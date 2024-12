Za Fialy energie ještě zdraží. Půlka lidí zchudla za jediný rok. Stát musí zasáhnout, říká Okamura

V posledních dnech se objevují zprávy o dalším nárůstu cen energií. Lidé si připlatí nejen za teplo z ústředního topení dodávané z tepláren, ale také za plyn. Kdo za to podle vás nese odpovědnost?

Může za to zcela jednoznačně Fialova vláda. Pokud jde o zdražení plynu, respektive regulované část platby o 15 %, tak v tom hraje roli to, že Fialova vláda koupila za zbytečně předraženou cenu provozovatele plynovodů Net4Gas, přičemž součástí tohoto nákupu je i dluh přes 34 miliard, který musí ČR, tedy čeští daňoví poplatníci, splácet. Chybná je i energetická politika vlády, která aktivně podporuje a zbytečně rychle aplikuje politiku klimatické dohody (Green Deal) Evropské unie. Proto se teplo zdraží až o 10 %. V ceně se navíc zobrazují emisní povolenky. Hnutí SPD prosazuje odstoupení od klimatické dohody a zrušení emisních povolenek. Chceme být součástí příští vlády, abychom to mohli prosadit.

Čeští odběratelé platí za energie prakticky nejvyšší ceny v celé Evropě. Lze navíc počítat i s nárůstem ceny elektřiny. Určitě poroste její regulovaná část, která dnes již tvoří na fakturách zhruba polovinu ceny. Kvůli zavádění Green Dealu EU a s tím spojenými obrovskými investicemi do přenosové soustavy si lidi hodně připlatí za distribuci a systémové služby. Fialova vláda chce nahradit uhlí – které pokrývá 40 % výroby elektřiny u nás a které pokrývá výrobu většiny tepla pro dálkové ústřední topení – dovozem drahé energie ze zahraničí. Takže předseda vlády Petr Fiala vám místo německých platů přináší jen další vlnu zdražování.

Tzv.. Zelená klimatická dohoda EU je pro ekonomiku naprosto likvidační – a vidíme už i u nás, že se v automobilovém průmyslu propouští. A nejen u nás, i v Německu. Když nezastavíme Evropskou unii a Fialovu vládu s jejich Green Dealem, zůstane tu jen ekonomicky spálená země.

Velkým problémem v Česku podle letošní analýzy Indexu prosperity a finančního zdraví začíná být samotné bydlení, jeho dostupnost, ale i kvalita. Podle tohoto indexu letos Česko v tom zaujalo 23. pozici v evropské sedmadvacítce. Náš stát přitom zaznamenává pokles v oblasti kvality a dostupnosti bydlení už třetí rok v řadě, což časově odpovídá úřadování této vlády. Je v tom podle vás nějaká souvislost?

Ano, jde to opět za Fialovou vládou. A Piráti, když byl Ivan Bartoš ministrem pro místní rozvoj, pro lepší bydlení neudělali také nic. Naopak – Fialova vláda a Piráti zpackanou digitalizací dostupnost bydlení ještě zhoršili, protože zpomalili už tak pomalou výstavbu a zdlouhavé stavební řízení. V Belgii a v Dánsku, kde je situace z tohoto pohledu nejlepší v EU, je na pořízení nového bytu potřeba v průměru 6,8 průměrných ročních platů. Švédi či Finové si mohou koupit průměrně velký nový byt za osm průměrných ročních platů. Češi jich potřebují třináct. V Česku ceny novostaveb od roku 2015 vyskočily o 57 %. K celkovému výsledku přispívají bohužel i rostoucí výdaje spojené s bydlením.

Vidíte vy nějaké řešení problému s bydlením, který se dotýká stále více lidí?

V SPD dlouhodobě říkáme, že je naprosto nezbytné, aby stát převzal hlavní odpovědnost za bytovou politiku a dostupnost bydlení pro české občany. Máme připravený systémový projekt půjček na bydlení s garancí státu pro pracující občany, zastropování hypotečních úvěrů i vstup státu, krajů a obcí na trh s byty, ať už formou bytové výstavby, nákupu a převodu nemovitostí anebo podporou družstevního bydlení.

