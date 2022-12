Vláda zemských škůdců. Třeba ji demokraticky odstranit, vyzývá Okamura. A pokud bude Bašta na Hradě...

Váš prezidentský kandidát Jaroslav Bašta uvedl, že v případě zvolení odvolá Fialovu vládu. Ostatní kandidáti byli v těchto vyjádřeních mnohem zdrženlivější. Je podle vás správné, že prezidentský kandidát takto otevřeně říká, že takto významně zasáhne do politické soutěže?

Ano. Nikdo jiný z kandidátů včetně Andreje Babiše odvolat Fialovu vládu nechce. Ústava tuto pravomoc v článku 62 prezidentovi jasně dává bez jakýchkoli dalších podmínek: „Prezident republiky jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi.“ Tuto pravomoc prezidenta potvrzují i ústavní právníci. „V klíčové otázce, kdy může být premiér odvolán, ústava podmínky nestanoví. Byť je to pro mnohé šokující, naše ústava umožňuje poloprezidentský systém,“ uvedl pro Lidové noviny expert na ústavní právo Jan Kudrna z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Podobně to vidí i další ústavní právník, Zdeněk Koudelka. Proto vyzývám všechny občany, kteří nejsou spokojeni s Fialovou vládou, aby podpořili v prezidentských volbách Jaroslava Baštu, který chce jako jediný odvolat premiéra Fialu a jeho vládu. Není totiž jiná možnost, jak se rychle a jistě zbavit Fialovy vlády, jelikož volby do Sněmovny jsou až za tři roky...

Zároveň mě až mrazí, když poslouchám vyjádření některých kandidátů na prezidenta. Danuše Nerudová otevřeně veřejně řekla, že nepočítá s bezplatným zdravotnictvím a školstvím, chce udělit vyznamenání bratrům Mašínům a že obdivuje Madeleine Albrightovou. Hnutí ANO Andreje Babiše se zase minulý týden spolčilo s Fialovou vládou a společně si prohlasovaly výcvik čtyř tisíc ukrajinských vojáků za naši miliardu korun na území ČR. Zároveň Andrej Babiš odmítl referendum o vystoupení ČR z EU, a jak víme, tak hlasoval pro přijímání afghánských migrantů do ČR a na základě toho tady již jsou... Toto vše je v zásadním rozporu s postoji SPD a potvrzuje se, že Jaroslav Bašta je jediným vlasteneckým kandidátem.

Inflace v Česku opět rostla. V listopadu byly spotřebitelské ceny v porovnání se stejným měsícem loňského roku meziročně vyšší o 16,2 %, zatímco v říjnu to bylo meziročně o 15,1 %. Máte pocit, že vláda s tímto zásadním problémem, který občanům likviduje jejich úspory, něco dělá?

Extrémní zdražování kvůli Fialově vládě pokračuje. Navíc metodika měření inflace se měnila, takže ve skutečnosti je reálné zdražování podle nás mnohem vyšší. Navíc ceny zemního plynu vzrostly za jeden jediný měsíc (!) o 14,1 %, tepla a teplé vody o 5,5 %, tuhých paliv o 4,4 % a elektřiny o 3,9 %. Dál zdražovaly i potraviny a nealkoholické nápoje. Například brambory zdražily za jediný měsíc o 14,5 %, vejce o 11,2 %, polotučné trvanlivé mléko o 6,2 %, ovoce o 4,9 % nebo chleba o 3,1 %! Stop Fialově neschopné vládě zemských škůdců!

Ceny zemního plynu byly v listopadu meziročně dokonce o 139 % vyšší než před rokem, tuhá paliva zdražila o 68,8 %, teplo a teplá voda o 30,2 %. Náklady takzvaného vlastnického bydlení stouply o 11,9 %, nájemné zdražilo o 5,4 %. Ceny vodného rostly o 5,3 % a stočného o 6,4 %.

