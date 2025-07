Člověče, nezlob se s Trumpem? Proč ne. Která opice si zničí banány jadernými pšouky? Doubrava vydává knihu

Válka civilizací. Tak se jmenuje vaše kniha, co bude zanedlouho mezi čtenáři. Jsme opravdu až před takovým konfliktem?

Tato válka probíhá již od starověku. Civilizací byl označován vždy chuchvalec zemí sdružující se pod dominantní myšlenkou, že ti ostatní kolem jsou nepřátelé nebo alespoň podivní a tím i nebezpeční sousedé. Civilizační válkou byla i studená válka. Nejen Korea a Vietnam, ale i dvakrát Afghánistán a několik drobnější konfliktů v Asii a Africe, ale i Latinské Americe. Nedotklo se to jenom severní Ameriky a Evropy. Proto jsme v Evropě měli iluzi studené války v rámci míru.

Ale k názvu knihy. Jsem přesvědčen, že na území Ukrajiny skutečně dochází ke střetu civilizací. Na jedné straně umírající, tedy končící západní, která svými sebevražednými kroky - přijímání milionů nevzdělaných, nevzdělatelných a tudíž nepoužitelných migrantů, zelené šílenství, ale i neuvěřitelné finance do zbrojení, přičemž již nemá prostředky na zajištění základních životních potřeb a tak dále - dělá vše pro to, aby svou agónii co nejvíce uspíšila! Věřím, že vidíte analogii současného dění v západní civilizaci se smutnou historií pádu Říma.

Naproti tomu na druhé straně stojí prosperující východ a tím nemyslím jen Ruskou federaci a Čínu. Podívejte se na Čínu, pro mnohé i dnes rozvojovou zemi, a další země východu. Země, kde je normální, že mladá manželství mají děti, ne pejsky a jiná zvířátka, země, kde jsou uznávána dvě pohlaví, země, kde ti čtyřprocentní nemohou na veřejnosti ukazovat holé prdele - jak trefně řekl Miloš Zeman - a tak bych mohl pokračovat. Z vlastní zkušenosti vím, o čem mluvím. Víte, ono je lepší, byť jen jednou vidět než desetkrát číst. A když číst, tak určitě ne v našich zkorumpovaných sdělovacích prostředích, které si považují za čest vydávat bohapustou lež za pravdu a naopak!

Jak si vykládáte vztah Putin versus Trump, který se hlavně kvůli druhému několikrát varioval?

Anketa Jak hodnotíte práci Donalda Trumpa? (Ptáme se od 23.6.2025) Výborný prezident, dle očekávání 53% Zklamal mě 31% Mizerný prezident, dle očekávání 12% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 13501 lidí

Obávám se, že jsem měl pravdu. Poslední čas mu nasazují otěže, které on vydává za to, že nemůže s prezidentem Putinem nalézt společnou řeč. Zisky zbrojních koncernů jsou příliš lákavé na to, aby se o ně rozhodnutími prezidenta Trumpa nechaly připravit! Ale abych byl spravedlivý, v každém případě se zatím jeví lepší, než jeho předchůdce a jeho řídicí komando. Chci být optimistou a věřit, že společně s prezidentem Putinem cestu ze šlamastiky, ve které se svět nachází, naleznou. Jiná cesta neexistuje.

Jak byste hrál s Trumpem poker či jen Člověče, nezlob se?

Poker určitě ne, neumím ho. Nebudu jako ten šašek na Hradě tvrdit, že bych si s ním ruku nepodal, a potom hledat cesty, jak se mu usídlit v pozadí. Ano, Člověče, nezlob se bych si s ním zahrál. Při hře se vedou řeči a ty jsou důležité k tomu, abychom hledali a nalezli společnou notu, vyříkali si řadu problémů jinak, než v sakách a kravatách! Ano, Člověče, nezlob se bych si s ním zahrál a rád.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov chce pro mír toto: Eliminovat bezpečnostní hrozby, které Rusku hrozí s rozšířením NATO. Právně uznat a Rusku přenechat východní část Ukrajiny. Přestat s pronásledováním a zabíjením Rusů na Ukrajině. Je to akceptovatelné?

