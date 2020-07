Zaříznutí Kubery? Senátor ODS jasně promluvil. A dal vzkaz Pavlu Novotnému

ROZHOVOR „Nechci zklamat kolegy starosty, sám dělám starostu pětitisícového městečka již dvacet šest let, ale když nám vláda pošle těch 1200 korun na občana, tak si je zase jenom půjčí. Dnešní dluhy jsou zítřejší daně,“ říká senátor Tomáš Jirsa (ODS). Sám považuje schodek půl bilionu korun za nezodpovědný. Schodek rozpočtu se podle něj používá na provozní výdaje a vláda hledá cesty, jak poslat peníze vybraným spřáteleným firmám. Senátor také v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz popřel, že by zesnulému šéfovi Senátu Jaroslavu Kuberovi někdo z kolegů vyhrožoval odvoláním, pokud nepojede na Tchaj-wan, a označil to za vyloučené.

Kritizoval jste nedávno plány Evropské unie na záchranné balíčky, které zadluží státy na léta dopředu, ale bez jasných pravidel pro státy nejpostiženější koronavirem, kterým mají peníze hlavně putovat. Srovnal jste to s finanční pomocí Řecku v minulosti, které však muselo zavést změny a splnit určité podmínky. Obáváte se tedy, že Evropané zaplatí tyto dluhy na daních?

To není přeci obava, to je jistota. Evropská unie, respektive členské státy nemají v naprosté většině jiné peníze než ty, které vyberou na daních. Takže samozřejmě, pokud ten šílený plán Evropské unie nikdo nezablokuje, následujících 37 let budou Evropané splácet 750 miliard euro. Kdyby ty peníze byly alespoň smysluplně utraceny, tak možná. Ale dnes to vypadá, že jimi bude jednak uhrazen utopický New Green Deal a jednak budou použity na odložení bankrotu některých předlužených jižních států eurozóny.

Prohlásil jste také, že chování Bruselu vám připomíná způsob „a po nás potopa“. V čem přesně?

Obhajuje-li Evropská komise obří půjčku 750 miliard euro na obnovou evropské ekonomiky po koronakrizi, tak mlčky předpokládá, že následujících 37 let žádná další pandemická, ekonomická, migrační či jiná nákladná krize nepřijde. To samozřejmě není reálné, ale prostředky na budoucích 37 let vyčerpáme nyní. Za druhé, New Green Deal a celý přechod na uhlíkově neutrální společnost, která navíc zastaví klimatickou změnu, je fantasmagorie. Ostatně, zkuste mi popsat, co si představujete pod pojmem uhlíkově neutrální společnost? Není celá evropská sázka na elektromobilitu omyl? Není třeba budoucností vodík?

Myslím, že celý New Green Deal skončí několik let po utracení těchto dotací v zapomnění jako několik dalších slavnostně přijatých ambiciózních programů Evropské unie, ale na rozdíl od nich tady budeme na dlouhou dobu zadluženi. No a za třetí, komise neskrývá, že musí pomoci krachujících státům jižního křídla eurozóny, tedy Itálii a Španělsku. Ale nedojde-li v těchto zemích k zásadním ekonomickým reformám, což samozřejmě nedojde, tak je to pouze odsunutí problému, který vyvolalo zavedení společné měny. I v češtině existují desítky odborných knih popisující tento proces a rozpočtovou past, do které se tyto státy díky společné měně různě výkonných ekonomik dostaly. Ta půjčka problém pouze odsouvá. Takže ano, tato evropská komise se chová způsobem po nás potopa.

Po koronavirové nákaze existují hlavně dva pohledy na Evropskou unii. Jedni tvrdí, že krize ukázala neschopnost a zbytečnost instituce, druzí zase, že Evropská unie nemá a neměla dostatek pravomocí, aby mohla nějak pomoci. Jak se díváte na Evropskou unii po událostech posledních měsíců?

Když jsme hlasovali pro vstup do Evropské unie, hlasovali jsme o jiné Evropské unii. Ano, byli jsme u těch změn, i když se jim někteří intenzivně bránili. Vzpomeňme si na opravdu statečný odpor prezidenta Václava Klause k Lisabonské smlouvě.

Pro mne bylo obrovským zklamáním, když Brusel v podstatě uvítal odchod Britů z Evropské unie. Místo aby vedení Evropské unie provedlo sebereflexi, proč odchází nejstarší evropská demokracie a ekonomická velmoc, přitlačili na pilu. A vzpomeňme si, jak dlouho házel Brusel Britům klacky pod nohy a vynucoval si druhé referendum. Používat synonymum Brusel se mi zdá v této souvislosti vhodnější, protože to, jak se vyjadřovali k odchodu Britů úředníci Evropské unie od shora dolů a naopak, považuji za skandální. Výroky typu: Konečně jsou pryč, teď konečně máme volné ruce – působí skoro hrozivě. A v souvislosti s nástupem předsedkyně von der Leyenové, opravdu bizarní německé političky, je situace ještě tragičtější. Ale podíváte-li se do Spojených států amerických, zdá se, že se celá euroatlantická civilizace zbláznila a chystá se spáchat sebevraždu. Z tohoto pohledu je von der Leyenová na svém místě.

