Vlastizrada BIS. Jsou na to důkazy. Plukovník naléhavě vystoupil k Vrběticím

reklama

Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) navštívili služebně v lednu Hrad, což nezůstalo v utajení, a to kvůli dokumentu o Vrběticích. Na serveru Exanpro.cz to nazýváte řízeným únikem informací, který se stává folklórem Bezpečnostní informační služby (BIS). Jejich cílem má být vliv na politické dění i veřejné mínění. O čem tom podle vás svědčí?

Anketa Pokud bude Petr Pavel opravdu kandidovat na prezidenta,... ... budu ho určitě volit 0% ... budu zvažovat jeho volbu 2% ... nebudu ho volit ani za zlaté prase 98% hlasovalo: 1527 lidí

Nechci se stále odkazovat na Exanpro, ale nedávno vyšla analýza ohledně této konkrétní věci. Řízený únik informací v některých případech poznáte velmi lehce, a co se týká BIS, tam je to velmi jednoduché – jsou tam naprosto stejné znaky a stále stejná metoda uvolňování informací. Když se vrátím zpětně k takzvanému zabijákovi s ricinem, jak informace postupně unikaly do Respektu, Lidových novin a pak na Seznamzpravy.cz (viz analýzu). Každé médium postupně dostalo sadu rozdílných informací, u nichž není běžné, aby se tímto způsobem dostaly neřízeně ven. Bylo to postupné řízené vypouštění informací, aby si veřejnost mohla poskládat mozaiku a uvěřit tomu, co jí předkládají novináři. Novináři se prozrazují i tím – a nevím, zda je tak prostředníci BIS po vzoru amerických zpravodajců poučují – jak je to všechno překombinované do požadovaného směru nebo do požadovaného příběhu – dnes se módně používá cizí slovo narativ.

Jestliže na webu Respektu, tak na webu iROZHLAS.cz vycházejí ohledně Hradu naprosto shodné články se stejnými informacemi, na něž se jak Kundra (Ondřej, Respekt, pozn. red.), tak Chaloupská (Markéta, Český rozhlas, pozn. red.) odvolávají, že jim je poskytly tři různé zdroje, to už jsou znaky řízeného úniku informací. A když si uvědomíme, že určitý druh informací, kterým disponuje BIS, teče od nástupu Koudelky do čela BIS především ke Kundrovi, pak můžeme říct, že Kundra je pěstovanou hlásnou troubou BIS. Kundra a Chaloupská se jako domluvili, že společně půjdou za nějakými svými společnými zdroji? Kdepak, někdo je oslovil a chtěl, aby to vydali společně – zeptejte se jich, jak to bylo nebo proč to dělali společně. To je stejné, jako když Respekt dělal společně s jakýmisi novináři z Bellingcatu kauzu Vrbětice. Ten zdroj mohl být klidně jen jeden, ale oni chtěli mást tím, že uvedli, že to mají od více zdrojů, což jim mohl někdo poradit.

Fotogalerie: - Zeman ve sněmovně k rozpočtu

Jasně že si novináři chrání své zdroje, ale tady by už někdo měl jednat a nikdo nejedná. Nejednají proto, že to všechno organizuje BIS, proti ní si nic nedovolí, reprezentují Západ a západní politiku a BIS dělá pro Západ užitečnou práci v boji proti Rusku. To je hlavní trend. Jenže s tím trendem jsou tady také řízené úniky informací.

Anketa Který z nedávných lídrů SSSR či Ruské federace byl nejlepší? Gorbačov 5% Jelcin 0% Putin 91% Medveděv 3% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 24825 lidí

Jak by to tedy vypadalo, kdyby podle vás nějaká informace skutečně z BIS unikla?

