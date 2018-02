Známý umělec: Vystoupení z EU? Katastrofa, zločin

ROZHOVOR „Pro návrat sociální demokracie na výsluní české politiky bych býval považoval za patřičnější, kdyby se do jejího čela postavil pan Zimola,“ říká známý režisér Jiří Adamec. Z Egypta, kde právě natáčí klip k novému muzikálu Robinson, promluvil pro ParlamentníListy.cz o bezpečnosti nejen v této zemi, ale také právě o volbě nového vedení ČSSD nebo o referendu ohledně Evropské unie. „Myslím, že vystupovat z EU je nesmysl a pro nás, občany České republiky, by to byla katastrofa,“ říká Jiří Adamec.

Bouřlivou diskuzi vyvolala v posledních dnech debata, zda mít či nemít referendum, a to v souvislosti s EU. Měli by mít podle vás občané ČR možnost říct, zda chtějí v Evropské unii zůstat, nebo z ní odejít? Jak by podle vás toto referendum dopadlo a co by případný Czexit pro ČR podle vás znamenal?

Myslím, že vystupovat z EU je nesmysl a pro nás, občany České republiky, by to byla katastrofa. Globalizující se svět vyžaduje k přežití silné státní celky, asijské ekonomiky nás jinak bez problémů převálcují se všemi idejemi, které má západní civilizace ve svém štítu. Pokud nebude existovat silná, jednotná a fungující Evropa, jednoho dne se stane bezvýznamnou částí světa. To se samozřejmě stát nesmí, občané České republiky, naše děti a naši vnuci, musí ve světě i nadále hrát roli, kterou jako Evropané hráli naši otcové a dědové. A to je rok od roku těžší, zejména pro ty malé a málo významné… Zničit ideu jednotné Evropy by byl zločin, špatně fungující evropský stroj je třeba nikoliv vyhodit na smetiště dějin, ale neustále ho opravovat a vylepšovat. Tak velký čin, jako je jednotná a sjednocená Evropa, složená z malých státních celků s mnoha specifiky každého z nich – jen blázen by si mohl myslet, že to bude fungovat bez chyb a okamžitě. Navíc se musíme naučit úctě k tomuto novému útvaru, musíme pochopit, že ti nejlepší z politiků z každé členské země patří právě tam, a nikoliv obráceně. Nesmí pokračovat trend, kdy se personální scéna v Bruselu sestavuje z bývalých a odložených… Proto jde náprava pořádků z bruselské centrály tak pomalu, těžkopádně, a mnohdy až nerozumně. Ale vylít s vaničkou i dítě? To ne!!!

A rozhodovat o tom v celonárodním referendu bych také nepovažoval za správné. Je to příliš složitý problém, složený z mnoha komponentů… Na to masová odbornost určitě nemůže stačit. A o takové věci rozhodovat na základě emocí bez odborného zvážení všech okolností by určitě nebylo rozumné.

K případnému referendu ohledně vystoupení z EU se vyjadřuje řada známých osobností i novinářů. Například novinářka Petra Procházková nechce, aby o ní, jak sama říká, „rozhodovali nevzdělanci a tupci, ignoranti s fašistickými sklony a manipulovatelné mozkové trosky“. Takto se ohledně referenda rozepsala na FB. Doufá prý, že nepřipustíme, aby o složitých a odborných věcech rozhodovali lidé, které to vlastně ani nezajímá a dokáží jen opakovat tupá laciná hesla o tom, jak nám EU zakazuje to či ono. Co si o jejích slovech myslíte? Má pravdu, nebo mají pravdu ti, kteří říkají, že když lidé mohli v referendu hlasovat o vstupu do EU, mají právo rozhodnout i o případném opuštění Unie?

Občanům bych se neposmíval, samozřejmě ne všichni jsme se narodili se stejnými inteligenčními, emočními a dalšími dispozicemi, ne všichni máme stejně vysoké a stejně kvalitní vzdělání… Ano, to je pravda. Ale často to není vina jednotlivých spoluobčanů, proto bych se o nich takto příkře nevyjadřoval. A samozřejmě je pravdou, že ne všichni jsme schopni stejně odborně posuzovat okolnosti setrvání nebo vystoupení z Evropské unie. Já bych se také přimlouval za to, aby některá rozhodnutí, zejména státotvorného charakteru, byla ze zákona o obecném referendu vyňata, ba přímo zákonem zakázána. Každé referendum je navíc problém – protože se vždy jedná o přesvědčování občanů o pravdě jisté zájmové skupiny… A víme, že občané často podlehnou tomu, kdo křičí nejvíc nahlas, ne tomu, kdo má nejlepší argumenty. Proto je i kolem referenda třeba našlapovat zlehoučka.

