Vládě se nedaří? Najednou „ruský agent“. Rajchl trefil BIS na komoru

Dochází k ovlivňování veřejného mínění. Rusko snad mělo koordinovat šíření různých dezinformací u nás. Šéf BIS Michal Koudelka zaznamenal asi pět případů. Rozdali tu tisíce eur? Co s tím?

Anketa Zvládl podle vašeho názoru moderátor ČT Jakub Železný páteční debatu s Miroslavem Ševčíkem v Událostech, komentářích? Zvládl 1% Nezvládl 98% Tak napůl 1% hlasovalo: 7009 lidí

Připadá mi to vždycky jako berlička, která se vytahuje pokaždé, když vláda neví kudy kam. Je to podle mého názoru nedůstojné. Jenom ukazují, že BIS nefunguje, jak má. Věnuje se politice, namísto aby se věnovala skutečným bezpečnostním hrozbám v ČR. Já myslím, že pan Koudelka už ukázal, že na svoji funkci nemá, že se stal součástí politické hry, což by prostě bezpečnostní informační služba nikdy neměla dopustit. Z mého pohledu je situace naprosto jasná.

Znovu říkám, že podle mého názoru je největším bezpečnostním rizikem pro Českou republiku současná vláda Petra Fialy. Především paní Černochová, která, jak mám dojem, už definitivně ztratila soudnost a pořád nám tady vypráví, že se musíme připravit na nějaký dlouhotrvající konflikt s Ruskem. Nevím. Jak se chce člověk připravit na jaderný konflikt? Tak, že si stluče doma rakev? To je asi jediné, jak se může na jaderný konflikt připravit. Opravdu absolutní nesmysl. Pokud tady někdo ohrožuje bezpečnost občanů České republiky, pak Jana Černochová a vláda Petra Fialy. Občané to vědí, nejsou hloupí. Žádné výmysly pana Koudelky je rozhodně neodradí.

Jde o různé iniciativy, tak jak jste zmiňoval, např. neziskových organizací. Někde jsem viděla, zřejmě to byla citace organizace Člověk v tísni, že hovořili o zlepšování mediální gramotnosti ve školách. Do jaké míry jsou děti vzdělané po této stránce?

Myslím si, že tohle je jen další snaha o indoktrinaci našich dětí. Za vzletným prohlášením se neskrývá nic jiného, než že se děti budou učit, která média jsou správná, která média jsou špatná, kde se dočtou pravdu a kde proruské dezinformace. Prostě ovlivňování našich dětí, které se neučí kriticky myslet, hledat v různých zdrojích a nakonec si udělat svoji vlastní analýzu a syntézu nebo svůj vlastní závěr. Snaha je prostě glajchšaltovat k tomu, aby děti byly de facto vlastně poučeny, že jedinou pravdu má strana, vláda a všechno ostatní jsou dezinformace. Je to něco, co my v PRO naprosto kategoricky odmítáme. Tvrdíme, že všechny neziskové organizace by měly být vyhnány holí ze všech škol a ze všech tříd. Měli bychom podobně jako Maďarsko nebo stát Florida ve Spojených státech přísně zakázat jakoukoli indoktrinaci politického charakteru na základních školách. Je to něco šíleného, jen vymývání mozku našich dětí.

Pokud PRO jednou bude ve vládě? Tyhle neziskovky na základní školy absolutně nepatří. Znovu říkám: holí je vyhnat pryč.

Pojďme ještě k dalšímu tématu. Jedna z nových výmluv ministra vnitra Víta Rakušana je o tom, že šifrovaný telefon byl mezi hračkami dětí. Ministr vnitra asi situaci zlehčoval? Těžko říci.

Ne, tak tohle už je cirkus! Cirkus Rakušan! Každý soudný člověk už jasně vidí, že ministr vnitra lže. Lže zcela jednoznačně, otevřeně a už nabírá až dětinských rozměrů. Výmluva typu: já jsem z něj nevolal, pouze mi na něj volal dvakrát nebo třikrát pan Polčák? To už je něco směšného, co soudný člověk nemůže brát vážně. Nakonec skončí samozřejmě tím, že se vše hodí na Babiše, že za to může Agrofert! (smích)

Jak jinak, protože tato vláda nic jiného než program Antibabiš neumí. Poslední z řady výmluv je, že šifrovaný telefon měly děti mezi hračkami. Je to nedůstojné, hloupé. Ministr vnitra už by dávno měl podat demisi. V jakékoli civilizované zemi už by byl pryč. Podívejte se, v Kanadě šéf parlamentu musel odstoupit. Bohužel naše vláda se neustále hlásí k západní politické kultuře, ale nejedná podle ní. Pokud by jednala, tak by pan ministr Rakušan musel podat demisi v první den, kdy se zjistilo, že lhal. On říkal, že telefon mu přinesl pan Polčák, zatímco pan Polčák řekl, že si o něj ministr vnitra sám řekl.

V kombinaci, že se jednalo o telefon, který měl v sobě šifrovací aplikaci, kterou mohli používat pouze lidé, kteří ji měli nainstalovanou ve svém vlastním telefonu? To znamená pánové Hlubuček, Rédl, Polčák a celá eskadra z kauzy Dozimetr. Je naprosto jasné, že Vít Rakušan byl zapleten do kauzy Dozimetr, a je to v tuhle chvíli už nezpochybnitelný fakt. Každý den, kdy setrvává v pozici ministra vnitra, je jen důkazem toho, že v naší zemi nefungují demokratické pojistky, protože člověk, u kterého je takto silné podezření naprosto jasně odůvodněno a dáno, prostě musí skončit první den v pozici ministra vnitra. Už jen z toho důvodu, že je to právě Policie České republiky, která má tuto kauzu vyšetřovat, a tudíž ministr vnitra má logicky v tuto chvíli zájem, aby vyšetřena a rozkryta v plné míře nebyla.

