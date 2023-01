Vidláci? Podnikatel z Prahy je pro Babiše. „Řeknu, co se nebude líbit.“

reklama

„Když volby před rokem vyhrálo SPOLU a vytvořilo ten pětislepenec, byl jsem zklamaný, přiznávám. Ale jelikož se snažím na všem hledat to pozitivní, tak jsem našel jiskru naděje v Pirátech. Měl jsem za to, že budou schopni pomoct podnikatelům – mám na mysli hlavně digitalizaci, rychlost zakládání firem, prostě že se zasadí o přívětivější podnikatelské prostředí,“ líčí ParlamentnímListům.cz své naděje podnikatel Filip Weiss. „Měli to ostatně v programu, pořád se tím oháněli. A tak jsem, jak se později ukázalo, naivně věřil, že dojde na tomto poli k posunu. Bohužel se tak nestalo. Nejhorší je, a to nejen v politice, když vám někdo dá naději a pak ji nenaplní. Možná jsem si za těch x let už mohl zvyknout na to, že politici se vesměs drží hesla slibem nezarmoutíš. Asi ze mě mluví ten podnikatel,“ krčí rameny Weiss. „Jsem zvyklý z byznysu, že dané slovo platí. Když v byznyse nedodržíte slovo, můžete to udělat jednou, dvakrát, možná vám to projde. Ale pak se to rozkřikne, a nikdo už s vámi nebude chtít mít nic společného. Ale v politice je lhaní, klamání a nedodržování slibů standardem. Jen některé strany to dělají víc a jiné méně,“ říká Filip Weiss. „A ze všech těch stran, které jsem za celou svou kariéru poznal, to ANO dělalo nejméně. Vláda Andreje Babiše, i když procházela těžkou mediální dehonestací, pro mě osobně byla dobrou vládou. Zase teď řeknu asi něco, co se mnohým nebude líbit, ale jsem přesvědčen, že manažerské řízení státu je prostě efektivní. Spousta klasických politiků v životě nezažila běžné zaměstnání, kde musejí odvádět výkon a musejí si na sebe vydělat. Kariérní politici žijí ze státu, to je zcela jiná kategorie myšlení než lidi, kteří prošli pracovní praxí v soukromém sektoru. Je to pak vidět na tom, jak tuhle zemi vedou, jaké zákony navrhují a jakým lobbistům naslouchají…“

Vláda Petra Fialy prý Weissovi téměř zničila podnikání. „Proto mě docela naštvalo, když jsem si přečetl přepis těch chval, co tam na sebe vládní politici včera sypali,“ poukázal na poslední schůzi Poslanecké sněmovny. „Prý pomohli jsme s energiemi, pomohli jsme zastropovat ceny… Že si vůbec dovolí tohle říct! Já vám tedy povím, jak to pomohlo mé firmě – musel jsem seškrtat finance na investice, a to až do roku cca 2028. Měli jsme naplánovanou modernizaci, novou halu, automatizaci výrobní linky atd. Muselo to jít stranou, abych zaplatil výdaje za energie, protože místo statisíců jsem z měsíce na měsíc musel platit miliony,“ vysvětluje Weiss. Podniká v oboru obalových materiálů, kde jsou prý energetické požadavky docela vysoké: „V průměru měsíčně spotřebujeme 300–350 mWh elektřiny. Když byla toho času cena 1 mWh za 700 eur, byl jsem na pokraji zoufalství. A vláda o žádném zastropování nechtěla ani slyšet. Když se k tomu po měsících otálení a argumentování, že je to zbytečné, nakonec rozhoupala, už mi to moc nepomohlo…“

Co se týče energetické problematiky, Weiss je zastáncem zestátnění ČEZ: „Jenže to se nestane. Kvůli akcionářům. Protože kdo jsou ti akcionáři? Nemluvím o těch drobných, ale o velkých zvířatech. Jsou to i politici a byznysmeni. Velká jména, která tady nechci uvádět, ale vím o nich a chytrý člověk si domyslí… Politici a byznysmeni, kteří v době, kdy se ČEZ částečně privatizoval, slízli nejvíc smetany. Tihle lidi mají obrovské, často nepřiznané nebo někde ulité majetky, plynou jim královské dividendy, a není logicky v jejich zájmu, aby se měnil status quo. Jak se říká, kapři si svůj rybník nevypustí,“ říká ParlamentnímListům.cz podnikatel Weiss. „Dovedu si představit, že ze strany vlády by třeba byla i vůle ČEZ vzít do státních rukou, ale je to těžké, když pak za takovým Petrem Fialou přijde třeba jeho stranický kolega nebo kmotr, který ODS sype peníze, a varuje ho, že to není dobrý nápad…“ Weiss je prý přesvědčen, že tohle se běžně děje: „Ale nejde jen o ČEZ. Jsou i další obory, kde je to podobné. A víte, já jsem si jistý, že Andrej Babiš by do toho zestátnění ČEZ případně šel, protože jeho by nemohl vydírat žádný kmotr. Jeho nelze uplatit ani zastrašit a ovlivnit. A z tohoto důvodu tvrdím, že Babiš byl dobrý premiér, a teď si taky myslím, že by byl i dobrý prezident.“

