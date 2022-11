Vezme to rychlý konec. Co informovaný muž slyšel o hospodářství a vlastně o všem

reklama

Občané se čím dál více přehrabují ve slevových nabídkách supermarketů, vlastněných zpravidla německými firmami. Co se vám honí hlavou, když to vidíte? Stali jsme se národem, který bude muset vše kupovat „v akci”?

A vidíte, stačil jeden grýndýl, trocha mezinárodní nestability, neschopná vláda, rozkulačené hospodářství... a ejhle, staré časy jsou zpět. Slepice se vyplatí, králíci i prasátka jsou najednou zase terno. I malý záhonek dá hodně zeleniny.

Nikdy jsem kolem sebe neviděl tolik rozoraných trávníků, jako letos. Nikdy jsem nebyl tak zasypaný dotazy ohledně chovu i pěstitelství. Na vesnici si lidé prostě vzpomenou, jak to dělala babička a bude to.

Budou si moci v příštích měsících koupit to, na co jsou zvyklí? Čech kupuje vepřové, kuřecí, brambory, máslo, pečivo, vejce, nějakou tu zeleninu...

Určitě ano... jen si toho budou muset koupit méně. A čím méně si toho koupí, tím dražší to bude, protože globální kapitalismus si na tom založil celou filozofii. Dělat ve velkém, ještě větším, největším a ultra velkém. Sto tisíc kuřat v jedné hale, tisíc krav v jednom kravíně, jatka stejně velká jako továrna na lokomotivy... Takhle se dělal byznys.

Ale opět... nemělo by nás to překvapit. Představitelé Škodovky už dlouhé měsíce mluví o tom, že aut bude méně, ale za to budou dražší. Ti od potravin o tom nemluví, ale dopadne to stejně, protože se to dělá podle stejných principů.

Řešení naštěstí existuje. Měšťáci si budou muset najít svého venkovského vidláka, navázat s ním přátelské vztahy a začít nakupovat u něj. Bude to sice znamenat nějaké předělávky v bytech – spižírna se zase dostane do módy, ale půjde to. Šlo to před sto lety, půjde to i teď.

Místo supermarketu strýček z vesnice, místo dovolené samosběry v sadech a jahodových plantážích a místo fejsbůkových statusů to budou fotky domácí marmelády... Pořád ještě máme zlaté ručičky... i načančané fifleny se naučí zavařovat, když budou mít hlad. V této republice je pořád dost půdy, aby nás všechny uživila.

Průmyslník Pavel Juříček, majitel úspěšné firmy Brano, sdělil PL několik znepokojivých postřehů: Firmy se stydí o propouštění mluvit, aby to nevypadalo, že nemají peníze, ale propouštění přijde. Elektřinu můžeme vyrábět za 1 Kč. Je třeba odejít z energetických burz. Jeho američtí partneři se diví, co to v Evropě vyvádíme. Co doplnit k těmto vyjádřením? O Juříčkovi těžko může někdo říkat, že je ,,ruský šváb”.

Ale jak pěkně to zní, že? Stydlivost... Náš největší nešvar. Američané se styděli mluvit o problémech v Afghánistánu, až jsme se nakonec dočkali útěků na podvozcích letadel... Jestli to takhle dopadne i s českým průmyslem, tak naše pravdomluvná mainstramová média čekají krušné časy. Tohle se bude vysvětlovat dost těžko a fakt nepomůže, když různí factcheckeři budou udávat Pavla Juříčka, že si dovolil říkat takové ošklivé fake news, že by se snad mělo propouštět. Ale dost srandy...

Jobovy zvěsti přicházejí ze všech stran. Ať jsem se v poslední době bavil s jakýmkoliv odborníkem, vždycky jsme při hodnocení situace došli ke katastrofě. Marně přemýšlím, jestli znám někoho, kdo má z dnešní situace radost a těší se, jak díky krizi potře konkurenci a zvítězí na poli byznysu. Znám firmy, které nakupovaly za staré ceny a teď prodávají za nové vyšší ceny a vydělávají, jako nikdy. Ale ani tady není nikdo optimista. Tak nějak všichni tuší, že to brzy vezme náhlý konec.

I naše vláda se jaksi stydí nazývat věci pravými jmény. I tam ve Strakovce nikdo nechce být první, kdo bude muset vystoupit před národ a říct, že jsme všichni v háji.

