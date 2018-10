Zločin! Marek Benda k Istanbulské smlouvě. Vážné informace

Již v roce 2006 byl přijat zákon č. 135/2006 Sb., na ochranu před domácím násilím. Je česká právní úprava nedostatečná, co se týče ochrany před domácím násilím?

Nemyslím si, že by se Istanbulská úmluva měla přijímat a ratifikovat. Já budu jejím zásadním odpůrcem, pokládám ji za mimořádně špatný dokument a nemyslím si, že ji potřebujeme k čemukoliv ohledně ochrany násilí páchaného na komkoliv ve společnosti, ať už jsou to ženy, muži, či jiná skupina. Naše právní úprava je bohatě dostačující, a dokonce i ti předkladatelé to uznávají.

Jak si Česká republika stojí v oblasti rovnoprávnosti žen a mužů? Došlo v této otázce od revoluce k nějakému posunu, a pokud ano, hodnotíte jej pozitivně?

Určitě došlo k velkému posunu. Já nejsem příznivcem nějaké úplné rovnoprávnosti, myslím si, že ženy a muži jsou rozdílné bytosti, a vůbec nevidím nic divného na tom, když některé práce jsou více mužské a jiné více ženské a nebudu si hrát na nic jiného. Ale myslím si, že v rovnosti šancí a v možnostech toho, jak se kdo chce uplatnit, došlo od revoluce k výraznému posunu.

Ohrožuje Istanbulská úmluva přirozené pozice žen a mužů? Zde je citace ze samotné úmluvy, kterou kritizoval europoslanec Tomáš Zdechovský: „Strany podniknou nezbytná opatření pro podporu sociálních a kulturních vzorců chování žen a mužů s cílem vymýtit předsudky, zvyky, tradice a další praktiky, jež jsou založeny na předpokladu podřízenosti ženy anebo na stereotypním pojímání rolí žen a mužů.“

Stereotypní vnímání role žen a mužů, jak jsem předeslal ve své předchozí odpovědi, nepokládám za něco, co by bylo špatně. Takže ano, ta smlouva je založena na zcela chybných úvahách, a to nejen v této oblasti. To je bohužel celá ta neomarxistická teorie genderu, která poté, co jsme ve dvacátém století zažili nejprve ty rasové teorie, které nám chtěly vyrobit novou rasu, pak třídní teorie, které nám chtěly vyrobit beztřídní společnost, tak nyní je teorie genderu, která nám chce vyrobit bezpohlavní společnost. To je něco, s čím zásadně nesouhlasím. Všichni tito autoři jsou přesvědčeni, že Boží stvoření byla chyba a musíme to po Pánu Bohu nějak opravit. Já jsem zásadním odpůrcem tohoto, takže ano, vnímám stereotypně roli muže a ženy.

Může Istanbulská úmluva oslabit institut rodiny?

Bohužel je v tuto chvíli institut rodiny pod vícero útoky, není to jen Istanbulská úmluva. Pokud bychom tuto úmluvu pojímali v její dokonalosti, tedy pokud bychom měli dětem odmala vtloukat do hlaviček, že existuje nějaký gender a nejsou muži a ženy a není tatínek a maminka, tak to rodinu dramaticky oslabit může. Nevidím nebezpečí v rovnoprávnosti žen a mužů a v tom, že mají stejná práva, ale vidím velké nebezpečí ve snahách tvrdit, že jsou stejní a že se v ničem neliší. Říkat toto dětem je zločin.

Souhlasíte s postojem České ženské lobby, která se rozhodla podat trestní oznámení na katolického kněze Petra Piťhu pro jeho tvrzení, že Istanbulská úmluva je nedemokratickým a diktátorským dokumentem?

S Českou ženskou lobby nesouhlasím téměř nikdy, ale zrovna v tomto konkrétním kroku pokládám to trestní oznámení za neuvěřitelný výsměch. Jestliže začneme podávat trestní oznámení za to, že někdo řekne, že si něco myslí jinak než my, tak je to přesný opak liberalismu a tolerance k ostatním názorům a ukazuje to, kam až tyto neomarxistické bojůvky došly a že by nás, co si myslíme něco jiného, nejradši pozavíraly.

Europoslanec Tomáš Zdechovský v souvislosti s tímto trestním oznámením vzpomíná nacistickou a komunistickou éru, kdy byli kněží za své výroky pronásledováni. Přijde vám toto srovnání namístě?

S nacistickou érou bych to úplně nesrovnával. Komunistickou éru to ovšem, minimálně v typu myšlení těchto dam, výrazně připomíná. Bohužel mnoho zastánců těchto postmodernismů žije v představě, že své soupeře je třeba ne přeargumentovat, ale umlčet. To zažíváme dnes a denně a je to strašlivé, velmi intenzivně to ten bolševismus připomíná, ono to i vychází ze stejných základů.

Co fyzické tresty v rámci rodiny? Omezí Istanbulská úmluva možnost rodičů dát dítěti výchovný pohlavek?

Věřil bych, že to mnohem víc bude záviset na našem výkladu, ale je to věc, kterou bych naprosto zásadně odmítl. Je jiná věc týrání dětí a jiná věc je výchovný pohlavek.

Podle některých tvrzení Istanbulská úmluva řeší pouze násilí páchané na ženách a poněkud pomíjí muže, případně ignoruje problém násilí na určitých skupinách obyvatel, jako jsou senioři či děti. Souhlasíte s tímto tvrzením?

My žádné změny v zákonech, co se týče domácího násilí, nepotřebujeme. Ta úmluva je skutečně čistě ideologickým projektem, který vůbec nechce řešit žádné násilí páchané na ženách, nýbrž vnucovat nějakou ideologii světu.

Europoslanec Tomáš Zdechovský dále varuje, že ratifikace Istanbulské úmluvy výrazně zjednoduší kriminalizaci mužů, například během rozvodového řízení a s tím souvisejícího sporu o to, jak budou oba rodiče pečovat o děti. Již nyní jde podle něj až ve třetině případů údajného domácího násilí o křivá obvinění. Hrozí nám, že se do ČR přesune fenomén MeToo, kdy se budou řešit případy údajného sexuálního obtěžování před dvaceti a více lety?

Prosím, toto nezaměňujme. MeToo a domácí násilí jsou dvě velmi odlišné věci, kampaň MeToo pokládám za naprosto absurdní, protože řeší věci dávno promlčené, nesmyslné a neřešitelné, ale nesouvisí s domácím násilím. V tomto jediném bych snad s kolegou Zdechovským nesouhlasil, nemyslím si totiž, že by bezprostředně vedla k vyšší kriminalizaci mužů za domácí násilí. Vedla by možná k vyšší kriminalizaci názorů mužů, jak vidíme na té snaze zažalovat pana profesora Piťhu. Zákonodárství by ale nadále záviselo na našem výkladu práva.

autor: Marek Korejs