Kdyby něco uniklo náhodou, bude tu informaci mít jeden novinář a vše bude neurčité a nejasné. Ale tahle nedbalost by se u zpravodajské služby stávat neměla, i když zpravodajci jsou někdy mimo své prostory hodně ukecaní nebo občas něco ztratí, případně si občas nechají něco ukrást. Ale jestliže máte tak určité informace, jako že policisté NCOZ byli na Hradě, že žádali jeden konkrétní dokument a že z něho chtěli sejmout otisky prstů a získat DNA... Už i v činnosti NCOZ vidím pochybení, a tím spíš, že NCOZ možná chtěla jen psychologicky vyprovokovat Hrad k nějaké špatné činnosti – to policistům určitě poradil ten, kdo je tam nasměroval. Jak by chtěli policisté získávat DNA pro porovnání se všemi vzorky nalezenými uvnitř spisu? Navíc by v tomto „přelidněném“ prostředí nemohli vyloučit takzvaný druhotný přenos DNA, čímž by bez potvrzení otisků prstů byla DNA u soudu k ničemu (to podrobně vysvětlujeme v analýze s odborným výkladem).

Ale v těch únicích jsou další a další detailní informace, a novináři ještě sami přiznávají, že je mají od tří různých zdrojů. Mohou mít vše od jednoho, ale byli poučení nebo chtějí mást veřejnost, aby ukázali, že informace jsou věrohodné, ale všechno tohle je řízený únik informací. Nepředpokládám, že by tak činili policisté. Ti jsou spíše stavěni před světlo a musejí chápat, že si s nimi BIS zahrává už od dubna minulého roku, co se týká novodobé kauzy Vrbětic.

Vidím to tak, že BIS je využívá jako svůj nástroj. BIS není orgán činný v trestním řízení, využívá policisty NCOZ, kteří už působí naprosto hloupým způsobem. Velmi se divím, že jejich ředitele Jiřího Mazánka ještě nevyšetřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Mazánek ukázal právě v rozhovoru s Chaloupskou (viz iRozhlas), že v této mezinárodní kauze jednoznačně lže a GIBS stále nic neřeší (viz volně přístupnou analýzu). Nic se neděje, ale oni už nemají kudy kam, zabředli do podivného vztahu s BIS a snaží se to nějak posouvat dál a dál, ale stále jsou v kauze Vrbětice se zapojením ruské GRU ve fázi prověřování, a trestní stíhání pořád nikde. Co se nyní stalo na Hradě s utajovaným dokumentem? BIS a NCOZ přešlapovaly na místě a neměly co, protože dosud nemají důkazy. To vysvětlím později. A tady se jim naskytla příležitost najednou po osmi měsících, kdy poslali onen dokument na Hrad. Někoho najednou napadlo: pošleme NCOZ na Hrad, ať si vyžádá ten dokument a řekne, že kontroluje, zda s ním nemanipulují cizí osoby. Proč by tohle mělo NCOZ najednou zajímat? A proč zrovna jen jeden konkrétní dokument? A proč zrovna dokument, který se týkal Vrbětic?

Fotogalerie: - Za odvolání Válka

Neměly by se Vrbětice a přístup k dokumentu řešit jako případy zvlášť?

V tom je opět pochybení od NCOZ. Tady by se novináři měli ptát i státního zástupce, který musel s akcí na Hradě souhlasit. To nelze dávat dohromady s kauzou Vrbětice. Kauza Vrbětice je řešená jako jiný trestný čin, ale co se týká Hradu, tak musel být založen nový spis, protože byly zahájeny úkony trestního řízení ve fázi prověřování, zda se stal odlišný trestný čin. To prověřování je ta návštěva na Hradě. Pokud by se podezření potvrdilo, pak by bylo zahájeno trestní stíhání, protože by se jednalo o trestný čin ohrožení utajované informace, ať už úmyslně, nebo z nedbalosti. V opačném případě by byla celá věc odložena. Dodám, že lidé si někdy pletou trestní řízení s trestním stíháním. Ale trestní stíhání je jen určitý úsek trestního řízení, ve kterém je vždy na prvním místě fáze prověřování, kdy policisté musejí napřed věc prověřit, jestli se trestný čin opravdu stal.

