Vystrčil nám rovná páteř? Tak hurá do Bruselu a do Berlína! Studená sprcha Tomáše Vyorala na tchajwanský triumf

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Kdo čte názory Tomáše Vyorala pravidelně, asi ví, jaký má postoj k rouškám. „Nutit děti, které jsou prakticky bez rizika, nosit hadry na hubě, je absolutní zhovadilost,“ říká Tomáš Vyoral. V nemocnicích a domovech důchodců dávají smysl, jinak se však podle něj jedná o politické totalitní nařízení. A skepticky hodnotí i premiérem zmíněné sebetrasování, podle něj je to jen další vtip. „Příště budeme požádáni, ať si na sporáku ukvedláme vakcínu,“ odhaduje. Ale komentátor se věnoval i cestě Miloše Vystrčila na Tchaj-wan, kde „rovnal páteř České republiky“. „Doufám, že nám páteř pojede narovnat i do Bruselu, Berlína a hlavně Washingtonu,“ prohlásil a připomenul Vystrčilovy fotky s ministrem zahraničí USA.

reklama

V průběhu tohoto týdne vláda opět zavedla mnohá proticovidová opatření, takže ve většině vnitřních prostor si budeme muset dát na obličej roušku. Ve školách i v jiných zařízeních jsou nová nařízení nejen obtížně dodržovatelná, ale také stěží vymahatelná, jak to podle vás celé dopadne? Budou to Češi ignorovat? Jak se k návratu roušek stavíte?

Anketa Zeman a Babiš by měli zemřít, řekl Pavel Novotný. Je to na trestní stíhání? Ano 93% Ne 7% hlasovalo: 13516 lidí

Jak jsem se dočetl, policisté jsou nuceni roušky u lidí kontrolovat a člen elitářského Aspen Insitutu a pseudolidový populista Hamáček, jinak známý též jako rudá mikina, navíc ohlásil, že nabídne členy policie k trasování – tedy špehování – potenciálně pozitivních. O to jde vlastně od začátku. Formální legalizace fízlování, které – nic si nemusíme nalhávat – skrze chytré mobily, sociální sítě či platební karty je už stejně dávno v plném proudu. Hamáček by se za minulého režimu v STB vůbec neztratil. Jinak Rouškariáni naštěstí jeden ze svých symbolů nadvlády poměrně degradovali svým neustálým hašteřením a logiku popírajícími nařízeními, kterými ukázali, že nejde prakticky vůbec o zdraví, ale o politiku. Nutit děti, které jsou prakticky bez rizika, nosit hadry na hubě, je absolutní zhovadilost. Proč nenosí naopak respirátory rizikové skupiny, ve školách starší učitelé, případně dobrovolně všichni ti, kdo se bojí? Případně, kdo se bojí, ať zůstane doma. Ale ne za sto procent platu formou státní podpory z kapes nás všech, jak to dělá další zlodějinou zvanou kurzarbeit současná vláda, aby před blížícími se volbami uměle udržovala jinak logicky silný nárůst nezaměstnanosti.

Ano, roušky v nemocnicích či domovech důchodců beru. To logiku dává. Ale takhle? Jde jen o politické a totalitní nařízení. Nic víc, nic míň. Echt když se ukazuje, že v zemích, kde roušky neodložili, před námi nemají prakticky žádný náskok. Co ono propírané Švédsko, které snad mělo na koronavirus lehnout popelem, protože nečinilo tak značné restrikce? Je na tom prakticky stejně jak jiné země, včetně nás, které řízeně a „dobrovolně“ zdemolovali část své ekonomiky. Což bude mít výhledově nedozírný dopad na životy nás všech. Na životy do slova a do písmene. Zanedbání jiné péče, inflací nárůst chudoby a potrestání odpovědných spořících občanů, naopak polehčení dlužníkům a podobně. To vám ale třeba aktivističtí eurohujeři ze závislé a nevyvážené naší, vaší a hlavně jejich ČT ani jejich uvědomělí hosté neřeknou.

Když už jsme načali to téma škol – minulé pololetí byly všechny stupně výuky covidem těžce zasaženy a výuka mnohdy probíhala v polních podmínkách. Domníváte se, že nás to samé čeká i na podzim?

Dovolím si vás jen lehce opravit, protože výuka nebyla prakticky vůbec zasažena covidem, ale restriktivními opatřeními údajných epidemiologů a hygieniků. Podobně jako se to rýsuje a objevuje opět. Svědci Covidovi ve školách a dětech pěstují pouze strach a podřízení. Když pominu otázku znalostí a učiva za promrhané školní pololetí, tak pak řadě učitelů, žáků a obecně i jiných zaměstnanců oni výše zmínění krom jiného nabourali řád a režim a značně se přičinili na jejich zpohodlnění a lenosti. Proč bych chodil do práce, nebo něco dělal, když můžu být za sto procent, nebo za devadesát, osmdesát, sedmdesát pěkně doma? A je to u značné části lidí pochopitelné, nemohou za to oni sami. Postupný společenský rozklad, tady na úrovni základního vzdělání.

