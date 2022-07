Vláda podvedla voliče, udeřil Okamura. Neuvěřitelná arogance moci

Anketa Líbí se vám výstava zničené techniky Ozbrojených sil Ruské federace na pražské Letné? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 23641 lidí

Aktuálně nejsledovanější záležitostí tohoto týdne je rozsáhlý požár v Hřensku v Českém Švýcarsku…

Soucítíme se všemi, kteří kvůli řádění živlu přišli o bydlení, a děkujeme těm, kteří jim pomáhají. Hned první den jsme za SPD zaslali prostředky pro zasahující hasiče ve Hřensku ve výši 50 tisíc korun prostřednictvími spolku přátel Jetřichovic. Svou podporou vyjadřujeme solidaritu se všemi, jimž požár způsobil potíže a velké problémy. Zejména pak chceme vyjádřit poděkování všem zasahujícím hasičům, složkám IZS a všem těm, kteří bojují za ochranu životů, zdraví, majetku a přírody. Děkuji také poslanci SPD za Ústecký kraj Jardovi Foldynovi, který naší pomoc koordinuje. Naše země a její občané jsou pro nás na prvním místě. Fialova vláda podporuje Ukrajinu, SPD podporuje naše hasiče ve Hřensku!

V souvislosti s požáry se hovoří o změnách klimatu. Mnozí tímto argumentují pro potřebnost Green Dealu…

Klima se v historii měnilo a nepochybně se mění i nadále. Otázkou je vliv člověka a především vliv CO2. Ke změnám teplot a klimatu na planetě vždy docházelo a dochází, ale hlavní odpovědnost nenese člověk a CO2, ale aktivita (a teplota) Slunce a vzdálenost Země od Slunce. V historii byly doby ledové i meziledové. Ve středověku za Karla IV. bylo tepleji a v Praze se pěstovalo víno, podobně jako nyní. Ale produkce takzvaných skleníkových plynů s tím neměla nic společného. Navíc CO2 není škodlivý plyn. Je to plyn důležitý pro fotosyntézu, čili díky němu je zaznamená i větší produkce zemědělských plodin. Určitě ale souhlasím, že je potřeba bojovat proti suchu a zamezit dalšímu zabetonování ploch. Je důležité zadržet krajinu ve vodě, zalesňovat, obnovovat přírodní nádrže a podporovat schopnost půdy zadržet vodu. Hnutí SPD podporuje rozumnou ochranu přírody na základě reálných možností našich občanů a našeho průmyslu, nikoli na základě nereálných příkazů a termínů z Bruselu.

Pokud se vrátím ke Green Dealu (Zelený úděl EU), tak Evropská komise dle dokumentu vlády Ochrana klimatu ČR předpokládá, že náklady dosažení uhlíkové neutrality v ČR budou až dvojnásobné ve srovnání se starými členskými státy EU a odhaduje je až na stovky miliard korun ročně po dobu minimálně 20 let. K tomu se v Bruselu zavázal premiér Babiš a premiér Fiala Zelený úděl též podporuje. Zelený úděl, který bude stát Evropskou unii biliony eur a naší zemi biliony korun a který je hlavním důvodem současného zdražení energií, může nyní po koronavirové a energetické krizi zasadit smrtelnou ránu naší ekonomice.

Navíc ekonom Lukáš Kovanda upozornil, že ani úplné vymýcení aut se spalovacími motory v EU nemá samo o sobě šanci zpomalit, natož zvrátit proces klimatických změn. Pokud bude veškerá automobilová doprava v EU (osobní, nákladní, kamionová, ...) plně elektrifikována, klesnou celosvětové emise oxidu uhličitého oproti nynějšímu stavu o přibližně dvě procenta. To je z hlediska celoplanetárního tak nepatrné snížení, že jej příroda sotva zaznamená. Navíc, stačí, když Čína bude svým současným tempem stavět dále uhelné elektrárny a ta dvě procenta rychle zase nabere zpět. Takže zákazem prodeje aut se spalovacími motory do roku 2035 si Evropská unie prakticky „pro nic, za nic“ zničí automobilový průmysl. EU produkuje méně než 10 procent celosvětových emisí CO2. Takže i kdyby platilo, že CO2 přináší pro přírodu negativa, tak veškeré snažení EU je prakticky bezvýznamné a současně zničí ekonomiky evropských států a lidi ožebračí.

