Zločinná hra Fialovy vlády s lékaři. „Za třicet let praxe nic takového nepamatuji“

Praktičtí lékaři a ambulantní specialisté se rozhodli k protestnímu přerušení provozu ordinací ve dnech 29. a 30. října, pokud jim Ministerstvo zdravotnictví příští rok nenavýší úhrady za poskytování zdravotní péče. Tvrdí, že je pro ně udržení současného rozsahu péče jinak neudržitelné. Je tento požadavek lékařů podle vás oprávněný?

Nejen jako politik, ale i jako všeobecný praktický lékař a provozovatel praxe absolutně souhlasím s postojem Sdružení praktických lékařů i Sdružení ambulantních specialistů. České zdravotnictví se, a to říkám jak jako lékař, tak jako politik, pod vedením ministra zdravotnictví Vlastimila Válka ocitlo na prahu války státu s lékaři. V letošním roce poprvé po sedmi letech Ministerstvo zdravotnictví nedodrželo své sliby o podpoře primární péče a téměř celý meziroční nárůst výběru zdravotního pojistného směřuje do nemocnic.

Stejně tak nedošlo k dohodě o úhradách s ambulantními specialisty, které jsou fakticky meziročně zmrazeny. Návrh úhradové vyhlášky nereaguje na inflaci. Lékařům rostou náklady na energie, nájmy, veškeré vstupy, ale ten úhradový mechanismus proti tomu nepůsobí a nekopíruje alespoň tu inflaci, navýšení je vzhledem k inflaci velmi malé.

K tomu ještě vláda nesplnila nic z toho, k čemu se ministr Válek jejím jménem zavázal podpisem dohody z prosince minulého roku vůči nemocničním lékařům. Lze tedy očekávat i tvrdé protesty České lékařské komory kvůli lékařům v nemocnicích.

Není žádným tajemstvím, že si Fialova vláda a její členové s plněním slibů hlavy nelámou, vždy si najdou nějakou obezličku, jak se z nich vykroutit. Ale nezahnal se tentokrát už ministr Válek těmi nesplněnými sliby vůči nemocničním lékařům a nově i neschopností najít dohodu s praktickými lékaři a ambulantními specialisty sám do kouta, z něhož nebude jen tak úniku?

Já si nepamatuji za svoji téměř třicetiletou praxi, že by se české zdravotnictví někdy nacházelo v takové situaci. Je to dané skutečně nekompetencí nejen Ministerstva zdravotnictví, ale i celé vlády pod vedením Petra Fialy. Co se týče nemocničních lékařů, tak tam vláda nedodržela domluvu. A co se týká lékařů v ambulancích, ať už praktiků nebo ambulantních specialistů, tak tam není schopna pokrýt rostoucí náklady. Je třeba si uvědomit, že poskytování zdravotní péče ambulancemi je klasickou obchodní činností, to není charitativní činnost. Pokud máme fungovat ve prospěch našich pacientů, tak musíme mít pokryté náklady rostoucí o desítky procent včetně mzdových nákladů lékařů, sester, energií, materiálu. A to všechno úhradové mechanismy nesplňují.

Je ale třeba mít na paměti, že vláda dala ministru zdravotnictví za úkol udržet v příštím roce vyrovnané hospodaření pojišťoven. Výdaje musejí co nejvíce kopírovat příjmy, úhrady se nesmějí zvyšovat tolik jako v minulých letech a pojišťovnám nesmějí dojít rezervy. Jak mohl tedy ministr Válek a jeho lidé postupovat?

S tím vyrovnaným hospodařením absolutně souhlasím. Stejně jako by měl mít stát vyrovnaný rozpočet, a ne stamiliardové schodky, které zaplatíme my všichni, tak by i systém zdravotního pojištění měl být vyrovnaný. Ale to nemůže znamenat, že nepokryje ani nárůst o inflaci. Proto je nutné buď do systému zajistit vyšší příjmy, nebo zajistit optimalizaci reformou toho zdravotního systému, tak aby bylo možné výdaje nějakým způsobem optimalizovat a rozdělit je spravedlivě.

Není spravedlnost zkreslená tím, z jaké pozice se na rozdělování peněz v rámci systému zdravotnictví kdo dívá?

Pro příští rok peníze proti letošku navíc jdou v rámci úhradového mechanismu zejména do nemocnic, na zvýšení nákladů na léky, zejména tedy na moderní specializovanou léčbu v centrech. To se může jevit vůči pacientům jako bohulibá věc. Domnívám se však, že to je spíše úlitba farmaceutickým společnostem. V návrhu úhradové vyhlášky není jakkoli zmíněno, že by se léčba týkala víc pacientů. Jenom se zvyšují náklady na léčbu, ale automaticky to neznamená, že budeme léčit víc pacientů.

Ten systém, jak je nastaven, jde fakticky proti pacientům. Určitě se to může dotknout péče, ať už primární nebo specializované ambulantní, určitě se to může dotknout prevence, která je důležitá. Stát místo toho, aby přidal lékařům na prevenci pro pacienty, protože je samozřejmě lepší vynakládat peníze za prevenci než potom za nákladnou léčbu, tak zafixoval meziroční růst u ambulantních specialistů někde mezi nulou a dvěma procenty, u praktiků na dvou až třech procentech. Ale při té inflaci jenom za poslední tři roky se samozřejmě všechny ty ambulance dostávají v tomhle ohledu v hospodaření do minusu.