Je jasně vidět, že přešlapují na místě. Najednou někdo přijde na Hrad a chce konkrétní dokument. Dále by mne zajímalo, na základě čeho policisté jednali? Aby se odvážili na Hrad a žádali jeden konkrétní dokument… mohou jednat na základě vlastních poznatků, ale to by museli být přítomni a něco vidět nebo slyšet. Nebo na základě trestního oznámení nebo podnětu jiné osoby, která zná fakta a má argumenty. Ale určitě ne na základě oznámení: jděte tam, tam špatně zacházejí s dokumenty, nebo dokonce jen s jedním konkrétním dokumentem. To by policisty mohl každou chvíli někdo posílat na ministerstva prověřovat zacházení s dokumenty.

Anketa Je dnešní situace Ukrajiny stejná jako situace Československa roku 1938? Ano, je to stejné či podobné 16% Ne, je to nehorázné přirovnání 77% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 44872 lidí

Považujete tedy za podezřelé, že policisté mířili na Hrad za jedním konkrétním dokumentem, který se týká Vrbětic?

To bych chtěl zdůraznit, to už něco znamená. A tady je vidět spojení s BIS. Cokoliv by se potvrdilo, tak by Hrad spojili s kauzou Vrbětice a s rozvědčíky z GRU (ruská zpravodajská služba, pozn. red.). Trochu mi to připadá jako psychologické dloubnutí, když přišli na Hrad v lednu po osmi měsících – asi je chtěli na Hradě trochu znejistit, možná ten dokument chtěli získat. Ale to, že chtěli sejmout otisky prstů a zajistit stopy DNA, to Hrad nebo Kancelář prezidenta republiky vylekalo natolik, že dokument zatajili a hned nebo později skartovali. Nevěřím, že ho skartovali v listopadu, to je hloupost, protože na to zase existuje oficiální postup, který hovoří o skartačních lhůtách a podobně.

Podívejme se na to. Hrad utajovaný dokument obdržel v dubnu minulého roku. Skartační lhůty se určují na celý kalendářní rok a většinou se určují podle celého sběrného archu, kde je více dokumentů. V případě jednoho dokumentu určuje skartační lhůtu ten, komu byl adresován. Ale skartační lhůta se počítá na celé roky, většinou bývá delší než jeden rok, ale vždycky se dává na celý kalendářní rok. Lhůta tedy začíná běžet až následující rok, tedy od 1. ledna následujícího roku, tedy od 1. ledna roku 2022. Když skončí, tak teprve další následující rok by mohlo proběhnout skartační řízení se skartační komisí. Nelze jeden dokument omylem skartovat, vždycky se nejdříve dělá skartační návrh na dokumenty a řeší se, zda budou skartovány, nebo se dají do archivu. Takže tento dokument mohl být skartován nejdříve až v roce 2023.

Fotogalerie: - Hamáček o Vrběticích

A co je podle vás motivací BIS k takovému chování? Je třeba se ptát na tradiční: kdo z toho má peníze?

Peníze bych ani neřekl… když už, tak třeba účelový suvenýr od CIA v podobě pamětní mince, což překvapivě může pro některé lidi hodně znamenat. CIA nedává cizincům svá oficiální vyznamenání. Dala se BIS na stranu Spojených států amerických? Chce jim sloužit? My nevíme, co je v pozadí, ale je tam určitá snaha dělat něco ve jménu správné věci, tedy správné podle Spojených států amerických, a to je boj na všech frontách proti předurčenému nepříteli.

Co se tedy podle vás v kauze Vrbětice vlastně stalo? A proč?