Nálada tuzemských spotřebitelů podle pravidelného měsíčního šetření ČSÚ klesla v červenci nejníže v celé historii měření, jež se píše od roku 2003. Strach z ekonomické budoucnosti Čechů je tak vyšší než kdykoli v době pandemie, a dokonce kdykoli než během globální finanční krize let 2008 a 2009, následné evropské dluhové krize i tehdejších souvisejících recesí v ČR. Rekordní počet respondentů letošního červencového šetření ČSÚ uvedl, že se obává zhoršení vlastní finanční situace. Blízko svého historického maxima je také počet spotřebitelů, kteří hodnotí svou finanční situaci hůř než v předešlých dvanácti měsících…

To je výsledek neschopnosti vlády Petra Fialy, která by mohla zabránit zdražování, ale odmítá proti zdražování cokoli dělat. Když jsme chtěli zdražování projednávat na schůzi Sněmovny, koalice demobloku nám to zarazila. Vládní koalice tak projevuje neuvěřitelnou aroganci moci, protože ceny energií se stávají pro české domácnosti a firmy nezaplatitelnými, občané se propadají do dluhových pastí, podnikatelé jsou nuceni zavírat své živnosti a firmy a rušit pracovní místa. Vláda místo toho, aby dle návrhu hnutí SPD i po vzoru sousedních evropských zemí zrušila DPH na elektřinu a zemní plyn a aby zastropovala jejich ceny, poskytuje společnosti ČEZ půjčku ve výši 74 miliard korun, aby mohla i nadále obchodovat na unijní burze v Lipsku a prodávat českým odběratelům elektřinu za předražené německé ceny.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vláda Petra Fialy schválila novelu rozpočtu na rok 2022 se schodkem 330 miliard korun…

Vláda Petra Fialy podvedla voliče, protože slibovala boj proti zadlužování a snižování schodků! „SPOLU zastavíme hrozivé zadlužování České republiky… Máme poslední šanci nenechat našim vnukům a dětem dluhy. Za čtyři roky by už bylo pozdě,“ říkal Petr Fiala před volbami. „Prioritou koalice je ozdravení veřejných financí, podpora ekonomického růstu a zastavení brutálního zadlužování i rozkrádání státu,“ slibovali zase Piráti a Starostové. Podle mě jde o jasný podvod na voliče.

Navíc ekonom Lukáš Kovanda upozornil, že Fialova vláda plánuje letos a v příštích letech dohromady o 50 % vyšší schodky než Babišův kabinet, který sama kritizovala za vysoké schodky. Fialova vláda za léta 2022 až 2025 vytvoří souhrnný schodek čítající zhruba 1220 miliard korun. Pro srovnání, Babišův kabinet v letech 2018 až 2021 vytvořil souhrnný schodek zhruba 813 miliard. Babišova vláda se ovšem v roce 2020 potýkala s nejhlubším propadem české ekonomiky v celé její historii, jenž nastal v důsledku pandemie. Fialova i Babišova vláda se chovají velmi podobně. Zadlužují naši zemi, podporují Green Deal a poslušně poslouchají diktát z Bruselu a z Washingtonu.

O víkendu proběhl sněm hnutí STAN, na kterém předseda Vít Rakušan vyhlásil „tlustou čáru“ za obdobím afér. Myslíte si, že v tomto hnutí může dojít k nějaké zásadní proměně?

Anketa Podporujete zavedení eura v ČR? (Ptáme se od 25. 7. 2022) Podporuji 2% Nepodporuji 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 26389 lidí

Ne, to hnutí má podle mě lobbismus a korupci v sobě zakódovanou od počátku. Michal Redl, nejbližší spolupracovník zločince a mafiána Radovana Krejčíře, stál za hnutím STAN od samého začátku od roku 2009, jak přiznal sám exministr za STAN Jiří Besser. Velká část vedení STAN byla namočená v nějakých aférách. Sám Rakušan byl pražskou radní Hanou Marvanovou již uplynulou zimu informován o tom, co se kolem pana Hlubučka na magistrátu děje, ale nic proti tomu nedělal. Pan Rakušan není řešením problému, ale součástí problému hnutí STAN.

Rakušanův projev na sněmu zaujal také výzvou k vyhraněné propagaci některých programových bodů, což lapidárně shrnul příkladem „prostě řekněme, že chceme euro“. Co je to za zprávu pro české voliče?

Připadá mi to, že se snaží nějakým velkým tématem právě překrýt své průšvihy. Ale je aspoň dobře, že otevřeně deklarují, že chtějí škodit České republice, sloužit Bruselu a přijmout euro. Aspoň to voliči vidí.

