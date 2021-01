Voliči Trumpa zažívali desítky let diskriminace. Falešní levičáci si nakradli, je z nich na b*ití. Umělec Kohout popsal, co přivedlo miliony do Washingtonu

reklama

Anketa Může Donald Trump za útok demonstrantů na Kongres USA? Může 27% Nemůže 73% hlasovalo: 9736 lidí

Jak vnímáte středeční dění ve Washingtonu D. C., kdy do budovy Kapitolu vnikli Trumpovi příznivci?

Rozebrat komplexně celou situaci by vydalo na obsažnou knihu. Samozřejmě, že tato vyhrocená situace nevznikla ve vakuu a nebyla zorganizována drobnou skupinou jakýchsi „bílých supernacistů“, jak by to ráda nastínila opozice.

Je potřeba si uvědomit, že polovina dnešní Ameriky volila Trumpa a tito lidé jsou obětí několika desetiletí diskriminace, kdy se kvůli globalizační politice Demokratické strany z USA vypařily miliony pracovních míst, zejména v malých městech a vesnicích, zatímco městská populace nesmírně zbohatla.

Považuji se za levicového aktivistu, ale ty takzvaně levicové snoby hovící si v akademii a v gentrifikovaných městských čtvrtích nemohu ani cítit. Nazývám je falešnými levičáky. Jsou většinou produktem takzvané generace yuppies, což jsou bývalí hippies, kteří se nabažili skromného života, vrátili se zpět ke kšeftování a začali vydělávat fůry peněz ve finančním či počítačovém průmyslu, ale naoko si ponechali stále původní levicové hodnoty a zakrývají jimi své nahromaděné bohatství. Jsou to lidé, kteří by dnes nejradši zrušili první dodatek americké ústavy, což je svoboda slova.

Mnohokrát jsem si uvědomil, že oni vlastně unesli naše levicové hodnoty a začali s nimi kšeftovat a všem násilně vnucovat takzvanou politickou korektnost, aby si udrželi své pozice a kontrolu nad společností a aby zakryli vlastní pokrytectví.

Mohl bych vyprávět, jak jsem byl osobně označen těmito hysterickými „politicky korektními bojovníky“ za rasistu, ačkoliv jsem po desetiletí bojoval ve svém umění proti rasismu. Jak asi někdo sledoval, tak jsem byl vyloučen z umělecké organizace Mobius na základě stížností mladých uvědomělých kádrů politické korektnosti podporovaných staršími členy, kteří se zoufale snaží udržet ve svých pozicích v akademii. Proto jsem s několika dalšími členy Mobiusu, kteří jej se mnou opustili, založil novou bostonskou uměleckou organizaci ArtSpeech bojující za svobodu slova. Můžete ji najít na stránkách www.artspeech.org.

Připadal jsem si jako oběť čínské kulturní revoluce, kde se původní revoluční kádři dostali před soud za nedostatečnou čistotu revolučních myšlenek. Čeští starci si asi vzpomenou na vylučování z komunistické strany v dobách podobného šílenství. Ale to by bylo na dlouhé vyprávění.

Jen vyprávějte...

Samozřejmě se v očích amerických vesničanů, často žijících jen v rozpadajících se karavanech, tato pseudorevoluční hysterie jeví jako směšná a buržoustská zvláště poté, když ztratili práci... A někdo se jim snaží vysvětlit, že na vině je jen jejich rasismus, a když začnou kontrolovat svůj jazyk a přestanou být „bílými privilegovanými Američany“, tak že se zázrakem vše vyřeší.

Městští snobští falešní levičáci si také uvědomili, že nejlepším způsobem, jak si udržet své nakradené peníze vydělané na globalizovaném pracovním trhu a předejít revoluci, je starý známý trik všech diktátorů – „Rozděl a znesvař různé skupiny proti sobě a bez problémů panuj.“

Ostatně proto už v roce 1969 zavraždila státní a kapitálem ovládaná moc známého černošského aktivistu Freda Hamptona, protože dostal geniální nápad – chtěl revolučně sjednotit chudé bílé lidi společně s chudými černochy, což byla příšerně nebezpečná idea pro vládnoucí ekonomickou třídu.

