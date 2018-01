Zdechovský jednal o Dublinu IV a má následující informace

ROZHOVOR „Tato podoba je nepřijatelná. Především mi tam vadí široká definice rodiny, to slučování, permanentní kvóty, pokuty pro ty, kteří nepřijímají. Což si tam prosadili především socialisté, Zelení a komunisté. Pro takovýto návrh nikdy hlasovat nebudu a vždycky budu vystupovat systematicky proti tomu,“ říká o Dublinu IV europoslanec Tomáš Zdechovský. V prezidentské volbě se přiklání k Jiřímu Drahošovi. „Miloš Zeman je zkušený politik. Mně se ale poslední dobou zdá, že odchází fyzicky. To je hlavní důvod, proč řada lidí v současné chvíli zvažuje volbu pana Drahoše. Preferuji ho i z řady dalších důvodů. Znám ho jako šéfa Akademie věd, vím, jak byl při jednáních poměrně tvrdý a nekompromisní vyjednávač,“ prozrazuje.

Lidé se u nás často ptají, jak je to s tím Dublinem IV. Můžete vysvětlit?

Úplně na začátku bylo první hlasování na příslušném výboru LIBE, kde byl nějakým způsobem odsouhlasen. Myslím, že bylo klíčové, že se nám podařilo dostat hlasování na plénum a oslabit ten mandát. Odpor proti Dublinu IV byl v Evropském parlamentu napříč politickým spektrem, napříč politickými stranami i zeměmi. Není to jen Visegrádská čtyřka. Je to velmi klíčový moment. Proto pevně věřím, že pokud budeme mít stabilní a silnou vládu a premiéra, tak se podaří vyjednat takové podmínky, aby to v podobě, jak to navrhl výbor LIBE, neprošlo.

Anketa Kterého ze dvou kandidátů na prezidenta byste rádi pozvali domů na večeři? Miloše Zemana 88% Jiřího Drahoše 5% Oba 2% Ani jednoho 5% hlasovalo: 5237 lidí

Jste tedy proti té původně navržené podobě?

Ano. Celou dobu jsem systematicky vystupoval proti tomu, podařilo se tam prosadit i řadu bodů, které něco změnily. Nicméně tato podoba je nepřijatelná. Především mi tam vadí široká definice rodiny, to slučování, permanentní kvóty, pokuty pro ty, kteří nepřijímají. Což si tam prosadili především socialisté, Zelení a komunisté. Pro takovýto návrh nikdy hlasovat nebudu a vždycky budu vystupovat systematicky proti tomu.

I když s Dublinem IV Česká republika nebude souhlasit, nemůžeme být přehlasováni?

Nemůžeme být přehlasováni, pokud naši politici budou velmi dobře připraveni a vezmou to jako svoji prioritu. Když jsem dnes sledoval vystoupení některých poslanců a poslankyň ve sněmovně, připadal jsem si trochu jako na Marsu, kde se vlamují do otevřených dveří, řešili věci, které už dávno neplatí. Samo bulharské předsednictví řeklo, že se budou snažit hledat kompromis. Včera jsem osobně mluvil s bulharským premiérem Bojko Borisovem, který mi říkal, že přehlasování za jeho předsednictví EU nebude. Pokud zvolíme dobrou strategii, vysvětlíme si to s dalšími zeměmi, které odmítají povinné kvóty, tak jsme schopní návrhy – které nám nevyhovují – z toho dostat.

Jsme před druhým kolem prezidentských voleb. Co v tom může udělat prezident?

Prezident při politických jednáních s velvyslanci zemí EU má sdělovat náš postoj a propagovat ho. On přijímá velvyslance, pravidelně se s nimi setkává. Musí to ale dělat kultivovaným způsobem, nemůže to dělat jako hulvát. A nemůže to dělat v případě, kdy není fyzicky úplně ve své kůži.

Hodně se u nás také mluví o euru a navazujícím vstupu do jádra EU. Češi jsou ale k euru nedůvěřiví, takže to není na pořadu dne. Kdy bude, jestli vůbec?

Téma eura je tématem premiéra České republiky. My nemáme v současné době premiéra, který by ho podporoval. Nemyslím si, že euro v tuto chvíli projde. Příští čtyři roky, pokud bude v čele České republiky Andrej Babiš, se žádná diskuse o přijetí eura vést nebude.

U prezidentských kandidátů zaujímáte jaký postoj?

Po zvážení všech pro a proti preferuji Jiřího Drahoše.

Jakým směrem se bude EU vyvíjet? Vznikne třeba evropské ministerstvo financí a sjednocení daní a sociálních dávek?

Je to jedna z možností. V současné době však není tato možnost preferovaná. Je to na začátku jakési diskuse. Myslím, že v příštích deseti letech tento směr není reálný.

Jak to vlastně vypadá s povinnými kvótami, kvůli kterým nás chtějí žalovat. Co se v tom bude dělat?

To je otázka pouze pana premiéra, který se může s Evropskou komisí domluvit tak, aby to nedošlo k Evropskému soudu. Může udělat nějaké gesto, které ukáže, že Česká republika je schopná plnit svoje závazky. Je to prostě o vyjednávací technice premiéra, bohužel to nepřísluší nikomu jinému. Musí to vyjednat s předsedou Evropské komise Junckerem. Slyšeli jsme, že se o to pan Babiš pokusí. Myslím ale, že v tomto směru neudělal vůbec nic.

Je to tedy pouze v kompetenci premiéra? Prezident tohle nemůže nějak ovlivnit?

Ne. Prezident nemůže ovlivnit, jestli budeme, či nebudeme přijímat migranty. Může se k tomu vyjádřit, ale je to v kompetenci premiéra.

Mám tu připravenou otázku, který ze dvou prezidentských kandidátů je podle vás vhodnější pro vyjednávání s EU a který může pro nás získat výhodnější podmínky. Ale jak říkáte, není to vůbec v jeho kompetenci...

Není. Může na různých summitech či při politických jednáních toto téma otevřít. S pomocí svých kontaktů otevírat dveře a lobovat za nějakou pozici a pomáhat vládě. Byl bych velmi rád, kdyby budoucí prezident vládě skutečně pomáhal. Není to totiž jednoduché vyjednat. Zvláště když máte ministry, kteří nemají tolik zahraničních zkušeností.

Který ze dvou prezidentských finalistů je vhodnější pro toto otevírání dveří? Jiří Drahoš je kultivovanější, Miloš Zeman má zase více politických zkušeností...

To určitě. Miloš Zeman je zkušený politik. Mně se ale poslední dobou zdá, že odchází fyzicky, zdravotně. To je hlavní důvod, proč řada lidí v současné chvíli zvažuje volbu pana Drahoše, protože vidí, že Miloš Zeman je na tom fyzicky velmi špatně.

Proto i vy preferujete Jiřího Drahoše?

Preferuji ho i z řady dalších důvodů. Znám ho jako šéfa Akademie věd, vím, jak byl při jednáních poměrně tvrdý a nekompromisní vyjednávač.

Psali jsme: Vnitro brzy rozhodne o azylu pro čínské křesťany, přislíbil premiér Babiš Martin Komárek: Poslední dinosaurus Zeman Vyzula (ANO): Kdyby pan Nacher někdy viděl pacienta, který doplatil na klamavou reklamu, asi by mluvil jinak Vládní čistky pokračují: Ministr Hüner odvolal muže napojeného na ČSSD



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Oldřich Szaban