Z Varů pro léky přes hranici do Německa. Válkovi už nikdo nemůže věřit, obává se poslankyně zdravotnice

V regionech chybějí stále základní léky. Dlouhodobě se hovořilo o nedostatku penicilinu, výpadcích léčiva typu betahistin, chybí inzulin, léky na tlak, dochází ke změnám v medicínských přípravcích na vykašlávání atd. O čem to svědčí?

Léky chybějí v celé České republice nejen v regionech a svědčí to o tom, že vláda není schopna pružně reagovat na krizové situace. Bohužel, kdo to odnáší, je pak pacient, protože chybějí i důležité léky, za které není náhrada. Tristní však je, že ministr zdravotnictví Vlastimil Válek neustále už tři čtvrtě roku slibuje, že problém vyřeší, a to do konkrétních termínů. Jako výsměch občanům pak považuji, když prohlásil, že tento problém vyřeší slunce anebo že si lidé mají obvolat třeba 100 lékáren a někde lék najdou. Ministr má problém řešit, a ne být „slibotechna“.

Zcela nezaujatě, velcí distributoři prý dlouhodobě nerozdělují spravedlivě léky na recept do lékáren? Všímáte si toho a lze uvést konkrétní příklady?

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, který prohlásil, že léky jsou, ale nejsou v lékárnách, protože je distributoři nerozdělují spravedlivě, by nám tedy měl vysvětlit, kde ty léky jsou. Objedete-li většinu lékáren, tak je prostě v České republice neseženete a je velmi zajímavé, že když si zajedete do sousedního Polska nebo Německa, tak celou řadu těchto nedostupných léků v České republice u našich sousedů najdete. Pan ministr Válek by nám tedy měl vysvětlit, čím to tedy je?

Do Česka mělo přijít do konce září asi 130 tisíc penicilinových antibiotik. Alespoň tak vyzněla vyjádření ministra Vlastimila Válka s tím, že samozřejmě není možné zajistit, aby se dostala do všech lékáren. Obáváte se kolapsu, nebo je podzim kvalitně pokrytý?

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek nejdříve prohlásil, že snad raději bude pálit penicilin zřejmě jako vakcíny (na covid-19), než aby nějakému pacientovi chyběl, teď se však dozvídáme, že penicilin nebude ve všech lékárnách. Ministr si sám zajišťuje, že už mu nikdo nemůže věřit. Musíme si uvědomit, že jako každý podzim nás čeká zvýšený výskyt viróz a máme zde o několik set tisíc lidí více z Ukrajiny a také děti, které trpí na angíny, kde je lék první volby právě penicilin, který velmi dobře a rychle reaguje. Zvýšenou poptávkou se také samozřejmě zvyšuje i spotřeba léků.

Podzim bývá obdobím zhoršení zdravotního stavu u lidí s horším stavem imunitního systému. Co byste jim doporučila?

Mohla bych tady povídat, jak lidé mají dodržovat zdravý životní styl, mají sportovat, otužovat se, zdravě se stravovat. Myslet si však, že když toto budete dodržovat čtrnáct dní až tři týdny, tak předejdete nemocem, by bylo asi trošku směšné. Nikdy však není pozdě začít.

Bohužel vláda Petra Fialy lidem znemožňuje i možnost zdravě žít, když se podíváte na ceny potravin, tak si uvědomíte, že ne každý má tu možnost se zdravě stravovat, ale dnes i řada sportovních aktivit je velmi drahá. Každopádně každý by se měl v rámci svých možností snažit dbát o své zdraví a nemocem předcházet. Pokud už někdo onemocní, měl by být ohleduplný ke svému okolí, protože nikdy nevíte, jestli člověk, který je vedle vás, má nějakou imunodeficienci a i běžná viróza ho může stát život.

Jaká je situace, co se týká dostatku zdravotnického materiálu konkrétně v Karlovarském kraji?

