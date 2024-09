Únos i zproštění viny únosců bylo předem domluveno, tvrdí Buráň. Důkazy jsou prý ve spisu

Celá kauza vašeho únosu nezačala až 7. října roku 2014, ale mnohem dříve. Tvrdíte, že váš únos byl dlouho systematicky připravován. Jak to víte?

To, že se na můj únos systematicky připravovala celá rodina Novotných s některými advokáty, v čele s již zesnulým panem Šabršulou, vím ze spisu. To zjistil vyšetřovatel a je tam těch poznatků nejen o přípravě únosu spousta. Jen olomoucká justice ty důkazy ignoruje a dělá jako by nic, jako kdyby tam žádné nebyly. Víte, každému tuto kauzu vysvětluji tak, že nehledám arbitra, který by se přiklonil na jednu nebo druhou stranu. Důkazů o zločinech Novotných a jejich přisluhovačů je v tom spise více než dost. Já potřebuji, aby se tím jen někdo zabýval a Vrchní státní zastupitelství a Vrchní soud toto za žádnou cenu nechtějí. Byli to totiž právě lidé z prostředí těchto organizací, jež zařídili Novotným nevídané zproštění. To je důvod, proč naše justice dělá jako že nic. Abych nezapomněl NCOZ a GIBS si v té kauze také sehrály své role. Všechny složky, jež jsem vyjmenoval, jsou jak jinak z Olomouce. Prostě jak to zaznělo v odposleších Novotného, kdy mu pan Jůzl vypráví, že až se ta kauza únosu dostane do Olomouce, tak tam ji zastaví, a Buráň se bude ještě divit. Dopadlo to přesně tak, jak se o tom ti lumpové v odposleších bavili. A opět to nikdo neřeší…

Proč podle vás vůbec vznikl nápad na to, že budete zrovna unesen? Přece provést něco takového a zároveň se vyhnout žaláři je velmi těžký úkol i pro zkušeného mafiána?

Proč? To já nevím. Nikdy by mě něco podobného nenapadlo. Novotný před únosem sice dlužil společnosti 170 milionů Kč, nějaké další peníze dlužil ze zpronevěr, když si firemní peníze poslal na svůj osobní účet. Ale nebyl pod tlakem. Já se chtěl domluvit smírně, ale musel jsem se domluvit. Byl jsem statutár té firmy, které pan Novotný dlužil. Byla moje povinnost řešit dluhy, třeba i společníků. Najal jsem právníka, jenž měl jediný úkol, a to dohodnout se s právníkem Novotného. S ním samotným to nešlo. A jak se vyhnout žaláři? Víte, Novotný sice, jak jsem zjistil, je člověk s kriminální minulostí a byl několikrát stíhán i odsouzen, takže na rozdíl ode mě věděl, co to je a co mu hrozí, ale zároveň byl sebestředný hlupák, který si myslel, že vše může a ví nejlépe, který domotal a zpackal, co se dalo. Samozřejmě k mému obrovskému štěstí.

Anketa Má cenu jít ke krajským a senátním volbám? Má 93% Nemá 5% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 3852 lidí

Bylo tedy podle vás již předem zřejmé, že k provedení vašeho únosu mají Novotní nějaké „krytí“ nebo že dokonce mají předem podchyceno, co se bude dít v případě, že půjdete na policii a obviníte je z únosu?

Ano, přesně tak. Jednoznačně to vyplývá z důkazů, jež jsou ve spise. Poté, co jsem podal trestní oznámení, se rozběhlo vyšetřování, které dopadlo dobře a věc se rozkryla, a to včetně silných důkazů, jak říkala sama policie. Věc mého únosu se vyšetřila, přestože ti policisté byli pod obrovským tlakem. Nejlépe to dokumentuje to, co řekl vyšetřovatel před soudem. Prohlásil tam, že v případě vyšetřování mého únosu to bylo poprvé za dobu jeho kariéry u Policie České republiky, kdy měl obavu o život svůj i jeho rodiny. Tohle si každý najde v rozsudcích Krajského soudu Zlín. Jen pro doplnění, ten pán před mým únosem vyšetřoval například známou lihovou kauzu, šlo o ostříleného a zkušeného policistu, který po mé kauze od policie odešel do civilu.

Celý únos byl podle vás zorganizován proto, aby vás váš bývalý společník donutil podepsat dokumenty, na základě kterých se měl obohatit o stovky milionů korun. Co by to bylo za peníze?

