Zelená „magořina“ z Bruselu. Pak průmysl v Evropě skoupí Čína a Arabové, varuje Čížek z SPD

Energie i potraviny zdražují. Rostoucí nervozitu občanů, na jejichž rodinné rozpočty zdražování doléhá, může do budoucna ještě zhoršit unijní „Green Deal“, o kterém například předseda ODS Petr Fiala prohlásil, že je třeba se s ním smířit. „SPD nikdy Green Deal nepřipustí! Petr Fiala si tyto poraženecké řeči může nechat,“ říká dvojka pražské kandidátky SPD, vydavatel Jan Čížek. EU v tomto ohledu považuje za nepřítele českého lidu a vyzývá voliče: musíme se bránit! Němců, kteří zelenou EU tlačí, se prý bát nemusíme. To naopak oni budou brzo potřebovat nás, a to velmi.

Stoupají ceny elektřiny. Podle analytiků jsou na vině ceny emisních povolenek, které musejí kupovat mj. uhelné elektrárny. Jak cenu elektřiny srazit, když emisní povolenky v zásadě nelze ignorovat?

Ceny musí regulovat stát. Takto to udělali třeba v Polsku. Situace je velmi kritická. Cena elektřiny stoupla na burze ze 40 eur za MWh na dnešních 102 eur a každý den to leze nahoru. Na vině nejsou pouze emisní povolenky, ale zcela šílená politika EU. V Německu zavírají jednu jadernou elektrárnu za druhou, stejné je to ve Švédsku. Do toho Green Deal. Oni se rozhodli zcela Evropu energeticky zničit. Ve Švédsku natvrdo v televizi vyzývají občany, aby nepoužívali večer vysavače, protože země nemá dost proudu. Chtějí ho nakupovat u nás, ale díky tomu cena astronomicky stoupá. Naše země má tu výhodu, že jsme soběstační, máme Temelín, Dukovany a uhelné elektrárny. Nesmíme ani jednu odpojit. Proud u nás by se měl prodávat za státem dotovanou nízkou cenu, a naopak do EU prodat s maximální přirážkou. Když jsou hlupáci, ať platí. My na tom musíme naopak získat ekonomickou výhodu. Anketa Jste pro povinné očkování seniorů proti covidu-19? Ano 12% Ne 85% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 4779 lidí

Rostou i ceny potravin a Vojtěch Filip uvažuje o zákonných možnostech, jak je regulovat. SPD nicméně není komunistická strana, čili jak se k tomu postavit?

Ceny potravin by zůstaly velmi nízké, kdyby se v řetězcích prodávaly české potraviny, a ne šunty ze Západu. Situace je dnes taková, že v hypermarketech se prodávají brambory z Egypta za 30 korun kilo, ale české brambory hnijí ve skladech na Vysočině. Agrární komora pak organizovala prodeje českých brambor přímo ze skladu pro lidi za tři koruny za kilo. Zákony SPD nařizují obchodním řetězcům určité množství potravin, které se vyrábějí u nás, prodávat pouze z českých zdrojů. Tím dáme našim lepší vyjednávací pozici s řetězci a zároveň budou mít jistotu odběru, tedy budou moci zasadit potřebnou zeleninu. Cena se automaticky sníží a českým sedlákům a potravinářům stoupnou zisky.

Lídr SPOLU Petr Fiala říká, že „Green Deal“ EU je zkrátka realita, se kterou se musíme smířit. Má pravdu?

SPD nikdy Green Deal nepřipustí! Petr Fiala si tyto poraženecké řeči může nechat. EU je v tomto ohledu nepřítelem našeho lidu, musíme se aktivně bránit. Není přece možné zakázat auta na spalovací motory, když neexistuje alternativa dopravy. Nejlevnější elektrovůz stojí 700 000 korun, v průměru přes milion. Kdo na to má? Cena elektřiny může stoupnout i desetkrát. Takže dobití bude tak drahé, že na to nikdo nebude mít. Navíc i když se zruší veškerá automobilová doprava v Evropě, tak to podle studií sníží množství CO2 v atmosféře maximálně o 2 %, která ale Čína vypustí za dva roky. Celý Green Deal je tedy fantasmagorie šílených eurobyrokratů z Bruselu. Jediný, kdo na tom bude profitovat, je Čína a bohatí Arabové, kteří si levně skoupí zkrachovalé evropské podniky. Musíme to zastavit, dokud je čas.

Vy jako poslanec, SPD jako strana a případně i celá Česká republika nicméně proti klimatické vlně EU, zejména tlačené Německem, těžko něco zmůžete, protože jde zřejmě o podmínku setrvání na společném trhu. Tam dodáváme klíčovou část našeho exportu...

A co nám udělají? Nic. Nemusíme se Němců bát. Naopak, oni jsou teď závislí na našich a polských dodávkách elektřiny. Na ruském plynu. Bez východní Evropy Německo zhasne. Naopak, ČR a celá V4 musí převzít iniciativu a začít tvrdě hájit své zájmy. Je to začátek rozpadu EU, ke kterému tak, či onak stejně dojde. Jediným viníkem jsou šílení neomarxisté, kteří dnes EU ovládají.

Jste připravený jezdit elektromobilem, až EU vyřadí z provozu „normální“ auta, tedy ta se spalovacími motory? Jejich zastánci tvrdí, že za pár let ceny baterií klesnou tak, že to bude cenově stejné jako „spalovací“ auta.

Ne. Je to celé ekonomický a energetický nesmysl. V ČR nyní jezdí šest milionů aut. Na jedné univerzitě spočítali, že kdyby se měly všechny nabít, bylo by potřeba energie o výtlaku devět Temelínů. Ty nemáme. Tedy už teď je jasné, že to nemůže nikdy fungovat. Jedině… jedině že by se rozjel plán B. Tedy že by nebylo šest milionů aut. Auto se stane nedostupným zbožím, které budou mít pouze bohatí a političtí papalášové. My ostatní budeme jezdit na kole jako v Číně. Ale pozor, kola budou elektro!

Europoslanec SPD Ivan David varuje, že by v Česku mohlo dojít i na bouře „žlutých vest“. Ty ve Francii vznikly jako protest proti „ekologickému“ zdražování pohonných hmot a energií. Brusel si je vědom problému, proto chce občanům tento „klimatický“ nárůst cen kompenzovat. Bude tato snaha úspěšná?

Podle mne je to celé neuvěřitelné pokrytectví vládnoucích elit. Zjistilo se, že vedení EU si na tento rok objednalo privátní letadla pro služební cesty. Zjistilo se, že vedoucí Extinction Rebellion (prosazují zákaz aut) sama jezdí v silném dieselovém autě, aby mohla vozit děti na sporty. Ale nemusíme chodit daleko. Náš pirátský primátor Zdeněk Hřib jezdí také služebními limuzínami. Aby měl lepší PR, neparkují auta před magistrátem jako vždy, ale jsou schovaná v garážích na Pankráci. To ovšem více zatěžuje pražský provoz, protože musí řidič několikrát zajet do garáží a na magistrát. Pražský dopravní podnik oznámil velkou dodávku 253 nových autobusů za dvě miliardy korun a tipněte si, na jaký pohon? No samozřejmě dieselový. Nám kážou vodu, sami pijí víno. Jestli tohle neuvěřitelné pokrytectví elit vyprovokuje lidi k husitské bouři, to ukáže čas.

