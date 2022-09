Zastropování – draze koupený čas. Jan Skopeček pustil info o lipské burze. „Něco se musí stát.“

„Jde o jakési emergency řešení, koupili jsme si draze čas a teď je na nás, jak ten čas využijeme. Ten čas podle mého soudu musí vést k řešení skutečných příčin. Cenový strop řeší jen důsledky, příčiny nikoliv, to je teď úkol této doby,“ říká místopředseda Sněmovny Jan Skopeček (ODS) k zastropování cen energií. Když se zavřely či utlumily jaderné a uhelné elektrárny, není se podle něj co divit, že chybí elektřina, je jí málo a je drahá. „Je absurdní, jak jednoduché to je, a přesto to nikdo nechce slyšet,“ řekl mimo jiné pro ParlamentníListy.cz.

Premiér Petr Fiala (ODS) čelí kritice za to, že měl necelý týden před volbami mimořádný projev, v němž nic mimořádného neřekl. Podobně to udělal expremiér Andrej Babiš loni, což se nelíbilo nejen vašim spolustraníkům. Co si myslíte vy?

Koalice dříve zastropování cen energií odmítala s tím, že Česká republika na to nemá finance. Co se od té doby změnilo?

Ceny vyrostly do opravdu extrémní výše, jejich volatilita rovněž vykazuje doposud nevídané úrovně. Jako liberální ekonom vím, že zastropování cen samozřejmě není řešením příčin a nemůže fungovat dlouhodobě. Při cenových stropech docházelo vždy k nedostatkům ve chvíli, kdy cena byla zastropována pod úrovní ceny tržní. Toho se obávám. Zároveň ale uznávám, že vláda něco udělat musela, je nemyslitelné, aby se dívala na krachy jedné firmy za druhou a neřešila pád domácností do existenčních potíží. Jde o jakési emergency řešení, koupili jsme si draze čas a teď je na nás, jak ten čas využijeme. Ten čas podle mého soudu musí vést k řešení skutečných příčin. Cenový strop řeší jen důsledky, příčiny nikoliv, to je teď úkol této doby.

Je dražší plyn, pohonné hmoty i elektřiny a současná krize daní za solidaritu s Ukrajinou?

Ta otázka je přece nesmyslná. Tím, že pomáháme buď válečným uprchlíkům, nebo dodáváme vojenský materiál Ukrajině, nepodražujeme plyn a pohonné hmoty. Vysoké ceny energií jsou jednak dány tím, že Vladimir Putin využívá energetické zdroje jako válečný nástroj, nástroj nátlaku. Ale to jen část problému. Z velké míry jsme si vysoké ceny energií způsobili v Evropě sami. Tím, že jsme přestali podporovat konvenční energetické zdroje, zavírali se jaderné i uhelné elektrárny, aniž bychom za ně měli stabilní a konkurenceschopnou náhradu. Vsadilo se na obnovitelné zdroje, které musí být zálohovány ruským plynem. Hloupou zelenou ideologií jsme si tak destruovali nabídku energií a ještě jsme se kvůli tomu dali všanc Vladimiru Putinovi, který naši závislost nyní proti nám využívá. Kéž bychom se alespoň chytili, respektive podporovatelé zelené politiky se chytli, za nos a klimatickou a energetickou politiku přehodnotili.

„Nejsem politik, který by maloval věci na růžovo. Ekonomika nefunguje tak, že by pouze a jen rostla. Ale to nic nemění na tom, že na řadu problémů, především s energetikou, jsme si zadělali sami rychlým ústupem od fosilních paliv bez stabilní a konkurenceschopné náhrady,“ uvedl jste na sociální síti. Vaše slova tedy mířila ke Green Dealu Evropské unie, který byl připraven bez důkladných analýz a plánů, jak zakázané nahradit…

Samozřejmě to míří na Green Deal, ale nejen na něj. Green Deal je poměrně novou záležitostí. Ta moje kritika míří na klimatickou politiku, která postupně utahuje šrouby v Evropské unii mnoho let nazpět. Opravdu jsme se iracionální energetickou politikou připravili o spoustu zdrojů relativně levné energie a teď se divíme, že když se zavřely či utlumily jaderné a uhelné elektrárny, že nám chybí elektřina, je jí málo a je drahá. Je absurdní, jak jednoduché to je, a přesto to nikdo nechce slyšet.