V poslední době se podařilo vládnoucí třídě falešných levičáků rozdělit společnost neustálým omíláním toho, že jediný problém v americké společnosti je institucionalizovaný rasismus zaměřený proti černošské a „barevné“ populaci a zatlačit do pozadí třídní diskriminaci. Přitom, když se podíváte na statistiky chudoby v Americe, tak je asi 65 milionů bílých a asi 24 milionů černých lidí žijících v Americe pod hladinou chudoby. Na této stránce je to jasně popsáno. Samozřejmě, že je větší procentuální podíl bílých lidí na celkové populaci. Asi 63,4 oproti 13,4 procentu černošské populace. Ale to už jsem se moc rozpovídal.

To ano, nejspíš jste toho měl hodně na srdci...

Takže krátce a jasně. Prostým lidem po obrovské demonstraci na podporu jejich milovaného prezidenta, která se odehrávala ten samý den nedaleko od Kapitolu, zkrátka došla trpělivost. Poté, co o nemnoho hlasů prohráli volby – doporučuji si nastudovat rozdělení členů volební komise v klíčových státech - si uvědomili, že se na ně chystá vláda jedné strany, která po desetiletí stranila městské zbohatlické smetánce. A ta se na ně nejspíše zase vysere. Proto se část z nich vydala na Kapitol.

Lze popravdě říci, že napadení Kapitolu zapříčinili pravicoví radikálové?

Inu, v předchozí odpovědi jsem trochu nastínil, že za dnešní extrémní rozdělení společnosti v Americe nelze zkratkovitě vinit jakési pravicové radikály či pár troubů s nějakými nápisy na tričkách či s konfederačními vlajkami v rukou. Víte, já jsem vyrůstal mezi dělníky plzeňské Škodovky a mám celý život pod kůží solidaritu s dělnickou třídou.

Takže, i když se dnes někdo snaží zamlžit třídní pojetí společnosti, tak společnost je pořád rozdělena na třídy. V Americe se třídní rozdělení drasticky zhoršilo a celospolečenské bohatství se extrémně nahromadilo v rukou úzké třídy městských zbohatlíků a jejich městských falešně levicových pomahačů, kteří se snaží ukrojit si kousek tohoto nakradeného koláče.

Z některých záběrů je patrné, že s nimi policie a ochranka Kapitolu přinejmenším sympatizovala. Co vy na to?

Ano, také jsem si toho z některých živých záběrů všiml. Asi si spousta policistů uvědomuje, že právě policisty mocná třída falešných levičáků jako jediné viní za problémy ve společnosti a za policejní brutalitu, která zde bezpochyby existuje. Kolikrát jsem si ale říkal, že bych nechtěl být policistou ve společnosti, která by mi přikazovala potlačovat násilně kriminalitu mezi chudinou, jejíž chudoba je jen výsledek šíleně nespravedlivého rozdělování společenského produktu.

Pořád se v historii opakují scény, v nichž se boháči veselí ve svých palácích – a policisté a armáda mlátí chudinu v podhradí. Je strašlivě politicky nekorektní dnes prohlásit, že je obrovská kriminalita v černošských čtvrtích. Naprosto šokující to je třeba v demokraty vedeném Chicagu. Ale že je naprosto logické, že chudoba lotry plodí. A že je něco nemocného v našem státě, když „uvědomělá“ společnost oslavuje jako mravní hrdiny spousty takových kriminálních výplodů třídní a sociálně nespravedlivé společnosti. A viní za jejich násilné potlačování jen slouhy vládnoucí ekonomické moci.

Ale já si myslím, že spoustě těch policistů z toho šibe v hlavě a vylévají si nepřiměřeně vztek na kriminálních elementech naší nemocné společnosti. Já za zabíjení chudých černochů viním v první řadě kapitalistickou třídní společnost.

Středeční útočníky Trump podněcoval k divokosti, k boji. Nese za bezprecedentní čin připomínající puč plnou odpovědnost, a měl by být souzen za vlastizradu?

Donald Trump je jen výsledkem vývoje celé společnosti za poslední desítky let. Vinit jen jeho je naprosté pokrytectví a snadný útěk od řešení hlubokého celospolečenského problému. Zním možná jako nějaký příznivec Trumpa, ale čtenář by měl vědět, že jsem volil Bernieho Sanderse v primárkách a kandidáta Zelené strany v prezidentských volbách – proto, že si zřetelně uvědomuji, že v americkém systému se musí vytvořit více stran, aby se v rámci nemocné demokracie alespoň trochu zlepšila situace.

