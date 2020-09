Vláda nás ke stolu nechce. Lidé pracující v gastronomii vidí budoucnost černě. Hovoří odborník Kastner

ROZHOVOR V přímém ohrožení je zhruba pětadvacet procent restaurací a hospod. Úředníci ministerstva zdravotnictví a epidemiologové nemají styk s realitou. Jsou dobře placení a v podstatě jsou vycvičení na strašení lidí a katastrofické scénáře. To řekl ParlamentnímListům.cz spolumajitel a tvář firmy Hospodská Luboš Kastner. Právě on je garantem projektu Moje restaurace v Asociaci malých a středních podniků a živnostníků České republiky. Nejvíce jej štve, že se vláda neporadí s odborníky na gastronomii.

Když jsme se domlouvali na rozhovoru, tak jste se smál. Neměl byste spíš plakat?

Jak špatně jsou na tom dnes české hospody? Dá se to vyčíslit?

Ano, celkem přesně. Celkově je to zhruba dvou set miliardový byznys. Podle analytické společnosti Nielsen jde o 195 miliard. Za prvních sedm měsiců roku prišel prokazatelně tento obor o více než 30 miliard korun. Do konce roku, kdy měl ztráty dohnat, v případě druhé vlny, která nyní nastává, přijde pravděpodobně o to samé. Podzim je totiž disproporčně silnější období než jaro. Takže gastronomie ztratí něco mezi 25 až 30 % své hodnoty. Během jednoho roku. To má přímý vliv na zaměstnanost a investice. Takže ten multiplikační efekt bude ještě větší. Devadesát procent trhu tvoří restaurace a hospody, zbytek minoritní kategorie typu bary, hotely a lázně. Takže nejvíce právě utrpí hospody a restaurace, jádro naší gastronomie.

Co by se pro restaurace a hospody mohlo udělat?

My, Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky (ASMP ČR), máme odborný network profesionálů, který se nyní aktivně formuje. Některé kroky navrhujeme udělat okamžitě. Antivirus prodloužit minimálně do konce roku 2020. Antivirus - podpora zaměstnanosti - nás sice nespasí, ale dá signál podnikatelům, aby zkusili nepropouštět. Měla by být také přechodně snížena DPH na 5 %, což je i doporučení Evropske komise a Národní eknomické rady vlády.

Měla by se odstartovat marketingová kampaň na podporu gastronomie. Podporovány jsou masívně cestovní ruch, hotely a lázně. Díky silné a propojené lobby. A my říkáme, že čtyřikrát menší odvětví by nemělo dostávat čtyřikrát větší podporu. Je to do očí bijící. Takže z plánovaných 500 milionů na podporu odvětví, které ministerstvo pro místní rozvoj plánuje, by minimálně 200 milionů korun mělo jít na přímou podporu restaurací a hospod. A nemyslím tím samozřejmě kampaň typu bilboardů "pojďte na pivo", ale zejména práci se sociálními médii a mechanikami určenými na podporu návštěv restauračních zařízení. Zejména tedy do digitálních nástrojů v kombinaci s kampaní na podporu image gastronomie. Bojím se ale, že na tuto úroveň diskuse nejsou ve státní správě a jí zřizovaných institucích partneři a vůle.

Jak vnímáte současná koronavirová rozhodnutí vlády, která se asi ještě zpřísní?

Negativně. Vláda rozhoduje bez konzultace s opravdovými odborníky z gastronomie. Konzultuje současnou situaci s lidmi, které historicky zná a nebo těmi, kteří jen ze servility přitakávají. Fakt, že obor gastronomie nebyl dobře reprezentován před i v průběhu krize je tedy i důsledkem toho, že to vládě vyhovovalo. My, tedy AMSP ČR, APRON a Hospodářská komora od dubna nabízíme strukturovaný expertní profesionální pohled, ale vláda nás ke stolu nechce. Proto stupňujeme i mediální tlak, neboť rozhodnutí jsou činěna bez expertních názorů plošně a dopady na ekonomiku budou tak mnohem vyšší, než by mohly být při zachování účinných preventivních opatření.

Když jsem komunikoval s šéfem akce Zachraňtepivo.cz z Kytína, řekl mi, že ParlamentnímListům.cz by se raději vyhnul. Co vy na to?

Nevím. Pravda je, že jsme my gastronomové v podstatě mediální nováčci. Nehrajeme politiku, nemáme za sebou silné lobby, ani jsme si historicky s nikým nic neudělali. My provozujeme zařízení a čepujeme nápoje, které proslavují naší zemi daleko za hranicemi. I díky nám sem jezdilo tolik turistů. Problém současné situace je tedy možná právě to, že spolu mluví jen někdo a nikoliv ti správní, kteří by měli. Máme za sebou 150 tisíc zaměstnanců a 200 miliard korun obratu v odvětví. Nejsme malí. Chceme tedy mluvit s každým, kdo nám pomůže, abychom mohli prezentovat profesionální a expetrní názor.

Nás straší hlavně to, že o současné situaci nerozhodují lidé s lepším vhledem do ekonomiky. Úředníci ministerstva zdravotnictví a epidemiologové nemají styk s realitou. Jsou dobře placení a v podstatě jsou vycvičení na strašení lidí a katastrofické scénáře. Neví ale, co jsou výsledovka, mzdy zaměstnanců, náklady na nákup surovin a cash flow. Jsou byznysem netknutí. Neví, co jsou to nesplacené půjčky, hypotéky, exekuce a neschopnost splácet závazky. Proto se jim rozhoduje snadno, klidně a plošně. Ale to půjde jen do určité doby. Do té doby, než ekonomika nebo sami lidé řeknou dost.

Co se dle vašich úvah stane do budoucna?

V přímém ohrožení je zhruba 25 % restaurací a hospod. Troufnu si říci, že podobné procento je i u minipivovarů. Za nimi však často stojí donátoři, investoři nebo mohou prodávat v lahvích do volného prodeje. Takže předpokládám, že asi pětina minipivovarů bude na hranici přímého ohrožení existence.