Praktickým lékařům a ambulantním specialistům vadí, že u primární péče se počítá s růstem úhrad o 2,83 procenta, zatímco průměrné navýšení úhrad za zdravotní péči, kterou Ministerstvo zdravotnictví navrhlo pro příští rok, je 3,3 procenta. Protože žádné peníze navíc rozhodně nebudou, měly by se ubrat těm, jimž mají podle návrhu výrazněji narůst? Mám na mysli moderní specializovanou léčbu v centrech, kde se úhrady mají zvýšit o 11,5 procenta, následnou péči s návrhem na jedenáctiprocentní navýšení, úhrady v oblasti fyzioterapie nebo léků na recept a zdravotnických prostředků na poukaz s navýšením o pět procent. Je tohle jediná cesta, postavit proti sobě jednotlivé segmenty resortu zdravotnictví?

Ta debata je o tom, že vláda Petra Fialy a Ministerstvo zdravotnictví pod vedením Vlastimila Válka za celé tři roky u moci neudělaly jeden jediný krok, který by směřoval k reformě a změnám systému, tak aby se toto nemuselo dít. Koaliční politici měli povinnost zajistit změny v systému, zajistit zvýšení efektivity péče, případně nové příjmy, ale na rozdíl od předchozích vlád nehnuli ani prstem. Jediné, co udělali, bylo, že si farizejsky odhlasovali, že mají mít vyrovnanou bilanci na úrovni zdravotního pojištění. To není o tom, že by praktici měli ukrojit nějaké peníze onkologické léčbě ve specializovaných centrech. Nebo že ambulantní specialisté by měli ukrojit peníze z dlouhodobé péče.

To jenom marketéři Petra Fialy stavějí jednotlivé lékaře proti sobě tak, aby docházelo k falešnému boji mezi těmi skupinami, aby mohli říct: „Tak my dáme praktikům víc, ale budou umírat lidé na rakovinu, protože nebudou mít na léky.“ Ale to je falešná a zločinná hra téhle vlády a ministerstva. Doufám, že to lékařská veřejnost, ale i ostatní lidé a pacienti prokouknou. Protože tak to skutečně není. Je to o tom, že ten systém je nedostatečně funkční. A peníze, které v něm jsou, nestačí na to, aby dokázaly péči uhradit, a tak prostě všichni dostali málo.

Za necelý rok se konají parlamentní volby a ani ten nejbláhovější „fialovec“ si nemůže namlouvat, že se vláda v tomhle složení může opakovat. Pokud by se Motoristé sobě dostali do Poslanecké sněmovny a měli i možnost podílet se na vládě, s jakými opatřeními v resortu zdravotnictví by přišli?

Já i Motoristé máme naprosto jasnou představu, co udělat s českým zdravotnictvím. Na podobnou otázku jsem však odpovídal před několika týdny větou, že v tuto chvíli – rok před parlamentními volbami – nebudeme radit této neschopné vládě, co má dělat. Ale zavčasu náš zdravotnický program představíme. A v případě, že do toho budeme moci promlouvat, v což věřím, tak ty tolik potřebné změny provedeme.

Zpátky k chystanému protestu. Tím, jak je naplánován, dojde k situaci, že se nedostupnost praktických lékařů natáhne na pět dnů. Není to vůči pacientům poněkud nevhodně zvolený termín protestu?

Toto rozhodnutí není politickým rozhodnutím ani Motoristů, ani mým, je to rozhodnutí Sdružení praktických lékařů a Sdružení ambulantních specialistů. Za sebe, když se odmyslím od role politika, říkám, že to budu jako lékař řešit tak, že přeobjednáme plánované návštěvy pacientů, které se dají odložit, a v ordinacích budeme, byť ten protest oznámíme a podpoříme, ovšem akutní pacienty ošetříme. Osobně se tedy k tomu postavím tak, že budu respektovat a podpořím protest, pacienty přeobjednáme a budeme ošetřovat ty, kteří budou nemocní a do ambulance přijdou, abychom nepoškodili jejich zdraví. To bude můj osobní postoj k té věci.

Ale s podobně zodpovědným přístupem lékařů bezpochyby nejen ministr Válek počítá, takže se protest lékařů pacientů zase až tolik nedotkne a jejich hněv na Fialovu vládu nedopadne plnou silou, takže si její ministr zdravotnictví dál může stát na svém. Jste si i toho vědomi?

Já si pochopitelně nepřeji, aby pacienti tímto protestem trpěli nebo aby byli jakýmkoli způsobem ohroženi. Domnívám se i podle toho, jak jsem mluvil s řadou svých kolegů, že protest i tak splní svůj účel. Ostatně zájem médií o tom svědčí, takže věřím, že splní to, co od něj očekáváme. Ale není možné, aby někdo, pokud bude nemocen, zůstal neošetřen. Z tohoto hlediska Hippokratova přísaha je a musí zůstat nad jakoukoli politikou a v mém uvažování i mém konání to tak určitě bude. V mé klinice se nestane, že by skutečně nemocný člověk nebyl v ty dva dny protestu ošetřen.