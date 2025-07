„Řídila nás Moskva, řídí nás Washington a Brusel.“ Vadim Petrov o tajných službách dneška

V pořadu Bod zlomu jste mluvil o fungování tajných služeb v 90. letech. Můžete, prosím, i pro naše čtenáře třeba jen stručně popsat, jak to tehdy fungovalo?

O co bylo větší nadšení, o to bylo méně znalostí a odbornosti. Ale to provází každou změnu, neřkuli převrat. Po čase si prach sedne a noví lidé se naučí, jak to dělat. Předlistopadové struktury se školily v SSSR, ty polistopadové na západě. Trápí mě malá ochota nových struktur zachovat jakousi základní samostatnost ČR a národní identitu. Aby naše prozápadní nadšení nevedlo k tomu, že se v tom západě rozpustíme úplně.

A jaký byl vlastně konec StB?

StB jako organizace se rozpustila a po těch třiceti letech bych řekl, že ve službách z ní nezůstalo nic. A příslušníci StB? Ti jsou všude kolem nás, ti nikam nezmizeli, dokonce bych řekl, že se ani nezměnili. Málokdo z nich byl zapálený komunista. Dělali pro sebe a pro výhody. Nová doba jim dala nové příležitosti. Většina z nich si žije materiálně daleko lépe, než když dělali pro StB. Ale se ztrátou moci a privilegií se nikdy nesmířili.

Když jsme u těch tajných služeb, jak hodnotíte ty dnešní? A co vidíte jako největší bezpečnostní riziko v tuto chvíli pro ČR? Souhlasíte s BIS ohledně hodnocení Ruska v tomto směru?

Jak jsme byli Moskvou řízeni k boji proti pronikání amerických špionů do Evropy, tak jsme nyní Washingtonem a Bruselem řízeni proti pronikání ruských špionů. Paradoxně, můj názor ohledně české národní identity neplatí, co se týče práce bezpečnostních složek. Před rokem 1989 jsme byli součástí Varšavské smlouvy a plnili úkoly tohoto vojenskoprůmyslového komplexu; stejně to děláme v rámci Severoatlantické aliance. Je dobře, že bezpečnost i obranu ČR zajišťujeme jako součást NATO.

Fotogalerie: - Rozlučka s oligarchy

I v souvislosti se zmíněným rozhovorem jste na facebookovém profilu nadhodil otázku, zda má umělec mlčet, nebo komentovat současné dění? Jak to podle vás je?

K tomu mi pár přátel napsalo, že každý se má vyjadřovat a tvořit si svůj názor v rámci míry své odbornosti. To je kardinální pitomost. Na většinu věcí, které se nás dotýkají, názor mít musíme, bez ohledu na to, jak moc odborně něčemu rozumíme. Nemůžeme čekat na pana chytrého, který nám to vysvětlí. Jak můžeme vědět, že právě on se nemýlí? Nebo nám záměrně nelže? Svět není černobílý. Odpovídáme za svůj život a za lidi, za které jsme odpovědnost přijali. Ať je to rodina, nebo firma. Otázka je, jestli se jako umělec má vyjadřovat, když jeho názor zrovna nekonvenuje těm, kteří jsou momentálně u moci, a riskuje, že nedostane grant, nebo si žádný film nenatočí. Posledně to hezky předvedl Bolek Polívka. Z ničeho nic se objevil na demonstraci v Bratislavě proti Ficovi a účastnil se mítinku SPOLU, aby podpořil vládu Petra Fialy, což mě překvapilo, říkal jsem si, má to zapotřebí? A následně dostal 24 milionů dotací na provoz divadla. Nezazlívám mu to. Zazlívám to systému, který ho nutí, aby si ty dotace takto pojišťoval.

Pojďme na další téma. Nový ředitel ČT, Hynek Chudárek, zadal prý přípravu hloubkové kontroly smluvních vztahů, hospodaření a některých činností televize. Překvapilo vás to? A očekáváte v této souvislosti třeba i nějaké podstatnější změny v ČT?

Anketa Žije se vám lépe, než před čtyřmi roky? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 25137 lidí

*Pozn redakce: Přesná hláška z Pábitelů Bohumila Hrabala zní: „Bez ztráty podstaty látky.“ Vyjadřuje myšlenku, že ačkoliv se věci mění nebo jsou zničeny, jejich podstata zůstává nezměněna. Třeba když Hanta v knize lisuje papír, knihy mizí, ale jejich obsah, myšlenky, přetrvávají.

Podívejme se i na to, co se odehrálo v rámci Evropské komise. Co říkáte na výsledek hlasování ohledně vyslovení nedůvěry Ursule von der Leyenové?

Řekl bych, že se blížíme k nějaké změně. Nejsem zastáncem odchodu ČR z EU. Spojená Evropa je správná myšlenka. Nikoliv však na základě zeleného šílenství nebo války na Ukrajině. Výsledek hlasování ukazuje, že se zelené struktury stále pevně drží, ale možná i trochu drolí. Jsem optimista. Očekávám nějakou relevantní změnu v průběhu 5–6 let.

A co říci na Trumpa a jeho rozhodnutí uvalit na dovoz zboží z EU do USA clo 30 procent?

Hra se cly mezi USA a světem, včetně EU, je jednou z příležitostí, jak dosavadní mocenské struktury vychýlit z jejich jistot, prebend, dohodnutých vazeb a ideologií. Jsem rád za tento čerstvý vítr. Aby se něco změnilo, musí se to staré rozkolísat. Za mě je Amerika síla (a nemyslím jen Trumpa), která dokáže zatřást světem. Už bylo na čase. Obvykle zásadní změny přinášejí světové války. Buďme za Trumpa rádi, snad se změna povede bez světového válečného konfliktu.