Fotogalerie: - Ne tunelu!

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) se nově připravuje projekt tzv. sebetrasování, kdy by lidé s covidem-19 sami na webu vyplnili formulář o tom, s kým se stýkali a kdy. Část veřejnosti si z tohoto nápadu otevřeně utahuje, co si o tom myslíte vy?

Jsem rád, že naši vůdci jsou takoví diletanti, že šmíráckou karanténu, za níž by se nestyděl ani Orwell, nedokázali zatím uvést do chodu. Sebetrasování je nicméně dalším skvělým vtipem, kterým si z nás střílejí. Jak zmiňovali různě lidé v diskuzích, nejprve jsme si ušili roušky, které nám pan premiér slíbil přivézt osobně, teď začínáme sebetrasovat – tedy udávat své blízké, známé a neznámé, aby byli coby prakticky zcela zdraví uvrhnuti do nic neřešící karantény, a příště budeme požádáni, ať si na sporáku ukvedláme vakcínu. Nebýt opozice naprosto impotentní a neviditelná – respektive viditelná, ale na špatných místech a ve špatném světle – pak by nakrásně mohla Babišovi ze dne na den ubírat hlasy voličů.

Přes to všechno je nepopiratelné, že počet nakažených v posledních dnech strmě roste. Bavíme se o vyšších stovkách osob za den, v některých dnech čísla překračují jeden tisíc. Z anketní otázky, kterou jsme tento týden položili našim čtenářům, je patrné, že zhruba polovinu lidí virus a zprávy o něm otravují, druhá polovina ale má strach. Vidíte pádné důvody k jisté obezřetnosti?

Obezřetnost je třeba vždy a všude. Ovšem v případě PR Covidu, který s nebývalou mediálně-politickou podporou předčí i nejprotežovanější postiženou záškolačku Grétu či adorování lékařů a inženýrů z Afriky a Blízkého východu coby nezbytné obohacení, je čím dál evidentnější, že opatření nejsou bezpečnostní ani preventivní, ale výhradně politická. Všechny tyhle kroky vedou k absolutnímu přerozdělení bohatství zadlužením občanů, podniků a států vůči nadnárodním bankovním organizacím a o nástup nové totality pod diktátem neofašistů – vybraných a správně instruovaných epidemiologů a hygieniků. Myslím, že příkladů rozum popírajících nařízení a výjimek bylo a je tolik, že je tu nemusím vyjmenovávat. Jinak v ČR podle čísel, která jsem viděl tento týden, je 61 nakažených na 100 tisíc obyvatel. To znamená na mé rodné Otrokovice asi 12 nakažených. V době, kdy jsem byl na základce a gymplu, jsme měli 12 na ročník, ne-li na třídu. A nepamatuju se, že by současní fašisti tehdy posílali celé město do karantény, šířili paniku nebo řízeně demolovali ekonomiku. A pokud víme, tak PR Covid smrtností a průběhem není doposud žádnou zvláštní hrozbou. A už vůbec ne pro zdravé lidi v kondici, o věkové skupině nemluvě. Samozřejmě existují výjimky jako všude. Zajímavé, že zde jsou výjimky brány jako důkaz děsivosti, kdežto například u očkování jako zanedbatelná odchylka. Tím nerozporuji přínosnost základních očkování, ale poukazuju jen na dvojí metry. Jakkoliv nejsem epidemiolog, tak si troufám říct, že farmaceutické lobbisty Maďara s Prymulou či soudružky Rážovou s Jágrovou, bych mohl já, nebo kdokoliv jiný, nahradit z minuty na minutu. Se vší úctou ke skutečným epidemiologům a hygienikům, u těch bych si to samozřejmě tvrdit nedovolil.

Psali jsme: „Mrazilo mě.“ Školy s covidem? Flegr navrhuje razantní změnu Tohle vám v TV nepoví. Profesor Pirk ke covidu. Za opatřeními je ještě jiný úmysl Čísla hovoří jasně. Primářka na ČT rozbila iluzi smrtící nemoci Fridrichová se bavila. Tohle ale Hamáček ČT nezapomene. Faul v přímém přenosu

Předseda Senátu Miloš Vystrčil prý na Tchaj-wanu rovnal páteř České republiky. „Let svobody“ byl podle něj úspěšný. Souhlasíte s tímto pohledem?

