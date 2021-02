Za požár je zodpovědný ten, kdo ho zapálí, ne hasič, který zachraňuje, co se dá, říká krajský zastupitel Michal Dvouletý

reklama

Patřil jste k nejhlasitějším odpůrcům záměru bývalého hejtmana Jiřího Čunka na výstavbu nové krajské nemocnice v Malenovicích. Jak vnímáte rozhodnutí dnešního vedení Zlínského kraje o zrušení výběrového řízení na projektanta?

Jsem rád, že se nové vedení kraje nenechalo vystrašit ani zastrašit. Zastavení výběrového řízení na projektanta jsem navrhoval v minulém volebním období dokonce dvakrát, protože jsem byl přesvědčený o tom, že bylo vypsáno netransparentně a že mělo od začátku směřovat k jednomu konkrétnímu zájemci. Navíc jsem se nikdy netajil tím, že celý nápad s novou nemocnicí postavenou na zelené louce pokládám za absolutně nesmyslný a megalomanský. Takže jsem rád, že nové vedení kraje dospělo ke stejnému závěru a zakázku za 420 milionů korun jen na projekční práce zastavilo.

Ing. Michal Dvouletý, MBA Soukromníci

zastupitel Zlínského kraje a města Uherské Hradiště

Zrušit výběrové řízení před vlastním podpisem smlouvy může pro Zlínský kraj znamenat soudní tahanice s vítězným uchazečem. Neobáváte se tedy právních a v podstatě i finančních následků takového rozhodnutí?

Je třeba se na celou věc dívat ve všech souvislostech. Za prvé jsem přesvědčen o tom, že nastaly skutečnosti hodné zvláštního zřetele, na základě kterých bylo možné výběrové řízení v souladu se zákonem zrušit. Za druhé všichni účastníci výběrového řízení nebyli hluší ani slepí a moc dobře věděli, že celý investiční záměr nové nemocnice v Malenovicích je předmětem poměrně vyhrocené politické diskuse, byl schválen nejtěsnější většinou jednoho hlasu a že až na dvě výjimky všechny politické strany, které vloni usilovaly o hlasy voličů, jasně deklarovaly, že chtějí tento záměr zrušit. Takže pokud chce někdo argumentovat „legitimním očekáváním“, tak si jen vytváří důkaz sám proti sobě. V neposlední řadě má každé zastupitelstvo nepopiratelné právo vyjádřit svou svobodnou vůli a rozhodnout. Stejně jako zastupitelstvo rozhodlo o schválení investičního záměru může kdykoliv schválit také jeho ukončení či úplné zrušení.

Přesto Úřad pro ochranu hospodářské soutěže i soudy potvrdily, že zakázka na projektanta nové nemocnice byla vypsána v souladu se zákonem.

To je sice pravda. Ale jak jsem již uvedl, všem bylo předem velmi dobře známo, že krajské volby rozhodnou o tom, jestli se bude v investičním záměru pokračovat, nebo ne. A kdo jiný to měl vědět nejlépe než ten, kdo byl od samého začátku tvůrcem a hlavním protagonistou přípravy nové nemocnice v Malenovicích a kdo se „shodou náhod“ stal také vítězem výběrového řízení na projektanta. A jestli někdo dnes mluví o rizicích, které ze zrušené zakázky pro Zlínský kraj vyplývají, tak by se měl nejdříve podívat do vlastního zrcadla. Vždyť všichni velmi dobře víme, kdo tak enormně tlačil na to, aby bylo do krajských voleb učiněno co nejvíce nevratných kroků, a to i přesto, že projekt nové nemocnice kritizovali lékaři, ekonomové i další odborníci. Za požár je zodpovědný ten, kdo ho zapálí, ne hasič, který zachraňuje, co se dá. A můžete se spolehnout, že jako krajský zastupitel budu i nadále velmi důsledně sledovat to, co všechno ještě vypluje na povrch z období, kdy se na hejtmanství neřešilo vlastně nic jiného než nová nemocnice a vše, co s ní souviselo. Mám totiž obavu, že ne vždy se bývalá krajská reprezentace mohla pochlubit vizitkou péče řádného hospodáře.



Přestože krajská rada zrušila výběrové řízení na projektanta, vlastní investiční záměr je stále platný. Jak si to vysvětlit?

Když pominu, že investiční záměr nové nemocnice byl schválen minimálně velmi podpásovým způsobem a na základě hlasu jednoho „přeběhlíka“, je třeba také připomenout, že byl celou dobu v rozporu s platnými strategickými materiály. I když se to bývalé vedení kraje snažilo sebevíce maskovat, všichni víme, že za celé čtyři roky nedošlo ke změně zdravotnické koncepce a ta, která je stále platná, o žádné nové nemocnici, natož centralizaci zdravotní péče nemluví. Kdyby bylo na mně, tak bych investiční záměr už dávno zrušil. Ale lidem, kteří přišli do vedení kraje bez historické zkušenosti s genezí celého nápadu nové nemocnice, chtějí postupovat rozvážně a na základě velmi „vyfutrovaných“ podkladů. V tom jim rozumím, proto jsem se nakonec rozhodl, že nebudu tlačit na pilu, a chci věřit tomu, že na příští krajské zastupitelstvo přijde samo vedení kraje s návrhem na zrušení celého investičního záměru a také jasným plánem modernizace Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně tak, jak to většina z nás slíbila voličům před volbami.

