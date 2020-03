Zastupitel od Okamury, který natočil video o koronaviru i vietnamské SAPA, vyzývá k těmto opatřením...

reklama

Koronavirus dorazil do Prahy. Co říkáte na současnou situaci? Máme se bát?

Bezesporu se bojme paniky, turistů a hospodářské krize. To myslím smrtelně vážně. Jde mi mráz po zádech, když píšu smrtelně. Panika už nastala. Turisté pobývající v asijských destinacích jsou hlavní přenašeči do Evropy. A hospodářská krize klepe na dveře. Vůbec z toho nemám radost. Jsme ekonomika zcela závislá na okolních zemích a odbytu. Chybí nám „splendid isolation“, chybí nám soběstačnost, kterou oplývala Britská koruna, když byla schopna svou ekonomiku postavit na výměně zboží a služeb mezi Británií a koloniemi.

Hamáček navrhoval vládě vyhlášení nouzového stavu. Je to adekvátní?

Skoro by se chtělo zvolat pozdě, ale přece. Je to sice tvrdé, ale omezil bych příliv zahraničních turistů. Druhá věc je tristní stav veřejného zdraví: snad i za komunistů byli lidé zdravější než dnes. Všude kolem mě mí voliči, přátelé, rodina, všichni jsou nemocní. Neustálé chřipky, angíny, do toho civilizační nemoci. Víte, to není náhoda. To je systém. Systém špatné výživy obyvatelstva. Zřejmě jsou pak lidé lepší pacienti. Proto všem doporučuji: vykašlete se na tabletky a operace. Řešení existuje: ovoce, zelenina, čistá voda, čerstvé maso. Už Hipokrates říkal: „Nechť je tvé jídlo tvým lékem a tvůj lék nechť je tvým jídlem“.

Jak by měly na tuto novou situaci reagovat obce a samosprávy? Ptám se vás s vědomím toho, že jste komunální politik a nějak jste se v této věci angažoval….

Otevřel jsem na zasedání zastupitelstva bod Koronavirus na Praze 11. Osvojil jsem si navíc i podobný občanský bod do programu. Ani jedno z toho neprošlo. Dokonce jsem byl osočen, že u nás koronavirus není. A ejhle, tři dny poté první nakažení. Navrhuji proto lokální pandemické plány na úrovni městských částí, potažmo obcí a měst. Stanovit jasný postup pro každou městskou část, jak bude nakládáno s občany, jaké bude řešení zásobování jídlem a jak ochráníme jednotlivé celky před šířením nákazy. To by snad mělo být naprosto logické. Když je člověk zvolen zastupitelem, má povinnost předvídat za své občany, kterým složil slib. Je ostudou mých kolegů, že se tomu vysmívali. Věřím, že to nebyl záměr, ale jejich hloupost a přehlížení současné situace. Vydal jsem proto videa, která najdete na youtube, která najdete pod těmito názvy: „Varování zastupitele: koronavirus“ a druhé Koronavirus a SAPA: pravda nebo lež? „. Okamžitě je zhlédlo přes tisíc lidí. Takový je hlad po informacích. Najdete je zde a zde.

Robert Vašíček se rád fotí. Na snímku zde po boku kontroverzního Stephena Bannona (Foto: Archiv Roberta Vašíčka)

Jaká opatření jste navrhoval vy?

Vypracování pandemického plánu pro Prahu 11, kde jsem zastupitelem. Upozornil jsem také na blízkost vietnamské tržnice SAPA, kam se budou vracet lidé z oslavy nového lunárního roku. Lidé mě zavalili dotazy na bezpečnost SAPY. Mou povinností bylo přinést nezkreslené informace, proto jsem natočil reportáž přímo ze SAPY a informoval je, že lokalita je zcela bezpečná. Musím Vietnamce pochválit, protože jsou příkladně disciplinovaní. Bavil jsem se s trhovci a jakmile má někdo z nich chřipku, okamžitě zavře obchod a jde se léčit domů, aby nenakazil ostatní.

Zeptám se na jinou věc, vy jste byl hodně vidět v souvislosti s tím, co se dělo kolem sochy maršála Koněva na náměstí interbrigády v pražských Dejvicích. Co si v té souvislosti o té aféře myslíte?

Myslím, že to je zbytečný politický boj. Nejsem žádný kečup, ani třešnička, na ideologii Sovětského svazu kašlu a s totalitním komunismem nesouhlasím. Socha je připomínkou milionů mrtvých sovětských vojáků, abychom mohli žít. Jinak by nás zrůda Hitler vyvraždil a zbytek poslal na Sibiř. Vysídlení bylo součástí jeho plánu. Chápu starostu Koláře, proč to inicioval. Je to módní bojovat dnes proti Rusům. Já si nemyslím, že to je rozumné. Říkám si, že není naší starostí bojovat ideologicky proti Rusům. Naopak děkuji sovětským vojákům, že své životy položili, abych dnes mohl mluvit česky a žít zde bez nacismu.