Když se podíváme na situaci občanů ČR, tak navzdory hospodářskému růstu řada lidí žije v obrovské bídě a v exekucích. Zároveň se od nás vyváží pryč obrovské množství kapitálu. Co s těmi problémy dělat? Čím to je? Jsme tak hloupí, že neumíme hospodařit, jak se svými osobními financemi, tak vytvořit vlastní hospodářství, aby nás neměli v hrsti cizinci? Je to chyba politiků? A co říkáte na tisíce exekucí které tady v Čechách máme?

Mnoho otázek najednou. Vyvážení kapitálu je samozřejmě obrovský problém, samozřejmě, že to připravuje státní pokladnu, a tedy nás, občany, o obrovské finanční objemy, které by mohly pomoci rozvoji naší země. Ale určitě to není tak jednoduché, jak se to na první pohled může zdát; nejde to jen tak přikázat nějakým zákonným opatřením. Bohužel se s tímto fenoménem potýká celý svět, peníze jsou ale zboží jako každé jiné a každý, kdo je vlastní, s nimi může nakládat podle libosti. To je jeden z pilířů svobodného světa! Peníze jsou jeho, zisky, dividendy, to vše patří v uspořádání společnosti, které jsme si zvolili, k majetku vlastníka. A když majitele financí „skřípnete“ nějakým limitujícím zákonem, sbalí své peníze, své investice a půjde s kapitálem tam, kde se k němu budou chovat podle pravidel, jež mu budou vyhovovat. Kdyby to bylo snadné, už by to bylo realizované. K takovým krokům, které by donutily investory k jistému druhu chování, by se musel na stejných pravidlech domluvit celý svět, aby investoři neměli kam se svými zisky k výhodnému, nejlépe nulovému, zdanění utéci. A to si představit neumím. Peníze nás, standardních občanů – to je jiná. Každý jsme za tu svou malou rodinnou kasičku odpovědni, když si vezmeme úvěr, musíme vědět a víme, že když nebudeme splácet, že nás čeká vymáhání dluhu a také třeba až exekuce. Nikdo si nebere úvěr na chleba s máslem, všechny exekuční problémy nebo skoro všechny vznikají na základě nerozumného ekonomického chování. Tomu chování – hospodaření se svoji hromádkou financí – se musíme učit. A naučit. Každý k tomu samozřejmě máme jiné předpoklady (jako k rozumnému rozhodování v referendu), ale nedá se nic dělat, není možné čekat, až k nám přijde exekuční parta a odnese nám z bytu ledničku To je pozdě plakat. Tady bych neuměl poradit nic jiného než používat zdravý rozum a vzdělávat se. Zase až tak složité to není.

Ptáte-li se na chudobu, tady poradit neumím vůbec. Zdá se mi logické, že ve společnosti, kde existují miliardáři, musí na druhé straně občanského spektra existovat lidé chudí. Hezké to rozhodně není, ale nepřijde mi to nelogické.

ČSSD má nového předsedu, stal se jím Jan Hamáček, místopředsedou Jiří Zimola. Oba tito pánové v podstatě souhlasí s tím, aby šli socialisté do vlády s Andrejem Babišem. Jak by se vám líbila vládní koalice ANO a ČSSD? A co říkáte na možnost, že by ve vládní koalici bylo SPD?

Volbu předsedy v sociální demokracii jsem sledoval v Egyptě a pro návrat sociální demokracie na výsluní české politiky bych býval považoval za patřičnější, kdyby se do jejího čela postavil pan Zimola. Pan Hamáček mi přijde sice jako příjemný pán, ale poněkud šedivý a málo razantní. A to právě panu Zimolovi nechybí. A myslím, že právě tu razanci teď ČSSD nutně potřebuje. Víc než cokoliv jiného. A pokud jde o vládu Andreje Babiše? Myslím, že od samého začátku bylo jasné, že počínání šéfů vzpomínaných politických stran pod heslem „Všichni proti Babišovi“ je smete, že budou muset přijít noví, kteří nebudou zatíženi nesmyslnou předvolební rétorikou a začnou se chovat podle karet, které ve volbách rozdali občané. Politici zvolení občany jsou ve svých funkcích proto, aby naplňovali vůli těch, kteří je zvolili. To přece není nic nového, to nejsou principy, které by do české politiky přinesl obávaný Andrej Babiš. A kdyby ve vládě zasedl i pan Okamura, mě nijak neděsí. Myslím, že denní souboje s praktickou politikou by okřesaly i jeho zbytečně ostré, až útočné názory a postoje.

Mimořádný sjezd ČSSD ovšem přišel s usnesením, ve kterém vyzval ANO, aby nenominovalo do vlády trestně stíhané osoby. Co na to říkáte?