Co se týče prezidentské kampaně, Filipu Weissovi se nelíbí jednostranné mediální prosazování určitých kandidátů: „A to označení demokratičtí kandidáti – co to jako je? Nikdo mi nevysvětlil, v čem konkrétně třeba právě Andrej Babiš, ale i Jaroslav Bašta nebo Karel Diviš nejsou demokratičtí. Jen dokola opakované fráze o příklonu k Rusku nebo Číně, ohrožení demokracie atd. To je ale další zavádějící věc,“ říká Weiss. „Co se týče Babiše, nikdy k Rusku neinklinoval. To byla doména Miloše Zemana. Babiš pěstuje vztahy na Západě, chce být vnímán jako rovnocenný partner velkých západních státníků. A pokud jde o Čínu, k ní má vyloženě negativní postoj. Číňané ho totiž před lety v byznysu okradli. Nedůvěřuje jim,“ objasňuje ParlamentnímListům.cz Filip Weiss. „Babiš nikdy nechtěl zavést cenzuru, jako se chystá současná vláda, nikdy agresivně nevystupoval proti svým odpůrcům. Takže jaké ohrožení demokracie tento člověk představuje? Ba naopak – současná vláda má sama máslo na hlavě.“

Co se týče samotné volby, Weiss má prý jasno: „Andrej Babiš je podle mě schopný chlap, možná tvrdý, možná svérázný, ale je to prostě osobnost. Zaměstnává desetitisíce lidí, uměl využít situace, aby vybudoval impérium. Na tom přece není nic špatného, když někdo má situační inteligenci,“ míní Weiss. „A co mi přijde opravdu pokrytecké, že tohle nikdo z těch správných médií nekritizuje třeba u takového Bakaly. A ten se prokazatelně zachoval hrozně, vytuneloval, co mohl, a zdrhl. Babiš tady žije, podniká, platí daně, zaměstnává lidi. Tak o co jde, proč taková nenávist?“ rozčiluje se Weiss.

Vláda Petra Fialy je podle nespokojeného podnikatele zavřená ve vlastní bublině: „Když vidím vystupovat vládní politiky, vidím lidi, co nepřinášejí této zemi vůbec nic nového, natož pak dobrého. I to zrušení EET, kterým se vláda tak kasá, je spíš krokem zpět.“ Weiss si myslí, že elektronická evidence tržeb měla svůj smysl: „Jsem přesvědčen, že ty negativní konotace byly z velké části proto, že to navrhl právě Andrej Babiš. Kdyby to navrhl někdo jiný, tak by to takové vášně nevyvolávalo. Já jako velký podnikatel jsem s tím problém neměl. Mohlo to představovat komplikaci pro nějaké drobné živnostníky, ale přece svět se stále mění a trh s ním,“ obhajuje EET Weiss. „Nešlo primárně o žádný hon na podnikatele, ale EET měla za úkol kultivovat trh a přinést do státní pokladny více peněz. A to se taky povedlo. Teď, když máme zase další obří schodek a pan Stanjura brečí, že nejsou peníze, bylo zrušení EET opravdu idiotský nápad. Opět podle mě jen truc vlády, aby ukázala – jsme jiní než Babiš. To, že jsou jiní, ale ještě neznamená, že jsou lepší. Zatím mě vůbec nepřesvědčili.“

Zklamání z atmosféry v České republice je pro Filipa Weisse tak silné, že dokonce uvažuje o odchodu: „Pohrávám si s tou myšlenkou intenzivně rok a půl. A téměř každý den jsem k tomu rozhodnutí blíž. Bohužel necítím tady podporu k práci takovou, jak bych si představoval. Drtí mě hlavně byrokracie, která se projevuje taky tím, že čím úspěšnější jste, tím víc jste pro vrchnost podezřelý. Mentalita čtyřiceti let totality je tady pořád silná. Důkazem je i to, že teď proti sobě stojí dva kandidáti na prezidenta s komunistickou minulostí. Ale rozdíl mezi nimi je. Ten jeden je naučený udílet a poslouchat rozkazy, chtěl by tady řád a klid. To už tady jednou bylo – řád podle jedné šablony a klid na práci těm, kdo jsou u moci... Ten druhý je zvyklý tvrdě pracovat a z osobní zkušenosti mohu říct, že když může, tak skutečně koná a pomůže vám vyřešit problém. Koho si tato země zvolí, to uvidíme. Já mám jasno. A kdyby to nedopadlo podle mých představ, budu mít o důvod víc odjet,“ uzavírá pro ParlamentníListy.cz podnikatel Filip Weiss.

