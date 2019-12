Zásah v Ostravě: Bordel, chaos bez plánu, katastrofa! Chodí tam, kdo chce. Expert Bohbot nemá slitování

ROZHOVOR Pochvala od nadřízených za Ostravu? Měly by spíše padat hlavy, trhat se výložky. Zásah policejních složek byl podle izraelského bezpečnostního experta Davida Bohbota zoufalý, ba katastrofální! Ukázal, že i přes údajné plánování, jak by se mělo reagovat, skutečný plán neexistuje. Ministr vnitra nechrání zájmy občanů této země. Média přinášejí rozhovory s rádoby odborníky, zpravodajské štáby se pletou na místě zásahu, a nikdo je nevykáže. Do objektu a kolem něj si chodí každý, jak chce, kolem jezdí auta, MHD funguje, jako by se nic nestalo. Tohle se nám může šeredně vymstít, protože jsme v přímém přenosu ukázali, jak jsme neakceschopní…

Co říkáte na událost v Ostravě? Dělaly bezpečnostní složky všechno, co dělat měly a mohly?

Předně musím vyjádřit svoji upřímnou lítost nad událostí a kondolovat pozůstalým.

Když se dívám na televizní zprávy, zjistil jsem několik věcí. Za prvé je to přístup policie, a to je totální chaos. Jako člověk, který ví, jak má zásah vypadat, nerozumím tomu, že spoustu lidí chodí sem a tam, že tam u toho mohou být novináři. Nikdo neudělal ani základní opatření, tedy uzavření oblasti. Vidím, jak kolem jezdí auta, hromadná doprava. Nezastaví se provoz na přilehlých komunikacích, neblokují se vchody a východy, všechno je totálně otevřené. V televizním přenosu vidím spoustu neznámých lidí, kteří chodí, jak se jim namane, nikdo nic nereguluje. Pro zajímavost – vojáci jsou skvělí na určité věci, ale bitvu vede a vyhrává, nebo prohrává generál. A to je fakt.

A zase posloucháme politology a „rádoby experty“, na jejichž vyjádření se ale ti skuteční, ostřílení harcovníci dívají jen s otevřenými ústy…

Jeden rádoby odborník v České televizi na otázku, co jsou to měkké cíle, řekl, že autobusové stanice a tak dále. Každý skutečný odborník z naší branže ví, že jsou to tři stupně – měkké cíle, citlivé cíle a normální cíle. Měkké cíle, to může být nemocnice, atomový reaktor, elektrárna, letiště, ale ne restaurace. Na nižší úrovni jsou citlivé cíle, což jsou například školy, autobusová stanice a restaurace není ani v této skupině. To ví každý bezpečnostní expert. Říci toto v televizi mně připadá trapné. Je vidět, že bezpečnostní experti nerozumí rozdílu mezi taktickou a strategickou hrozbou a dalším elementárním termínům, které každý, kdo tuto věc pečlivě studoval, sype z rukávu. A mimochodem, nejvyšší dohled nad vnitřní bezpečností má přece Ministerstvo vnitra. Z vyjádření ministra bylo vidět, že nebyl připraven a neřekl věci, které očekáváme. On se přece stará o bezpečnost této země!

Měly by se zvýšit kontroly i na druhém konci republiky?

Určitě. Smrtí pachatele toto přece zdaleka nekončí. Je třeba znát podrobnosti, důvody, rozmotat celé klubko otázek.

Stručně řečeno, policie nejednala dobře, ukázalo to, jaký je u ní nepořádek, že není kontrola. To, že není plán, je ale mnohem horší. Můj názor je: katastrofa!

Zmiňoval jste, že v ČT hovořil odborník. Koho jste měl na mysli?

Je to senátor Pavel Fischer. Moc mně vadí lidé jako pan Radek Koten, předseda bezpečnostního výboru Parlamentu. Měl by být přece také bezpečnostní expert, protože jinak, jak je možné, že se dostal na tuto pozici. On říká dvě věci, které vůbec nemají nic společného. A to, že policie pracovala skvěle, a pak hovoří o tom, že jsme viděli, jak se našel záběr z kamery. Takže – všechno trvalo dvě hodiny, to je neakceptovatelné! Příliš dlouhý čas. Jestli se nepletu, u té osoby udělali chybu, dali tam fotografii někoho jiného než střelce, myslím, že prý údajného svědka. Tu fotku pak vyměnili. Nu, nevím, jestli je toto dobré. Spíš bych řekl, že pletou obyčejné lidi. Ale hlavně – říci, že je to úspěch policie, to není pravda. To musíme poděkovat spíše nemocnici, která investovala do dobré kamery, a to nemá nic společného s policí. To by měl vědět každý expert, i ten v uvozovkách. Když pak vidíte ve vysílání televize ten chaos, lidi, kteří chodí sem tam, a neví se, kdo jsou. Areál je zcela otevřený, okolí jakbysmet.

…a bude poplácávání po ramenou… Možná někomu přibude i nějaké vyznamenání…

Jestli je toto dobrá práce policie, tak já říkám, že se už nebudou zlepšovat, protože tohle mají schválené od nadřízených, dostanou takzvaného pašáka od politiků. Kdyby se, nedej bože, stal další útok, výsledky budou stejné. Zase se bude čekat dvě hodiny, než se řekne, kdo to byl, zase se budou chlubit. Koten chválí hasiče, že přijeli brzo a tak. Já tedy vidím na všech stranách zmatek. Nebo ještě lépe řečeno – bordel. Jediné, co bylo dobré, je, že uzavřeli vedlejší univerzitu. Jako by věděli, že to může pokračovat a že to není jediný útok.

Každý, kdo se na to dívá a rozumí tomu, tak řekne, že tomu chybí plán. Ten prostě absentuje a vše se dělá nahodile.

V televizi se diskutovalo, jestli je dobré nějak zareagovat, nebo raději prchat. Ale když budou všichni mizet, tak nezůstane žádný statečný, třeba jako ten Polák na londýnském mostě, který vzal, co se mu naskytlo, a hodil to po útočníkovi, kterého tak odzbrojil…

To je pravda. Další věc k té Ostravě – střelec utíká z toho oddělení, a nikdo nereaguje, že by jej stíhal. On nestřílel jen pár vteřin, ale na místě ještě pobyl. Proč jej tam tak nechali? Tady rozhodují vteřiny, ne minuty!

Já samozřejmě nemám všechny informace, ale vidím výsledky. A ty nejsou dobré. Pořád mluvíme, analyzujeme. Potencionální další pachatel by si měl hodně rozmyslet, jestli má útočit ve zdravotnickém zařízení. Ale když vidí, že někdo zabil šest lidí, dostal se ven, tak to je špatná zpráva. To je pro nás moc špatné. To může podpořit další pachatele.