Každopádně hnutí ANO se snaží vyvolat hlasování o nedůvěře. Co očekáváte?

Že se hlasování vyvolá, protože Vít Rakušan neodstoupí… To by byl v podstatě konec celé pětikoalice, pokud by on odstoupil. V pětikoalici se to odmává podle toho, jak bude hlasovat pan Vondrák. Pojede se dál. Pětikoalice už nám dávno jasně vzkázala, že neodstoupí za žádnou cenu, přes všechny průšvihy, přes absolutní ekonomické fiasko, neustálé vtahování nás blíže a blíže k válečnému konfliktu na Ukrajině. Arogantně říkají, že je názor občanů nezajímá. A že už nám nevěří vůbec nikdo? To nás nezajímá. My se těch koryt budeme držet za každou cenu. Jediná možnost, jak je dostat ze Strakovy akademie, jsou buď média, anebo lidé. Budu se samozřejmě snažit pokračovat v aktivitách, aby se lidé konečně už zvedli ze svých domovů, nenechali se dál touhle vládou balamutit, a hlavně ničit svoji zemi. Lidé si musejí uvědomit, že pokud něco neudělají oni, tak nás bude tahle vláda další dva roky devastovat, a to si prostě nemůžeme dovolit. To je fakt. V Parlamentu se to podle mého názoru nezmění. Stoosmička je pevná. Neviděl jsem jediný náznak, že by se rozpadla. Pokud se do toho nepustí natvrdo média nebo lidé, vláda zůstane u moci.

Mimochodem připomínal ministr vnitra i nějaké obchodní vazby s Kočnerem na Slovensku atd. Takto kritizoval hnutí ANO. Souvislosti samozřejmě málokomu uniknou. Blíží se volby na Slovensku a někdo je zlehčuje, pro dalšího mají klíčový význam. Jak to vidíte vy?

Mají klíčový význam. Samozřejmě. Budou rozhodovat o směřování Slovenska v příštích čtyřech letech. Jestli vyhrají Sorosovy peníze a velká média v podobě Progresivného Slovenska, které bude v podstatě Slovensko jen dál kolonizovat ve prospěch západní Evropy a rovněž samozřejmě vtahovat blíž a blíž válečnému konfliktu na Ukrajině, nebo jestli vyhraje národně konzervativní strana, která bude skutečně hájit zájmy slovenských občanů a postaví se v podstatě za oprávněné zájmy Slovenské republiky? Já v tuto chvíli držím jednoznačně palce Robertu Ficovi a hnutí Smer. Myslím si, že je to ten správný lídr pro těžké časy, které jsou v současné době před námi. Volby jsou střetem moci mediální a tím, co chtějí lidé.

Buď lidé médiím znovu podlehnou, nechají si nabulíkovat, že jediné Progresivné Slovensko je správná, čistá, úžasná proevropská strana, nebo lidé konečně řeknou dost a zvolí si lepší budoucnost pro svoje děti a pro svoji zemi. To znamená člověka, který bude za všech okolností hájit jejich zájmy.

Já, když sleduji ingerenci ze strany českých politiků a českých médií, říkám si, kam až jsme schopní zajít? Poslouchat Petra Pavla, že by to zhoršilo vztahy mezi Českou republikou a Slovenskem? To je prostě zcela nepřípustný zásah do voleb. Tohle se prostě v diplomacii nedělá. Pak ještě přijde paní Černochová, která řekne, že pokud by Slovensko opustilo prozápadní směr, tak jsme první na ráně. To už úplně je psychedelický výrok z psychiatrické léčebny v Bohnicích. Samozřejmě, Robert Fico nechtěl pustit NATO a nevím, kde na to paní Černochová přišla, jestli nezná mapu nebo něco podobného…

Dokonce i Česká televize se zcela nepokrytě staví na jejich stranu, v poslední chvíli přeskočili Smer? Musím říct, že od Petra Pavla je to obrovské diplomatické faux-pas a jen ukazuje, že roli prezidenta České republiky absolutně nezvládá, byť musím říct, že má částečně pravdu. Logicky jak v České republice, tak na Slovensku byly dvě eurohujerské vlády, které si fantasticky rozuměly. Pokud vyhraje Fico, tak ano, pohled na mezinárodní politiku bude výrazně jiný. Robert Fico určitě nezvedne ruku pro povinnou solidaritu v rámci migrace v EU a určitě nebude zvedat ruku pro nesmyslné návrhy a emisní povolenky, pro které zvedá ruku naše vláda. Naše vláda je loutkovou vládou v Bruselu, zatímco Robert Fico je státník, který bude zcela jistě hájit zájmy Slovenské republiky. Já bych chtěl tímto vyzvat všechny občany Slovenska, Slovenské republiky, kteří žijí v České republice a mají volební právo, aby volby nepodcenili a šli hlasovat. Pokud dají na mé doporučení, tak jim jednoznačně doporučuji volit hnutí Smer, slovenskou sociální demokracii a Roberta Fica, protože si myslím, že je to ta nejlepší volba, kterou mohou v současné chvíli udělat.

