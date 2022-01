Víme, kdo nám lže. Kapitán policie o situaci a očkování. Rakušan nezajásá

„Já za sebe mohu říci, že nikdy nepodlehnu. Je to věcí principu, obyčejných lidských a mých mravních hodnot. Pokud bude očkování povinné, vyhrneme si rukávy a jdeme do toho,“ říká další z řady policistů s tím, že odmítá zradit sám sebe. Tomáš Ježek z policejního oddělení kybernetické kriminality je rozhodnutý zastat se neočkovaných a bojovat za jejich právo volby.

Policii s nadsázkou označuje za druhou matku. Nastoupil k ní už jako devatenáctiletý mladík do prvního zaměstnání. Sám říká, že policii vděčí za živobytí, zázemí i základy do života. Absolvoval policejní školu a od policisty na ulici se přes cizineckou policii a nutné studium na univerzitě vypracoval až ke kriminálce do hodnosti kapitána. Posledních sedm let zajišťuje digitální důkazy pro své kolegy, kteří vyšetřují kriminální činy, a to z Krajského ředitelství policie Středočeského kraje. Tomáš Ježek se snaží prosazovat spravedlnost už dlouhých 22 let.

„Jsem v pozici, kdy už ani nemám ambice a nepotřebuji další kariérní postup. Mám, co jsem si vždy přál, sedm let jsem ve funkci, kterou jsem si vysnil, když jsem k policii nastupoval. Jsem spokojený a nemám důvod odcházet, ale za této situace se všechno mění. Jsem idealista a k policii jsem šel, protože jsem v ní viděl spravedlivý boj za pravdu, spravedlnost jako takovou. Pomáhat a chránit. Z mé strany nejde o marketingovou větu, sloužím lidu a chci být užitečný. Vždycky jsem byl tím bojovníkem za pravdu a chtěl jsem žít jako rytíř,“ vysvětlil s nadsázkou redakci dlouholetý policista.

Tomáš Ježek tvrdí, že dění kolem koronaviru vykazuje znaky takzvané salámové metody. Z počátku si nátlaku lidé příliš nevšímali, ale nyní i mezi policisty sílí počty těch, kdo se současnými kroky nesouhlasí. A jedním z nich je povinné očkování. „Ve chvíli, kdy začali být diskriminováni neočkovaní, bylo to nepříjemné. Začali jsme o diskriminaci mluvit mezi sebou. Každý má svoji vlastní hranici sebeúcty a důstojnosti a někdo má tu hranici nízko, někdo vysoko. Koronavirus sebou kromě negativ nese i jedno plus: Lidé odkrývají karty a u policie jsem to začal vidět kolem sebe. Doba zesílila charaktery a více je odhalila. Ti, kdo mají sebeúctu, nepodlehli modelu podřízení, aby měli výhody. Jiní kolegové snadno podlehli, protože chtěli do posilovny a nemají takovou sebeúctu, aby to vydrželi jen proto, že je to nedůstojné. Pokud to udělám, tak se zaprodám,“ popsal pro ParlamentníListy.cz.

Máme šestý smysl, poznáme, když někdo lže

Začal tedy kolem sebe vnímat policisty, kteří se zaprodat nenechali a začali spolu komunikovat. V počátcích koronaviru zatnuli zuby a chtěli vydržet. „Ale pak se ukazovalo, že opakovaně lžou, přišly další a další lockdowny a začaly se objevovat takové absurdity ve vyjádření politiků a odborníků, že… samozřejmě, my jako policisté máme šestý smysl a prostě poznáme, když někdo lže, když se nás někdo snaží ojebat a tyhle věci začaly být čím dál viditelnější. V tu chvíli jsem si uvědomil, že nemohu vyrazit do boje s touhle nespravedlností sám a je nutno se sjednotit. Začal jsem oslovovat další kolegy a zjišťovali jsme, kolik z nás je neočkovaných. Najednou jsem viděl kolegy, co to začali vzdávat: Já už to nedávám, nechám se píchnout. Já už to nedávám a dávám výpověď,“ vysvětlil redakci Tomáš Ježek, jak se začali někteří policisté a hasiči sjednocovat proti povinnému očkování.

