Verbež, připosr*nost. Vyoral účtuje s vládou i se vzbouřeným rozhlasem

Dětská knižní a filmová série Harry Potter slaví 20 let od natočení prvního snímku. Tvůrci tak společně s kanálem HBO uspořádali vzpomínkové setkání, které diváci mohou vidět 1. ledna. Nikdo však nepozval autorku knižní předlohy Joanne Rowlingovou. Ta se v posledních letech stala terčem kritiky části společnosti kvůli tomu, že si trvá na existenci dvou pohlaví a na tom, že mezi ženami a transsexuály panují biologické rozdíly. Vracíme se do doby, kdy se na „nepovolený“ názor trestá?

Přesně tak. Ideologičtí rozvraceči a popírači, kteří řádně a uvědoměle nepřikyvují prorežimnímu jedinému možnému uvažovaní, jsou nejprve ve veřejném prostoru pohaněni, pak ignorováni a následně ve stylu Orwellova vaporizování vymazání – pro což vznikl terminus technicus „cancel culture“. Musím říct, že být kterýmkoliv z příchozích na onu akci, styděl bych se až mezi půlkami, že žena, která za fenoménem Potter stojí, sama ho vymyslela a díky ní jsme si vydělali slušný balík, proslavili jsme se, není kvůli nežádoucímu názoru pozvána. To bych s díky odmítl, nebo si na onu akci nachystal jadrný proslov. Nicméně z hlediska oněch, předpokládám zejména umělců, mě jejich připokakaný, uvědomělý a lepšolidní přístup nikterak nepřekvapuje. Anketa Bude válka mezi Ruskem a Ukrajinou? Bude 20% Nebude 77% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 14105 lidí

Vláda schválila návrh ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) na zmrazení platů státních úředníků. Mzdy tak neporostou třeba pracovníkům finanční správy nebo úřadu práce. Naopak dojde ke zvýšení platů například hasičů a vojáků. Dobrý krok?

Rozhodně ne úplně špatný. Nevím teda, jaké platy mají vojáci, a zda si zaslouží jejich růst – o tom trochu pochybuji. Daleko lepším a odvážnějším krokem by bylo schválení návrhu kteréhokoliv papaláše na zamrazení platů členů Parlamentu a Hradu včetně všech jejich spolupracovníků a samozřejmě zákaz vykazování jakýchkoliv bonusů.

„Se skupinou senátorů podáváme stížnost proti povinnému očkování k ÚS. Vyhláška dále rozděluje už tak polarizovanou společnost, nehledá jiné cesty řešení velkého problému a je naprosto nevymahatelná,“ informoval na Twitteru senátor Jiří Růžička (nezávislý za TOP 09 a STAN). Podle vyhlášky, kterou zde zanechala stará vláda, by od března měli být povinně očkováni lidé nad 60 let, zdravotníci, policisté a pracovníci sociálních služeb. Vítáte tento krok senátorů?

Vítám. Nicméně pohled na jejich politickou příslušnost a místo činu, kde se shlukují političtí odpadlíci, ve mě budí podezření, že jde pouze o prázdné pozérské gesto.

Zkusme si trochu zavěštit. Je březen 2022. Je očkování pro někoho povinné?

Termíny nedokážu odhadnout, ale povinné trojtečky, čtyřtečky, pětitečky třeba na bázi čtvrtletky nepochybně budou. Je zajímavé a děsivé, jak vládní garnitura zcela přes mrtvoly tlačí na povinné a povinné očkování všech včetně těch, které PR covid prakticky neohrožuje, aniž je jakkoliv v jejím zájmu zdraví občanů. Nebo slyšeli jste snad někdy jediné slovo o prevenci před oním děsivě smrtelným onemocněním, které fatálně vymýtilo chřipku a jiná respirační onemocnění? O tom, že bychom neměli žrát jak prasata, hýbat se, sportovat, zhubnout, nekouřit, otužovat se, saunovat, jíst více ovoce a zeleniny, pít bylinné čaje? Za to do teček a propagandy s influencery typu od trapných komediantů po uvědomělé soudruhy z médií typu Libora Boučka a do cenzury pod vlajkou Vrábelova Goebbelsů ze Semantic Visions se nalívají miliony korun.

„Asi dvě minuty poté, co jsem viděl výsledky voleb, jsem si uvědomil, že to vlastně pro lidská práva bude hrozné. Jak pro ženy, tak pro queer lidi. Běhal mi mráz po zádech,“ svěřil se gay aktivista Kryštof Stupka pro Seznam Zprávy. Konzervativní vláda prý mnoha LGBT lidem nahání hrůzu. Myslíte si, že je k tomu v Česku reálný důvod?

Předně tohle nahoře není žádná konzervativní vláda, ale liberálně progresivistický výkvět. Tudíž se pan gay aktivista ani Seznam Zprávy nemusejí opravdu ničeho bát. A i kdyby nějakým nedopatřením bylo dopuštěno, aby u nás vyhrála konzervativní vláda, stejně by jakékoliv obavy a mráz v zádech v souvislosti s nemocnými lidmi zmíněnými výše byl lichý. Pan gay aktivista je buď hloupý, nebo lže.

