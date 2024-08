Válek by měl ručit svým majetkem. A ti ostatní taky. Vyoral k nákupům vlády

Tak nám prý plynovod Nord Stream vyhodil do vzduchu nějaký Ukrajinec jménem Volodymyr Z., aspoň podle německé prokuratury. Nejsou útoky na plynovody náhodou cassus belli?

Nejsem expert, ale dle mého mínění to, bohužel, dostatečný důvod je. Ovšem udělal-li to vůbec nějaký Ukrajinec, pak zcela jistě pouze jako podřadný vykonavatel jiné moci. Obdobně jako vykonává svou funkci naše protektorátní vazalská vláda. Podstatný je vždy kontext a „v čí prospěch“. Když vzpomeneme na historickou hysterii USA vůči Nord Streamu a možné kooperaci a propojení Německa s Ruskem. Když si připočteme toho času námořní cvičení USA shodou okolností v oblasti výbuchu Nord Streamu a následný profit z vývozu zkapalněného plynu do vazalských států pevninské Evropy. Tak co nám z toho logicky plyne? Že silnou kartu hrál zámořský Velký bratr. Minimálně bez jeho posvěcení, ne-li přímo na jeho příkaz, by akce neproběhla. A nějaký ukrajinský Vláďa je jen absolutně bezvýznamnou figurkou. Když už tak muselo jít v rámci Ukrajiny o dohodu na nejvyšší politické úrovni.

Thierry Breton, francouzský eurokomisař poslal něco, co se dá interpretovat v podstatě jako výhrůžný dopis Elonu Muskovi ohledně řízení se „evropskými pravidly“. Nicméně to spíš vypadá jako snaha dokázat, že Musk bude tancovat tak, jak Thierry bude pískat. Má mít nevolený úředník takové ego?

Často lidé nabubřelým egem kompenzují zakomplexovanost nebo nedostatek sebevědomí a vlastní důležitosti. Podobně jako hloupost a nedostatek intelektu přehnanou ambiciózností – třeba jako Danuše Nerudová. No a že je politbyro Euro sojuzu plné bezvýznamných nicek, které musejí být poplatné době, režimu a těm, kteří nad nimi ze zákulisí drží ochrannou ruku, asi tuší řada z nás. Tedy Frantík jen vykazuje jistou činnost. Jakkoliv příznačně pro EU zbytečnou.

Po Milionu chvilek nebylo dlouho ani vidu, ani slechu. Ale najednou, když má skončit pořad ČT 168 hodin, se probrali. A budou vyvádět v pondělí na Kavčích horách. Myslíte si, že jim to nějak pomůže?

Teď nevím, komu myslíte. Jestli Bambilionu chvilek proti demokracii, nebo prkenné propagandistické aktivistce Noře a jejímu ansámblu. Tak jako tak, myslím, že nijak zvlášť. Pouze po delší době zviditelnění pro Chvilkaře, aby se trochu udrželi v povědomí, a jakože podpoře „zespoda“ – sic reálně je to seshora – pro Noru. Vlastně Noře to možná pomůže psychicky, neb z toho, co jsem s ní dlouhodobě viděl a slyšel, mám pocit, že nepatří mezi nejvyrovnanější osoby v Čechách. Jinak to, že totalitní Chvilkaři spí v norách a užívají si vyžebraných a inkasovaných milionů korun, by pro nás a fungování naší společnosti mělo být alarmující.

Fotogalerie: - Šťastný proti vládě

Na Slovensku probíhají čistky v kultuře a kvůli tomu se čílí i české osobnosti. Proč myslíte, že kultura je pro slovenskou opozici tak důležitá. Je to proto, že tam je jejich skutečná základna, kde se generují osobnosti, ale také kudy jdou peníze?

Nevím, o jaké „čistky“ jde. Jde-li o určité pročištění kapacitně naddimenzovaného kulturního molochu, který by se podobně jako u nás často bez parazitování na našich peněženkách neuživil, pak s tím nemám problém. Otázkou je, jakým způsobem ony „čistky“ probíhají. Pokud jde o škrty a šetření na subvencích – které jsou často stejně jen zlegalizovanou korupcí, pak v tom nevidím problém. Jinak osobnosti negeneruje kultura, naopak osobnosti generují kulturu. Nezaměňujme příčinu a důsledek tak, jak to často po orwellovsku dělají soudobí svazáci a úderníci všeho druhu. A samozřejmě tak jako skoro všude – kromě absolutně nejvyšších pater řízení – peníze jsou až na prvním místě.

