Vyšinutý Novotný, psychopat! ODS mlčí, vizitka jejich hlouposti. Pavel Černocký i o zážitku s Kundrou. Ta story o otravě tří starostů...

ROZHOVOR „Když je nejhůř, tak i umělec si může sednout za kasu do Lidlu,“ míní publicista a svého času i zpěvák Pavel Černocký. A ptá se: „Proč vlastně pomáhat kultuře, a ne třeba cestovnímu ruchu, autobusákům anebo letuškám?“ Mluví o „uměle vyvolané celosvětové hysterii a ekonomických dopadech“. Opřel se do ODS a nešetřil ani Pavla Novotného, padla slova jako „mediální klaun“, a vzpomněl i doktora Plzáka. V souvislosti s kauzou „ruský agent“ říká: „Trávit takovéto tři nicky, to by Putina určitě ani nenapadlo.“ Rázná slova pronesl na adresu novináře Kundry a Respektu.

reklama

Opatření, které vláda přijala proti šíření koronaviru, se pomalu rozvolňují. Co se týče kultury, zatím jsou povolené akce do stovky, lidí. Pokud se situace bude dobře vyvíjet, mluví se o tom, že následně by mohlo jít o akce až pro 500 lidí, ovšem s velkými festivaly prý letos počítat nemáme. Jako bývalého zpěváka a prvního československého diskžokeje se vás zeptám, jak toto vnímáte? Co to s naší kulturní scénou udělá?

Neudělá to skoro nic. Muzikanti i publikum si prostě počkají… Kdyby snad opravdu začali hladovět, tak jejich pomocnou ruku určitě uvítají při sklizni zeleného chřestu, ovoce anebo dalších plodin. Bez písniček se dá jistě nějaký čas žít, bez brambor jen těžko. Když je nejhůř, i umělec si může jít sednout za kasu do Lidlu.

Na toto téma navážu hned další otázkou. Na Novinkach.cz vyšel v těchto dnech článek, že hudebníci chtějí po státu 4,5 miliardy korun, jinak hrozí, že bude po muzice. Hudebníci prý varují, že jejich sektor se může kvůli pandemii zhroutit. Ministr Zaorálek jednání s hudebníky nevyloučil, jejich požadavky podle Novinek.cz ale označil za „vycucané z prstu“. Co na to říkáte?

Ruku natahujou všichni, ale postiženi jsou přece také všichni, a kasa není bezedná. Proč vlastně pomáhat kultuře, a ne třeba cestovnímu ruchu, autobusákům anebo letuškám? A moc by mě zajímalo, kdo a jak by ty miliardy rozděloval a kolik by z těch miliard někomu uvízlo za nehtíčkem. (smích)

Anketa Byl by šéf ODS Petr Fiala dobrým premiérem? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 11272 lidí

Na některé lidi začínají působit tak trochu jako červený hadr na býka roušky, které jsou zatím i na veřejnosti stále povinné. Od 25. května by se už za určitých podmínek venku prý nosit nemusely. Jak vnímáte přínos roušek vy?

Roušky jsou otravné, nepochybně, ale dá se to přežít. Ovšem jejich plošné nařízení je velmi diskutabilní. Hlavně proto, že o tom koronaviru de facto dodnes nikdo nic moc neví. Jiný názor má Zeman, jiný Putin, Trump, anebo Johnson. Dovolím si tedy mít vlastní názor i já… Podle toho, co víme, jedná se skutečně o nové chřipkové onemocnění, velmi nakažlivé. Mladé, zdravé lidi míjí, anebo postihuje jenom minimálně. Tedy – staří a nemocní lidé by se měli držet doma, ve vlastním zájmu. Vůbec bych nezavíral třeba školy, ale hlavně – apeloval bych na každého, kdo pocítí jakýkoliv náznak onemocnění, aby zůstal doma, aby kontaktoval telefonem lékaře a ven vycházel opravdu jenom s rouškou. Bohužel byla uměle vyvolána celosvětová hysterie, a to bude mít hrozné ekonomické dopady.