Když se podíváme na nové pojetí kauzy Vrbětice, tak zapomínáme, kde a jak vše vlastně vzniklo. Tady všichni poslanci vystupují – včetně opozice a vládní pětikoalice – v tom smyslu, že všichni chválí BIS, a ještě navrhují jejího ředitele Koudelku (Michal, pozn. red.) na státní vyznamenání, ale tady se vlastně vůbec nic nepotvrdilo. Jsou zde tři směry potvrzování. Novináři by se měli ptát cizinecké policie, dále vojenského zpravodajství a vojenského technického ústavu. A měli by se taky zeptat ředitele BIS Michala Koudelky, kdy se poprvé dozvěděl o jménech Boširov a Petrov (krycí jména Ruslan Boširov a Alexandr Petrov, dva členové ruské rozvědky údajně odpovědní za vraždu Skripala v Anglii a českými politiky označeni za strůjce výbuchů ve Vrběticích – skutečná jména: Anatolij Čepiga a Alexandr Miškin, pozn. red.). To jsou jména, která byla v září 2018 zveřejněna v Británii, a údajně pod těmito jmény byli ruští operativci v roce 2014 ubytováni v hotelu Corrado v Ostravě.

Anketa Má Miloš Zeman v tuto chvíli vaši důvěru? (Ptáme se od 3. 2. 2022) Má 78% Nemá 19% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 52391 lidí

Vím, že cizinecká policie eviduje cizince, kteří přijíždějí ze zemí mimo Evropskou unii. Každý podnikající v ubytování musí takové osoby hlásit, je to tak?

Ano, podle zákona tak musí ubytovatel učinit do tří pracovních dnů po ubytování cizinců. A tady to nesedí. Od října 2014, kdy už ruští vojenští zpravodajci byli v hotelu ubytováni, by museli být v databázi nebo v evidenci cizinecké policie. Kdyby se poslanci zeptali Koudelky, kdy se poprvé kontrazpravodajská služba dozvěděla o jménech Boširov a Petrov, jediná správná odpověď je září 2018 – ne-li dříve, protože to vše bylo v britských médiích a po nich hned v českých médiích. A na to musí každá kontrazpravodajská služba reagovat. Obzvláště když se to týká Rusů, o kterých BIS prohlašuje, že znamenají hrozbu. Takže BIS měla okamžitě prověřit, zda se někdo z Rusů na tato krycí jména nepohyboval na území České republiky. A BIS má přístup do všech možných evidencí. Už v roce 2018 to museli prověřit, ale nic neudělali. Přišli s tím až v roce 2021 a zajímavé je, že s tím přišli, až když se najednou vytáhl bezpečnostní dotazník ohledně tendru na rozšiřování Dukovan.

A kontrazpravodajci z Vojenského zpravodajství (VZ) by to museli zjistit ještě v roce 2014 včetně ubytování Rusů v ostravském hotelu Corrado – v příslušné analýze je přesně popsán postup, jak by Vojenské zpravodajství všechno lehce odhalilo už v roce 2014, kdyby jednalo tak, jak by mělo. Takže buď obě služby trestuhodně selhaly, anebo si BIS všechno vymyslela. Pravda je taková, že je všechno vykonstruované a že BIS jednala na popud zahraničního partnera, čímž by měli být vedoucí funkcionáři BIS vyšetřováni pro odůvodněné podezření ze spáchání trestného činu „vlastizrada“. A nejenom oni. K tomu jsou přímé důkazy a všechny zapojené osoby včetně státního zastupitelství o tom vědí, ale podřízenost k vyšší moci je silnější. Naproti tomu o GRU žádné důkazy nejsou.

Psali jsme: Koule. Takto má mluvit ministr zahraničí, jásal Zahradil. Ale nebylo to nad Lipavským Pelhřimov: Tříkrálová sbírka nekončí, příspěvky lze stále posílat Fiala je připraven na výpadek energie? Expert Štefec by chtěl vidět jak Kraj Vysočina: V Domově pro seniory Velké Meziříčí musí pomoci s péčí o klienty hasiči

Jak to tedy podle vás bylo s ubytováním obou cizinců v hotelu Corrado?

