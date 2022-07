Zdá se, že vláda vůbec netuší, co nás čeká. Václav Krása o cestě do pekla

Základní problém spočívá v tom, že jsou uměle navyšovány ceny energií a většina obyvatel se pak dostává do chudoby a je stále více závislá na státu a na sociálních dávkách. To si myslí Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením a expert Trikolory pro sociální oblast.

Když jsme si naposledy povídali na začátku června, tvrdil jste, že ministr práce a sociálních věcí Marián Jurečka se snaží oddálit všechna nezbytná rozhodnutí na co nejpozdější dobu. Změnilo se něco za poslední měsíc?

Doposud se nic nezměnilo. Ministerstvo práce a sociálních věcí dosud nepřipravilo žádný návrh, který by kompenzoval vysoký růst energií a pohonných hmot lidem, kteří mají zdravotní postižení a potřebují jezdit auty, protože nemohou používat veřejnou hromadnou dopravu, nebo používají přístroje, které mají vyšší spotřebu elektrické energie. Problém je v tom, že k realizaci těchto opatření bude nezbytné provést legislativní změny, takže reálně bude těmto lidem pomoženo až od příštího roku, a to je pozdě.

Premiér Petr Fiala ve svém nedávném projevu k národu avizoval, že další očekávaný růst cen energií bude pro mnohé lidi velkým šokem. Zároveň slíbil, že občany naší země vláda padnout nenechá. Věříte tomuto ujištění?

Vlastně nejde ani o to, jestli věřím nebo nevěřím předsedovi vlády. Základní problém spočívá v tom, že jsou uměle navyšovány ceny energií (emisní povolenky, Lipská burza a další) a většina obyvatel se pak dostává do chudoby a je stále více závislá na státu a na sociálních dávkách. Celý tento princip je špatný. Myslím si, že pan premiér neřekl, jak velký problém nás na podzim čeká a neřekl, jakým způsobem se občanům pomůže. Místo toho, aby vláda činila kroky ke zlevnění energií, tak vláda vymýšlí nové sociální dávky. Není to však jenom náš problém, je to prakticky problém všech zemí EU.

Premiér v této souvislosti také uvedl, že bude chtít, aby byly klíčové elektrárny opět plně v rukou českého státu. Byla tedy chyba, že stát v minulosti privatizoval část české energetiky?

Je pravda, že klíčové oblasti v energetice by měly být pod určitým dohledem státu a stát by měl mít možnost je ovlivňovat. Tím mám na mysli především výrobu a rozvod elektrické energie, plynu a tepla. Nemyslím si však, že teď je nutné kupovat elektrárny. Stát ovládá plně obě jaderné elektrárny a pokud má vliv na distribuci elektrické energie, tak uhelným elektrárnám nezbyde nic jiného než dodávat vyrobenou elektrickou energii do naší sítě. Považuji za chybu, že český stát neusiluje o odkoupení zásobníků plynu, které byly nyní k prodeji. Plyn je strategická surovina a stát by měl posílit svojí roli v distribuci plynu.

Německo údajně zvažuje, že opět uvede do provozu některé uhelné elektrárny ve snaze snížit tak spotřebu plynu, na jehož dodávky z Ruska se stále vznáší Damoklův meč. Co si o tom myslíte?

Německo je jedním ze strůjců zdražování elektrické energie, ale i plynu, protože odstavilo z činnosti všechny nejdůležitější jaderné a uhelné elektrárny. Tento krok způsobil nedostatek elektrické energie. Větrná ani sluneční energie nemohou nahradit zrušené elektrárny, protože tyto zdroje jsou velmi nestabilní. V současné energetické krizi asi bude muset Německo některé uhelné elektrárny opět uvést do provozu, ale obávám se, že to nepovede ke snížení cen energií.

Právě v Německu se ukazuje, jak je nebezpečné, když pochybná idea ovládá praktické ekonomické kroky a ekonomika je podřízena ideologii. Je to velmi nebezpečná věc a pokud by naše vláda skutečně chtěla něco pozitivního udělat, tak by neměla připustit tuto ideologizaci ekonomiky.

Paradoxně takřka ve stejnou dobu našli ministři životního prostředí členských zemí EU shodu na úpravách pravidel pro emisní povolenky, ale zároveň také potvrdili záměr zakázat prodej nových aut se spalovacími motory od roku 2035. Nepovedou tyto kroky k dalšímu prohlubování energetické krize a zvyšování cen energií?

To, co schválili ministři životního prostředí, že podpořili reformu trhu s emisními povolenkami či normu, která prakticky znemožňuje prodej nových aut se spalovacími motory od roku 2035, je neuvěřitelné. Přesně v duchu zvyšme ceny a vymysleme novou dávku se shodli i na vzniku fondu kompenzujícího lidem zpoplatnění emisí, vytápění budov či drahou dopravu. To je cesta do pekla. Nesmyslné umělé zvyšování výdajů na energie a následně další dávka. Další zotročování lidí.

