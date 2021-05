Vrbětice, Zeman, ruští agenti. Ale taky Babiš, Piráti a exmanželka. Top-spisovatel Michal Viewegh pro PL

reklama

Vy se jako náš historicky nejprodávanější i nejúspěšnější spisovatel věnujete pravidelnému komentování veřejného i osobního života. Ať už jde o právě vydaný deník Zrušený rok či o stránku na FB. Jak byste zpětně hodnotil vládní nařízení? Opožděná, slabá, zbytečná, akurátní?

Řeknu to takhle: přestože jako miliony českých občanů samozřejmě i já vnímám nedostatky, ba i některé podivné přehmaty ve vládou řízeném boji s pandemií, na rozdíl od statisíců českých občanů si nemyslím, že já sám bych s koronavirem zatočil už dávno. Dokonce si uvědomuji, že vzhledem ke svým momentálním zdravotním hendikepům a celoživotní organizační a vůdcovské neschopnosti bych proti pandemii bojoval ještě mnohem hůře. Já ráno po probuzení ani nevím, co je za den a kolikátého je a každý den minimálně pět věcí hledám a na minimálně dvě důležité věci zapomenu - tak jak bych mohl kritizovat třeba ministra zdravotnictví nebo hlavního epidemiologa? To by bylo exemplární pokrytectví.

Ve svém deníku mimo jiné vkusně a ironicky hodnotíte literární počin exprimátorky Krnáčové. Tématu pražské politiky jste se věnoval v románu Mafie v Praze. Zmínil jste, že při sbírání materiálu ke knize jste několikrát hovořil s investigativním novinářem Jaroslavem Kmentou, a dokonce absolvoval i tajnou schůzku s nejmenovaným důstojníkem BIS. Myslíte, že se nyní, hodně obecně řečeno, například v Praze přestalo krást?

Jen na okraj podotýkám, že když jsem Mafii v Praze psal, byl jsem o deset let mladší a hlavně zdravý. Ale abych se nevyhýbal vaší otázce: samozřejmě nevěřím, že by se už v Praze nekradlo, ale doufám, že se zde dnes krade o něco méně než za časů pánů Bémů, Janoušků, Rittigů, Horálků, Palounků a spol.

Piráty v čele magistrátu berete jako svěží vítr?

Tak jako miliony lidí v téhle zemi jsem i já viděl až příliš svěžích větrů typu Unie svobody, z nichž se posléze stali podivné pšouky. I já budu samozřejmě rád, pokud se Pirátům podaří pražskou politiku minimálně zprůhlednit, a aspoň trochu očistit, nicméně UVĚŘIT v očistnou svěžest větru Pirátů je pro autora Mafie v Praze těžký úkol.

Do politického prostředí celkem silně našlápl Robert Šlachta. Počítám, že jste se viděli už jen proto, že máte stejného nakladatele, společnost Euromedia. Jaké dáváte šance jeho Přísaze?

Ano, krátce jsme se setkali. Pan Šlachta je podle mého nejhlubšího přesvědčení čestný, odhodlaný, zdravě rozhněvaný muž, který dobře ví, že politický idealismus v dnešní prohnilé době nevyhnutelně působí naivně, ale to pro něj naštěstí není důvod to předem vzdát. Rád bych věřil, že v toxickém prostředí české politiky přežije aspoň tak dlouho, aby všechen ten obrovský čas a energie, které investoval, neztratily smysl.

Ve svých posledních knihách píšete natolik upřímně, že jsem byl mnohokrát překvapen. Mile. Zmíním především Povídky o nelásce, román Převážně zdvořilý Leopold a již uvedený deník. S tím souvisí, že řada komentátorů a všelijakých spolků začíná odsuzovat ostré a vyhraněné názory. Vydává je za manipulace, jakési narativy. Janek Ledecký je špatný, profesor Beran jakbysmet. Vadí tam takové škatulkování?

V autorské předmluvě ke své prvotině Názory na vraždu jsem se v roce 1990 napsal: „Už delší dobu ohromeně sleduji, s jakou rychlostí si část spoluobčanů dokáže vytvořit - kdykoliv a takříkajíc z ničeho - docela pěkný vlastní názor na cokoliv od Amnestie až po Žemlovku. Jedná se o jakési zrychlené myšlenkové těhotenství, v němž podivuhodně a naprosto bezbolestně splývají fáze početí a porodu. Snad ještě více mě ale fascinuje ona statečná neústupnost, s níž pak spoluobčané svůj názor obhajují a prosazují, a to zcela bez ohledu na jeho donošenost, pronikavost či příčetnost.“ Myslím, že jsem tím citátem vaši otázku odpověděl.

Jelikož žijete na Sázavě, zajímalo by mne, jak samospráva tohoto téměř čtyřtisícového města přistoupila k péči o místní. Roušky, dezinfekce, včasné zásobování i informování byly v pořádku?

Radnice zprvu zaspala (psal jsem o tom na svém Facebooku). Se sázavským starostou už dlouho válčím, neboť se občas chová jako gubernátor: předčasně ukončuje schůze zastupitelstva, bez přesvědčivého zdůvodnění zrušil místní pečovatelskou službu nebo pod jakousi absurdní záminkou vyhodil zdejší paní knihovnici, která chybělo jen pár let do důchodu. Jsou tu i vážná podezření z různých starostových „podnikatelských aktivit“.

Těšíte se na Zemanův konec na Pražském hradě?

Samozřejmě. Asi tak, jako se v zimě člověk těší na jaro.

Je ve vysoké politice někdo, kdo je Vám vyloženě sympatický a byl byste za něho schopen dát ruku do ohně po stránce osobní i morální?

Ptáte se někoho, kdo byl kdysi schopen dát ruku do ohně hned za dvě své manželky - dnes ovšem obě bývalé. Ptáte se někoho, koho nedávno fatálně zklamal celoživotní přítel. Když se člověk takto hluboce zklame u svých nejbližších, jak by mohl deklarovat připravenost obětovat ruku za českého politika? Pár jmen bych možná vyslovil, ale jedině bez té varianty s ohněm.

Vrbětice. Nelze si nevšimnout, že mají až literární syžet. Tajní agenti, výbuchy, zmizelé zbraně, zahlazené stopy, zpravodajské služby v čele s ředitelem BIS Koudelkou. Jaký na to máte názor?

Vrbětice jsou pro mne děsivě realistickým volným pokračováním mého politického thrilleru Mráz přichází z Hradu - v něm jsou mimochodem taky ruští agenti v Čechách a už v úvodní scéně sedí Zeman na své chalupě s ruským velvyslancem.

A poslední dotaz je čistě osobního charakteru. Vaše bývalá manželka Veronika vydala knihu "Být sama sebou". Co mě překvapilo, že vyšla pod Vaším jménem v době, kdy jste byli už pět let rozvedení. Je to po Vaší vzájemné dohodě?

Žádná taková dohoda samozřejmě neexistuje. Hezký paradox, ne? Veronika by chtěla být sama sebou a napíše o tom celou knihu, ale vydá ji - pět let po rozvodu - pod jménem Vieweghová. Mám pro to lehce škodolibé pochopení: když prodáváte esoterické vonné směsi, pořádáte esoterické přednášky o tom, jak být sama sebou, nebo na stejné téma vydáváte knihy, je i „prošlé“ jméno Vieweghová marketingově a ekonomicky výhodnější než třeba dívčí jméno Kodýtková nebo případné nové příjmení Křenová.