Divíte se mu, že takové podmínky klade? Vždyť to chce ruská administrativa a lidé v širších východních oblastech již od roku 2014 či spíše 2015, kdy ukrajinské vedení začalo zákazem používání ruského, tedy mateřského jazyka, systematicky tyto lidi vyvražďovat! Nemůžete se přece divit, že takový požadavek vznesl. Na vlastní oči jsem na východě Ukrajiny viděl ta zvěrstva, která na tamních lidech páchali ty fašistické hydry, ať už to byl Azov, či další, a že jich tam bylo a je!

Ano, jsou to i ti, se kterými se naši představitelé před jejich fašistickými symboly s takovou radostí fotili! Jen slepý nevidí bezpečnostní hrozby, o kterých Lavrov mluví. Vzpomeňte si, jakou hysterii vyvolalo oznámení, že Venezuela, Kuba, Rusko a další země této oblasti vytvoří společný vojenský pakt, obdobu NATO. Jak až nepříčetně Bidenova administrativa řvala, že v blízkosti hranic Ameriky nemají právo něco takového dělat, jak by to ohrožovalo bezpečnost Američanů! Rusové se mají v klidu dívat na to, jak je NATO obkličuje svými základnami a přijímáním států do aliance, přestože šílenému Gorbačovovi slíbili, že to dělat nebudou, že NATO na východ nerozšíří? Američané se cítili ohroženi a Rusové se tak cítit nemají?

Podle mnohých jsou neustálé ústupky Putinovi podobné misi a chování Waltera Runcimana v Česku v roce 1938. Co vy na to?

To může tvrdit jenom politický prostoduchý tvor typu „Lipánka“. Někdo na myšlenkové úrovni jisté Danuše, Zdechovského a jim podobným. Prostě duševní invalidé. Nevím, že by k nějakým ústupkům došlo. Naopak, vidím spíše snahu Vladimira Vladimiroviče Putina hledat řešení.

Anketa Máte důvěru v generála Michala Koudelku? Mám 1% Nemám 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 2643 lidí

Neměla by Evropská unie vlítnout do Ruska a ukázat Putinovi, jací jsme bojovníci?

Troubové z EU a NATO měli jenom na to se vytahovat na geograficky izolované malé Srbsko. Hlupáci z EU nebyli schopni si poradit ani s Libyí. Dne 19. března 2011 vstoupila francouzská bojová letadla do vzdušného prostoru Libye. O několik hodin později se připojila letadla ozbrojených sil Británie. Chtěla pomoci povstalcům svrhnout zlobivého diktátora Kaddáfího, se kterým ty země čile obchodovaly. Hlavně Zápaďáci ze Středomoří.

Aby byli „in“, s pár letadly přispěli i ňoumové ze Španělska, Itálie, Belgie. Účast Spojených států amerických byla vyprosená, protože EU klukům docházely bombičky a tak dále. Výsledek? Žádné vítězství. Rozvrácená Libye až po dnešní občanskou válku. A schlíplý ocas bojovníků z EU. Není to tak dlouho, kdy jsem slyšel takovýto fór... „NATO by spolu s Ukrajinou měly už vlítnout na to Rusko. To staví na Sibiři vlakovou trať a potřebuje tam dělníky.“ Vysloveně mě rozesmál výrok předsedy Senátu: „Vyřídíme Rusko a pak porazíme Čínu.“ Tak nějak to řekl. Ano, naše armáda v čele s učuchtanou ministryní opravdu vzbuzuje hrůzu! Myslím, že prezident Putin by se smíchy na nohách neudržel, kdyby mu za to jakýsi Vystrčil stál.

