležitou. Financovat celostátní kulturní instituce. Divadla, Národní, krajské a okresní galerie. Knihovnictví, významné kulturní akce, jako je Smetanova Litomyšl atp.

Není však dobré, když jakýkoli stát financuje kulturu výběrově. Například upřednostňuje ty umělce, kteří podporují jeho politiku, ideologii a propagandu. Do jaké míry to tak bylo za minulé vlády na Slovensku a stále je částečně u nás, musí posoudit každý sám.

Pokud jde o umělce, jen čas a jejich zákazníci rozhodují o tom, kdo z nich se prosadí, a kdo ne. Umělec má nastavovat společnosti zrcadlo. Být kritický a ne patolízalský. Má tvořit umění, protože má nepřekonatelné umělecké pnutí, vnitřní potřebu. Nikdy by neměl být institucí financovanou z daní svých sousedů.

S širším pohledem umělce může souviset poslední otázka. Co se na duši našeho národa změnilo od roku 2020? Zažili jsme covid, zažíváme válku na Ukrajině. Jak nás to změnilo?

Svět se vyvíjí, a my s ním. Pokud by se jednalo o přirozený, poklidný vývoj, je vše v pořádku. Všichni však vidíme, že vývoj společnosti je doslova tlačen. Uměle. Jedním směrem. Tu geopolitickými a finančními zájmy některých zemí, tu nikým nevolenými neziskovkami, za podpory spřátelených, finančně motivovaných sdělovacích prostředků. Před očima nám doslova kradou naše děti ideologizovaným školstvím. Zavádějí cenzuru nepohodlných názorů. Vláda se nebojí dezinformací. Vláda se bojí pravdy.

Strana PRO, jejímž jsem politikem, je stranou odborníků. Vycházíme z principů a zásad Tomáše Bati. Jsme stranou usilující o návrat k demokracii bez přívlastků. Stranou hájící zájmy českých občanů. Vláda v nás však vidí nebezpečí při prosazování svých i cizích zájmů. Proto s námi nikdy nepřipustila rovnocennou, férovou diskusi. Vláda raději kope příkopy a chystá ostnatý drát.