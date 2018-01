Umělec, který podal na Jiřího Drahoše trestní oznámení: Ty řeči o Rusku byly šířením poplašné zprávy!

ROZHOVOR „Nejsme ještě úplně zvyklí na přímou volbu, takže to bylo jako Sparta proti Slavii,“ říká v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz novoborský výtvarník a aktivista Pavel Danys. „Sparta má trochu větší tradici, a tak vyhrála,“ uvádí s tím, že pro Zemana rozhodla zkušenost v politice. Na Drahoše Danys podal koncem minulého roku trestní oznámení. „Zarazilo mě, že několikrát prohlásil, že naše volby jsou ovlivňovány zahraničními rozvědkami, hlavně z Ruska. Já jsem to podal s tím, že mám podezření na šíření poplašné zprávy. Vyzval jsem ho, aby mi sdělil jako kandidát na prezidenta něco konkrétního. Neodpověděl mi. Sám se těmito výroky poškodil,“ vysvětluje.

Prezidentské volby vyhrál opět Miloš Zeman. Proč podle vás?

Nerozhodlo to podle mě, jak se uvádělo, téma migrace. Vyhrála zkušenost v politice. Můj názor však je, že nešlo vůbec o Zemana a Drahoše. Ale o parlamentní strany z takzvaného Demokratického bloku – tedy TOP 09, ODS, STAN a KDU-ČSL. Nemají v parlamentu většinu, takže se to snaží změnit přes jmenování předsedy vlády. Nemyslím, že jsou až tak zklamaní voliči Jiřího Drahoše. Také dostal dost hlasů. Ale zklamané jsou výše uvedené politické strany. Bojuje se o tu sto jedničku. A ta je teď reálná. Voliči to vzali jinak. Jací prezidentští kandidáti jsou, jak vypadají, jestli je slušný, nebo hulvát. Nebrali to podle toho, jaký to má vážný důsledek směrem do parlamentu i vlády. Určitě neprohráli voliči ani jednoho z prezidentských kandidátů, ale prohrál na celé čáře Demokratický blok založený Miroslavem Kalouskem.

Co rozhodlo? Byly to televizní debaty?

Byl jsem na těch debatách osobně. Částečně tam byla vyvolaná davová psychóza. Myslím, že ještě nejsme zvyklí jako třeba v Americe na přímé volby. Je to tady tak trošku jak Sparta proti Slavii.

Trošku hodně...

Myslím si ale, že tím to skončilo a bude to jiné. Voliči se o to už nebudou tolik zajímat. Jenom v parlamentu, v senátu, ve vládě. Na podzim v komunálních volbách dojde podle mého názoru k různým odvetám za parlamentní a prezidentské volby. Takže tam čekám opět veselo.

Asi jako v každých volbách...

V těchto prezidentských to bylo, jak už jsem uvedl, jako Sparta versus Slávie. A Sparta má, řekněme, trochu větší tradici, tak vyhrála.

Odpůrci Miloše Zemana si polepšili oproti roku 2013 téměř o tři procenta, ale stejně ho neodstavili. Co udělali špatně?

Špatně byl – což bylo i v parlamentu – způsob vedení boje proti Babišovi a Zemanovi. Ten nebyl proti jejich politice, ale proti jejich osobám.

O vás jsem se dočetl, že jste koncem roku 2017 na Jiřího Drahoše podal trestní oznámení. Můžete prozradit proč?

Zarazilo mě, že několikrát prohlásil, že naše volby jsou ovlivňovány zahraničními rozvědkami, hlavně z Ruska. Já jsem to podal s tím, že mám podezření na šíření poplašné zprávy. Vyzval jsem ho, aby mi sdělil jako kandidát na prezidenta něco konkrétního. Protože když já o vás řeknu, že máte AIDS, tak se vás žádná ženská nedotkne. Zdůraznil jsem to z toho důvodu, že se nejedná o řadového občana, ale kandidáta na prezidenta. Od policie jsem dostal odpověď, že pan Drahoš údajně řekl v novinách, že dehonestuji jeho osobu. Což nebyla pravda. Oslovil jsem ho slušně. Neodpověděl mi. A neodpověděl ani na dotazy, které jsem mu dával jinou cestou. Myslím, že to byla škoda. Sám se těmito výroky poškodil. Proti Zemanovi byl nemastný neslaný. A to se dnes nebere. Také jsem od něj neslyšel nějaké programové věci. V závěru debaty v Rudolfině se ho ptali, koho bude mít ve svém štábu, pokud vyhraje. Řekl, že ještě neví. To byla také chyba.

Miloš Zeman také určitě neudělal v posledních pěti letech všechno dobře. V čem by se měl ve druhém volebním období zlepšit?

Miloš Zeman by měl na devadesát procent vypustit ze svých projevů ty svoje bonmoty. Politika není varieté. Tohle bych mu vyčetl. Méně bonmotů a více reálných odpovědí.

V sobotu jsem vás v televizi viděl ve volebním štábu Miloše Zemana a mával jste tam – v jednu chvíli i na pódiu – nějakým předmětem. Co to bylo?

Nechal jsem kamaráda skláře vyrobit velkou skleněnou originální žárovku. Na ní bylo nataveno Z jako Zeman. Tu jsem mu potom předal. Taková Zemanova žárovka. Myslel jsem to tak, že každý král měl královské žezlo a královské jablko. Udělal jsem to tak, že když si to vezmu do pravé ruky jako žárovku za šroubení, tak je to jako žezlo. Pokud se obrátí naruby, je to jako jablko. Byl to symbol, žezlo a jablko v jednom.

Takže váš dárek?

Ano, byl to můj dárek Miloši Zemanovi. Ale taky s ním v řadě věcí nesouhlasím. Myslím, že pan Babiš řekl něco důležitého. Že by Zeman měl něco udělat ve svém týmu. Taky se mi zdá, že by mohl mít kolem sebe ten tým trochu obměněný. Ovčáček a spol. Jsem zvědavý, jak Zeman splní to, co říkal, že bude mít lepší přístup k lidem a tak dále.

Co jako výtvarník teď chystáte?

Připravuji už rok velký artefakt ke stému výročí vzniku Československa, který chci předat do budovy parlamentu někdy koncem května.

Vy už máte i nějakou věc na Pražském hradě?

Ano. K sedmistému výročí narození Karla IV. jsme udělali velkou plastiku. Loni jsem odevzdával i Pražské jaro. Jsou to věci, na kterých mi hodně záleží. Dělám je zadarmo.

Fotogalerie: - Výtvarník Danys pro Zemana

autor: Oldřich Szaban