Můj bývalý společník mě 7. října 2014 unesl a násilím donutil podepsat listiny „o penězích, které neexistovaly“. Šlo o tzv. peníze na papíře, o pohledávky. On mě tím únosem, násilím za pomocí dalších osob, a výhružek, jako třeba smrtí mých dětí, chtěl vlastně jako fyzickou osobu zavázat k tomu, abych za naši společnou společnost, jež na „papíře“ dlužila nám oběma za prodej akcií stejnou částku splatnou za 8 let, zaplatil ze svého. Jednodušeji, já měl Novotným zaplatit za tu kvazi pohledávku, ale jen z mého majetku. Peníze jsem na to samozřejmě neměl… Kdo by taky měl v penězích 350 milionů Kč? Šlo jim o to vzít mi majetek, firmy, nemovitosti atd., prostě zničit mě. Tak to bylo nastaveno.

Akcie se původně prodaly proto, aby vznikla pohledávka, aby bylo možné třeba navýšit základní kapitál společnosti kapitalizací pohledávek společníků. Standardní věc, která se dělá v obchodě každý den, je to normální finanční nástroj. Novotný toho ale po čase zneužil a naznal, že jemu se má zaplatit hned a to penězi.

Proto já musel ručit mým osobním majetkem za to, že se tak stane a že on peníze dostane. Byl to pro něj jediný způsob, jak přijít rychle k většímu majetku. On Novotný moc dobře věděl, že z firmy peníze rychle nezíská, navíc pohledávky za prodej těch akcií byly splatné až za osm let, a samozřejmě nám oběma. Navíc ta společnost byla v té době zadlužená, a to znamenalo jediné, ze zákona musí platit nejstarší dluhy a to cizích věřitelů, majitelů až nakonec. Abych já přistupoval za naši firmu jen k jeho pohledávce byl samozřejmě nesmysl. Proč bych to dělal?

Fotogalerie: - Interpelace na Fialu

Něco podobného dobrovolně nikdo neudělá. Proč by také někdo platil nebo zkracoval splatnost cizí pohledávky a své ne? Obzvlášť, když šlo o totožné pohledávky, jež vznikly stejným způsobem, byly ve stejné výši a se stejnou splatností. V našem společném zájmu mělo být to, aby ten náš dlužník, ta naše společnost, které jsme ty akcie oba společně prodali, fungovala a vydělávala, aby bylo možné jednou něco vyplatit, třeba společníkům. Co já vím… Takové pohledávky se dají např. prodat nebo zkapitalizovat, nebo je upsat za nové akcie. Ono se s pohledávkami dá obchodovat různě, dají se i dopředu zpeněžit. Ale většinou je v takovém případě prodáte za míň, než je jejich nominální hodnota nebo jistina. Jestli chcete peníze dřív, tratíte na tom. Ten dlužník musí fungovat a být bonitní, něco dělat a vydělávat, to by mělo být zájmem majitelů i věřitelů. Potom se ty prostředky můžou přetavit i na peníze. Ale i takový transfer peněz, obzvlášť majitelům ovládané firmy, má také své zákonem dané podmínky. Vím, jsou to obecné řeči, ale takhle to funguje a je to přirozené.

Akcie se historicky prodaly proto, aby bylo možné navýšit základní kapitál společnosti a obchodovat s nově vzniklou pohledávkou. Samozřejmě, je možné pohledávku i vyplatit společníkům, dodrží-li se dané podmínky. Důležité je, aby ta společnost ty prostředky vydělala a měla k dispozici. Jinak jen honíte na papíře korunky, jež neexistují reálně. Celé to slouží jen jako odpovídající čísla do rozvah společností. Peníze nebo prostředky, můžeme tomu říkat různě.

Klíčovou roli měl sehrát dopis, který jste měl poslat svému bývalému společníkovi a na jeho základě on nechal připravit dokumenty, které jste pak během svého únosu měl nedobrovolně podepsat. Co podle vás dokazuje to, že i tento dopis byl podvrh?

V prvé řadě si dovolím popsat, jak dopis vznikl. Před únosem si Novotný chystá do počítače prázdnou složku, kterou pojmenuje „dopis od Buráně“. Poté dopis vzniká a je doporučeně neznámým člověkem odeslán z uherskobrodské pošty, jakože z mé staré adresy Novotnému. Já tu starou adresu v tu dobu ale již téměř rok nepoužíval. O tom Novotný nevěděl. Zajímavé je, že od únosu už používal mou novou adresu. Prohledali mi totiž auto a občanka je zajímala obzvlášť, jak únosce, tak hlavně paní Novotnou. Po únosu si Novotný do té pořád prázdné, dříve vytvořené složky pojmenované „dopis od Buráně“ archivuje mnou již podepsaný dopis, ve kterém se mu omlouvám a žádám ho, aby ty dokumenty vytvořil s tím, aby hlavně nikomu z mých právníků nic neříkal… Trocha ironie, už chápete, proč jsem o něm řekl, že je sebestředný hlupák a že všechno ví nejlépe? Pak následovalo zmatečné vysvětlování, jak dopis vznikl nebo nevznikl, kdy se Novotný například bránil tím, že v době odeslání byl v Chorvatsku, což jak se prokázalo jednoznačně nebyla pravda.

