Zneužívání nemocné Grety. Zrůdnost! A ještě ji vyfotí, jak jí vegetariánskou stravu z plastů. Exposlanec účtuje

ROZHOVOR „Ubylo nám svobody zásadním způsobem, jenže mnozí lidé si to neuvědomují. Našim zákonům jsou nadřazeny normy Bruselu, o kterých rozhodují nikým nevolení lidé. Je povolen jen ten ‚správný‘ prounijní názor, kdo se vzepře, je mu okamžitě vyhrožováno,“ konstatuje v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz bývalý poslanec ODS, dnes člen Svobodných Michal Malý, který má obavy i z ilegální migrace. „Je to úsilí o likvidaci Evropanů, kteří staletí poctivě budovali to, co dnes mají, a odolávali nájezdům. Úsilí o likvidaci Evropy v její podstatě. Přihlásit se k tomu, že jste hrdý Evropan a běloch, začíná být pomalu ale jistě trestné. Otevírat náruč s heslem svobody pro všechny je absurdní a sebevražedné,“ myslí si.

„Rozhlíží se Macron po Karlově mostě a povídá: Krásná je ta Evropská unie. Slyší to babka opodál a povídá: To není Evropská unie, to je Česko. Macron: Však ty jsi se za svobodna jmenovala taky jinak.“ Vystihuje tento vtip z vašeho facebooku váš postoj k EU, do které jsme vstoupili před 15 lety? Ubylo nám svobody?

Ano, ubylo nám svobody zásadním způsobem, jenže mnozí lidé si to neuvědomují. Mohou přece cestovat, kam chtějí, ale už ne tolik, říkat či psát, co chtějí, co cítí. Našim zákonům jsou nadřazeny normy Bruselu, o kterých rozhodují nikým nevolení lidé. Drtivá většina našich obyvatel vůbec neví, jak fakticky vedení EU funguje, kdo a jak rozhoduje. Je povolen jen ten „správný“ prounijní názor, kdo se vzepře, je mu okamžitě vyhrožováno, jak se stalo Maďarsku, Polsku a ostatně i nám. Výhrůžka pana Junckera Britům: „Odejděte z EU a uděláme vám ze života utrpení“... to je snad již na trestní oznámení, na žalobu.

Kterýkoli občan EU, kdokoli, kdo má v EU povolen pobyt, má například u voleb u nás nesrovnatelně větší práva než občan ČR. Může kandidovat, může hlasovat a stačí mu, když v den voleb bude mít v obci nahlášen prozatímní pobyt. To je prostě něco neslýchaného. Mnoho lidí neví, že Česká republika přijala 4500 direktiv a vyhlášek Bruselu. Není pravdou, že o tom, zda přijmeme euro, rozhodneme my. My jsme se k jeho přijetí zavázali a pokud dnes odmítneme, mohou ostatní rozhodnout o tom, že jej přijmeme povinně.

Přijetí eura nepřinese žádné výhody, naopak. Zase to ale lidé nevědí, protože to mainstreamová média zamlčují, včetně veřejnoprávní ČT, jež by měla přinášet vyvážené a objektivní informace a nekomentované zpravodajství tak, aby si divák udělal sám svůj názor bez nápovědy. Pokud přijmeme euro, přijdeme o možnost řešit měnovými nástroji, to znamená kurzem a úrokovými sazbami, dopady vnitřních i vnějších šoků na českou ekonomiku. Budeme povinně hradit dluhy ostatních členů eurozóny. Pokud se staneme členem Evropského stabilizačního mechanismu (ESM), mohl by náš celkový závazek do roku 2025 dosáhnout až 350 mld. Kč.

Přijetí eura by vzhledem ke stárnutí populace nastartovalo problém dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. Přijetí eura by znamenalo ztrátu devizových rezerv, protože by přešly pod správu Evropské centrální banky (ECB). Jde o 3500 miliard korun. Je to polovina toho, co ČR za rok vyprodukuje. Euro je jen globalizovaný nástroj na ovládnutí lidí, ale to nám v ČT neřeknou. Euro není ekonomická, ale politická, mocenská záležitost. Je to nástroj k okleštění suverenity a nezávislosti národních států a k ovládání lidí v nich.

