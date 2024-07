Václav Krása: Země NATO chtějí válku. Falešný pláč nad mrtvými dětmi

„Nejdůležitější událostí posledních dní je nepochybně návštěva maďarského premiéra Viktora Orbána v Kyjevě a v Moskvě,“ napsal jste na svůj facebookový profil. Někteří ale Orbánovi jeho návštěvu Moskvy zazlívají. Takže, co k ní říci? Proč je podle Vás tak důležitá?

Viktor Orbán pokračuje ve své diplomatické aktivitě, aby se pokusil, jako předseda Rady Evropy, přiblížit příměří ve válce Rusko – Ukrajina. Tento týden byl v Číně a provádí další diplomatické kroky, které mají nastartovat dialog. Je až s podivem, co se strhlo kolem jeho aktivit. Je vidět, že západní země nemají žádnou vůli přiblížit se k příměří a zastavit tento konflikt, který devastuje Ukrajinu a zabíjí denně stovky lidí. Ekonomické důsledky nesou na svých bedrech občané zemí, které dodávají Ukrajině obrovské množství zbraní, finančních prostředků a zařízení. Evropské země postupně militarizují svoje ekonomiky, a to nemůže do budoucna přinést nic dobrého. Viktor Orbán se snaží být prostředníkem ve válečném konfliktu. Jak uvedl, jako Maďar by mohl být tím nezávislým zprostředkovatelem ve válce mezi slovanskými národy. Samozřejmě, že i on si uvědomuje, že je to válka velmocí prostřednictvím dvou slovanských národů. Hrozí vážné nebezpečí, že konflikt přeroste hranice Ukrajiny, a potom Bůh s námi. To, co se strhlo kolem iniciativy maďarského premiéra, mě překvapilo. Míra nenávisti, míra odmítání jasně dokumentuje, že země NATO chtějí válku. Možná lokální, ale válku. Potom je falešný pláč nad smrtí dětí, které ve válce zemřou. Ve volbách nedostali naši politici mandát k zatažení naší země do válečného konfliktu.

Podívejme se na tolik diskutované volby ve Francii. Překvapil Vás výsledek? A jaký, nejen politický, ale třeba i ekonomický vývoj ve Francii teď očekávat?

Známý německý fotbalista Toni Kroos oznámil, že po konci kariéry zůstane žít ve Španělsku, protože Německo nepovažuje za bezpečnou zemi. Uvedl, že by svou čtrnáctiletou dceru rozhodně večer nebo v noci nepustil ven do ulic německých měst. Co k tomuto říci?

Rozhodnutí fotbalisty Toni Kroose je důsledkem věty bývalé kancléřky Angely Merkelové „My to zvládneme“. Příliv uprchlíků, prakticky bez kontroly, nutně musí vést ke zhoršení vnitřní bezpečnosti, protože jsou to často lidé, o kterých nikdo nic neví. Mohou to být náboženští fanatici, násilníci a další. Německo se dostává do velmi složité situace, a to nejen v tom, že se stává nebezpečnou zónou pro svoje občany a návštěvníky, ale také proto, že dochází k ekonomické stagnaci. Protože Česká republika je úzce provázána s ekonomikou Německa, tak je logické, že dochází také k hospodářské stagnaci u nás. Novináři prakticky nekomentují, že u nás už několik měsíců po sobě klesá stavební a průmyslová výroba, což byl základ naší ekonomiky.

Na sociální síti jste se rozepsal i k nedávným novinkám na naší politické scéně. Vyjádřil jste se například proti korespondenčním volbám. V čem vidíte největší problém?

Důvodů, proč nesouhlasím se zavedením korespondenčních voleb, je několik. Velmi zjednodušujeme přístup k volbám pro lidi, kteří mají české občanství, ale prakticky vůbec nevědí, co se v naší zemi děje a volit budou asi podle titulků v médiích. Možná bych malinko zauvažoval o korespondenční volbě pro české občany v cizině, pokud by u nás platili daně. Vzhledem k dalším negativním jevům bych i tuto myšlenku okamžitě zavrhnul. Je nepochybné, že korespondenční volba umožní ovlivňování voličů, a to jak ze strany příbuzných, nebo osob, které jsou závislé na zaměstnavateli, donátorovi a podobně. Je to nedemokratický prvek ve volbách, který ohrožuje samu podstatu demokratických voleb. Je zvláštní, že na jedné straně vycházíme vstříc v přístupu k volbám lidem, kteří nemají prakticky žádný vztah k České republice a na druhé straně politici odmítli návrh iniciovaný NRZP ČR, aby volební lístky byly označeny QR kódem, který by si mohli nevidomí lidé přečíst a samostatně volit. Dosud s nimi volí rodinný příslušník nebo asistent a oni nemají nikdy jistotu, že do obálky byl vložen ten hlasovací lístek, který si nevidomí lidé přáli. Obecně považuji zasahování do našeho volebního systému za špatné a obávám se toho, že je to první vlaštovka, a že bude snaha stále více narušit náš současný volební systém, který považuji za docela vyvážený.

Nevynechal jste ani zvýšení poplatku pro Českou televizi a rozhlas. Jak vnímáte dnes funkci veřejnoprávních médií a je zvýšení poplatků na místě?

Andrej Babiš to z některých stran schytává kvůli nové evropské frakci Patrioti. Zaznívají názory, že je „proruská“. Jak Vy to vidíte?

„MF Dnes z policejních spisů podrobně zrekonstruovala loňskou střelbu na Filozofické fakultě. Z ní jednoznačně vyplývá, že se policie dopustila řady chyb,“ napsal jste k předvánoční tragédii. V čem vy vidíte konkrétně ono pochybení a měl by tedy ministr vnitra a pražský policejní ředitel odstoupit, jak někteří požadují?

Nejsem kriminalista, a tudíž se mohu vyjádřit pouze na základě informací z médií. Největší selhání vidím v tom, že policie, ačkoliv byla v budově Univerzity Karlovy, tak budovu neprohledala a spokojila se s velmi alibistickou prohlídkou. Policie měla informace o tom, že pan Kozák má v úmyslu zabíjet a podle toho měla celou situaci vyhodnotit a jednat. Nemohu se ztotožnit s tím, že ministr vnitra, ale i policejní prezident, už od začátku tvrdili, že policie udělala maximum, neudělala žádnou chybu a tragédii zabránit nemohla. V každé slušné demokratické zemi v takovýchto případech ministři i policejní prezidenti zpravidla podávají demisi, ale u nás je všechno v pořádku, „jen“ zemřelo 17 lidí. Je to strašná představa. I z vystoupení pozůstalých po zastřelených studentech je zřejmé, že oni sami nevěří verzi o bezchybném postupu policie a také vyčítají panu ministrovi způsob komunikace. Jsme v politické situaci, kdy i největší průšvih předsedy jednotlivé koaliční strany je třeba ututlat, protože jinak by spadla celá koalice. Proto si myslím, že ani vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k žádnému smysluplnému výsledku nedospěje.