To, že si ten „dopis“ Novotný sám napsal a poslal si ho na svou adresu, nakonec potvrdil i znalecký posudek, kdy znalkyně jednoznačně jako autora textu označila právě Novotného, a to se stoprocentní jistotou.

Takže Novotný si napsal a nechal odeslat na svou adresu dopis, „ve kterém se mu já omlouvám a žádám ho, aby připravil pro mě likvidační smlouvy“, které mě následně s pistolí u hlavy donutí podepsat. Tohle se jednoznačně stalo a nedá se to okecat. Na tohle ani v Olomouci nemají vysvětlení. Ale vlastně, tam se nevysvětlovalo, tam se jen zpochybňovalo, a to tak, abych jim do toho hlavně nemohl kecat.

O tom, že jste měl do domu vašeho bývalého společníka přijet dobrovolně, má prý svědčit také nějaké SMS zprávy. Je to tak?

Moji únosci na základě instrukcí Novotného odjeli s mým telefonem k sídlu mé firmy. Ty instrukce se také nakonec našly v jeho počítači. Únosce odeslal dopředu danou SMS, že jestli můžu dojet k Novotnému, dle instrukcí právě Novotného. Na tuhle SMS mi Novotný obratem odpovídá, abych dojel. Po nějaké době z mého telefonu odchází další SMS v podobném duchu, zda tedy mohu dojet. Novotný opět odpovídá, že mám dojet. Tyhle SMS byly všechny v Novotného mobilu, dvě tam a dvě zpátky. Do mého telefonu nikdy Novotného SMS, abych dojel, však nedorazila. V mém mobilu byly jen SMS, které z něj byly odeslány.

Odhlédnu-li od toho, že jsem v době odesílání SMS, tedy po přepadení u Prakšic, téměř v místě mého bydliště, jež opět viděli a popsali svědci, už byl u Novotných v garáži, kam mě – jak to trefně nazval soudce, „eskortovali mí únosci“, tak to vysvětlení je velmi jednoduché. Sedí úplně všechno – časový snímek, kamerové záznamy, svědecké výpovědi, všechno na sebe navazuje a doplňuje se. Jen v Olomouci tohle nechtějí slyšet a dělají že nic…

Novotného jsem měl v mém telefonu zablokovaného minimálně od podzimu 2012 až do 8. října 2014, kdy mi policisté přikázali, abych si ho odblokoval a komunikoval s ním. To znamená, že když vám zablokovaný účastník volá, zníte mu, jako byste byl obsazen a když vám napíše SMS, tak ta do zablokovaného přístroje nikdy nedorazí. A přesně tohle se stalo. Takže opět podle nalezených instrukcí Novotného, byla odeslána SMS, na kterou mi odpověděl. No ale ta dvě pozvání nikdy do mého telefonu nedorazila, opět trocha ironie, ale stejně jsem u Novotných podepsal? Proč se tím zabývat? Že, pánové z olomoucké justice?

Tohle ale nevidí ani lidé, kteří jsou, nebo lépe měli by být pilířem našeho „právního státu“, státu, který tak rád poučuje naše sousedy. Pro Ústavní soud je ta kauza nedůležitá, málo závažná a nebude se jí zabývat. Pro evropský soud pro lidská práva zase nedosahuje celoevropského významu a naše ministerstvo spravedlnosti zase neshledalo nic protizákonného. Tohle je ale na samostatný článek.

Proč únosci vybrali pro místo únosu přímo dům vašeho bývalého společníka? Vždyť tím pouze ukázali ještě více prstem na sebe?

Protože Novotný je takový sebestředný člověk, který si to takto naplánoval, a on uvažoval právě naopak. To, že kolem bude jeho rodina, jež mu nakonec aktivně pomáhala, bral jako výhodu. Mělo to být jejich slovo vysokoškolsky vzdělaných lidí proti mému. Takhle to nakonec vyznívá z odposlechů, kde si ladili, jak si co a kdo dosvědčí, jak budou vypovídat. Takže to není mé vysvětlení, to zaznělo v soudem povolených odposleších.

Byť od vašeho únosu už uplynulo téměř 10 let, přece i tehdy musely být ulice či budovy posety kamerami. To se mi nechce věřit, že něco jako únos nezachytily nějaké kamery?