Provozovatel hotelu Corrado Maxmilián Šimek v dubnu 2021 pro Moravskoslezský deník (viz článek) a možná i pro jiná média uvedl, že cizinecká policie se o oba Rusy v hotelu zajímala poprvé z jara 2018, po otravě Skripala v jihoanglickém Salisbury, a že u něho v hotelu kvůli tomu cizinecká policie od té doby byla snad šestkrát. Jenže Šimkovo vyprávění vůbec nesedí. Kdyby tam policie byla už v roce 2018, tak už v roce 2018 muselo být všechno jasné včetně spojení s Vrběticemi a včetně informování vlády. Novináři by se měli Šimka zeptat, proč by tam policie docházela šestkrát po dobu tří let. To byla tak neschopná, nebo si to tam tak oblíbila? A na to samé by se měli zeptat cizinecké policie, jestli jim může Šimkovu výpověď potvrdit. To je citlivá věc, protože kdyby to policie potvrdila, tak se dostává do problémů ohledně své nezpůsobilosti. Chce tohle cizinecká policie riskovat?

Další problém je v tom, že NCOZ byla v hotelu zajistit knihu ubytovaných až 4. května 2021, jak bylo uvedeno v Událostech České televize 6. května 2021. Takže cizinecká policie tam dorazí už na jaře 2018, ale NCOZ si pro domnělou důkazní stopu přijde až v květnu 2021? Ředitel NCOZ Jiří Mazánek v rozhovoru s Chaloupskou řekl, že NCOZ to řeší už od ledna 2020, jenže to je pořád ten samý rozpor. Tak cizinecká to řeší od jara 2018, NCOZ se přidává až v lednu 2020 a pro knihu ubytovaných si přijde až po dalším roce. Tohle jeden nevymyslí, na to musela sednout celá BIS. Chlapci by se měli lépe domluvit, jak to tedy bylo, anebo odstoupit pro neschopnost. A BIS by si měla lépe poučit svého spolupracovníka Šimka a lépe ho chránit před odhalením. Šimek svou spolupráci s BIS nemohl vyjádřit lépe.

A co doklady a krycí jména Boširov a Petrov?

Šimek pro Českou televizi tvrdil, že BIS přišla na to, že rozvědčíci z GRU použili v prostoru 50 krát 30 metrů dvoje krycí jména. V hotelové recepci se zapsali pod jmény Boširov a Petrov, ale v hotelové střelnici ve stejné budově použili krycí doklady na jména Tabarov a Popa, jak uvedla Česká televize v Událostech 20. dubna 2021. Tak větší hlupáky z nich opravdu udělat nemohli. Šimek se snažil zdůraznit, že na to nepřišel hotelový personál, ale BIS – udělal to tak, jak byl instruován, protože BIS chtěla vypadat důležitě a schopně. Jenže oni jsou v klamných operacích neschopní a zároveň všehoschopní. Oni prostě potřebovali krycí jména Boširov a Petrov nějak spojit s fotokopiemi krycích cestovních dokladů na jména Tabarov a Popa, protože tyhle fotokopie pasů BIS dostala od zahraničního partnera. Tak si prostě vymysleli, že ruští zpravodajci na utajované misi měli potřebu se ukazovat v hotelové střelnici, a ještě k tomu se v jedné budově chlubit, že každý z nich má dva krycí cestovní doklady. Opravdu pozoruhodný příběh. A můžeme se dále dostávat k dalším důkazům proti BIS a přisluhovačům s NCOZ.

Jakým?