Do dvou týdnů měli vytvořenou základní síť kontaktů s krajskými koordinátory i díky policistovi Davidu Pejřilovi, který spolupracuje s Iniciativou 21 a sám podobný seznam neočkovaných vytvářel. Nyní všichni spolupracují i s odbory, mají zastoupení právníků a soustředí se na policisty očkované. V okolí totiž mají spoustu těch, kdo mají první či druhou dávku, ale další už nechtějí. „I ti nás začínají podporovat: Já jsem jim věřil a už jim nevěřím! A začínají se přidávat,“ sdělil policista.

Podle něj rozhodl princip a vydírání neočkovaných. Ježek tvrdí, že už dlouho vládne úplně jiná pandemie, která stále neskončila a kvůli které máme nyní pandemii covidu – a to je pandemie arogance. „Pandemie arogance, nedůstojnosti, pokřiveného vnímání pravdy. Lidé si zvykli, že je normální lhát, podvádět, je normální s tím druhým vychcat. Stalo se to normou, společnost vzhlíží k těm nejvypočítavějším, jimž se podařilo získat úspěch či bohatství. Ti byli dáváni za vzor i v našem školství, takže je to prorostlé vypočítavostí. Musíš být úspěšný, něčeho dosáhnout a neustále růst. Z mého pohledu bychom měli jako společnost dospět. Já jsem dospěl, ale infantilci, kteří touží po nekonečném růstu, ještě nedospěli. Už růst nemusíme, už jsme dospělí! Pandemie odkryla v této společnosti pokřivený systém, že autority, k nimž vzhlížíme, nejsou autoritami, často neovládají sami sebe a jsou pudově nastavení na dominanci, aby si vydobyli výhodu,“ poznamenal.

Koronavirus odkryl charaktery

„Namluvili nám, že je na planetě nedostatek, takže se musíme poprat a nejúspěšnější vyhraje a má dominantní úlohu nad ostatními. To je velká lež. Pokřivené autority začaly vydávat opatření, protože zrovna byly ve vládě, a protože jde o sociopaty, zneužily situaci, aby si zase získaly výhodu. Místo, aby myslely na zdraví lidí, stejně z toho chtějí něco vytřískat. Politické body, hlasy a peníze. A byznysmeni chtějí situace zneužít a na všem vydělat. A já se ptám na jednu věc: Jak je možné, že tito politici podepsali tak nevýhodné smlouvy s farmaceutickými firmami? Stali jsme se oběťmi farmaceutických firem, které mají ohromnou právní sílu,“ varoval Tomáš Ježek s tím, že části vakcín od Pfizeru skončí doba použitelnosti na konci února. Dále řekl, že likvidace vakcín je dražší, než jejich samotný nákup, protože tak musí učinit podle smluv firma samotná. „Když vrátíme nevypotřebované vakcíny, musíme za každou zaplatit. Povinné očkování je marketing a nemá nic společného s pomocí lidem, aby byli zdraví a měli se dobře,“ uvedl. Vadí mu rovněž, že se farmaceutické firmy zřekly odpovědnosti za případné vedlejší účinky vakcín a navíc, že jim nehrozí penále, pokud nedodrží termíny dodání.

Zdůraznil rovněž, že existenci covidu nijak nepopírá a ani nezpochybňuje účinnost ověřených očkování, například proti tetanu. V případě vakcíny proti covidu-19 jde ale prý o peníze a o moc. „Zneužili situaci a říkají nám, že jim jde o naše dobro a zdraví, přitom je to pouze způsob, jak nás vydírají, aby získali moc a peníze,“ podotkl. Domnívá se také, že kvůli koronaviru jsou Čechům omezována práva a svoboda. „Zcela určitě dochází k omezování práv a svobod, k porušování Ústavy a Základní listiny práv a svobod, které jsou svrchované. Nějaká vyhláška nikdy nemůže být víc, než tyto svrchované právní akty. Minulá vláda opakovaně vydávala opatření, která byla českými soudy opakovaně označována za nezákonná a oni je arogantně vydávali znovu asi 40krát. Vláda nerespektovala soudní moc a soudní moc je pojistkou demokracie podle Ústavy. Pokud jakákoliv společnost směřuje k totalitě, měla by to zastavit soudní moc. Ale tady selhává pojistka, tady byla soudní moc bezzubá vůči arogantním politikům, kteří si dělali, co chtěli,“ uvedl kriminalista.