Jenže to vše má velmi vážný podtext. Víte, jsem skálopevně přesvědčen, že Ruská federace nemá ani nejmenší zájem a chuť obsazovat kteroukoli zemi v Evropě ani nikde jinde. Ostatně prezident Putin to nesčíslněkrát na různých fórech řekl. To jen naši představitelé a s nimi i sdělovací prostředky toto jeho poselství úspěšně a zločinně tají. Evropské země se samy zdevastovaly a s devastací pokračují. Čeká je osud kdysi mocného Říma, jak jsem již řekl.

Jste si jistý, že se Evropa mlsně nedívá na Rusko, že jí už neláká jeho bohatství? Já o tom přesvědčený nejsem a v tom nastupujícím šíleném zbrojení vidím přípravu na stejné dobrodružství jaké připravili Napoleon a po něm Hitler. Doufám, že se mýlím. Dopadli by totiž stejně jako kdysi. Asi k velkému zklamání takových, jací jsou v čele naší země i armády. Vtírají se otázky: „Je to skutečně Rusko, kdo pokukuje po některé zemi v Evropě. Co by z toho mělo? Anebo to je přesně naopak?“ Nač chce Německo vybudovat nejsilnější konvenční armádu s až 10 000 tanky, kolovými a pásovými bojovými vozidly pěchoty a další výzbrojí? Je to skutečně na obranu, tedy na to, co NATO hlásá, že je obrannou aliancí? Ve mně to vyvolává vážné pochybnosti!

Mnoho předpovědí z vaší knihy Studená válka 2.0 se splnilo. Bude horká válka 3.0? V dnešní době to bude znamenat jaderný konflikt. Zničí podle vás živočišný druh Homo sapiens sám sebe?

V doslovu k mé nejnovější knize František Roček píše, že kdysi dávno žil společný předek lidí a šimpanzů, což byl čtenářům nejbližší žijící příbuzný. Potomci tohoto předka se rozdělili do dvou větví – jedné směřující k současným lidem a druhé vedoucí ke dvěma dnes žijícím druhům šimpanzů. Reagujeme, i přes technické schopnosti, v podstatě stejně jako opice. Proto doufám, že jaderný konflikt nehrozí. Která opice by si zničila banány, které má ráda, jadernými pšouky?

Přesto se ale trochu obávám, že výhledově by mohly být využity taktické jaderné nálože pro drobnější regionální devastace. Vzpomeňte na hlášku z Izraele, že uzná-li to za potřebné, použije proti Íránu jadernou zbraň. Nicméně si myslím, že Homo sapiens ke svému zničení snad ani žádnou horkou válku nepotřebuje. Ano, obávám se, že dokáže zničit sám sebe. Svou chamtivostí, ničením své vzdělanosti. Podívejte se, jací dementi ovládají Evropu, když ani miliardová korupce není pro většinu důvodem alespoň k odvolání aktéra!

Zelené šílenství jsem již zmínil, předražené energie, které budou víc a víc nedostupné, nesmysl zvaný elektromobilita, a co horšího, neustále pokračující zábory zemědělské půdy, i té nejkvalitnější! Bez náhrady, ne jako tomu bylo před převratem, kdy i sebemenší kousek zabrané zemědělské půdy musel být nahrazen rekultivací nezemědělské. Mohl bych tak pokračovat.

Systematická likvidace zemědělců! Podívejte se, co vůči nim vymýšlí Brusel, a co realizují tady doma jejich fialoví vazalové, kam až vyhnali po energiích i ceny potravin! V tom všem vidím snahu zlikvidovat naše zemědělství, a tak i výrobce potravin, aby vytvořili závislost na dovozu a tím nás donutili k poslušnosti. Prostě nebudete poslušní, nedostanete potraviny a vy se podřídíte našemu diktátu! Bylo by to zbytečné. Kdo to vidět chce, vidí to, kdo nechce, nic ho nepřesvědčí.