Meziroční inflaci dál zvyšují i ceny potravin, kdy tempo zdražování opět rostlo, konkrétně z 26,2 % v říjnu na listopadových 27,1 %. Ceny cukru jsou vyšší o 109,3 %, vajec o 71,9 %, polotučného trvanlivého mléka o 52,5 %, mouky o 48,3 %, olejů a tuků o 40,8 % nebo brambor o 42,4 %. Výrazně vyšší než před rokem jsou třeba i ceny stravovacích služeb, které vzrostly o 26 %. Dál jsou meziročně výrazně dražší i ceny pohonných hmot a olejů (14,5 %).

Průměrná reálná mzda českých pracujících občanů se ve třetím čtvrtletí letošního roku po zohlednění inflace propadala nejvýrazněji v historii samostatné České republiky, a to meziročně o 9,8 procenta. Jak tento propad zastavit?

Životní úroveň pracujících Čechů tedy letos klesla o desetinu. Je to v první řadě důsledek kroků škodlivé vlády Petra Fialy (ODS) a její zodpovědnost! Příčinou výrazného propadu mezd je totiž strmý růst cen základních životních nákladů, primárně způsobený – a neřešený – Fialovou vládou. Přitom hrozí, že díky nečinnosti a nekompetentnosti vlády bude příští rok situace ještě horší, protože energeticky náročné provozy začnou propouštět zaměstnance a v důsledku vysokých cen energií podstatně klesnou i zisky firem napříč jednotlivými odvětvími hospodářství. Což je nevyhnutelně spojeno s dalším poklesem úrovně mezd. Premiér Fiala vyzývá lidi, aby si žádali o příspěvek na bydlení, a viděli jsme reportáž na Primě, kdy pán dostal příspěvek 250 korun. To je výsměch! Fiala se lidem směje do očí!

Ptal jsem se, jak tedy tento propad zastavit...

Hnutí SPD opakovaně prezentuje své návrhy řešení této kritické situace. Na jedné straně musíme zastavit a snižovat inflaci prostřednictvím opatření na snížení cen energií, pohonných hmot, potravin a bydlení (kombinace cenových stropů a snížení nepřímých daní), na straně druhé je nutné zvýšit čisté příjmy domácností – zvýšením slev na dani a daňových zvýhodnění na nezaopatřené děti, razantním zvýšením důchodů hlavně nízkopříjmovým seniorům a invalidům a také všestrannou podporou pracujících rodin s dětmi (zvýšení rodičovského příspěvku, mateřské či porodného).

Pokud Fialova vláda současnou neutěšenou situaci ve společnosti nechce nebo neumí řešit, musí v zájmu státu odejít! I proto hnutí SPD v Poslanecké sněmovně začíná sbírat podpisy na svolání schůze, na které by se hlasovalo o vyjádření nedůvěry vládě Petra Fialy (ODS). To ale zdaleka nejsou jediné negativní zprávy…

Určitě máte nějaké další, povídejte...

Jak informovaly Novinky.cz, domácnosti v posledním roce výrazně chudnou. Více než polovina zaměstnanců, 52 procent, vychází obtížně se svými příjmy, z toho 19 procent s nimi nevyjde vůbec a musí si přivydělávat nebo půjčovat. Ještě na jaře to bylo 46, respektive 16 procent. Vyplývá to z průzkumu společnosti LMC, provozující portály Jobs.cz a Práce.cz. Fialova vláda zemských škůdců vede český národ do chudoby a bídy.

Z lidí, kteří si manuálně vydělávají na nižších pozicích, má problém vyjít s příjmy 64 procent. Z hlediska vzdělání jsou na tom nejhůře lidé se základní školou a vyučením, u nichž se tyto potíže projevují ze 63 procent, zatímco u vysokoškoláků je to „pouze“ u 39 procent.

„Pětina české populace má zkušenost s exekucí,“ uvedl analytik trhu práce z LMC Tomáš Ervín Dombrovský.

