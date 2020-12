Zdravotní sestra (90): Za komunistů k nám přivezli muže po výslechu. Měl prý chcípnout. Nezapomenu na ty soudruhy, na ty svině

Paní Věra se diví, když v autobusech slýchá mladé lidí stěžovat si na život. Prý je to směšné. Ta generace podle jejich slov nic nezažila, neví, co je to strádat, hladovět, bát se o druhé. ParlamentníListy.cz s ní měly možnost hovořit těsně před Štědrým dnem.

Anketa Kdo by se Vám po diskutovaném odchodu Petra Dvořáka z ČT líbil v jejím čele? Moderátor Jakub Železný 8% Poslanec Patrik Nacher 71% Novinář Milan Fridrich 1% Mediální analytik Michal Klíma 3% Předseda Rady ČT Pavel Matocha 12% Novinářka Alexandra Mynářová 5% hlasovalo: 6558 lidí

Redakci se rozhodla svěřit několik drobností, které by prý mohly mladé generaci otevřít oči.

„Tak především chci říct, že po válce byla většina Čechů sviněmi. Všichni se báli, nevěděli, co se bude dít, nevěřili si. Vůbec mě nepřekvapuje, kolik jich udávalo. Jestli teď někdo vyčítá Pepovi Dvořákovi, že donášel informace na Suchého ze Semaforu, chtěla bych upozornit, že pan Suchý byl majestát už tehdy, žil zcela mimo poměry a zcela mimo běžné normy, ten normální život běžných lidí neznal. To jen k Pepovi Dvořákovi, kterého mám ráda," poznamenává s tím, že soudit takto do minulosti je hlupáctví.

„Slyšela jsem pana Rakušana v televizi ČT. Kolik mu je, že odsuzuje podnikatele Babiše? Pan Rakušan měl vlivného otce, který si nebral servítky. Tolik k jeho osobě, protože vím také dost o městu Kolín, mám tam řadu známých. Pana Babiše volím, protože přidal důchodcům, tak to je. Všechny kolegyně z nemocnice se chovají stejně. Piráty neznám, ti mě sympatičtí nejsou, je to přeci jen jiná generace vůči naší, která už tak početná není," vysvětluje dále.

Psali jsme: Děti bude zabíjet covid, ale vám je to stejně jedno. Lékař zdrtil Čechy

Pravidelný rozhled si prý zachovává nejen návštěvami příbuzných, sledováním televize a čtením deníku Metro, ale taky návštěvami v nemocnici, kde pracovala.

Anketa Kdo z vybraných politiků má Vaši největší důvěru? (dle abecedy) Andrej Babiš 62% Ivan Bartoš 6% Jan Blatný 1% Petr Fiala 2% Marian Jurečka 2% Václav Klaus ml. 12% Miloš Zeman 15% hlasovalo: 35880 lidí

A následně přináší vzpomínku. Svědectví, které lze prý jen těžko vymazat. Týká se jednoho dne v sedmdesátých letech, kdy na chirurgii dovezla tajná policie zbídačeného muže.

„Ten pohled nikdy nezapomenu, nezapomenu na ty soudruhy s rudými knížkami. Chlap měl dvakrát tak velkou hlavu, modřiny, téměř vypadlé oko, cáry kůže po obou stranách lícních kostí, byl to příšerný pohled. Chroptěl, měl zlámané zuby. Nejprve jsme mysleli, že spadl pod auto, ty zranění byly opravdu až devastační. Jenže když policajti stáli na chodbě, došlo nám, že je to chlap po výslechu. Střídali se na něm dvě směny, zatímco jeden z tajných procedil, že by měl chcípnout, že je politickej. Nedozvěděli jsme se jméno, nesměl být s nikým na pokoji, bylo to strašné, co se tehdy dělo. Jestliže někdo dnes mluví o hrozných zítřcích, že si nemůže jít smočit rty do piva, ať už radši mlčí," dodává paní Věra, jejíž identitu redakce dobře zná.

Sama prý už žádná očekávání nemá.

„Kradou všichni, ale za Babiše nejmíň, protože se ho bojí. Dokud je strach, lidi mají respekt, pokud by vládnul někdo s mastnými vlasy a dredy nebo někdo jako pan Fiala, je to člověk pro smích, bez autority, podle toho by to vypadalo. Když se lidi nebudou bát, zavládne anarchie, proč si myslíte, že komunisti vládli tak dlouho, o čemž naše rodina ví své..." uzavírá.

Psali jsme: StB nebyla hloupá. Charta 77, tam viděli. Havel, krádeže a dál... Ivan Vyskočil o pachuti 17. listopadu. I když, něco dobrého zůstalo Podrazácká křivá sv*ně! napsal novinář k vyznamenanému Dvořákovi. A začala mela, odnesl to i Suchý Ses pos*al? Babiš vzpomněl srpen 1968, voliči opozice ho zasypali vztekem. A Kalousek pozoruje agenty Kremlu Umělci-milionáři ve svazcích StB? Zagorová? Neckář? Kdeže. Nápověda: Když měsíc rozlije světlo své po kraji a hvězdy řeknou... Těmi příjmy budete zaskočeni

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.