Jinak jako sympatizant anarchistické filosofie samozřejmě s oblibou říkám studentům, že zvláště dnešní demokracie je tvrdá diktatura nepatrné většiny nad menšinou a že je to nechutný systém.

Útok na Kapitol prý schvaluje polovina republikánů...

Nevím, ale poslední čísla jsou jiná. Nicméně je mi ze všech těch aparátčíků ve vládě na blití. Kážou kapitalismus bez stranické rozdílností, ale užívají si po desítky let socialistických džobů s plným sociálním zabezpečením a s bohatými příjmy.

Co mě opravdu pobavilo je to, že jsou zvyklí prohlašovat ve svých vzletných projevech, že jsou schopni položit životy za tuto zemi, ale když do Kapitolu vnikli vzbouřenci, tak se zbaběle schovávali pod židlemi a stoly – namísto toho, aby hrdě čelili lidem, kteří je zvolili za své reprezentanty, a aby nasranému lidu vysvětlili, jak za ně „svejma nevymáchanejma hubama“ bojují. Je to hnus, který sedí na prdelích všech demokratických vlád západní civilizace.

Jak tento akt, který si vyžádal pět mrtvých, změní tvář Ameriky? Anebo se po přísaze Joea Bidena a po odchodu Donalda Trumpa vše vrátí do starých kolejí?

Je odporné, že nově zvolený senilní stařec pořád prohlašoval, že se plánuje po zvolení vrátit do starých kolejí. Zatímco právě tyto staré koleje zavinily zvolení Trumpa.

Biden je samozřejmě loutka amerických zazobanců, kteří bezpochyby oslavují drahým šampaňským jeho nástup do absolutní moci. On jim přece pomáhal za Obamy při jejich obrovském a výdělečném exportu pracovních příležitostí z Ameriky na druhou stranu zeměkoule. Což bylo cynické a bezohledné a sloužilo to ke zbohatnutí jen oněch falešných levičáků z měst. A nejvíce cynické bylo, že šílenou globalizací příšerně trpí životní prostředí na naší jediné Zemi a vede k ještě většímu hromadění skleníkových plynů v atmosféře. A samozřejmě také k snadnému šíření virů do všech zemí světa doslova obchodní rychlostí srovnatelnou s rychlostí světla, efektu, který si teď krásně vychutnáváme nad našimi umírajícími členy rodin.

Biden je mi naprosto odporný. Trump byl aspoň proti globalizaci a chtěl vrátit produkci do Ameriky. A také se nesmí zapomenout na to, že byl proti nesmyslnému pokračování válek, což mu samozřejmě nemohl zapomenout zbrojní průmysl, na kterém parazituje spousta těch počítačových falešných levičáků.

Chystáte se na to konto na nějakou performanci?

Celý můj život, včetně psaní tohoto rozhovoru, považuji za performanci. Takže nic nechystám, ale neustále dělám. Ale zároveň jsem teď skoro dva roky pracoval na podkladech pro vydání mé rozsáhlé monografie, která byla nedávno publikována v Praze v Nakladatelství Petr Štengl. Nakladatel provedl nádhernou práci a celá masivní kniha je plná kvalitně vytištěných fotografii, textů, esejí. Ale to už zním jako kapitalista, který chce knihu prodávat, že? Ha, ha, ha...

Ne, ne. Zníte jako autor, který by rád, aby jeho knížku zaregistrovalo více lidí...

Tak dík.

Co si slibujete od Joea Bidena?

Že bude senilní loutkou korporací a velkého finančního kapitálu. A jelikož jeho strana teď bude vládnout neomezenou totalitní mocí, protože bude kontrolovat obě komory Kongresu i prezidentství, tak to zřejmě povede ke skutečné revoluci. Samozřejmě by k takové revoluci bylo potřeba sjednotit chudé třídy všech etnik, ras a identit. Což teď bude v naší době a nekonečnými definicemi identit rozesrané společnosti pro nás levicové aktivisty opravdu obtížný úkol.



Psali jsme: Zbyněk Fiala: Mao Trump má revoluční gardy Richard Seemann: Otřesená německá politická scéna tepe Donalda Trumpa Násilí v USA povede k dalším regulacím. Bidenův tým si nemohl přát nic lepšího, hodnotí Okamura Pospíšil (TOP 09): Donald Trump vnesl mezi lidi nový virus

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.