Fialova vláda z lidí dělá neplnoprávné občany závislé na státu, kteří musí škemrat o pomoc. Úřady práce na příspěvku na bydlení loni vyplatily 17,9 miliardy korun. To je oproti předchozímu roku o 9,4 miliardy víc. A výdaje státu na příspěvky na bydlení rostou i letos. Od ledna do srpna na nich úřady vyplatily 13,4 miliardy korun. Na příspěvek na bydlení loni připadala třetina ze všech vyplacených dávek státní sociální podpory. Za celý rok 2023 na něm úřady podle dat ČSÚ v součtu vyplatily 55 miliard korun. Měsíčně úřady práce podle dat ČSÚ vyplatily v roce 2023 v průměru 248 tisíc příspěvků na bydlení. To je meziroční nárůst o 80 tisíc.

Ale těch negativních zpráv ze sociální oblasti a z ekonomiky neustále přibývá.

Tak povídejte, jaké vás zaujaly?

Sociální situace občanů se kvůli Fialově vládě rapidně zhoršuje. Třetina obyvatel Česka žije bez jakékoli větší finanční jistoty pro případ nenadálých výdajů, žije bez finanční rezervy, a stále více lidí se zadlužuje. Důvodem je Fialova drahota. Vyplývá to z aktuálního průzkumu agentury STEM/MARK pro společnost Home Credit. Lidi drtí zvyšujících se náklady na bydlení i vládní „konsolidační balíček“, který jim tahá peníze z kapsy.

Ve srovnání s rokem 2023 téměř polovina respondentů uvedla, že jejich úspory jsou nižší. Zhoršení sdělilo 48 % dotázaných. Situaci dále komplikuje zadlužování – počet lidí s opakovanými dluhy vzrostl podle inkasních agentur o desítky procent.

A kvůli Fialově vládě v ČR chudne i střední třída. I při nízké nezaměstnanosti a růstu mezd v Česku přibývá lidí, kteří pobírají dávky na děti a na bydlení. A platí to i pro střední třídu. Nástroje na ochranu těch nejchudších domácností pak v ČR docela selhávají. Vyplývá to z Indexu sociálního vyloučení Agentury pro sociální začleňování.

Není divu, když Česko zažilo největší propad reálných mezd ze zemí OECD za posledních pět let. Zatímco například v Litvě došlo za toto období k celkovému růstu reálných příjmů o 16 %, v Maďarsku o 13 % a na Slovensku o 4 %, tak u nás došlo k jejich největšímu poklesu, a to o 7,5 %.

Dobře, jak to tedy chcete řešit?

Máme recept, jak zvýšit reálné mzdy. Chceme být součástí příští vlády a jsme připraveni realizovat naši koncepci daňové a sociální reformy, která významným zvýšením slev na dani a daňových zvýhodnění na nezaopatřené děti značně zvýší čisté příjmy pracujících rodin. Zastropujeme ceny energií u výrobce a umožníme růst reálných mezd a životní úrovně všech slušných a pracujících občanů. Také zajistíme dostupné bydlení formou výstavby družstevních bytů.

A samozřejmě chceme přestat platit na Ukrajince a na Ukrajinu. Dávky v Česku dostává v současnosti přes 50 tisíc ukrajinských domácností, čili k tomu ještě násobně více Ukrajinců. Proč ale dostávají dávky, když Fialova vláda tvrdí, že tady Ukrajinci pracují a jsou prý finančním přínosem? Skutečnost je totiž úplně jiná – Fialova vláda již vydala na Ukrajince astronomických 122 miliard korun, zatímco přínos Ukrajinců na odvodech je pouze 5,7 miliardy, což si vláda i tak vycucala z prstu a do této částky vláda započítala dokonce i jejich útraty za alkohol. Na Ukrajince tedy těžce doplácíme na úkor našich občanů. Přišel čas, aby se ukrajinští uprchlíci vrátili domů. Už tu návštěvu dost přetáhli.