Tzv. studie kolektivní imunity o výskytu protilátek nemoci covid-19 v populaci ukázala, že promořenost je v řádech pouhých jednotek promile, tzn. téměř nikdo se s nemocí v podstatě nesetkal. Je to překvapení? A je to dobrá vizitka pro vládu?

Je to dobrá vizitka pro jejich snahu. Je to ale efektivní? Nikdo není schopen odpovědně říci, jestli je lepší epidemii minimalizovat, anebo, jak říkají jiní, zdravou populaci „promořit“ a vytvořit protilátky. Ovšem, vytvářejí se vůbec? Nikdo neví. Kdo měl pravdu, to ukáže až budoucnost.

A jak v tomto kontextu reagovat na kritické názory, že naše reakce na koronavirus byla zbytečně poplašená a že jsme si zbytečně zničili ekonomiku kvůli vcelku marginální záležitosti?

My jsme nemohli vlastně vůbec nic dělat. Ekonomika je provázaná celosvětově. Můžeme teoreticky neomezeně vyrábět, ale kdo to koupí, kdo to vyveze? Obávám se, že pravdu mají ti, co tvrdí, že ta hysterie byla vyvolána záměrně a účelově. Podle mě byla ta reakce poněkud přehnaná. Mnoho odvětví mohlo klidně, třeba i s těmi rouškami, pracovat dál…

Když odbočíme, obrovskou diskusi, na některých sociálních sítích až senzaci, vyvolalo vystoupení Pavla Novotného (ODS) na TV Barrandov. V rámci politické debaty Novotný opakovaně urážel své oponenty Jaroslava Foldynu (SPD) a Leo Luzara (KSČM), např. oslovením typu „koště“, „kolaborante“ či „bolševiku“. Zároveň jim tykal. Novotného musel umravňovat i moderátor Jaromír Soukup. Zavádějí se tu do politického diskurzu nové postupy?

Pavel Novotný je sice velmi inteligentní člověk, ale psychicky vyšinutý. Je těžké určit, co dělá účelově, aby na sebe upoutal pozornost, a kde už začíná mentální postižení. Je to takový mediální klaun. Mě spíše děsí, že existují lidé, kteří jeho eskapádám tleskají a dokonce jsou ochotni takové individuum volit. Můj zesnulý přítel, doktor Plzák, by to určitě dokázal analyzovat a to jeho šumlování, nesrozumitelnost mluvy a agresivitu by asi označil za psychopatii.

Psali jsme: Vyjel na mě redaktor ČT. Volal, hrozil soudy. Pavel Černocký reaguje. Komunistka Merkelová chce zničit Evropu, míní

,,Ta rozežranost! Umělci, ČT. Důchodci vychcípat? Pitomci." Pavel Černocký k situaci: Jmenoval konkrétně, hodně

Milion chvilek na venkově? Bude legrace. A nějaký floutek, co v životě nedržel lopatu? Pavel Černocký zle nakládá

Co působení Pavla Novotného v české politice vypovídá o jejím současném stavu? A co říci na jeho nedávné prohlášení, že se pokusí dostat do Poslanecké sněmovny?

Hodnotit záměry vyšinutého jedince je vždy obtížné. Ovšem je docela dobře možné, že se najde skupina voličů, kteří, třeba i jenom z recese, bláznovi svůj hlas hodí. Na to myslím pošahaný Novotný spoléhá. Konečně, vzpomeňme si kolik lidí bylo ochotno volit psychopatického dr. Sládka... (úsměv)

Lze Novotného chování omluvit tak, že je prostě šoumen a patří to k němu?

To maniakální koště Novotného není třeba ani chápat, ani omlouvat. Nejrozumnější by bylo úplně ho ignorovat. To je to jediné, co by mu opravdu vadilo.

Proti akcím Pavla Novotného se nikdo z ODS neohradil, nepozorujeme ani protesty ze strany jiných opozičních stran, jak si to vysvětlit?