Nová vláda má ale ještě jeden další problém: jazykový. Jak se na tuto nedostatečnost hned u několika členů vlády díváte? Je tlumočník ostuda?

Myslím, že v současné době by alespoň jeden cizí jazyk měl být základní výbavou každého člověka. Že jím nevládnou nedoukové a papaláši hrající si na naše elity je jen dokladem toho, co za verbež tyto elity představují.

Imunolog Václav Hořejší se domnívá, že nic horšího než je omikron už v rámci covidu nepřijde. Současná opatření jsou prý zcela bezzubá a jedinou pomoc lze spatřit v očkování třetí dávkou. Váš názor?

Ten jsem řekl už opakovaně. Tihle koronafašističtí zvrhlíci a kolovrátci bez špetky důvěryhodnosti šířící poplašné zprávy a z dlouhodobého hlediska již prokazatelné lži, kteří dostávají bezprecedentní mediální prostor, by měli v pro ně lepším a pro nás horším případě již dávno stát minimálně před soudem. A ne šířit v goebbelsovských médiích prorežimní propagandu. Anketa Proč Zeman ustoupil ve věci Lipavského? Je starý a nemocný a nemá chuť se hádat 1% Uvědomil si, že Lipavský je skvělý 1% Fiala mu pohrozil snížením rozpočtu KPR 2% Chce, aby se Lipavský znemožnil sám 85% Je v tom něco víc 11% hlasovalo: 19287 lidí

Konec roku opět přinesl konflikt o veřejnoprávní média. Bývalá ředitelka zpravodajství na Primě Jitka Obzinová po hlasitém protestu zaměstnanců ČRo nepovede rozhlasové zpravodajství. 600 zaměstnanců si vyvzdorovalo svoje. Co na to říkáte?

Papaláši z veřejnoprávního závislého a nevyváženého ČRo se zalekli vřískotu uvědomělých soudruhů novinářů a politiků, kteří si zuby nehty přece nenechají rozvracet svůj zprivatizovaný post-komunistický moloch, který pouze s pozměněným znaménkem jede prorežimní propagandu jak za straníků minulých. A rádoby novináři z veřejnoprávního média k prosazení svého už nepotřebují ani spacáky. Připosranost, alibismus a konformita vládne světem, zničí budoucnost našim dětem.

Rok 2021 končí a začíná rok 2022. Jak byste stručně zhodnotil ten odcházející? Co nám dal a co vzal?

Vezmu to od horšího konce k tomu lepšímu. Předně jakkoliv chápu, že jde o ustálený obrat, tak rok nám samozřejmě nic nedává a nebere. To je pouze v nás a v lidech okolo nás. My sami dáváme a bereme. Jinak v odcházejícím roce se další várka konspiračních teorií proměnila v realitu. Za nadšeného jásotu drtivé většiny polodementů a negramotů z mainstreamových médií. Koronafašističtí zvrhlíci a farizejové nám bez skrupulí sebrali obrovský kus svobody a zdraví, který nám jen tak nenavrátí. Pokračovali v likvidaci vzdělání, psychického a fyzického zdraví našich dětí. Tedy bez nadsázky už se neštítí prakticky ničeho. Stejně jako kdykoliv v historii je pak ale to nejpodstatnější především v nás. Z každého roku, každého dne, každého okamžiku si odnášíme radosti i strasti. A tak tomu bezpochyby bylo u každého z nás i letos. Je jen na nás, jak se k tomu všemu postavíme. Co nás nezabije, to nás posílí, když se k tomu správně postavíme.

A co můžeme očekávat od roku nového?

Nechci být poslem špatných zpráv, které žel zvěstuji od začátku Hry na covid, tedy oné politické a ve skutečnosti nikdy neexistující pandemie. Pokračující měnová reforma skrze uměle eskalovanou inflaci, další restrikce a omezení svobod v zájmu sanitárně-hygienického fašismu. Takže bych jen řekl, co se má stát, nechť se stane, a my se snažme nepodvolit a nepodlehnout zvůli veškerých pokřivených existencí a bezpáteřních pazgřivců. V zájmu budoucnosti našich dětí. Každá akce vyvolává reakci, tak zase protitlak, alespoň to tak většinou v praxi platí, takže uvidíme. Stát se může cokoliv.

Na závěr vám dám prostor pro vzkaz čtenářům, kteří vaše pravidelné páteční komentáře mohou sledovat v rámci celého roku…

Děkuji všem čtenářům a vážím si jejich zájmu o mé postřehy. A to všem, jak těm, kteří se mnou názorově spíše souzní, tak těm, kteří jsou na „druhé straně“. Jsem si vědom toho, že stejně jako každý i já se můžu v něčem plést, takže jsem rád za jakoukoliv relevantní zpětnou vazbu a výtku v diskuzi. Necenzurovaná diskuze a výměna názorů a argumentů je jedna z nejdůležitějších věcí v rámci jakés takés svobody s ručením velmi omezeným. Ale hlavně přeji do nadcházejícího roku všem čtenářům, čtenářkám, čtenářčatům a Alžbětkům zdraví a zdravý rozum. To ostatní už vždy nějak bude.