Oni mají fotokopie krycích pasů na jména Tabarov a Popa, ale nezveřejnili obsah onoho e-mailu (Boširov a Petrov se měli do Vrbětic na tyto pasy s jinými jmény objednat předem e-mailem, pozn. red.) a já se ptám, proč nezveřejnili obsah e-mailu, když už zveřejnili fotokopie pasů a všechno vykecali? Víte proč? Protože ono je těžké vyfabulovat stopu, co se týká dopisů. Už tenkrát jsem říkal, proč nezveřejnili ani dopis od zabijáků s ricinem. Podle BIS vznikla kauza s ricinem tak, že jim někdo z ruského velvyslanectví poslal dopis. A nyní je opět otázka, byl ten dopis v ruštině? Angličtině? Češtině? Mohli ho zveřejnit, když to smetli ze stolu a uzavřeli, zesměšnili by Rusy. Ale když je nějaká stopa vykonstruována, je velmi těžké, obzvláště u dopisů, stanovit, v jakém jazyce bychom ho měli vykonstruovat. A jaká slova volit? Tam se dá velmi rychle poznat fabulace. Stejně jako pokud Boširov s Petrovem měli psát žádost o vstup do vrbětického areálu, napsali ji v češtině? Angličtině? Ruštině? Jaké bylo oslovení a uzavření dopisu? A co metadata e-mailu a jeho přeposílání k Vojenskému technickému ústavu?

Takže byly uvolněny jen fotokopie pasů, ale ty nemusely mít vůbec nic společného s Českou republikou, ty mohla BIS obdržet od zahraničního partnera ze zpravodajské činnosti ve světě. Jeden pas byl moldavský, druhý tádžický. A nikdo se na to neptal, ale jak je možné, že by se Tádžik a Moldavan, což jsou od sebe vzdálené země, spojili a napsali jeden e-mail jako žádost o vstup do vojenského areálu? Kundra v Respektu psal, že žádost poslala Národní garda Tádžikistánu. Tak to je fakt žrádlo, které se nedá žrát. Státní organizace Tádžikistánu žádá o vstup do objektu v České republice pro občana Moldavska. Tohle všechno mělo někoho zajímat, ale novináři se neptali Vojenského zpravodajství, kde by to museli vědět a kde by si nenechali takovou návštěvu uniknout. Povolení pro vstup do vrbětického areálu totiž dává Vojenský technický ústav, což je zájmový objekt Vojenského zpravodajství z hlediska zahraničních návštěv, obzvláště z bývalých sovětských republik. Novináři se neptali ani Vojenského technického ústavu, zda vůbec nějakou takovou žádost obdržel.

Takže byl tam ten e-mail? Pokud ano, chybovalo jak Vojenské zpravodajství, tak BIS i policisté. Chtějí policisté tvrdit, že fotokopie pasů měli už od roku 2014 (tyto pasy byly použity v hotelové střelnici, pozn. red.) a nic se s tím nedělalo? Tady je spousta znaků a otázek pro vyšetřování pozadí celé kauzy. Velmi rád bych si sedl naproti někomu, ať už z BIS nebo NCOZ, a pokládal otázky. Během deseti minut bychom poznali, co se skutečně stalo, jestli skutečně něco mají, nebo si to všechno vymysleli, ale to je jednoduché i nyní. To je věcí zákonodárců, kteří mají své výbory, komise, ale nic nedělají. Oni jen řeknou: musíme je vyznamenat.

Pokud selhávají zákonodárci, pak musejí nastoupit novináři a konfrontovat Koudelku, Mazánka, Šimka, Babiše, Fialu a další s fakty, která jsem uvedl. Jinak se staneme zemí státních podvodníků a vlastizrádců. Tuhle cestu jsme už nastoupili.

Vraťme se na chvíli k dění kolem utajované zprávy – v režimu důvěrné – pro prezidenta Miloše Zemana ohledně Vrbětic. Řešilo se, zda Kancelář prezidenta republiky dokument skartovala, kdo ho měl vlastně v rukou a podobně. Prosím, vysvětlete srozumitelně čtenářům, v jakém případě mají být dokumenty skartovány a komu do rukou patří?