Zachytily, samozřejmě že zachytily, záznamy jsou ve spise. Kamery zachytily můj odjezd z práce cca v 18 hodin. Potom můj průjezd přes Drslavice cca v 18.15 hodin. Na tomto záznamu jsou už vidět i auta únosců. Jedno z těch aut bylo dokonce později identifikováno jako auto jednoho z těch únosců, byl jeho majitelem! Já byl na cestě domů, do Prakšic. K Novotným se jede úplně jinak. Jenže tohle jsou důkazy, které se olomoucké justici nehodí... Ignorují je a dělají že nic, proto bylo důležité abych nemohl vypovídat, každý údajný rozpor se dá logicky vysvětlit.

Psali jsme: Ukrajinec, strčil do manželky petardu, dostane 18 let. Chtěl jsem si posvítit, vysvětloval u soudu

Zablokovaný přístup? Válka Muska s brazilským soudcem. Miliardář udělal další krok

Masové demonstrace naštvaných zemědělců v Německu mají dohru. Tresty

Předpokládám, že všechny tyto informace jsou součástí spisu, na základě kterého v kauze vašeho únosu rozhodoval krajský i olomoucký soud. Vyvrátil některý z těchto soudů cokoliv z toho, co od začátku tvrdíte?

Všechno, o čem hovořím, je ve spisu. A těch důkazů tam je samozřejmě mnohem víc. Krajský soud nic nevyvracel, ten ty důkazy provedl a na základě nich dvakrát Novotné odsoudil k mnohaletým trestům. To Vrchní soud nic nezkoumal ani neprováděl. Olomoučtí soudci, senát pana Šlapáka, jen přitakali na argumenty obhajoby a zcela nestandardně nařídili zlínskému soudu Novotné zprostit viny. Na tento popud Krajský soud pana Koudely opět zcela nestandardně poslechl, zprostil, že se skutek nestal. A vypracoval šalamounský rozsudek, ve kterém stojí na sto stranách to, jak Novotní skutek spáchali, aby na dvou posledních stranách soudce Koudela napsal, že zprostil na základě příkazu senátu pana Šlapáka z Vrchního soudu v Olomouci s tím, že zlínský soud s tím verdiktem nesouhlasí a nemyslí si to, ale prý musí poslechnout.

Ani jeden soud podle mého laického názoru nerozhodoval podle zákona. Navíc motivace olomouckého senátu takto rozhodnout a podepsat se pod takovou ničemnost, je zvláštní. Tohle všechno se navíc dělo pod pečlivým dohledem a nicneděláním státního zástupce Frgála z Vrchního státního zastupitelství z Olomouce, který mě měl bránit, já to právo neměl. Já mohl jen koukat, co se děje a poslouchat drzé řeči, jak jsem nedůvěryhodný, a to bez jediného provedeného důkazu. Představte si, že mě státní zástupce nenavrhl ani jako svědka, přestože jsem ho o to důrazně žádal. Oni si to prostě v Olomouci rozhodli sami a mě k tomu nepotřebovali. Nejhorší na tom je, že jak to celé bude a dopadne, zaznělo dopředu v odposleších mezi Novotným, Jůzlem, Svatošem už v roce 2015. Já tomu nevěřil, nevěřil jsem tomu, že něco podobného, obzvláště v tak jasné kauze, je u nás možné.

Přece jen nějaké argumenty, na základě kterých olomoucký soud zpochybnil to, že je prokázané, že k vašemu únosu nedošlo, musí existovat. Opravdu šlo pouze o vaši důvěryhodnost a rozpor ve výpovědích?

Prosím, olomoucký soud jen přitakal na argumenty obhajoby. Jakýkoliv soud, kdyby vedl normální dokazování, tak by ty „argumenty“ v podobě lží Novotných, potažmo jejich obhajoby rozcupoval během chvilky. Jejich úkol byl zprostit a nedívat se kolem. Není jediný argument, který by nebyl vysvětlen. V argumentech obhajoby Novotných, kterým tak ochotně senát pana Šlapáka naslouchal, jsou i čisté lži, které se dají lehce ověřit. Mě nepustil nikdo ani ke slovu. Já jsem nemohl na nic reagovat.

Pánové z olomoucké justice by měli být vyšetřováni a souzeni za to, co si dovolili udělat. Oni by měli sedět na té lavici s Novotným. To, co si dovolili, to je bezbřehá drzost a arogance moci, jež jim byla doživotně svěřena. Vysvětlení všech údajných rozporů jsem podrobně napsal a zaslal vrchnímu soudu a oběma státním zastupitelstvím, ale všechny argumenty Šlapákův senát odmítl, protože jsou nadbytečné, dokazování není bezbřehé atd. A podobnou argumentací odmítl i můj výslech před olomouckým senátem.

No, a tak funguje spravedlnost v Olomouci. A já se nedokážu smířit s tím, že tohle se může stát komukoliv. Já jsem před mým únosem neměl žádnou zkušenost s justicí. A tím, co jsem zakusil do teď, jsem ztratil veškeré iluze.