Fialova vláda prosazuje pobyt cizích vojsk na území ČR a vysílání českých vojáků na zahraniční operace bez souhlasu Poslanecké sněmovny. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) za tímto účelem předložila návrh změny Ústavy ČR vládním koaličním partnerům a vláda Petra Fialy (ODS) by jej měla projednat v nejbližší době. Jaký je postoj SPD?

Pro SPD je zcela nepřijatelné, aby naši vojáci byli vysílaní do zahraničí do bojových operací bez projednání Poslaneckou sněmovnou, a to samé platí pro pobyt cizích vojsk na našem území. Nemůžeme dopustit, aby Fialova vláda, která ve volbách neměla a ani teď nemá podporu většiny občanů, zatáhla naší republiku do válečného konfliktu. To samé platí i pro pobyt jakýchkoliv cizích vojsk na našem území. Jsme proti válce!

Fotogalerie: - SPD, Trikolora, Moravané

V posledním rozhovoru jsme hovořili o tom, že odmítáte nákup podle vás předražených stíhaček F-35 z USA za 100 miliard korun. Vláda Petra Fialy minulý týden také projednala návrh ministryně obrany Černochové a zároveň ji pověřila zahájením jednání o přímém nákupu 210 kusů pásových bojových vozidel pěchoty (BVP) pro naši armádu za cenu 52 miliard korun se Švédským královstvím. Co si myslíte o této zakázce?

Podle mě jde o netransparentní hazardování s penězi daňových poplatníků. Jedná se o politické rozhodnutí, které si v současné době nemůžeme s ohledem na stav veřejných financí dovolit. Dlouhodobě jsme navrhovali modernizaci stávajících BVP po vzoru Maďarska, Slovenska a Polska, což by jednak přineslo značné finanční úspory, ale zároveň by dalo práci našim firmám a lidem zaměstnaným v domácím obranném průmyslu. Tento námi navrhovaný způsob byl však vládní koalicí odmítnut a byla přijata varianta přímého nákupu (vláda-vláda), a to bez výběrového řízení.

Právě výběrové řízení ale zaručuje transparentnost a možnost zapojení vyšší konkurence při tomto způsobu podávání závazných nabídek uchazečů, a obecně tak umožňuje zvyšovat tlak na nižší cenu, což by v případě zakázky za více než 52 miliard korun přineslo výrazné úspory se zachováním vysoké kvality dodávek. Takto rozhodně nedochází k transparentnosti, ale naopak k hazardování s penězi daňových poplatníků. Hnutí SPD chce moderní armádu, ale tento způsob přímého nákupu odmítáme.

Co se týče stíhaček, švédská strana deklarovala, že nám po skončení pronájmu Gripeny přenechá a nabídla i jejich modernizaci. Navíc pořizovací cena jednoho letounu JAS-39 Gripen je zhruba 1 miliarda korun, ale cena jednoho letounu F-35 je cca 3,5 miliardy korun. Pokud jde o americké stíhačky, ještě bych dodal, že jedna letová hodina je u americké F-35 sedmkrát vyšší (35 tisíc dolarů!!!) ve srovnání s JAS-39 Gripen (5 tisíc dolarů). To jsou enormní náklady.

Maďarský parlament přijal v minulém týdnu usnesení, dle kterého by parlamenty jednotlivých členských států měly mít právo veta na přijímání veškerých nových právních předpisů EU, a rovněž tak i právo delegovat zástupce svých zemí do Evropského parlamentu namísto toho, aby byli voleni dle nových jednotných pravidel EU. Jak se k tomu stavíte?

Nově navrhovaná pravidla EU totiž zásadně poškozují menší členské státy, umožňují hlasování cizincům a zavádějí korespondenční hlasování. Maďarský parlament, ve kterém má většinu národně konzervativní strana Fidesz premiéra Viktora Orbána, se kterou se nedávno hnutí SPD dohodlo na dlouhodobé politické spolupráci, dále požaduje oslabení pravomocí a kompetencí unijních institucí a navrhuje zakázat EU, aby si jako celek půjčovala peníze, za které ručí jednotlivé členské státy.

Kroky maďarské vlády jsou kroky správným směrem a odpovídají i politickému programu hnutí SPD. Za nejvhodnější řešení otázky vztahu České republiky k EU i nadále považujeme uspořádání referenda o vystoupení naší země z této organizace nikým nevolených elitářů, kterým navíc není ani hanba zvýšit si razantně platy o 8,5 %, a to nejpozději ke konci letošního roku. Je nutné zbavit se velkopanského diktátu arogantního Bruselu!