Což o to, vyzvat ho může, ale podle mého je v ANO jasno. Andrej Babiš je autor a vůdce strany, vládnout bez jeho osobnosti by pro ANO ztrácelo smysl. Kdo má alespoň trošku smysl pro realitu, musí to chápat. Navíc, v právním státě lze obvinit a stíhat, koho si usmyslíte, když máte na soudy a souzení dost finančních prostředků. Ale k tomu, aby se stíhaní lidé nemuseli bát žít jako normální občané, slouží přece presumpce neviny. Důležité je, je-li občan nikoliv souzen, ale odsouzen. Za svůj život jsem se potkal s řadou souzených lidí, kteří se posléze ukázali jako nevinní. Některým to ale bohužel zásadně poznamenalo život.

A v této souvislosti, co říkáte na to, že Andrej Babiš na Slovensku prohrál spor o evidenci u StB? Sám Babiš označuje obvinění ze spolupráce s StB za nepravdivé…

Tomuhle já zrovna moc nerozumím. Fakt se nevyznám ve znění rozhodnutí soudu, nerozšifroval jsem, jestli znamená, že Andrej Babiš byl vědomým agentem StB, nebo jestli znamená nějakou formální výtku a posouvá věc dál k dalšímu projednávání soudů. Nerozumím tomu. Ale zcela upřímně, chápu občany, kterým jsou tyhle vykopávkové denunciační informace staré 30 let zcela lhostejné a volí ANO i Andreje Babiše osobně do čela české politické scény. Už mají nejspíš dost amatérské politiky a líbilo by se jim, aby vedení státu fungovalo jako vedení prosperující firmy. Všichni přece chceme žít v prosperujícím státě!

Velkou diskuzi vyvolalo to, co se děje kolem vepřína v Letech na Písecku, jež stojí na místě bývalého tábora. Jak hodnotíte celou „kauzu“, vykoupení vepřína, cenu, kterou se za to stát rozhodl zaplatit, jeho zbourání…

I tady se mluví o něčem, co není zcela jasné. Nikde jsem nenašel oficiální informaci o tom, co se to v době okupace v Letech u Písku vlastně dělo. Ale v každém případě to bylo místo, kde umírali lidé. To je zřejmě historický fakt. Takové místo by mělo být připomínáno a zaznamenáno. Mně se ale zdá, že památník, který v těch místech nyní je, je dostatečným a důstojným připomenutím obětí. Ať v době války stálo v Letech cokoliv a jmenovalo se to jakkoliv. Ale s mnohými si i já myslím, že peníze vynaložené na likvidaci vepřína by byly účelněji, smysluplněji vynaloženy, kdyby byly použity například na vzdělávání žijících potomků…

Miloš Zeman si po vyhraných volbách servítky příliš nebere a především na TV Barrandov můžeme slyšet jeho poměrně peprné výroky vůči některým lidem, kteří se proti němu vymezují. Například politologa Jiřího Peheho označil za nejhloupějšího českého novináře, Takzvané pražské kavárně pak Zeman vzkázal „shut up“, ti, kdo křičeli na kardinála Duku, jsou „pisklouni“. O čem to svědčí? Jak hodnotit povolební vystupování prezidenta Zemana? A co na to říct v souvislosti s jeho slibem, že pokud bude znovu zvolen, bude jaksi „umírněnější“?

Již jsem několikrát řekl, že občas se slovníkem pana prezidenta mám i já problém, i když mohu s jeho názory souhlasit, dá se zcela jistě stejná věc sdělit „státničtěji“. Ale pan Miloš Zeman je takový a jiný nebude. Má na to právo.

Máme tady kulaté výročí „Vítězného února“., Mají pravdu ti, kteří tvrdí, že je ohrožena demokracie a svobodné podnikání a rozhodli se kvůli tomu v neděli 25. února vyjít demonstrovat na Václavské náměstí?

Považuji to za nesmysl. Pokud je v Česku něco ohroženo, pak to určitě není demokracie. To se jenom některým zájmovým skupinám hodí nasazovat konkurentům „psí hlavu“. Konkurenční boj v politice, kdy si někteří neberou servítky, a přitom si nevidí na špičku nosu. Nechápu, že nevidí, kam to jejich počínání vede, kde se jejich strany, eventuálně jejich jména, ocitají, kam se propadají… do úplného zapomnění.

Když se podíváme mimo Českou republiku, vy v těchto dnech natáčíte v Egyptě hudební klip do muzikálu Robinson, který v Praze režírujete. Celá řada lidí mluví o tom, že do těchto zemí by po různých incidentech – v Egyptě to bylo například smrtelné pobodání české turistky – nejelo. Jak vy vidíte bezpečnost této země pro turisty?

Ano, jsem v Egyptě a je tady teď v únoru překrásné „české léto“. U hotelu Sheraton, kde bydlíme a kde i v okolí natáčíme, jsou krásné pláže s jemným pískem a úžasné korálové útesy pro potápěče i pro běžné turisty se šnorchlem. Ráj na zemi. Bohužel Egypt je nebezpečná země. Ale která není? Fanatici vraždí ve Francii, v Anglii, v Německu a také v Egyptě. Zůstat doma za zamčenými dveřmi přece není řešení.

