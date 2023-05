Zákaz kamen na uhlí. Pravý důvod? Komentátor má jasno

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA – „Naprosto namístě.“ Přirovnání Jany Černochové k Vasilu Biľakovi podle komentátora naprosto sedí. „Tady nás současná vláda už nepokrytě bez jakýchkoliv okolků staví do pozice vazalské a cizí armádou, jakkoliv v současném režimu spřátelenou, okupované země,“ vysvětluje. Ostře zkritizoval také to, že vláda před volbami evidentně lhala. Tedy de facto šířila dezinformace, proti kterým se tak vehementně ozývá.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek vysvětloval pro iDnes předvolební sliby a odmítal, že by tehdy lhali. „Spíš něco říkal, ale nemohl to udělat,“ řekl o Petru Fialovi. Co to tedy znamená? Je nějaký název pro někoho, kdo říká věci, ale už neuvažuje, jestli je schopen je splnit?

Opravdové dezinformace a lži. Nikoliv režimu Petro Fialenka a Víta Aspen Rakušana nevyhovující názory a faktické informace, které s vehementností pátera Koniáše či prokurátora Urválka stíhají, zakazují a cenzurují. A můžou své lži a porušování slibů zlehčovat po vzoru Pavla Blažka, Mariana Jurečky nebo Petra Fialy. Kdyby něco obdobného toho času udělal Andrej Babiš a ANO, tak by na nich úderníci z mediálního mainstreamu, zejména z řad politických komentátorů, nenechali řádku a nit suchou. V případě této strany a vlády, která má na své straně média, Senát, prezidenta i Ústavní soud – a vykazuje tak veškeré znaky totalitního systému – tomu tak však není.

Konkrétní příklad. Ukazuje se, že vláda sice chce škrtat dotace, ale podle Seznamu nemá jak. Velká část dotací pochází z EU a ty když se škrtnou, tak se do rozpočtu nic nevrátí. Zase Petr Fiala nelhal, jen říkal něco, co nemohl udělat?

Kromě bezostyšného lhaní a porušování slibů je tahle vláda, vládnoucí v rozporu se zájmy ČR a jejích občanů, plná diletantů, kteří by se svým IQ a kompetentností v reálném životě nenalezli uplatnění. Zajímavé je, že se žádný z uvědomělých mainstreamových novinářů Fialy či kohokoliv z vlády nezeptá, proč se plošně neškrtnou miliardové dotace, které jdou z našich kapes Ukrajincům? Ať už tady u nás nebo na Ukrajině. Kdeco zdarma, což platíme opět my běžní občané, k tomu příspěvky na bydlení, stravu a nevím co všechno. Tahle vláda účelově okrádá o úspory občany ČR a po finanční, sociální i bezpečnostní stránce likviduje tuto zemi.

Ekonomka a neúspěšná prezidentská kandidátka Danuše Nerudová má k balíčku pět poznámek:

1. Bez úsporných opatření se neobejdeme.

2. Většina opatření je postavena na tvrdých datech.

3. Ano, součástí jsou i chyby (to se stává) a dají se napravit.

4. Posuzujme balíček jako celek.

5. Opatření podporuji.

To páté jí asi můžeme věřit. Co ty zbývající čtyři, má pravdu?

Předně mě zaráží, že poté, jaká „intelektuální“ představení tato z klobouku vytažená Čaputová vol. II po Česku předváděla v předvolebních kláních, nechodí ona kvazi ekonomka kanály. Ba má naopak odvahu – či drzost, absenci sebereflexe? – jako odborník agitovat mezi svými soudruhy za okrádání občanů této země za bílého dne lživě označované za „úsporný balíček“. Za úsporný balíček opravdu nepovažuji to, že někomu ukradnu peníze, abych zalátal obří výdaje, které nasekávám podporou vojensko-průmyslové lobby, válečného konfliktu, jednoho z nejzkorumpovanějších evropských států a nezřídka cizinců v naší zemi, kteří se po našich dálnicích zdarma prohánějí v automobilech, o kterých si našinec může nechat tak akorát zdát. Úsporný balíček by to byl, kdyby se škrtalo – a že by se výrazně mělo – na straně výdajů, kterými zcela nezodpovědně handlují oni zloději a lháři nahoře.

Pavel Šafr s Johanou Hovorkovou vytvořili Konzervativní manifest. „Obsahuje soupis bodů, jimiž by se měli zabývat opravdoví konzervativci, pokud by v České republice nějací byli,“ tvrdí. Není ta hra na „opravdové konzervativce“ už poněkud trapná, zvláště vzhledem k počtu účastníků?

Titulek uvádějící onen manifest pak dle mého snad až protizákonně vyzývá: „Vraťme majetek šlechtě a zrušme Benešovy dekrety. Přinášíme návrhy pro pravé konzervativce“. Především xanaxový král Šafr, zamindrákovaná absolventka humanitních studií Hovorková a jejich aktivistický pamflet Forum24 mají s konzervatismem společného asi tolik, co Petr Pavel se ctí a charakterem. Jde stejně jako u drtivé většiny „alfa“ novinářů o liberální progresivisty, kteří orwellovsky překrucují pojmy. Ona výzva ke zrušení Benešových dekretů pak může přemýšlivým čtenářům naznačit, odkud mimo jiné Šafr s Hovorkovou dostávají „zlaťáky“.

Móda tzv. „drag queen story hour“, neboli čtení pohádek dětem transvestity se dostala i do Česka. Možná nepřekvapivě do Brna. Musíme skutečně napodobit každou blbost, kterou na Západě uvidíme?

My ne, ale takzvaní lepší a pokrokoví spoluobčané zřejmě ano. Brno pro mě naopak není překvapivá destinace. Bohužel někteří tamní obyvatelé se ve své podvědomé méněcennosti vůči Praze snaží být papežštější než papež. I to je pak příčinou podobných perverzností, jako čtení nemocných propagandistických „pohádek“ psychicky nemocnými individui. Ti nejslabší, nejzbabělejší a nejpodlejší se ve své podlosti zaměřují na děti a jejich indoktrinaci. A tady o nic jiného nejde. Až do nebe volající potom je, pokud je tato perverzní aktivita dotována z našich peněz.

Šéf strany PRO Jindřich Rajchl mluví o smlouvě s USA jako o vázacím aktu. A Jana Černochová se podle něho zařadila po bok Vasila Biľaka. Není to moc silné přirovnání, ať už k Černochové nebo k Biľakovi?

Od roku 2025 by mělo být zakázáno prodávat kamna na uhlí. Vzhledem k tomu, že uhlí je jediná surovina, kterou ještě máme, myslíte, že dojde také k realizačnímu vystřízlivění? Nebo si budou lidé dělat svoje kamínka na koleni a pořádat lov na každého, kdo by se odvážil nahlásit, že jim čadí komín?

Právě proto, že je uhlí jedinou surovinou, kterou ještě máme, musí být kamna na něj zakázána. Podobně jako krby na dřevo. To by přece bylo, aby občané byli v některém ohledu „soběstační“ či „nezávislí“ na zahraničních „přátelích“ či na státní zvůli. Je možné, že termín se posune, nicméně tendence zůstane.