Lidé z vedení ODS (Fiala, Udženija) si vystavili vizitku vlastní hlouposti. Nechápou, že krátkodobé senzace mohou mít v dlouhodobém horizontu tragické důsledky. Fiala táhne celou ODS do zapomenutí. Nechce se mi věřit, že ho na příštím sněmu zvolili znovu. Spolu se Stanjurou vytvořili komickou dvojici á la „Pat a Mat“, a ten prcek ze Senátu Vystrčil jim zdatně sekunduje (smích). Preference už klesají. Z původně konzervativní strany vytvořili jakýsi „liberálně demokratický“ paskvil, jakousi filiálku TOP 09. To je sebevražedné. A to říkám jako bývalý volič ODS.

Anketa Která TV teď přináší nejlepší zpravodajství? (Ptáme se od 12.5.2020) ČT24 8% Nova 70% CNN Prima News 9% Barrandov 13% hlasovalo: 6173 lidí

Sledujeme jakýsi přerod ODS? Je Novotný výraznou figurou budoucnosti strany?

Výraznou figurkou určitě. Baví prostoduché publikum. Ale jen hlupák si může myslet, že Pavlík Novotný může být pro stranu přínosem. Pokud by se ve straně a ve Sněmovně prosadil, udělal by z ODS panoptikum.

A na závěr, máme tady „kauzu ricin“. Co na všechny ty informace, které se v médiích kolem údajného „ruského agenta s jedem“ objevily, říkáte?

To je další absurdita. Trávit takovéto tři nicky, to by Putina určitě ani nenapadlo. Zvláště teď, když kolem této nesmyslné kauzy vzniklo tolik rozruchu. Rusové, ať už si o nich myslíme cokoliv, určitě nejsou blázni. To by napadlo jenom choré mozky.

Podle článku Lidových novin varoval kontrarozvědku anonym. Je to podle vás důvod začít o celém příběhu agenta s jedem pochybovat?

No, to už je vrchol… Udělat jakékoliv drahé ochranné opatření na základě anonymního oznámení? To už se opravdu všichni zbláznili? Být jedním z té „svaté trojice“, tak bych se bál jediného, že někdo z domácích na ně spáchá atentát, aby potvrdil tu směšnou konspiraci. (smích)

A co říci na to, že celou věc rozjel novinář Respektu Ondřej Kundra, který jako první o této věci psal? A jak celkově, podle vás, v této kauze obstála česká média?

S Kundrou jsem poměrně nedávno krátce komunikoval. Prozradil mi, když jsem mu vyčítal gramatické chyby v jeho komentářích na fb, že je, podle jeho vlastních slov, dyslektik a dysgrafik. Tedy člověk postižený. Ani jeho, ani celý Respekt už nedokážu brát s respektem. Tenhle plátek, udržovaný při životě Bakalou, provázaný přes matku šéfredaktora na ČT a s vazbou na jednu nejmenovanou „agenturu“, by už bez finančních injekcí, tu i cizozemských, dávno zkrachoval. Jsou to jedni z největších šiřitelů „fake news“.

Vedení BIS podalo kvůli úniku informací trestní oznámení. Ukazuje to podle vás na to, že je celá kauza skutečná? A pokud měl novinář Kundra skutečně svůj cenný zdroj mezi Rusy, nepřišel o něj tím, že věc „propálil“ široké veřejnosti?

Redakce Respektu prostě zase „sežrala hada“, tedy pokud si ho sama uměle nevytvořila. Doufám, že na ně někdo podá trestní oznámení za šíření poplašné zprávy. Lidé jako Kolář, Hřib, Novotný i ta novinářská nicka Kundra ovšem poškozují naše mezinárodní a ekonomické vztahy. O tom žádná…

Psali jsme: Zneužili výročí! Václav Krása toho má dost. Hřib i Novotný si jistě počtou. Jeden případ za druhým, ostré Mikuláš Minář udeřil: Dnes u Soukupa lidem všechno vysvětlím! Nejen o vládě Klaus (Trikolóra): Zastavení chaosu ve školách „Pomsta za Koněva!“ „Která svi*ě?“ Zmizela lavička Václava Havla. V Praze bylo zle, vše má ale dobrý konec

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.