Současně se zdražováním a propadem životní úrovně ale premiér Fiala odmítá snižování DPH na potraviny, které by mohlo občanům ulevit a současně neroztáčet další kolo přerozdělování. Jak se k této možnosti úlevy stavíte vy?

Kvůli nečinnosti Fialovy vlády rostou ceny potravin v ČR prakticky nejrychleji v Evropě. Potraviny a spotřební zboží jsou levnější v Polsku a v Německu než v ČR. Máme jednu z nejvyšších DPH na potraviny v Evropě ve výši 15 procent, zatímco sousední státy mají deset procent a méně, anebo dočasně dokonce nulu jako v sousedním Polsku. Nulovou DPH navíc polská vláda prodloužila od ledna na dalšího půl roku. Současná vláda tak vědomě rezignovala na jakoukoli snahu pomoci občanům s astronomickým růstem cen základních životních potřeb.

Přitom většina evropských států již dávno učinila kroky ke snížení cen základních potravin (kombinace snížení DPH až na nulovou sazbu a zastropování cen) včetně všech sousedních států České republiky. Důsledkem nečinnosti Fialovy vlády je až nedůstojný stav, kdy jsou čeští občané z existenčních důvodů nuceni ve velkých počtech jezdit nakupovat do Polska či Německa, kde jsou potraviny a další spotřební zboží výrazně levnější než u nás doma.

Příčinou vysokých cen potravin v ČR je i to, že současná Fialova vláda, opět jako jediná v Evropě, nijak nepomáhá domácím zemědělcům a potravinářům s vysokými cenami energií, které máme nejvyšší v Evropě (meziročně +67 procent). Kvůli nečinnosti vlády tudíž rostou ceny potravin v ČR prakticky nejrychleji v Evropě, výrazně více, než je průměrná míra inflace, v některých případech (mouka, mléko, oleje, tuky) meziročně i více než o 50 procent. Jde o jeden ze základních důvodů propadu životní úrovně našich domácností a o neomluvitelné selhání nekompetentní pětikoaliční vlády Petra Fialy (ODS), která by měla podat demisi.

Ve čtvrtek se odehrála ve Sněmovně plánovaná opoziční mimořádná schůze týkající se závažných problémů v oblasti sociální politiky. Nechce se mi říkat „proběhla“, protože vládní koalice již poněkolikáté u opoziční agendy prostě neschválila program schůze...

Současná vládní pětikoalice na začátku avizovala prostřednictvím předsedy poslaneckého klubu KDU-ČSL Marka Výborného, že pořad schůze neschválí, a budou tak moci vystoupit pouze poslanci s přednostním právem. Jinými slovy, vládní koalice problémy občanů v sociální oblasti řešit nechce. Přitom podle informací serveru iDNES.cz z minulého týdne má v současnosti vážné finanční problémy již 1,3 milionu našich občanů, kteří ještě navíc většinou propadávají systémem veřejné sociální podpory a pomoci kvůli jeho složitosti a také kvůli nedostatku pracovníků na úřadech práce.

Tématem jednání schůze měla být také skandální novela úhradové vyhlášky, kterou vláda zdražuje sociální služby pro zdravotně postižené občany závislé na pomoci jiných osob bez toho, aby jim zvýšila příspěvek na péči, jak už více než rok navrhuje SPD. Dále zde mělo jít o návrh na zvýšení rodičovského příspěvku pro rodiče pečující o děti do čtyř let věku, což hnutí SPD formou novely zákona též již opakovaně ve Sněmovně navrhlo a poslanci vládní pětikoalice to vždy odmítli. Naposledy na minulé schůzi Sněmovny, kdy se nepřihlásili do svých hlasovacích zařízení a neumožnili řádně projednat naše návrhy na pomoc rodinám s dětmi a zdravotně postiženým občanům a hlasovat o nich v rámci tzv. opozičního okénka. My se snažíme lidem pomoci, ale pětikoalice naši snahu potápí a na lidi kašle.