Nikdy nepodlehnu

Obává se, že s novou vládou Českou republiku slibovaná změna nečeká. Opozice, která za vlády Andreje Babiše (ANO) nejvíce křičela, jak vše dělá špatně a chtěla všechno dělat lépe, prý v praxi ukazuje, že to není pravda. „Tam se nic nezměnilo. Přijali starou rétoriku a opakují, co dělala minulá vláda,“ řekl. Současná pětikoaliční vláda také slibovala zrušit zmíněnou vyhlášku o povinném očkování složek Integrovaného záchranného systému a ozbrojených složek České republiky, ale stále se tak nestalo. Rozhodnutí odložili, což vytváří dohady, zda pod pohrůžkou ztráty zaměstnání nenutí k vakcíně co nejvíce neočkovaných na poslední chvíli.

„Já za sebe mohu říci, že nikdy nepodlehnu. Je to věcí principu, obyčejných lidských a mých mravních hodnot. Nemohu jít proti sobě, zradil bych sám sebe. Jestli lidé, co nás nutí se očkovat, zradili sebe a druhé, tak já sám sebe nezradím. Nemohl bych se podívat do zrcadla. Jsem ve fázi, že už není možné podlehnout,“ odpověděl redakci na otázku, zda se nechá naočkovat pod pohrůžkou výpovědi. V zaměstnání kybernetické kriminálky je spokojen a nemá důvod místo opouštět. V případě, že by výpověď kvůli odmítnutí vakcíny dostal, hodlá se všemi právními prostředky bránit.

Dosavadní platnost vyhlášky o povinném očkování považuje za znak nevděčnosti a arogance ze strany vlády. „Nemají nás v úctě. Pokud se takhle chovají po všem, co jsme poslední dva roky dělali, hlavně sestry a lékaři, kteří zažívali velké napětí, je to hanba. Měli by si uvědomit, že ohrožují základní bezpečnost státu, protože může dojít k velkému odlivu policistů, hasičů i vojáků. Jde o základní ohrožení bezpečnosti státu. Pokud odejde větší množství sester a lékařů, nastane velké ohrožení zdravotnictví v době epidemie,“ řekl Ježek. Připomněl, že policie a zdravotníci mají i tak dlouhodobý nedostatek personálu. I to je asi důvodem, proč přichází smířlivý přístup. Vedení policie se nechalo slyšet, že nebude za očkování nikoho propouštět, ale může udělovat tresty.

Je čas změny autorit

Tento postoj zaujali dle zkušeného policisty právě kvůli odporu, který se ve složkách integrovaného záchranného systému zvedl, a protože si uvědomují nebezpečí odlivu dalších zaměstnanců. Kromě neočkovaných je prý nutné započítat i očkované, kteří další dávku vakcíny odmítají. Tomáš Ježek dále řekl, že vakcína proti covidu-19 není ve skutečnosti vakcínou, protože nebrání těžkému onemocnění ani roznášení viru. „Lžou i v tomhle. Není to vakcína a všichni vědí, že jde o posilovací booster imunity proti covidu. A už se také ví, že každý člověk má přirozenou hladinu imunity a po té, co mu píchnou injekci, ovlivní hranici imunity a pak se vrací do přirozeného stavu. Jde o booster, který by se musel do nekonečna opakovat a před tím varují i výrobci, i zdravotnické instituce,“ poznamenal policista.

Za zásadní označil potřebu nových autorit, protože staré selhaly, neuznávají základní kvality lidství, jako je důstojnost, úcta a čest. „A pokud nemají respekt k základním kvalitám lidství, nemají respekt k lidu České republiky. Vždy budou postupovat vypočítavě, aby získali nějaké výhody. Je třeba je opustit, rozhlížet se okolo a vidět nové autority, které mají základní kvality lidství, a na nich se staví všechno ostatní. Čest, vzájemná úcta a důstojnost jsou základem pro vytvoření čehokoliv jiného. To si musí lidé uvědomit, jinak se vše zase cyklicky vrátí. Vše se cyklicky opakuje – je jedno, zda je to komunismus, fašismus, nacismus, oligarchie, všechno je mlýnek na maso a vždy se vrátí, dokud společnost nepostavíme na pevných základech, které jsem vyjmenoval,“ doplnil Tomáš Ježek.

Na závěr varoval před cenzurou, kterou připodobnil k minulému režimu. „Je to stejné jako za komára, kdy došlo k autocenzuře. Lidé sami cenzurují, co dávají ven, aby nebyli zablokováni a cenzurováni, aby se přizpůsobili, a to je špatně. Jestli k povinnému očkování dojde, vyhrneme si rukávy a jdeme do toho,“ dodal nakonec.



