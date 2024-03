Zestátnit ČT, navrhl Babiš. Velký křik. „Ale ČT státní je,“ vložil se do věci komentátor

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA - „Čučkař Koudelka.“ Komentátor není nijak ohromen tím, že BIS „vypátrála“ server, který měl „ovlivňovat“ volby do europarlamentu tím, že zveřejňoval rozhovory s různými politiky. „Ve skutečnosti však drtivá většina tajných služeb všech zemí hájí zájmy daného stávajícího režimu,“ soudí a poukazuje na to, že Koudelka je držitelem medaile od CIA. Stále také čeká, kdy BIS přinese relevantní důkazy k Vrběticím.

BIS se pochlubila, že odhalila „ruskou špionážní buňku", která provozovala jakýsi server Voice of Europe, kde byly rozhovory s Václavem Klausem a dalšími lidmi. Prý se dokonce měly přenášet nějaké peníze v hotovosti. Stát za tím celým měl miliardář Medvedčuk, který před invazí na Ukrajinu měl zabezpečovat „diverzní činnost" na Ukrajině (což mu asi moc nešlo). To je ale příběh, co?

Je to nicméně příběh, který bohužel ilustruje práci naší, obávám se, ideologicky zaslepené Bezpečnostní informační služby vedené čučkařem Koudelkou, který se honosí medailí CIA za poslušnost, pardon, za perfektní a profesionální spolupráci. Člověku je rozpačitě, když slyší, s jakými pakárnami přichází zpravodajská služba, která by snad měla hájit zájmy České republiky a jejích občanů. Ve skutečnosti však drtivá většina tajných služeb všech zemí hájí zájmy daného stávajícího režimu – ať už ho nazýváme socialismem, fašismem, nacismem, komunismem nebo třeba demokracií – který má bohužel vždy tendenci hromadit více a více moci a postupně a nenápadně tíhnout k totalitě. Taky čekám, kdy BIS konečně přinese jakékoliv relevantní důkazy v kauze Vrbětice. Nikoliv jen ideologická obvinění ne nepodobná oněm nyní tak populárním dezinformacím, hoaxům a fejk ňůsům.

Poslankyně Eva Decroix už hlásá, že „ruská chobotnice" má mnohem víc chapadel a že už je jasné, kdo tady šíří ty „Putinovy narativy". Co takové prohlášení znamená?

Že Eva Decroix drží správnou ideologickou linii a veze se s proudem, jak mrtvá ryba. Myslím, že každý člověk s IQ alespoň srovnatelným s Pepou Stosedmičkou tuší, že v ČR mají chapadla všemožné chobotnice, které si zde hájí, nárokují nebo skrze naše politruky a mediální pologramoty prosazují své zájmy. A je dle mého naprosto evidentní, že v mediálně-politickém mainstreamu mají převahu chapadla z Washingtonu, Bruselu, Berlína a jednoho dalšího nedotknutelného místa. Chapadla z Ruska, Číny a odjinud jsou zde pochopitelně rovněž, ale jsou v současnosti pod větším drobnohledem a tahají za kratší konec.

Ředitel BIS Michal Koudelka je při chuti. Po setkání s prezidentem Pavlem řekl, že bezpečnostní situace je nejhorší od druhé světové války. Nad tím váhají i historici, kteří mu připomněli tzv. kubánskou krizi. Co tím Koudelka sleduje?

Jako na potvoru ale včera zároveň soud definitivně rozhodl, že profesor Petr Drulák, kterého vyhodil Ústav mezinárodních vztahů, byl vyhozen neprávem. A dokonce na tom coby advokátka měla podíl Jana Zwyrtek Hamplová. Přežije vláda tento nezdar v „boji proti dezolátům"?

Vláda toho přežije hodně, neb je u moci držena stávajícím režimem, který je u kormidla. Jinak paní senátorka je jednou z mála světlých výjimek potvrzujících pravidlo o absolutní zbytečnosti našeho senátu – coby odpadiště neúspěšných a bezvýznamných. Bohužel soudy u nás jednají nezřídka s křížkem po funuse. Trochu to působí tak, aby v lidech vzbudily dojem, že jsou stále nezávislé. Ať už jde o fašistická protizákonná opatření za Hry na covid, nyní o případ pana Druláka nebo o cenzuru nepohodlných webů z dílny současných politruků.