Sněmovna jinak v tzv. zkráceném jednání, ve stavu legislativní nouze, schválila pravidla prodloužení dočasné ochrany migrantů z Ukrajiny o jeden rok, do konce března roku 2024. SPD se hlasování zdrželo. Můžete aspoň zde vysvětlit, co vás vedlo k tomuto nejasnému postoji?

Tato speciální ochrana umožňuje Ukrajincům přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění (prvních pět měsíců hrazenému českým státem), ke vzdělání či na trh práce v ČR. Paušální a hromadné prodloužení práva na tuto speciální ochranu všem příchozím Ukrajincům považujeme za neodůvodněné, preferujeme individuální přístup a individuální posouzení každého případu i zkrácení doby této ochrany. Plošná pomoc Ukrajincům ze strany současné vlády je rovněž v nepoměru vůči pomoci našim sociálně ohroženým občanům, která je nedostatečná. Na druhou stranu vláda vyslyšela v jedné věci volání SPD, aby se všichni migranti z Ukrajiny museli znovu registrovat, aby se konečně vědělo, kolik jich sem Fialova vláda pozvala, jelikož v tom panuje zmatek a chaos a vláda vyplácí peníze a ani neví komu a nikdo z vlády neví, kolik tady vlastě Ukrajinců je. Proto jsme se finálně zdrželi a nebyli úplně proti, jelikož s tím, aby se konečně spočítalo, kolik je tady Ukrajinců, souhlasíme, ale s ostatním nikoliv.

Takže uprchlíkům z Ukrajiny by se podle vás už pomáhat nemělo?

Nejsme proti pomoci skutečným válečným uprchlíkům, ale tato pomoc by měla být přiměřená a také časově omezená, a nikoliv aby si vláda za současného stavu veřejných financí ještě půjčovala na úhradu nákladů na jejich pobyt u nás 400 milionů eur (téměř deset miliard korun) od Rozvojové banky Rady Evropy (CEB). Pro hnutí SPD jsou čeští občané na prvním místě.

Čeští občané nyní akutně pociťují například nedostatek některých léků. Co jako opozice děláte pro řešení tohoto problému?

Ano. Jde o základní nezbytné léky! Dokonce nejsou léky proti horečce u dětí a zoufalí rodiče musejí dětem aplikovat zábaly. V České republice aktuálně chybějí v lékárnách ve velkém rozsahu některá základní léčiva, zejména penicilin, jiná antibiotika a léčiva na snížení teploty. Podle Sdružení praktických lékařů jsou momentálně nedostupné i některé léky, které nelze jednoduše nahradit, například léky na snížení krevního tlaku a na snížení hladiny cholesterolu. Za tuto situaci nese odpovědnost vláda Petra Fialy (ODS) a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09), který by za toto trestuhodné selhání, kdy opomněl monitorovat situaci na trhu s léky, měl podle mého názoru podat demisi. Premiér Fiala ale vše toleruje a je mu to jedno...

V SPD dlouhodobě trváme na tom, že je nezbytné přijmout opatření k zajištění plynulé dodávky léků. Hnutí SPD prosazuje, aby stát měl strategické zásoby pro období výpadků. Ideální je, aby šly u nás i v případě nouze vyrobit. Žijeme v turbulentní době válečných konfliktů a nemůžeme spoléhat na globální trh. Ten nyní mnohdy selhává. Náš stát musí být v základních věcech soběstačný! Musíme se demokraticky zbavit vlády zemských škůdců.

Zůstaňme ještě u zdravotnictví. Vládu ve správní radě Všeobecné zdravotní pojišťovny reprezentuje bývalý ministr Miroslav Kalousek a minulý týden řekl, že by i základní stomatologickou péči vyškrtl z veřejného zdravotního pojištění, a že by si ji tudíž museli hradit sami občané přímo nebo v rámci jakéhosi připojištění…

Připomínám, že Miroslav Kalousek je vysoký představitel vládní TOP 09 a její dlouholetý předseda. Toto je pro SPD zcela nepřijatelné a dokládá to naprosto asociální charakter a záměry politiků vládní koalice. Navazuje to i na výroky ministra zdravotnictví Válka z TOP 09 o zavádění dvojích standardů zdravotní péče, nižších pro chudší občany a vyšších pro bohaté. Už dnes si přitom lidé na zubařskou péči významně doplácejí.