Pavlu Juříčkovi bych doporučil, aby se spojil s organizátory demonstrací, vystoupil před národem a pěkně tam naplno řekl, jak se věci mají. My bloggeři a aktivisté o odchodu z energetických burz mluvíme už skoro tři měsíce přímo z Václaváku. Ale sami to nevytrhneme. Sto tisíc demonstrantů je málo.

Fotogalerie: - Krabice před ministerstvem

Případ Rakušan a jeho plakát. Co vám tato kauza řekla o ministrovi a ohlas na ni o naší společnosti?

My bloggeři se už delší dobu bavíme o tom, že na nás naše vláda brzy pošle těžkooděnce, když si na ni tak otevíráme zobáky. V dnešní svobodné a demokratické době není úplně radno říkat to, co na vládě nechtějí slyšet. Už si na to chystají paragrafy.

Ale když jsem viděl jak se nám ministr vnitra vykrucuje, že ten plakát nejprve udělal on, pak že mu s tím někdo pomohl, že chtěl vyvolat diskusi, že za to může někdo jiný, atd., atd., tak se v mé duši rozhostil hluboký mír. Tento člověk na nikoho silové složky nevypustí. Nikdy nebude mít odvahu „převzít odpovědnost za celý národ“ a skutečně potlačit své odpůrce. Nebyl schopen se postavit ani za jeden nevkusný počin s pytlem na mrtvoly, nedovedu si představit, že by byl schopen podepsat rozkaz k použití gumových projektilů a nést za to politickou odpovědnost.

Ale naopak se mi hodně líbila reakce veřejnosti. Češi jsou skutečně smějící se bestie. Lidová tvořivost na sebe nenechala dlouho čekat. Mně osobně se nejvíce líbila Rakušanova tvář, před kterou se také zavíral zip, který nebyl od funebráckého pytle, ale od poklopce. S tímto vyjádřením se mohu ztotožnit v plném rozsahu.

Zdá se to jenom mně, ale stala se favoritem našich médií na prezidenta profesorka Nerudová? Budou schopni ji procpat do druhého kola? Co si o ní myslí lidé u vás na Moravě? Je to až s podivem, ale na Slovensku na venkově lidé častokrát volili Čaputovou, protože „je to hezká a chytrá baba a bude nás dobře reprezentovat”.

Bohužel nemohu říci, co si o Nerudové myslí lidé zde na Moravě, protože jsem o ní s nikým ještě nemluvil. Nějak nebylo o čem. Paní Nerudová zatím pro běžné lidi „jen“ existuje. Ale jinak bych řekl, že Nerudová má smůlu v tom, že se stala favoritem médií příliš brzy. Do voleb je daleko a paní profesorka už toho stačila říci příliš mnoho, než aby nechala někoho na pochybách o svém rozhledu i inteligenci.

Tuto chybu bratia Slováci neudělali. Ti se naopak postarali, aby se Čaputová stala známou takřka až v den voleb a tak si málokdo mohl uvědomit, že za prezidentku volí blondýnu z Pezinku.

Tým paní Nerudové má v této chvíli plné ruce práce, jak vysvětlit její poslední faux pax, ohledně odchodu z Muskova Twitteru a založení účtu na proruském Telegramu (a fakt ho tam má).

Měli by o víkendech posílit hlídání, není přece možné, aby tento dokonalý produkt mediálního marketingu jednou větou zničil celé týdny pečlivě budované image. Paní Nerudová je zřejmě o nedělích ponechána sama sobě a to je podobně vražedné, jako když nikdo nehlídá amerického prezidenta Joe Bidena a on pak zdraví stavební jeřáb.

Obávám se, že do voleb toho paní Nerudová ještě hodně řekne. V dnešní době bude každé její slovo zaznamenáno, uloženo a archivováno... Samozřejmě, vytaženo to bude v tu nejméně vhodnou chvíli.

Ale třeba už dnes existují lepší sluchátka, než jaké používal při debatách postrach králíkáren Jiří Drahoš a Nerudové bude možné dávat při televizních přenosech lepší instrukce a dokonaleji maskovat její myšlenkovou prázdnotu.

Jak je to přísloví? Je lepší mlčet a nechat okolí, ať si myslí, že jste blbec, než promluvit a zbavit je všech pochybností.