Pakliže nám pan Vystrčil prokazoval onu službu, tak doufám, že nám páteř pojede narovnat i do Bruselu, Berlína a hlavně Washingtonu. Z některých fotek s ministrem Pompeem ve mně jeho krpatá postavička a pokřivená ručička příliš neevokovaly rovnou páteř, stejně jako jeho lokajské vystupování. Ale zřejmě si někde v koutku už myslí na prezidentskou kandidaturu. Alespoň mi připadá, že dostal z určitých míst příslib, návrh či předběžnou opci. Jinak nevím jak vy, ale já se rozhodně před nikým na rozdíl od Vystrčila nehrbím.

Řeporyjský starosta Pavel Novotný (ODS) prohlásil, že je v zájmu Česka, aby Andrej Babiš a Miloš Zeman zemřeli. Jak tento výrok hodnotíte, je za hranou? A jaká by podle vás byla reakce liberálního publika, kdyby se v tomto duchu někdo vyjádřil o jejich politických ikonách?

Zkuste se tímto způsobem, kterým se vyjádřil Novotný vůči dvěma nejvyšším státním představitelům, vyjádřit vůči Afričanovi, který u nás na Litoměřicku znásilnil dítě a odnesl si směšný čtyřletý all inklusive trest. Nebo k jakémukoliv migrantovi či nepřizpůsobivé osobě z etnika, jehož jméno nesmíme vyslovit. To by byla hitparáda! Drtivá většina mainstreamových médií, politických ziskovek a lepších uvědomělých politiků by vás takřka kamenovala. Al Hamáček, inkvizitor Pavel Zeman a další by vám šli po krku. Ale když na pravidelné bázi přeje smrt tuzemským i zahraničním politickým oponentům, nebo k ní dokonce vyzývá, labilní a zřejmě něčím kvalitním posílený Novotný, tak je z toho jen takové neškodné divadýlko a údajně fajn zviditelnění pro ODS. Jakkoliv je opakovaně odsouzeným kriminálníkem z Fialovy samozvaně slušné ODS, tak jde vždy jen o takový „aby se neřeklo“ trestík.

Člověk v tísni, Milion chvilek pro demokracii, Evropské hodnoty, Děti země a další. Neziskové organizace se společně podepsaly pod dopis, určený Evropskému parlamentu. V dopise signatáři požadují přijetí efektivních opatření, která by bránila pošlapávání občanských práv v Bělorusku. Co si o této iniciativě myslíte?

Tradice bonzování, žalování a zvacích dopisů se u nás nezapře. Je zajímavé, jak samozvaní demokrati a paraziti známí též jako politické neziskovky mají na srdci blaho Běloruska, zatímco třeba Katalánsko nebo Francie v době Žlutých vest je nevzrušovaly. Dvojí metry, výběrový pohled na demokracii, která musí být jen a výlučně podle jejich, v celé nahotě odhaluje jejich pokrytectví a prorežimní rektální alpinismus. Jen opakuju, že současným režimem míním EU a USA, nikoliv prezidenta Zemana a premiéra Babiše, kteří jsou, jakkoliv na lokální úrovni významnými hráči, v globálním měřítku a z pohledu na celosvětové řídící elity, se vší úctou, zanedbatelní.

Fotogalerie: - V krizi vás ochráníme

„Chvilkařka“ Jana Filipová, která v hojně medializovaném případu vyhrála soud s premiérem Andrejem Babišem (ANO), nyní chystá tour po Česku. Chce, aby lidé vypnuli počítač, sociální sítě a setkávali se. Myslíte si, že má šanci ovlivnit názory lidí před krajskými volbami? Pomůže jí aura bojovnice proti Babišovi, nebo jí naopak uškodí např. výrok o „národu debilů“?

Chvilkaři jedou pořád nějaké tour, nejčastěji tour proti demokracii. Tohle mě minulo, ale myslím, že lidi nemají sebemenší náladu na nějakou Chvilkařku. Zmínila-li někde národ debilů, tím spíš.

Bankéř Josef Langmayer z Raiffeisen Bank zaujal český Twitter poté, co poděkoval Bohu za existenci NATO a EU. Tyto organizace označil za pilíře naší bezpečnosti. „Teď nás nejvíce ohrožuje ta lůza, říkající si spoluobčané,“ píše dále a za lůzu označuje voliče ANO, KSČM, SPD a jim podobných stran. Mnohým lidem tento výrok vadí, celkem pochopitelně se ohradil i Tomio Okamura. Jak se na ta slova díváte vy?