Ruský plyn a českou elektřinu získává Česká republika skrze Německo. Stále více se diskutuje o odchodu z burzy v Lipsku. Například Francie prodává na burze pouze přebytky elektřiny. Domníváte se stále, že kvůli plynu z Německa je nutné na burze zůstat? Existují i jiné důvody?

Podle mých informací i v České republice dochází k obchodům napřímo, mimo lipskou burzu, jen aktuální cena z lipské burzy je brána účastníky obchodu jako cena tržní. Problém do jisté míry souvisí i s minoritními akcionáři ČEZu, kteří samozřejmě usilují o maximalizaci zisku. Máte rovněž pravdu, že jsme-li závislí na jiných zdrojích energie, nemůžeme se stát ostrovem a odejít ze společného energetického trhu. Ani teoreticky nejde ze dne na den z lipské burzy odejít, protože mnoho energie se prodává v kontraktech na roky dopředu. Je to tedy mnohem složitější otázka. Ale souhlasím, že něco se musí stát. Není možné mít náklady na výrobu energie nízké a být neschopný je za takové ceny v České republice alespoň v nějakém množství dodávat. Musí dojít k debatě a rozhodnutí o podobě ČEZu a trhu s energiemi v České republice.

Premiér ještě v roce 2014 velmi tvrdě kritizoval Evropskou unii i její kroky. Nyní se už tak ale neděje. Co se podle vás změnilo?

Ptejte se, prosím, na mé názory, jsem si více než jistý, že pan premiér si své názory dokáže obhájit sám. Je dnes v roli premiéra země, která Evropské unii předsedá. To také vyžaduje jistou rétoriku. Leccos už v Evropské unii vyjednal, viz zařazení jádra mezi zelené zdroje. Leccos ale před ním a celou vládou ještě stojí. Zastropováním cen energií jsme si koupili čas, ale nevyřešili příčiny krize v oblasti energií. Příčiny je třeba odstraňovat právě na evropské půdě. Půjde to těžko, protože celá řada evropských politiků se neprobudila ze svého zeleného, klimatického snu a dál stojící tváří tvář průšvihu, který je před námi, nic na svých zelených postojích nemění. Pevně doufám, že to pan premiér bude spolu s dalšími ministry usilovným jednáním a tlakem na ostatní postupně měnit. Jinak se nic k lepšímu nezmění.

Jste pro, nebo proti, aby bylo zrušeno právo veta pro státy Evropské unie včetně České republiky?

Jsem jednoznačně proti rozšiřování takzvaného hlasování kvalifikovanou většinou a ustupováním od požadavku na jednomyslnost. To, co ve svém projevu při návštěvě České republiky navrhl kancléř Scholz, je proti zájmu České republiky jako země, která nemá politickou sílu Německa či Francie. Musíme tomu zabránit, musí to být nepřekročitelná věc. Je to životní zájem národních států a nástroj, kterým alespoň zčásti můžeme bránit agendě, kterou se progresivistům nepodařilo prosadit na úrovni národních států, ale nyní se je snaží protlačit na úrovni nadnárodní.

Průzkum pro CNN Prima News agentury STEM ukázal, že podle velké části Čechů vláda nedělá v jejich situaci dost. Čím je chcete přesvědčit?

Málokdy jakýkoliv průzkum vládu pochválí, že dělá svoji práci dostatečně a bezvadně. Nikdy jsem nic takového neviděl a v době krizové to platí dvojnásob. Ale vláda musí dnes a denně jednotlivá opatření, kterých nepřijala vůbec málo, do nekonečna opakovat, vysvětlovat a zase opakovat a zase vysvětlovat. Není jiná cesta, než vládní opatření jednoduše vysvětlovat a vysvětlovat. Jmenuji jen pár, abych ukázal, že realita je jiná, než jak se snaží opozice lidi děsit. Opakovaná valorizace důchodů, zvýšení životního a existenčního minima, navíc se chystá zvyšování další, pětitisícový příspěvek pro rodiny s dětmi, zvýšení příspěvku na bydlení, pomoc s cenami energií prostřednictvím tarifu a nově zastropováním cen. Není toho málo, a to jsem zmínil jen část.