Navíc v důsledku kritického nedostatku zubařů přibývá stomatologických ordinací, které nemají smlouvy se zdravotními pojišťovnami a pacienti si zde veškeré zákroky platí v plné výši. Například devět tisíc za vytržení zubu, osm tisíc za ošetření v rámci pohotovosti a tak dále. Vyjmout za této situace zubařskou péči ze systému veřejného zdravotního pojištění by znamenalo její faktickou nedostupnost pro stovky tisíc občanů.

Současně by to přineslo i další rizika, protože neléčená onemocnění zubů ohrožují celkový zdravotní stav i životy občanů a ve svých důsledcích znamenají mnohem vyšší zátěž pro systém zdravotnictví. Odmítáme tyto asociální plány politiků vlády Petra Fialy a TOP 09 a trváme na tom, aby veškerá základní zdravotní péče v České republice byla českým občanům poskytována z prostředků veřejného zdravotního pojištění bez jakýchkoliv dalších doplatků.

Patříte k velký kritikům orgánů EU a způsobu, jakým Evropu vedou. Minulý pátek belgická policie v rámci vyšetřování rozsáhlého praní špinavých peněz a korupce zatkla několik osob ze socialistické frakce Evropského parlamentu včetně místopředsedkyně parlamentu a řecké europoslankyně Evy Kailiové. Potvrzuje to tedy váš pohled na tuto instituci?

Tato korupční kauza zásadně snižuje důvěryhodnost Evropského parlamentu a EU. Požadujeme referendum o vystoupení ČR z EU. „Nebyla zaměřená na peníze, měla jich dost“, hájí v rozhovoru pro Novinky podle jeho slov svoji nejlepší kamarádku a místopředsedkyni Evropského parlamentu Evu Kailiovou europoslanec Zdechovský (KDU-ČSL) poté, co Kailiovou zatkla belgická policie v rámci vyšetřování rozsáhlého praní špinavých peněz a korupce a zabavila u ní doma v přepočtu přes patnáct milionů korun v hotovosti. U českých vládních lidovců mají evidentně jinak nastavená morální a finanční měřítka. Zatímco Kailiová byla zmiňovaná v souvislosti s hájením zájmů Kataru, pan Zdechovský byl zmíněn jako lobbista hájící zájmy Bahrajnu. Navíc vidíme, že Evropská unie předvádí svou aroganci, korupci a opojení mocí v přímém přenosu.

Počkejte, stále se bavíme o selhání několika funkcionářů mnohasetčlenného sboru...

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na tiskovém brífinku tento týden odmítla odpovídat na otázky ohledně nadstandardních vztahů místopředsedy EK Margaritise Schinase s Katarem. To vyvolalo mezi novináři, kteří se snažili získat odpovědi o korupčním skandálu, který citelně zasahuje centrum EU, nepokoje a velkou nespokojenost s přístupem předsedkyně.

Je to o to více znepokojující, že v korupční kauze je obviněná i místopředsedkyně Evropského parlamentu a „nejlepší přítelkyně“ europoslance KDU-ČSL Tomáše Zdechovského Eva Kailiová („best friend“ podle jeho vlastních slov). Mohlo by to naznačovat, že do korupce byly namočeny špičky vedení EU z europarlamentu i Evropské komise.

Celé to také ukazuje aroganci a pokrytectví EU. Europarlament i Evropská komise peskují a šikanují Polsko a Maďarsko za údajnou netransparentnost, korupci a nedodržování právního státu, a Evropská unie nám ukazuje netransparentnost a korupci v přímém přenosu.