Situace je naprosto stejná jako všude v České republice. Jediný rozdíl je asi v tom, že lidé mají možnost si pro nedostupné léky zajet do sousedního Německa, kde některé jsou dostupné, ale bohužel dražší.

Když se podíváme na sousední Německo, jak výrazné rozdíly sledujete? Můžete je popsat?

Některé nedostupné léky skutečně v Německu seženete. Ti, co mají tu možnost, toho samozřejmě využívají. Rozdíl je v tom, že léky jsou v Německu dražší, ale když máte řešit, že za svůj lék nemáte žádnou náhradu nebo si za něj připlatíte, tak zvolíte tu druhou možnost. Také v minulosti, když došlo k výpadku nějakého léku, to tímto způsobem řešila řada obyvatel.

Stále se vedou debaty o společných nákupech léků v rámci Evropské unie, je to směrodatné? Má vzniknout nějaký kompletní přehled esenciálních léčiv, který se bude používat v různých kritických a krizových situacích. Váš názor?

Tak s tímto názorem se já určitě neztotožňuji. Zdravotnictví a nákup léků má být v gesci čistě jednotlivých států. Podívejme se, jak dopadl nákup vakcín, dodnes neznáme kompletní obsah smluv, jejichž části byly začerněné. Právě covid-19 nám ukázal, že menší celky (jednotlivé státy) si se situací poradily lépe, než když situace byla řízená centrálně z EU. Evropská unie chce jen využít situace ohledně problematiky léků, tak aby mohla zasahovat do zdravotnictví jednotlivých členských států.

O čem jste přemýšlela, když jste slyšela o schválení tzv. dobrovolných přesčasů ve zdravotnictví? Změny přinese novela zákona, kterou už podepsal prezident.

Ten problém je trochu složitější. Tato změna vznikla díky diktátu Bruselu, kterému se nelíbily naše dohody o provedení práce, na kterých však stojí naše zdravotnictví kvůli nedostatku zdravotního personálu, kdy dochází k takzvanému cyklení dohod. Jen podotknu, že SPD je jediná parlamentní strana, která odmítá diktát Bruselu. Což by si nyní měli všichni zdravotníci uvědomit, že tato úprava vznikla právě proto, že České republice hrozily vysoké pokuty z EU, pokud se nepodřídí jejich diktátu.

Velmi mě mrzí, že pozměňovací návrh, který byl do zákoníku práce načten a nebyl předjednán se zástupci lékařů, protože určitě nikdo nechce, aby zdravotníci byli přepracovaní či dělali chyby nebo aby byli svými vedeními vydíráni. Bohužel zřejmě si nikdo neuvědomil návaznost ostatních úprav v zákoníku práce na tento pozměňovací návrh, co vznikne. Řada zdravotnických zařízení díky této úpravě není schopna vypsat směny. Je nutné se tomu znovu věnovat a zákoník práce upravit tak, abychom neohrozili dostupnost zdravotní péče.

Lze tedy stav chápat skutečně tak, že by lékaři mohli legálně pracovat 832 hodin přesčasů, u záchranářů až o tisíc hodin ročně více? Dosud to byla polovina, tj. 416 hodin. Do jaké míry hrozí, že prostě přestanou zdravotníci sloužit?

Už jsem se zmínila, že tato úprava vznikla jako náhražka za cyklení dohod z důvodu diktátu EU, který SPD jako jediná parlamentní strana odmítá. Nikdo určitě nechce, aby zdravotníci byli přepracováni. Bohužel před touto legislativní úpravou nedošlo k jednání se zástupci lékařů, kteří měli na posledním jednání s ministrem vznést údajně konkrétní požadavky na úpravy v zákoníku práce. Mrzí mě, že to lékaři pojali tak, že snad někdo chce, aby se upracovali. Všichni chápeme, jak jsou vytíženi, a velmi si jejich práci vážíme.



