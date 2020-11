Zdeněk Ondráček udeřil: Dvořák z ČT? Bývalý, ale napravený komunista kňourá a vykřikuje cosi o nezávislosti televize! Její černá listina? Ano, jsem na ní

reklama

Rada České televize odvolala dozorčí komisi kvůli nespokojenosti s její prací. Poslední kapkou měly být nedodané dokumenty, o něž radní požádali. A strhla se divoká diskuse, před Českou televizí se protestovalo v automobilech a různorodé osobnosti vyzývají k obraně nezávislosti veřejné televize. Jak celou situaci vnímáte vy?

Pokud vím, dozorčí komise je pouze poradním orgánem Rady České televize. Je tedy v kompetenci rady, aby sama určovala, co od komise požaduje a zda její pomoc potřebuje. Pokud to komise neplnila, tak to rada vyřešila rychle a rázně. A tak to má být. Nespokojenost s činností komise byla, myslím, dlouhodobá. Myslím, že v každém podniku, který má fungovat, by tomu nebylo jinak. Jen tady se z toho zase dělá politikum. Baví mě to pojmenování různorodé osobnosti. Jo, to jsou opravdu osobnosti. Pro mě za mě ať si klidně protestují, na to mají nárok. Evidentně to mají být právě oni, kdo chtějí rozhodovat. Má to jen jeden malý háček, nebyli nikým zvoleni.

Stabilitu České televize podle radní Hany Lipovské neohrožovalo odvolání komise, ale nepravdivé výroky poslanců a senátorů. Rozumíte důvodům, proč byla dozorčí komise odvolána?

Samozřejmě, že ji to neohrožuje, stejně tak by ji neohrozilo ani pokud by na protest odešlo pár zaměstnanců. Důvodům pro odvolání, které jsem si přečetl, rozumím a nedivím se jim. Znovu říkám, pokud má někdo pozici poradního orgánu, musí fungovat podle požadavků toho, kdo jej zřídil. Nebo si snad myslíte, že by třeba rada obce trpěla poradní komise, kdyby neodváděly zadanou práci v termínech a v požadované kvalitě. To rozhodně ne.

„Vnímám velmi intenzivně, že po příchodu nových členů se mění způsob projednávání jednotlivých agend, namísto hledání věcných řešení, která by byla nejlepší pro Českou televizi, dochází k hledání překážek a záminek k jejímu ostřelování,“ napsal ředitel ČT Petr Dvořák. Vnímáte to stejně?

„O ohrožení nezávislosti, veřejnoprávnosti, svobody a demokracie hovoří ti, kdo po radě požadovali, aby jednala nelegálně a nelegitimně. Svobodu a demokracii naopak ohrožují a novou televizní krizi opět chtějí vyvolat ti, kteří odmítají principy svobody a demokracie respektovat a pod záminkou ohrožení svobody slova brání účinné parlamentní kontrole hospodaření ČT. Je nanejvýš znepokojivé, že takto činí i mnozí zákonodárci,“ napsala Hana Lipovská na sociální síť. Obáváte se, že je nějakým způsobem ohrožena nezávislost veřejnoprávních médií v České republice? Případně kým?

Víte, já už mám těch prázdných slov o svobodě a demokracii plné zuby. Každý ten ochránce a demokrat je v podstatě diktátor, a pokud není po jeho, je až nepříčetný. Radní České televize byli zvoleni v tajné volbě a je to výsledek volby. Tak jej respektujme. Dnešní Česká televize rozhodně není nezávislá, jak se nám stále snaží vedení České televize, jeho redaktoři a část politiků namlouvat. Tu a tam se sami prořeknou, že skladba vysílání musí naplňovat požadavky toho a té instituce, že musí uzpůsobovat vysílací čas, obsah reklam i sdělení té či oné skupině či komunitě. O jaké nezávislosti to tedy mluvíme? Ano, učiňme Českou televizi znovu nezávislou a pak ji braňme, nebo ji raději zprivatizujme.

Je potřeba v celém systému rozhodování, odpovědnosti a orgánů vztahujících se k fungování České televize podle vás nějaká změna? Pokud ano, jaká?

Víte, já nejsem v klubu KSČM ten, který má média na starost. Já je vnímám pouze jako nedobrovolný plátce, který požaduje, aby to za jeho peníze fungovalo lépe, transparentněji a chcete-li nezávisle na komkoli. To se však bohužel stejně nikdy nestane.

Vy sám jste navrhl, aby se domácnosti mohly placení poplatků České televizi a Českému rozhlasu vyhnout. Marie Benešová pak prohlásila, že by takový krok byl nesystémový a zneužitelný. Obáváte se těchto rizik?