Václavské náměstí před nedávnem zaplnily desítky tisíc lidí, aby vyjádřily nespokojenost s kroky současné pětikoaliční vlády. Od té doby se vyrojila spousta vyjádření i označení organizátorů či účastníků. Jak to vnímáte vy?

Nepatřím mezi fanoušky politiky realizované anonymním davem na náměstích či při aktivistických happeninzích. Žijeme ve standardní parlamentní demokracii, máme svobodné volby, opozici, možnost vyvolat hlasování o důvěře vlády a podobně. A férově a dlouhodobě to říkám jak k vámi zmiňované akci na Václavském náměstí, tak si moje obdobná slova můžete dohledat z rozhovorů, v nichž jsem komentoval demonstrace v jiné politické konstelaci, s jinými svolavateli a účastníky. Tolik na úvod.

Samozřejmě respektuji právo lidí protestovat proti komukoliv a čemukoliv. A dokonce rozumím rostoucím obavám stále větší části obyvatel z nynější vysoké inflace, cen energií, a tak dále. Vůbec to nepodceňuji, nechodím s klapkami na očích. Obavy lidí je třeba vnímat, lidem naslouchat a s lidmi hovořit. Já to dělám, pocházím z menšího města ve Středočeském kraji a myslím, že nadprůměrně, systematicky mezi lidi jezdím a hovořím s nimi. Mám za sebou sérii poslaneckých dnů v mém regionu, jen za poslední týden jsem byl na návštěvě Zlínska a Olomoucka. Mezi organizátory i účastníky akce na Václavském náměstí byli bezesporu i prapodivní lidé, lidé s extremistickými názory, ale přišli tam i normální lidé, kteří mají přirozené obavy. Ti musejí vědět, že jim je nasloucháno.

Premiér Fiala k tomu řekl: „Demonstraci svolaly síly, které se hlásí k proruské orientaci, které mají blízko k extrémním pozicím a které hájí zájmy, které jsou proti zájmům České republiky i proti zájmům našich občanů.“ Ačkoliv svá slova mířil k pořadatelům, odborníci i někteří členové ODS varují, že se mohou dotknout také účastníků. Co si o těchto slovech myslíte?

Pokud vím, pan premiér skutečně hovořil o organizátorech, nikoliv o účastnících. Bohužel, ať se nám to líbí, nebo ne, interpretace je mnohdy silnější než to, co skutečně říkáme. A nezřídka bývá neférová, je proto potřeba s tím počítat. Podle zpráv, které mám, tam někteří z organizátorů volali po vystoupení z NATO a vyslovovali další nesmyslné a nebezpečné požadavky jdoucí proti zájmům naší země. Pan premiér na to reagoval, opětovně poté potvrdil, že mluvil o organizátorech. Nemám jakýkoliv důvod, ani mandát, pana premiéra dovysvětlovat. Moje hodnocení té demonstrace jsem vám řekl v předešlé otázce, nebagatelizuji obavy lidí, kteří bez extremistických požadavků na demonstraci přišli.

Varování se týkají také zvyšující se nespokojenosti, která může z demonstrace o desítkách tisíc lidí udělat protesty statisícové. Máte stejné obavy?

Poměrně dlouho, od dob výrazného nárůstu míry inflace, varuji a nabádám, že je ohrožen sociální smír a společenská stabilita. Opakovaně ve svých vystoupeních zdůrazňuji, že sociální konflikt může přerůst v destrukci politického systému, který máme. Je potřeba obavy lidí mírnit a přijímat na politické úrovni taková opatření, která zabezpečí udržení sociálního smíru. To se samozřejmě takto snadno říká, v realitě je to mnohem složitější zařídit. Určitě ale není řešením to, co se jako řešení snaží prodat naše opozice. Návrhy hnutí ANO na kompenzace všeho a všem, rozdávání dalších a dalších veřejných výdajů, na které si musíme už tak půjčovat, povede jen k další inflaci a rozvratu veřejných financí. Tomio Okamura si rovnou dá na billboard, že zastaví zdražování, jako by měl v ruce nějaký zázračný proutek, kterým by to uměl zařídit. Samozřejmě nemá, to by musel podporovat zvyšování úrokových sazeb centrální bankou a výrazné seškrtání výdajů státního rozpočtu. Ani jedno není schopen ve své populistické rétorice připustit. Proto je jeho heslo na billboardu směšné, dělá si tím z lidí legraci.