V souvislosti s olympiádou, novinář Respektu Marek Švehla vymyslel tuto myšlenku: „Pokud bude chtít Česko v budoucnu víc medailí, bude muset kapku uvolnit svojí migrační politiku.“ Ale takové Maďarsko, které ji uvolněnou nemá, má 19 medailí. Co si o myšlence uvolněné migrační politiky kvůli medailím myslíte vy?

Úsměvné je, že onen mediální polodement z ultra propagandistického plátku Respekt – mimochodem, jehož název je vskutku oxymóronem – onu myšlenku ani nevymyslel. Slyšel jsem ji relativně nedávno už z úst někoho jiného, ačkoliv to bylo myslím v souvislosti s fotbalovým týmem během Eura. Tuším od některého z našich politruků, nicméně nevzpomenu si od kterého. Každopádně jedná se o demagogické bláboly progresivistických zastánců migrace – zejména té z Afriky a Blízkého východu. Mimochodem onen kvazi novinář zřejmě nemá lebeční prostor příliš vyplněn mozkem, ale pokud vím, tak v rámci soudobé ukrofilní totality se k nám dostalo bez jakéhokoliv prověření a větší kontroly více než půl milionu Ukrajinců. A to je snad „kapku uvolnění“, nebo ne?

V Průhonicích v cukrárně to asi nebudou chtít slyšet, ale pokud bude chtít Česko v budoucnu víc medailí, bude muset kapku uvolnit svojí migrační politiku. — Marek Svehla (@mareksvehla) August 11, 2024

K olympiádě řekl své také kardinál Dominik Duka, který mimo jiné uvedl: „Vytvořil se trojlístek olympiád 1936 – Berlín, 1980 – Moskva a nyní Paříž 2024. Olympiáda nastolila mír. Proto zmíněné tři olympiády odporují těmto zásadám. Sportovci byli zneužiti k jiným cílům: k nacismu, komunismu a k novým ideologiím, které nám vlastně říkají, že neexistuje lidská identita.“ A zmínil i kontroverzní boxerky. „Muž, který bije ve sportovní disciplíně boxu ženu, je toho potvrzením. Ptám se: Kde je Istanbulská smlouva, kde jsou její obhájci?“ pokračoval Duka. Co vy na to?

Myslím, že řadu lidí kardinál svým příměrem rozhořčí, nicméně četl jsem celý jeho příspěvek zveřejněný na blogu a souhlasím s ním. Přirovnání současné progresivistické olympiády v Paříži k nacistické v Německu a socialistické v Moskvě je dle mého adekvátní a především důležité z hlediska představivosti některých lidí, kteří ony právě proběhlé hry chápu třeba jen jako „výstřelek“ excentrické Paříže. Nikoliv, šlo o zcela jasný, záměrný a agresivní útok „majitelů klíčů“ a těch, co řídí procesy na naší zemi, na nás všechny, na celou naši civilizaci budovanou na křesťanských základech. Jakkoliv často krkolomně a ne zcela košer.

Ministr Válek kupuje 700 tisíc vakcín jako předběžné opatření proti podzimnímu nárůstu nemocných. Je zajímavé, že vakcín na covid sežene tolik úplně bez problémů, skoro jako by lidé nebyli do očkování nijak hrrr. Na druhou stranu, nemáme být rádi za to, že teď už se vakcíny jen nakupují, ale nikdo nás pod trestem společenského vydědění nenutí si je nechat píchat?

Co není, zase může být. Jakmile lidé otupí na válečnou ukrofilní propagandu a přijde okurková sezóna, koronafašismus či jiná pandemická totalita zase může být nastolena. Válek by měl být – stejně jako všichni ministři beze zbytku – osobně odpovědný vlastním majetkem za kroky, které ve své funkci činí. Neb evidentně zase nemalá část této pseudovakcíny skončí v „kanálu“ a další peníze půjdou na likvidaci nepoužitelných zbytků. Jako předběžné opatření bych Válkovi i jeho koronafašistickým předchůdcům na pozici ministrů pro likvidaci zdraví a zdravotnictví zastavil veškeré majetky a prošetřil veškeré smlouvy a nákupy za posledních pět let. Zejména v souvislosti s Hrou na covid a nyní s obřími bezplatnými zásilkami do jednoho z nejzkorumpovanějších států na světě.

Psali jsme: Omlouvání zločinů migrantů, nedotknutelnost. Pohár přetekl. Vyoral tuší. Nejen Británie Přehlídka zvrácenosti. Vyoral znechucen olympiádou. A Azovem v Česku Konec 168 hodin, ale Fridrichová v ČT zůstává. Vyoral má jasno, co bude dál Co mu zadají, to vykoná. Jenom kolem toho zahraje divadlo. Vyoral Fialu nešetřil