Typická ukázka lepšího člověka, který klasicky po liberálně-demokraticky kádruje na lůzu, říkající si spoluobčané, a ty lepší – tedy samozřejmě sebe a jemu podobné. Samozřejmě slušné a naplněné pravdou a láskou a často odkazem Václava Havla. Předpokládám ale, že love od té lůzy volící jemu nevonící strany mu nicméně voní. Ale je vidět, že proklientsky orientovaná Raiffeisen Bank, jak se sama profiluje, bere vážně inkluzi a do svého vedení si vzala imbecila.

Brněnský řidič autobusu Josef Prokeš odmítl vyjet na směnu s autobusem, který měl v zadní části reklamu hnutí SPD. Slogan „zdravé školství bez inkluze“ se ho hluboce dotkl, neboť má doma dvě děti s autistickou poruchou. Po zmedializování případu zaměstnavatel vše vyřešil ke spokojenosti pana Prokeše, kterému mezitím vyjádřilo podporu mnoho známých osobností. Je to podle vás v pořádku?

Byla-li by to Prokešova firma, pak je to v pořádku. Je-li zaměstnancem, má plnit svou zaměstnaneckou povinnost, nebo jít do háje. Navzdory HDP – hlubokému dětskému příběhu – a navzdory autistickým dětem, se vším respektem k jejich nemoci. A stará-li se o ně, všechna čest panu Prokešovi. Ale je potřeba oddělovat určité věci a vystříhat se tomuhle moru emočního vydírání a nárokovosti, jak o ní v jedné z výročních zpráv psal Petr Kellner. Ničím nepodložené nárokovosti na všechno i na to, na co nárok žádný nemám. A podpora známých osobností či nátlakových neziskovek, případně lepších novinářů, nepřekvapí. Řada známých osobností, čest výjimkám, trpí mesiášským komplexem a představou, že jsou něco víc než ta lůza, o níž se tak upřímně zmínil onen imbecilní bankéř.

Fotogalerie: - Průvodci volají S.O.S.

Černoušci končí. Detektivní román Agathy Christie „Deset malých černoušků“ musí ve Francii změnit svůj název, protože slova v názvu by někomu mohla ubližovat. Nově se kniha bude jmenovat „Bylo jich 10“. Pokrok, ze kterého se máme radovat?

Pokrok, který nápadně připomíná postupný pád Říše římské. Slovy klasika: minulost byla vymazána, vymazání bylo zapomenuto, lež se stala pravdou. Samozřejmě ve jménu blaha a dobra nás všech, jak jinak. A vidíme to nejen v knihách či filmech, vidíme to u soch a rasistického hnutí Black Likes Mordor, nebo ve školách, kterým by navíc rád nařizoval „nepanslovanské“ a zřejmě panevropské a panamerické osnovy věčný negenerál a lokaj CIA Koudelka z BISky.

Roman Prymula si v červnu založil živnost mj. na výrobu zdravotnického materiálu. Coby zavilý propagátor roušek a zároveň vládní zmocněnec pro vědu a výzkum se tak podle některých dostal do vážného střetu zájmů, on sám se ale dušuje, že roušky ani dezinfekci vyrábět neplánuje. Co si o tom myslíte? Také si ve volném čase zakládáte živnosti na obory, ve kterých neplánujete nic dělat?

Nic překvapivého od Romana Prymuly. Ostatně zkušeností se střetem zájmů a profitování ze svých funkcí má víc než dost. Ať už s firmou Biovemed své dcery, s níž kšeftoval coby ředitel nemocnice, nebo když si nechával, a zřejmě dál nechává, slušně platit za přednášky a studie od největších farmaceutických firem, za něž podle Forbesu ročně inkasoval miliony korun. Klasický farmaceutický lobbista, který se dostal do vysokých pater. Předseda vakcinologické společnosti, kterému se už třesou kapsy na to love, až se začne s plošným očkováním proti koronaviru, který bude platit dle něj „stát“, tedy my všichni. No a pro všechny případy si tenhle pazgřivec založil i živnost na výrobu ochranných pomůcek, jen měsíc po tom, co mu byla dosazena trafika vládního zmocněnce pro zdravotnictví. On, který od začátku má orgasmus z roušek, dezinfekce, vakcín a podobně. Ať si to každý přebere sám.

Psali jsme: „Krysínek“ Vystrčil. K smíchu, trapnost nad trapnost. Tomáš Vyoral má pro předsedu Senátu několik rad Vzít gumové čluny a tradá, zpátky do Afriky! Tohle by v USA Tomáši Vyoralovi neprošlo. A Greta s Čaputovou... Komentátor se neudržel: Němcová, Fischer, chvilkaři... Jen slovní průjem. Nevěřím jim, že by stáli na straně obyčejných lidí Běloruska! A co chřipka a 600 tisíc mrtvých? Tomáš Vyoral, tentokrát odjinud

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.