Senátor Václav Láska zjistil, že i když je vláda výborná v zahraniční politice, lidé ji prostě díky výkonům doma nemají rádi. Protože „špatně komunikuje". A aby tu nevyhráli „populisté", obětuje se on - Láska - a postaví do sněmovních voleb vlastní kandidátku. Čili tu máme zbrusunovou nabídku „pravdy a lásky". Bude úspěšná? A budou ještě i další?

Ono prakticky většina naší politické nabídky je plná takzvané pravdy a lásky. Ať už skrytě či nepokrytě. Je zřejmě nezbytně nutné, aby stranu a vládu chválili alespoň političtí a mediální svazáci hlavního proudu, neb z řad většinového lidu se za svoji lokajskou kolaborantskou politiku pochvaly dočkat nemohou. A se špatnou komunikací – respektive špatnou propagandou, abychom nazývali věci pravými jmény, to nemá nic moc společného.

Putin, kterého se všichni bojí, dal nezvyklé vyjádření. Prý nemá v úmyslu napadnout země NATO, protože Rusko dává na zbrojení desetkrát méně, čili to nedává smysl. A jmenovitě Česko prý napadnout nechce také. Co z toho vyvozujete?

Upřesnil bych, že loutky nahoře a šedé eminence za nimi chtějí, abychom se Putina báli my, občané druhé kategorie. Z mého pohledu dává to, co tvrdí Putin, mnohem větší logiku, než neustálé strašení a válkychtivá rétorika ze strany agresivních humanitárních bombarďáků z NATO a od představitelů „vyspělého západu“. Samozřejmě je dobré nezapomínat, že o invazi na Ukrajinu rovněž Putin mlžil. Nicméně je rozdíl mezi tím hájit bezpečnostní zájmy ve svém bezprostředním okolí a v imperiálním rozmachu dále od svých hranic.

Donald Trump se brání americké justici, která ho chtěla nechat zaplatit pokutu v řádech stamilionů dolarů. FOX NEWS uvádí, že v klíčových státech, které rozhodnou podzimní volby, má před Bidenem stejně navrch. Jak sledujete poslední dobou výkony obou mužů, kteří chtějí vést USA?

V zásadě nesleduju. Ale zatím poslední americký prezident mě utvrdil v poznání, že veškeré politické dění, které vidíme a které nám zkorumpovaná média hlavního proudu zprostředkovávají, je zřejmě zcela irelevantní a jde opravdu a pouze o jedno velké divadlo pro nás plebs. Protože zkrátka a dobře není možné, aby jadernou velmoc s ambicemi být světovým hegemonem vedl z jedné údajně z nejmocnějších pozic senilní páprda s pedofilními sklony, který doslova a do písmene neví, která bije. A aby tuhle skutečnost propaganda soupeřů a konkurentů typu Ruska, Běloruska, Číny, Severní Koreje, Íránu… prakticky vůbec nereflektovala? To je až zarážející, nemyslíte?

U nás doma se dějí věci kolem České televize. Koalice chce zvýšit povinné poplatky, Babiš by ČT nejraději zestátnil. Kam se přiklonit? A jak vnímáte křik na ředitele Jana Součka, kterému dal výpověď poradní orgán, tzv. Etický panel, poté, co Souček zaujímal tvrdší postoj ke kauze Václava Moravce, který označil Klause za „Putinova gubernátora"?

Washingtonsko-bruselsko-berlínská ČT přece „státní“ je. O jejím osudu rozhoduje de facto Poslanecká sněmovna, placena je z našich peněz, jede prorežimní linku – nyní v souladu s vládní i prezidentskou propagandou. Nevím, o jakém zestátnění je řeč. Že chce Pětidemolice zvýšit výpalné, které za onu bezuzdnou propagandu platíme, myslím, nikoho nepřekvapí. Jakkoliv k Součkovi nemám pražádnou důvěru, tak je lehce pozitivní, že chtěl silnější argumentaci ve věci soudruha nedotknutelného. Že celý „Etický panel“ rezignoval, je docela s podivem. Že by „kluci, co spolu mluví“, neměli argumenty, a museli tedy přijít s ostentativním gestem? Nevím, ale nic není černobílé a vždy jde o společné dílo obou stran sporu.

