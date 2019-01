Ze sebevražd se může stát „infekční“ záležitost, varuje známý psychiatr a vysvětluje, co mohlo stát za dnešním upálením u sochy svatého Václava

ROZHOVOR Na Václavském náměstí se v pátek zapálil člověk. Motiv muže, který byl s popáleninami na zhruba 30 procentech těla odvezen do nemocnice, není zatím jasný. Tato zpráva ale vyvolala obrovskou reakci nejen na sociálních sítích, a to především v souvislosti s tím, že si právě tento týden připomínáme padesát let od upálení Jana Palacha. Pro ParlamentníListy.cz na toto téma promluvil známý sexuolog a psychiatr Jaroslav Zvěřina.

Krátce poté, co vyšel dnešní případ najevo, se na sociálních sítích objevily také názory, že za to může i údajně velká „mediální masáž“ kolem výročí úmrtí Palacha. Co vy na to říkáte?

Sebevraždy, když jsou „populární“ a mají takový určitý až rituální význam, tak se z nich může prostě stát trochu „infekční“ záležitost. Jsou lidé, kteří se v tom zhlédnou a mají tendenci, pod nějakou záminkou, to napodobit. To se stává. Konec konců velký Goethe přece s Utrpením mladého Werthera taky způsobil epidemii sebevražd.

Toto je bohužel jeden z negativních aspektů Palachova činu. Vždyť tehdy se celkem upálilo myslím asi dvacet lidí. Někoho to prostě může motivovat. Ale v tomto případě jsem četl, že svědci tvrdí, že tam byly nějaké cedule i s arabskými nápisy. Takže bůhví, v čem byla ta motivace. Ale ten Palach s tím určitě trochu souvisí, když se podíváte na tu fenomenologii, na to, že se něčím polil a zapálil, tak je to jasné.

Myslíte si, že se mohou stát další případy, právě i díky tomu, že si připomínáme 50 let od upálení Jana Palacha?

Tak jednotlivce, kteří se takovou tou atmosférou nechají inspirovat, to nemůžete vyloučit nikdy. Ale že by to byla nějaká vlna, nic takového si nemyslím.

Jak jste sám řekl, Jana Palacha tehdy následovali další lidé. Jak si to vysvětlit, když viděli, že ani Palachův čin vlastně tehdy nic nevyřešil?

Dá se říci, že je to trošku taková psychická infekce, jak už jsem v předešlých odpovědích zmínil. Už jim tehdy prostě nestačilo, že by na protest něco symbolicky napsali, nebo vykřikli, takže došlo na takovéto sebeobětování. Já si ale myslím, že v naší civilizaci toto zvykem příliš nikdy nebylo. To se dělá spíš například v islámských zemích.

Když odhlédneme od Jana Palacha a jeho následovníků, co může člověka, který chce spáchat sebevraždu, vést k tomu, že zvolí tak bolestivou cestu?

To je stará psychiatrická pravda, že když se člověk chce zabít, tak se zabije tím nejnesmyslnějším způsobem. A to, že bude trpět, na to v té melancholické náladě asi příliš nehledí. Asi na to vůbec nemůže myslet.