Už jsem vysvětlil skartaci. Do rukou patří tomu, kdo má příslušné bezpečnostní osvědčení, hovorově se tomu říká prověrka. Tedy certifikát, že se někdo může seznamovat s dokumenty do určitého stupně. Zda má osvědčení pro přístup k informacím označeným jako důvěrné, tajné nebo přísně tajné. Ale osvědčení nezaručuje přístup ke všem utajovaným informacím do příslušného stupně. Další podmínkou je, že osoba s bezpečnostním osvědčením může mít k utajovaným informacím přístup, jestliže je potřebuje pro výkon své práce. Nelze si myslet, že kdo má certifikát na přísně tajné informace, může žádat o všechny informace a třeba i z jiných resortů nebo složek. Tak to nefunguje. Plus musí být ještě poučen, o čemž se vede písemný zápis.

Komu tedy do rukou patřila zpráva utajovaná v režimu důvěrné ohledně Vrbětic, kvůli které přišli policisté na Hrad?

Byla adresována prezidentovi, ale ten má kolem sebe svůj personál nebo Kancelář prezidenta republiky. Jsou tam určení lidé, kteří tyto věci prezidentovi připravují. Záleží, jak mají nastavený režim, jak si prezident vybírá poštu a tyto oficiální písemnosti a jak je s dokumenty seznamován. Může mít někoho, kdo mu je předloží, seznámí se s nimi a prezident se na některé zaměří, připraví se svými lidmi reakci, požádá o další informace a tak dále. Je tam více lidí, kteří v této věci pracují pro prezidenta.

Čili nedá se říci, jak se objevovalo v médiích, že zprávu měl mít někdo, kdo ji mít neměl? Záleží to tedy na obsahu zprávy, na stanovení režimu zprávy, ale také na tom, kdo v okolí prezidenta má oprávnění či prověrku dokument přečíst, případně předat informace. Říkám to správně?

Ano. Já samozřejmě nevím, jak to tam mají nastaveno, to může být rozdílné za každého prezidenta, ale určitě mají někoho, kdo má přístup k těmto informacím, aby je dokázal prezidentovi připravit a sdělit. O utajovaných informacích by se mělo hovořit zase jen na zabezpečených místech, nikoliv v každé místnosti a nikoliv přes běžný telefon. Můžeme se domnívat, že kancléř Vratislav Mynář, který nedisponuje bezpečnostním osvědčením, si skrze svou funkci a povýšenou povahu vytvořil zákulisní přístup k určitým utajovaným informacím, ale jde jen o domněnku, na základě které tam nevběhnou policisté z NCOZ. To by mohli běhat všude ve státní správě. Museli by mít velmi konkrétní a podložený důvod, aby to šli prověřit.

Co se tedy podle vás s utajovaným dokumentem stalo, případně kde pochybila Kancelář prezidenta republiky a kde BIS?

O pochybení prezidentské kanceláře jsem už mluvil, ale nesprávně skartovaný utajovaný dokument není trestný čin. Nic takového v trestním zákoníku nenajdete. Takže to může být maximálně přestupek. Něco jiného je, když má k utajované informaci přístup nepovolaná osoba. To by pak byl, jak už jsem říkal, trestný čin ohrožení utajované informace. Pak je třeba rozlišit, zda to byl úmysl, nebo nedbalost – i na to trestní zákoník pamatuje.