Lidé budou platit mnohem více, ale my, EU, když budou lidé poslušní, jim pomůžeme. Je potřeba začít protestovat. Letos jen v ČR vznikly tři další nové sociální dávky. Většina populace postupně bude závislá na pomoci státu. To je zcela nepřijatelný trend. Takto se ze svobodných lidí dělají manipulovatelné loutky.

Mgr. Václav Krása Trikolora

Kandidát do Poslanecké sněmovny ve Stř. kr. za TSS.

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vláda Petra Fialy se hájí tím, že nemáme jinou možnost, než být součástí jednotného evropského energetického trhu, to znamená nakupovat elektrickou energii na burze v Lipsku, a to i přesto, že jsme energeticky soběstační a energii umíme vyrobit za násobně nižší peníze, než za kterou ji pak nakupujeme z burzy. Co si o postoji vlády myslíte?

Předseda vlády pan Petr Fiala je příznivcem co nejužšího propojení Evropských států, a to jak ideologicky, tak také hospodářsky. Řada lídrů členských zemí se tudíž snaží propojit všechny systémy tak, aby vytvořili jednotný celek. Problém je v tom, že každá členská země má rozdílné podmínky, rozdílné potřeby a nelze je úplně propojit, protože každá členská země prošla samostatným tisíciletým vývojem. V každé členské zemi je rozdílný pohled na některé skutečnosti, a tudíž ani není možné důsledně trvat na propojení například energetických soustav. Právě ideologický rozdíl v energetice mezi Českou republikou a Německem způsobuje naše obtíže a obrovských růst cen energií. Polsko má obdobný pohled na energetiku jako my, ale protože si zatím zachovalo uhelné elektrárny a nedodává elektrickou energii do Německa, tak cenový růst u nich není tak výrazný jako u nás.

V jiných oblastech se zase náš pohled může blížit pohledu Německa a být vzdálen vnímání konkrétní záležitosti Polskem. Tudíž tvrdit, že musíme naši elektrickou energii distribuovat pouze přes burzu v Lipsku není pravda a je to jeden ze základních kroků, který by vedl ke snížení cen elektrické energie u nás, ale pravděpodobně ke zvýšení cen v Německu. Tento krok by byl poměrně jednoduchý, ale naráží na naši závislost na dodávkách plynu, který k nám přichází právě prakticky jen z Německa, i když se jedná o ruský plyn. My bychom správně měli na burze prodávat pouze přebytky elektrické energie, a to za cenu, která nám bude vyhovovat. Je obrovskou chybou, že Česká republika místo toho, aby měla přímou smlouvu, tak odebíráme plyn přes Německo a samozřejmě za vyšší cenu, než by byla cena při přímé dodávce.

Nyní, při tahanicích v rámci opravy Nord Stream I., kdy nikdo nechce používat normální rozum a všichni kalkulují, aby vydělali, dochází k dalšímu zvyšování cen plynu. Na podzim, až začne topná sezona, přijde obrovský cenový náraz na většinu občanů. Budou statisíce lidí, kteří nebudou schopni náklady uhradit. Vláda by už dnes měla mít připraveny nástroje, jak lidem pomoci, jak řešit krizi. Nižší tarif není řešením pro všechny. Zdá se mi, že vláda ani netuší co jí čeká, i když odborníci mi tvrdí, že vládě dávají všechny informace, aby mohla konat.

Stále rostoucí inflace, kterou se vláda snaží kompenzovat cílenými dotačními programy, silně zatěžuje celý český sociální systém. Neobáváte se, že může dojít k jeho zahlcených, ať už z personálního či systémového hlediska?

Sociální dávky by měly reagovat na vysokou inflaci v kritických případech, kdy opravdu lidé nemají prostředky na živobytí. Naše inflace je z velké míry dovezena ze zahraničí a Česká vláda má možnosti, jak tuto část inflace zmírnit. To by mělo velký význam zvláště pro průmysl, obchod a služby. U občanů lze, v případech, kdy mají příjem z ekonomických aktivit, snížit cenový dopad především prostřednictvím daní. Pouze v případech specifických skupin, nebo u nižších příjmových skupin by měly být využity dávky.

Pokud jsou dobře definovány skupiny občanů, u kterých je dávka nutná, potom jsem příznivcem plošného řešení, protože náklady na testování jsou poměrně značné a pro občany systém testování může být někdy ponižující. Současný složitý systém samozřejmě může vést k zahlcení úřadů, které dávky spravují.