A co asi měla paní ministryně Benešová říci? Když chybí věcné argumenty, vždy se uvede, že je to nesystémové, možná zneužitelné nebo že vláda předloží vlastní lepší návrh. Jen nikdy neřeknou, kdy to bude, co je ta nesystémovost a v čem by to bylo zneužitelné. Jsou to vládní pohádky, kterými lze „zabít“ každý nevládní návrh. Připomeňme si, a to není tak dlouho, myslím zhruba před rokem, kdy pan premiér silácky vykřikoval, jak zruší povinnost placení koncesionářských poplatků pro seniory. A kde je jeho návrh? No jasně, vyšuměl jako desítky jiných slibů. Slibem nezarmoutíš, se tomu říká. Taky by mu vláda napsala, že je to nesystémové? A to by nesystémové opravdu bylo. Proč by totiž neměli platit jen senioři, když znevýhodněných skupin obyvatelstva je rozhodně více. Třeba matky samoživitelky nebo rodiny živořící na hranici chudoby. O zákonech díky dělbě moci nerozhoduje vláda, ale Parlament a jednotliví poslanci. Ti ať se pak zpovídají svým voličům. Já tedy podal návrh a rozhodnou zákonodárci. Vláda je zde něco jako poradním orgánem. Já její stanovisko beru na vědomí, ale nesouhlasím s ním.

Mělo by být tedy placení koncesionářských poplatků čistě dobrovolné? Měla by Česká televize dokázat fungovat i bez nich? Nebo je současný stav v pořádku?

Samozřejmě že ano. Je to přece placení si služby a já sám mohu rozhodnout, jakou službu chci či naopak nechci využívat. Jenže aby to bylo ještě komičtější, tak zákon říká, že placení poplatků je vázáno na vlastnictví a držbu toho zařízení, tedy televize a rádia. Platíme tedy za to, že máme doma televizní nebo rozhlasový přijímač, který nám nedal stát ani Česká televize do užívání, ale který jsme si pořídili za vlastní peníze. Při stejné konstrukci zákona by další podnikavá vláda mohla zavést poplatek za držení lednice nebo sporáku. Ty jsou také v každé domácnosti, a proto je předpoklad, že je domácnosti využívají. Prostě máš doma ten přepych v podobě televize nebo rádia, tak zaplať!

Jak podle vás Česká televize zvládá vyváženost ve zpravodajství, která je často diskutována?

Jen diskutována? Zpravodajství Česká televize je samotné dno mediální žumpy. Je nevyvážené a tendenční. O tom snad nemusíme diskutovat. Bylo to i několikrát potvrzeno. O seznamech, chcete-li černých listinách „nepohodlných“ politiků, kteří mají dveře do České televize zabouchnuty, si cvrlikají už i vrabci na střeše. Ostatně i já na tom seznamu jsem. To neznamená, že by mi to bylo nějak obzvlášť líto, ale i já musím svým voličům a sympatizantům říkat, proč nesmím prezentovat své názory jinak a jinde než na sociálních sítích.

A náprava stavu? Zřejmě nám nevadí ten hrozný puch žumpy, hlavně, že pár redaktůrků má dobře placené pozice. A když už jsme u toho, proč stále nesmíme vědět, kolik berou někteří zaměstnanci České televize? Prý na to nejsme jako společnost připraveni. Tak já tedy připraven jsem. Stejně tak jako společnost ví, kolik beru já jako poslanec, kolik bere ministr či prezident, má přece právo vědět, kolik bere ten, kterého si musí platit za to, že měl tu drzost a koupil si televizi.

Za co byste Českou televizi pochválil a za co zkritizoval?

Pochválil určitě za to, že ještě žádného mudrce nenapadlo zrušit Večerníček. Škoda že už nejsou zpívánky. Teď, když se nesmí zpívat, by se docela hodily. Kritizoval? To je přece zbytečné. Česká televize a její vedení se nesmí kritizovat! Byl by to útok na svobodu, demokracii a nezávislost.

Jak vnímáte roli veřejnoprávních médií v současném světě vy sám?

Myslím, či dokonce jsem přesvědčen, že veřejnoprávní médium je přežitkem doby. Možná že si to myslí i někteří vysoce postavení ústavní činitelé, protože když oni chtějí něco vzkázat národu, tak k tomu používají komerční stanice. Myslím, že by se dalo celkem dobře legislativně ošetřit, za jakých podmínek jsou komerční televize povinny odvysílat potřebná sdělení širokým masám veřejnosti. Sedm až osm miliard ročně by to určitě nestálo. Žijeme v kapitalismu, tak se podle požadavků nabídky a poptávky chovejme i v mediální oblasti. Na závěr mi dovolte sdělení, že toto vše je vyjádření poslance a nikoli politické strany, za kterou jsem byl zvolen.

