Věříme, že to jde jinak. Hlas voličů může být na kraji slyšet i po volbách, říká Dvouletý

Přestože jste již osm let krajským zastupitelem, letos stojíte v čele zcela nového uskupení. Jak si to mají voliči vysvětlit?

Nezastírám, že jsem po osmi letech v krajské opozici zvažoval, jestli se mám dále angažovat v rámci krajské samosprávy. Ano, mohl jsem nad vším mávnout rukou a soustředit se pouze na moje rodné Uherské Hradiště, kde jsme v posledních komunálních volbách jako Hradišťáci získali šest mandátů v zastupitelstvu města a velmi silnou podporu voličů, která zavazuje. Ale patřím k těm lidem, kterým záleží na tom, aby celý náš kraj byl tím nejlepším místem pro život. Nejen pro nás, ale především na naše děti a děti našich dětí. A navíc, také každý městský či obecní zastupitel, jakož i další občané našeho kraje, potřebuje, aby v krajském zastupitelstvu seděli lidé, kteří nebudou politikařit a hádat se o to, kdo s kým nebo proti komu bude vládnout. Musí zde být lidé, kteří budou mít dostatečné kompetence, odborné znalosti a dovednosti k tomu, aby táhli za jeden provaz a postarali se o dostupné bydlení, kvalitní dopravu, ještě lepší školství, dostupnost lékařské péče i sociálních služeb. Prostě lidé, kteří se budou starat o náš kraj, nikoliv papouškovat stranické sekretariáty nebo prosazovat pouze své osobní politické ambice. Kromě toho za osm let jsem v dobrém i zlém poznal, jak Zlínský kraj funguje, kde má největší slabiny, a naopak příležitosti na výrazná zlepšení.

Právě proto vzniklo vaše nové politické uskupení?

Ano, právě toto byly hlavní impulsy k tomu, že jsme se s několika dalšími kolegy rozhodli dát dohromady nové nestranické a odborné uskupení. Ve Zlínském kraji až doposud chyběla skutečná regionální alternativa, která by byla reakcí na to, že jsou lidé oprávněně znechuceni celostátní politikou. A já se jim vůbec nedivím. Ze všech stran slyším, jak jsou lidé otrávení nekonečnými hádkami vládních a opozičních politiků či zklamáni z nenaplněných slibů vládních stran. Nicméně jsem přesvědčený o tom, že to jde i jinak, že Zlínský kraj nepotřebuje celostátní stranické sekretariáty k tomu, aby se rozvíjel. Nabízíme reálnou alternativu, máme recepty, jak toho dosáhnout, a co je důležité udělat proto, aby se v našem kraji žilo lépe.

Vaše uskupení jste pojmenovali Nezávislý HLAS pro Zlínský kraj. Proč jste si vybrali právě tento název?

Je to jednoduché. To hlavní, s čím vstupujeme do krajské politiky, je, že chceme kraj otevřít veřejnosti, posílit transparentnost a zásadním způsobem zapojit občany do rozhodování o důležitých otázkách spojených s budoucím směřováním kraje. Zasadíme se o to, aby hlas voličů byl na kraji slyšet i po volbách. Je totiž tristní, jak se politici mohou před volbami strhat, aby vytvořili dojem, že jim záleží na tom, co si lidé myslí či jakým projektům chtějí dát přednost. Sotva pak usednou do funkcí, nad touto aktivitou se postupně zavře voda a volič se stává jen pasivním divákem. Toto chceme změnit a chceme vtáhnout veřejnost do všech důležitých rozhodnutí. Nechceme být těmi, kdo voličům jen oznámí, co „dobrého“ pro ně ti „moudří nahoře“ vymysleli. Chceme s voliči pravidelně diskutovat, radit se a mluvit.

To znamená, že voličům nenabízíte žádný konkrétní volební program a vše s nimi budete řešit až „za pochodu“?

A co jsou ta další dvě témata?

Jsme přesvědčeni o tom, že Zlínský kraj musí posílit péči o potřebné. Zapojíme hejtmanství do řešení nedostatku lékařů a zdravotních sester v nemocnicích, ale také praktických lékařů, pediatrů, pohotovostí apod. Přispějeme k urychlení modernizace krajské i okresních nemocnic. Zároveň se zasadíme o posílení kapacit pobytových i mobilních sociálních služeb a přispějeme ke zlepšení podmínek pro život seniorů. A protože vývoj demografie je v České republice, ale také jinde v Evropě, krajně nepříznivý, musíme se zaměřit také na moderní inovace ve vzdělávání, aby byly budoucí generace lépe připraveny na změny na trhu práce i nové požadavky zaměstnavatelů. Chceme více investovat do zvyšování kvality vzdělávání v kraji, podpoříme duální vzdělávání na středních školách i systematické kariérové poradenství od základní, přes střední až po vysoké školy.

To jsou velmi ambiciózní plány. Nezůstane také ve vašem případě jen u nenaplněných předvoleních slibů?

Jsem hrdý na to, jaký odborně erudovaný tým osobností se nám podařilo sestavit. V našich řadách máme emeritního rektora i bývalého hejtmana, akademické pracovníky z domácích i zahraničních vysokých škol, ale také zkušené učitele či vedoucí pracovníky základních a středních škol, vynikající lékaře, advokáty, dopravní experty, sportovce i současné či bývalé starosty měst a obcí, případně další zkušené radní či obecní zastupitele. Mezi kandidáty nebudou chybět ani podnikatelé, manažeři významných firem, ředitelé domovů pro seniory či technických služeb, dobrovolní hasiči, folkloristé a odborníci z oblasti hygienické služby. Máme znalosti, energii a odhodlání tvrdě pracovat a přispět k tomu, aby se v našem kraji žilo lépe. Jsme zcela reálnou alternativou, která chce náš rozmanitý Zlínský kraj posunout dopředu.