Je pravda, že při poslední pietní akci U Koněva někdo sochu pomočil, nějací opilí mladíci? Prý jste to viděl na vlastní oči?

Jsem youtuber a jako takový mám fanoušky mezi mladými lidmi. Mladí lidé čekali u sochy bez zjevného důvodu, proto jsem s nimi promluvil a padlo i nějaké selfie. Kdo máte děti, víte, jak to dnes funguje. Zatímco jsem diskutoval se skupinou mladých, jiná skupina vytvořila hlouček kolem sochy. Nějaká paní na ně začala křičet, aby toho nechali. Nebyl čas řešit, co se děje, chápal jsem, že ta paní nekřičí jenom tak. Přidal jsem se proto k ní a hlouček, který vytvořil hradbu, aby nebylo vidět, co tam dělají, se rozutekl do přilehlého parku. Přivolané Policii jsem podával informaci. Ptali se mě na nápis na pomníku. Protože jsem vášnivý fotograf, z předchozích fotek jsme zjistili, že graffiti na pomníku už tam bylo před tím, než se mladí k soše přiblížili. Sdělili jsme také, co tam paní viděla a policie konstatovala, že nedošlo k trestnému činu a dále to neřešila.

Angažoval jste se rovněž v souvislosti s plánovanou stavbou pomníku osvoboditelům Prahy v Řeporyjích, který by měl zahrnout i Vlasovce. Vystoupil jste jako kritik tohoto záměru na řeporyjském zastupitelstvu, když projekt schvalovali. Jaký je váš názor na tento plán starosty Řeporyjí Novotného?

Ano, jsem ostře proti pomníku lidem, kteří vraždili Židy na Ukrajině. Nezajímá mě, jestli místní občanka byla nadšená z jejich návštěvy v Řeporyjích v roce 1945. Pro mě jsou to odporné antisemitské zrůdy. A schovávat se za boj proti Stalinovi je stejná blbost, jako vydávat Hitlera za bojovníka proti komunismu. Já mám v krvi spravedlnost a oni ji porušili. Podívejte, proslul jsem videem, kde jsem se vyhranil proti vítačům. Takže současnou migrační krizi považuji za neštěstí pro Evropu. Zcela otevřeně ale říkám, že kdyby někdo pořádal lynč na uprchlíky, postavil bych se mezi ně. To, že mám názor, mě neopravňuje, abych druhému ublížil. Chci politiku bez nenávisti. Vlastenectví je láska k vlasti, nikoli nenávist k jiným národům. A Vlasovci nenáviděli Židy na Ukrajině, kde je masakrovali. Tím pro mě navždy skončili.

Proč to Novotný vlastně dělá?

Aby se zviditelnil. A možná tomu i věří. Je mi to líto, myslím, že ten chlap není špatný. Nechápu, proč se postavil na stranu zla. Měl s námi stát u pomníku Koněva a ne budovat pomník vrahům Židů na Ukrajině.

A přejmenování náměstí Pod Kaštany na náměstí Borise Němcova? To byste hodnotil jak?

Opět provokace. Módní nenávist k Rusku tryská různými způsoby: zbourání Koněva, pomník Vlasovcům a teď náměstí, kde sídlí ambasáda, se jmenuje po opozičním politikovi, který spolu s Jelcinem v devadesátkách rozkradl demokratické Rusko. To nevymyslíš. Kdyby to náměstí alespoň nazvali po caru Mikulášovi II., který byl prokazatelnou obětí ruského státu, chápal bych. Němcov byl ovšem velmi sporný člověk. Nerad bych ale plnil úkoly jedné nebo druhé propagandy. Nejsem ani rusofil, ani rusofob. Ctím žij a nech žít.

A zde zase na oficiální ceremonii na Pražském hradě (Foto: Archiv Roberta Vašíčka)

Jak bychom tedy Rusko měli řešit? Mělo by se mlčet a ignorovat, že jsou tam potlačována lidská práva a to, k čemu tam dochází?

Proč bychom měli řešit Rusko? Nechtěl bych tam žít. Korupce je všudypřítomná a svoboda slova okleštěná oproti našim poměrům. Přesto nemám čas řešit ruskou svobodu slova a jeho politickou filosofii, když se nám na ulici válejí tisíce bezdomovců, lidé v Čechách, na Moravě a ve Slezsku jsou bez práce a mladá generace nemá budoucnost. Mám lidi rád a naučil jsem se jednu věc: neřeš, co neovlivníš. Co já ovlivním tím, že strhnu sochu, přejmenuju náměstí, postaví se snad Putin na hlavu? Nikoli. Budu raději řešit to, co ovlivním: dávám českým lidem naději, že politici ještě nezešíleli, že ne všichni politici hledají zástupná témata, aby se vykašlali na své voliče. Hledejte mě doma v Praze, hledejte mě v České republice. Tady sloužím a lidi jsou pro mě rodina. Sem tam narazíte na blbce, většina lidí je ale stejně fajn a rád tu s nimi žiju.

