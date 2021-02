Vláda hází utonulému záchranný kruh. Kompenzace jsou fiaskem, říká ekonom Křížek z Trikolóry

ROZHOVOR Podle bývalého generálního ředitele CzechInvestu a vysokoškolského pedagoga Miroslava Křížka je nepřijatelné, aby byli občané strašeni, že bez nouzového stavu nastane zdravotnická apokalypsa. Jak uvedl v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz, restrikce nejsou správnou cestou, naráží na odpor čím dál větší části občanů, kterým vláda vzala možnost výdělku. „Nakoupit do plného supermarketu jít můžete, ale do malého krámku nikoli,“ kroutí hlavou Křížek.

Co si myslíte o tom, že vláda v neděli odpoledne na žádost hejtmanů opět vyhlásila nouzový stav? Bylo podle vás zapotřebí postupovat v režimu nouzového stavu?

Jedná se především o bezprecedentní ohýbání Ústavy ČR, které se do budoucna může stát velmi nebezpečným příkladem. Poslanci včetně těch za hnutí Trikolóra minulý týden odmítli pokračování nouzového stavu a rozhodnutí Poslanecké sněmovny je třeba respektovat.

Co říkáte na to, že např. podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila je vyhlášení nouzového stavu v rozporu s ústavními principy a de facto obejitím vůle Poslanecké sněmovny?

Ano, v tomto dávám předsedovi Senátu za pravdu.

Řada hejtmanů tvrdí, že bez vyhlášeného nouzového stavu by se zhroutil boj s epidemií a že bychom riskovali exponenciální nárůst pandemie a tedy i přetížení zdravotního systému. Není hra o nouzový stav jen předvolební bitvou?

Domnívám se, že je to součást předvolební taktiky, bohužel velmi nešťastně načasovaná. Dále strašit občany, že bez nouzového stavu nastane zdravotnická apokalypsa, je dle mého názoru nepřijatelné, naopak, pokud by hejtmané vzali zodpovědnost do svých rukou, mohlo by dojít k výraznému posunu ve zlepšení boje s pandemií, protože by byla řízena lokálněji a lidé doteď svým hejtmanům vesměs důvěřovali, takže by byla i zvýšená motivace k dodržování pravidel. To teď hejtmané svým rozhodnutím vyhlásit jakýsi pseudonouzový stav pokazili.

Podle dostupných zpráv si hejtmani na vládě vymínili pouze několik málo úprav pravidel, nicméně k zásadnímu rozvolnění pravidel nijak nedošlo. Opravdu stále potřebujeme tak tvrdý lockdown, který však i po několika měsících nevede k výraznému poklesu počtu nakažených?

Řídil bych se starým pravidlem, že pokud něco nefunguje, tak v tom přece nepokračuji, stále přísnější restrikce nejsou správnou cestou, naráží na odpor čím dál větší části občanů, kterým vláda vzala možnost výdělku. Restrikce jsou často absurdní, nakoupit do plného supermarketu jít můžete, ale do malého krámku nikoli. Podnikatelé v gastronomii, majitelé malých obchodů, hoteliéři, všichni by určitě dělali maximum pro ochranu svých zákazníků tak, aby se jim vraceli. Podceňujeme ekonomickou motivaci k dodržování opatření, lépe si to uhlídá majitel hospody než ochranka v supermarketu.

Vládní představitelé tvrdí, že problém je v tom, že lidé vládní nařízení nedodržují, což v kombinaci s britskou mutací viru se podepisuje na stále se nelepšícím stavu epidemie. Jak to vidíte vy?

V současném naprostém chaosu lidé už ani často nevědí, co mají dodržovat, takže bych byl opatrný s výroky, že lidé to nedodržují záměrně, ano, jistě budou i tací, ale nemyslím si, že bychom byli výrazně neukázněnější než třeba Poláci, kteří už pomalu rozvolňují.

Nejvíce se mluví o tom, že by se měly otevřít školy. Vláda hejtmanům slíbila, že k 1. březnu vrátí do školy deváťáky a maturanty. Stačí to?

Chtělo by se říci, že dva týdny jsou už celkem jedno, ale podle mého názoru se školy měly řešit prioritně a mnohem dříve, za určitých zpřísněných hygienických podmínek měly děti dávno sedět ve škole. Ztráta vzdělání a sociálních dovedností je poškodí do budoucna, což doufám nikdo nechce, děti musí dostat přednost.

Pokračující nouzový stav znamená, že stále zůstávají uzavřené obchody, služby, restaurace a další živnosti. Jak dlouho podle vás může podnikatelský sektor ještě unést tyto restrikce?

Vzhledem k tomu, že v lednu bylo přerušeno historicky nejvíc živností v novodobé éře naší země, tak je vidět, že už to spousta živností dál nezvládá. Domnívám se, že pokud do konce února nebo poloviny března nebude světlo na konci tunelu a plán rozvolňování, tak se spousta z nás už ani nemusí těšit na točené pivo, nebude kam si na něj zajít.

Vláda kompenzuje uzavřené podniky sérií vládních programů, které však mají zásadní dopad do státního rozpočtu. Z tohoto pohledu, jak dlouho ještě vydrží veřejné finance dotovat uzavřenou ekonomiku?

Vládní programy sice jsou, ale hned na začátek říkám, že jejich chaotičnost a byrokratické překážky s nimi spojené jsou opět dalším fiaskem. Veřejné finance se dál budou propadat do deficitu, ale to nikdo moc řešit nebude, protože pořád nemáme ve srovnání se západními zeměmi tak tragický podíl státního dluhu na HDP.

Vláda avizovala, že zásadním způsobem zjednoduší systém kompenzací a místo několika desítek programů vypíše jen jediný, jehož sítem nepropadne takřka žádná firma. Co si to tom myslíte?

V této situaci je to jako házet utonulému záchranný kruh, prostě je pro spoustu firem a živnostníků pozdě. Některé by ještě zachránila radikálnější a rychlá pomoc, něco jako dýchání z úst do úst, přímá a transparentní záchrana. Jenže vy si opravdu myslíte, že vláda, která dodnes nebyla schopná spoustě podnikatelů vyplatit kompenzace za minulý rok, něco takového zvládne? O tom mám silné pochybnosti.