Senátoři chtějí Listinu základních práv a svobod rozšířit o právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní v ruce. Někdo tvrdí, že takové právo je už zaručeno za podmínek, které stanoví zákon. Právě z Evropské unie přicházejí poslední roky stále větší omezení pro držitele a užívání zbraní celkově. Jste pro? A považujete rozšíření o jakousi obranu „odzbrojování občanů“, jak rozhodnutí Bruselu označují odpůrci?

Ano, je to problém západoevropských států, které si myslí, že když odzbrojí své občany, klesne počet násilných trestných činů. Ale to je nesmysl. Žádný z mnoha západoevropských teroristických činů nebyl proveden legálně drženou zbraní. A mafie či náboženští fanatici si nelegální střelné zbraně vždycky opatří. Ty státy, které odzbrojení prosazují, řeší následek a ne příčinu: nelegální migraci a náboženský radikalismus, fanatismus. Ale bohužel, jakkoli změnu Listiny podporuji, je to takový drobný donkichotský souboj. Evropské unie nám chystá mnohem větší problémy.

Obce by měly dostat 1200 korun na osobu jako náhradu za výpadek příjmů z daní, které vláda použila kvůli koronavirové krizi. Jak se díváte na toto přesouvání financí – měla se pomoc čerpat z těchto daní a pak nahrazovat, jak tomu bude pravděpodobně nyní? Nebo se peníze měly obcím ponechat od začátku?

Nechci zklamat kolegy starosty, sám dělám starostu pětitisícového městečka již dvacet šest let, ale když nám vláda pošle těch 1200 korun na občana, tak si je zase jenom půjčí. Nemám na to pevný názor, samozřejmě, jako starosta šest milionů v rozpočtu města uvítám, ale opět, dnešní dluhy jsou zítřejší daně.

Je pro vás schodek rozpočtu ve výši 500 miliard korun přijatelný a dostatečně zdůvodněný?

Schodek 500 miliard by byl přijatelný, kdyby směřoval do oživení ekonomiky a byl by doprovázen snižováním daní, snižováním byrokracie a administrativy a podobnými ekonomickými stimuly. Nic z toho se ale neděje, schodek rozpočtu se používá na provozní výdaje a vláda hledá cesty, jak poslat peníze vybraným spřáteleným firmám. Je toho plný internet a Smartwings jsou učebnicový příklad. V případě pětisetmiliardového schodku se podle mého názoru vláda chová stejně nezodpovědně jako Evropské unie.

Šéf Senátu Miloš Vystrčil pojede do Tchaj-wanu. Na které straně v diskusích, zda jde o narušení vztahů s čínskou politikou nebo projev suverénního státu, stojíte vy?

Respektuji a nekomentuji rozhodnutí Miloše Vystrčila.

Byl podle vás zesnulý Jaroslav Kubera pod tlakem Senátu kvůli plánované cestě do Tchaj-wanu? V rozhovoru pro Deník N. šéf ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček řekl, že senátoři Kuberovi vyhrožovali odvoláním, pokud na cestu nepojede. To samé se podle něj teď stalo i Vystrčilovi, ten to však rázně odmítl a označil za hloupost.

Byl jsem s Jaroslavem Kuberou opravdu nablízko, ale že by mu někdo v Senátu vyhrožoval odvoláním či že by se sám o tom někdy zmínil, považuji za vyloučené.

Jan Hamáček také v rozhovoru řekl, že kdyby byl premiérem šéf ODS Petr Fiala, Vystrčil by na Tchaj-wan nejel. Souhlasíte s ním či nikoliv?

Neumím říci, coby kdyby. S Janem Hamáčkem mám docela přátelské vztahy, ale ať se stará o svojí ČSSD.

Kontroverzní osobností ODS je bezesporu starosta Řeporyjí Pavel Novotný. Jak se díváte na jeho způsob jednání a politiky? A co říkáte na výtky, že jeho chování do politiky nepatří?

Někdo to trefně popsal, že v politice Pavla Novotného naprosto zvítězila forma nad obsahem. Stále považuji ODS za konzervativní stranu a Pavel Novotný si bude muset vybrat. Ale možná se i ODS mění a vyvíjí, a naopak já jsem zůstal stát někde vzadu. Nemohu to vyloučit.