BIS pochybila v tom, že pokud se řádně podíváte na dění v dubnu 2021, Andrej Babiš 17. dubna oznámil, že první písemnou zprávu o Vrběticích dostal 16. dubna, proto ten mimořádný brífink 17. dubna. Je velice zajímavé a ptám se, jak je možné, že prezident dostal písemnou zprávu už 7. dubna, zatímco Babiš tvrdí, že on až 16. dubna? Jak to, že premiér byl opomenut, když vrcholným orgánem výkonné moci je vláda, do které prezident nepatří? Byla tu snaha ze strany BIS diskreditovat Zemana, že mu zprávu ledabyle podstrčili dříve a pak vyšli s tím, že on ji nečetl? A také mě zaráží, že zpráva byla jen v režimu důvěrné. Pokud se jedná o činnost cizí zpravodajské služby na našem území, a ještě tak závažnou činnost a od ruských služeb, které jsou ze strany BIS prezentovány jako ty nejnebezpečnější, mělo by to být alespoň tajné. I to mě zaráží, že tomu dali označení důvěrné. Zaráží mě, že i ten kurýr od BIS, který přišel na Hrad, nepředal informaci s tím, že jde o důležitý dokument, případně že na dokumentu samotném nestálo upozornění, aby bylo jasně vidět, že má určitou prioritu a adresát by si ho měl přečíst co nejdříve. Ale to je další věc.

Teď řešíme, jak BIS pracuje, co tím sledovala a proč Babiš tvrdí, že dokument dostal o devět dní později? 7. dubna bylo zasedání výboru pro zpravodajskou činnost, což je pracovní orgán vlády. Jestliže tam Koudelka zmínil něco o Vrběticích ústně, premiér mu měl automaticky říci: tohle chci mít druhý den písemně, pokud je to natolik závažné – alespoň v ucelených bodech. Ale Babiš to dostal až po devíti dnech, takže zase vzniká otázka na BIS: co bylo ve zprávě tak důležité, pokud to vůbec důležité bylo, a proč to trvalo devět dnů? A proč měl Zeman na rozdíl od Babiše dokument už 7. dubna, kdy zasedal výbor, ale zase ve stupni důvěrné, což vypadalo jako běžnější informace? A další otázka je, co tam bylo k tomu napsáno, aby to upozorňovalo adresáta na určitou prioritu?

A zpátky k Vrběticím samotným. Zatímco odpůrci Ruska volali po vyloučení diplomatů a mají jasno, objevují se i postřehy, že vše bylo trochu jinak – jako právě na vašem serveru. Šéf NCOZ Jiří Mazánek uvedl, že případ se stále prověřuje a navíc že nemají dostatek důkazů pro trestní stíhání. Vyšetřování tak zahájeno nebylo, což znamená, že zatím není jasné, zda došlo k trestnému činu. Co tedy ony chybějící důkazy, které jste zmínil na začátku?

Vezměte si, že s Vrběticemi přišli v dubnu minulý rok, ale doteď se nic neděje. Stále nejsou schopni zahájit trestní stíhání, protože nemají důkazy. Nemají relevantní důkazy, které by obstály, a mohli by někoho obvinit a zároveň začít trestně stíhat. Stále jsou v prvotní fázi, to jsou počáteční úkony trestního řízení – prověřování. Teď stále prověřují, zda se trestný čin stal, jak jim byl předložen od BIS, jestli ve Vrběticích skutečně operovali rozvědčíci z ruské vojenské zpravodajské služby a tak dále. Jenže už v dubnu 2021 vyhostila vláda… co vláda, rozhodli o tom sami Babiš s Hamáčkem. Tito dva lidé vyhostili 18 ruských diplomatů. Jenže o tom měla rozhodnout celá vláda, protože podle Ústavy České republiky vláda rozhoduje ve sboru. A Koudelka je za to na Twitteru oba pochválil, protože on za Českou republiku převzal vztahy s Ruskem. Důkazy proti Rusku nejsou a nebudou. Ale jsou důkazy proti BIS, NCOZ a vládě.

Psali jsme: Rusko získá další část Ukrajiny a nikdo to nezastaví, myslí si expert Bohbot Ministryně Černochová: Česká republika sníží počet vojáků v Mali, mise EUTM a MINUSMA pokračují Týrání vědců... Moravec se přeřekl a pak zuřil, že se hosté smějí Bílina: Město poslalo otevřený dopis Vládě České republiky a zákonodárcům

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.