Dnes politici dlouhé roky nemusí poctivě budovat svoji politickou kariéru, získávat zkušenosti a renomé. Dnes stačí pár kmotrů, stačí pár měsíců práce mediokracie a davu je předhozen rádoby čistý budoucí politik. Co na tom, že nemá zkušenosti, co na tom, že ho včera nikdo neznal, co na tom, že mnohdy nic neví a „musí se zeptat“. Takový člověk je snadno ovladatelný a pro svou zemi nebezpečný. Takto mediokracie vytvořila za pár týdnů Havla, stejně tak za pár měsíců Drahoše či Čaputovou. Je šílené, aby zemi zastupoval člověk, kterého včera nikdo neznal, člověk bez jakýchkoli politických zkušeností a kreditu.

O tom všem je bohužel ten vtip. My jsme se jmenovali za svobodna Česká republika. Byli jsme svobodný, nezávislý národní stát. Svobodní už ale nejsme. Navíc, dnes k vám domů může vstoupit úředník bez soudního rozhodnutí. Z Ústavy se bohužel stala jen proklamace, která je systematicky porušována.

„Mám obavu, že pokud se nevzepřeme, dopadne to v Evropě za dvacet let jako dnes v JAR,“ prozradil jste své obavy tamtéž. Z čeho vaše obavy pramení? Z masové migrace? Z neschopnosti EU hlídat si svoji vnější hranici? Počítáte s další snahou vnutit nám kvóty?

Anketa Prezident Zeman šikanuje část Česka, tvrdí Dominik Hašek. Má gólman pravdu? Ano 7% Ne 93% hlasovalo: 19369 lidí

V některých zemích EU, zejména v Německu, se ve školách, ale už i v restauracích zakazuje vepřové maso, či se omezuje. Utlumují se klasické oslavy Vánoc, prý aby to neprovokovalo a neuráželo příchozí. Poslední dobou některá města raději nepostavila vánoční stromy a mnohdy tam, kde byly postaveny, je ti, co „uprchli před válkou“, zapálili. Jsou ničeny symboly křesťanství, jsou ničeny a zapalovány kostely. Ve Francii je jich již několik set. O tom naše mainstreamová media nepíšou. Nepíšou o dramatickém nárůstu kriminality, znásilnění, loupeží, obchodů s drogami, vražd. Nepíšou o no-go zónách, kam se policisté neodváží ani za bílého dne. Když starosta městské čtvrti Berlína napíše knihu a popíše, co se v jeho městě děje, knihu nikdo nepřeloží a vše je zlehčováno.

Nejde jen o vnucení kvót. S těmi Brusel narazil – tedy zatím. Tak to zkoušejí se „sjednocením sociální politiky“ členských zemí EU vůči přistěhovalcům. S ohledem na naši dosavadní politiku ve věci sem ti, co přišli s nataženou rukou, nechtějí. Až budeme povinni jim platit to, co jinde, budou tady. Pokud někdo skutečně utíká před válkou, je naší povinností mu po dobu, co ta válka trvá, poskytnout pomoc. Pokud u nás chce někdo žít a pracovat a odvádět daně, respektovat naše zvyky a zákony, proč ne? Statisíce našich důchodců, kteří celoživotně poctivě pracovali, budovali tuto zemi a platili daně, jsou dnes na hranici chudoby. Je nepřijatelné, aby na jejich úkor byli podporováni ti, kteří včera přišli, pro tuto zemi nic neudělali a dnes mají nataženou ruku, a ještě nám chtějí diktovat své zvyky a víru.

Pokud nám Brusel vnutí jeho azylovou politiku, je reálná hrozba, že se u nás časem začne dít to samé, co v Německu, Francii, Anglii, Švédsku a jinde. Mnohdy slyším, že se tím jen straší, že se u nás nic takového neděje. Zatím neděje, ale dít se může, pokud nezvedneme hlavu a pokud se tomu včas nepostavíme.

Ta až zaslepená kampaň proevropských stran, které v touze po pomyslném podílu na moci (kterou však nikdy mít nebudou) – to je obětování Evropy, obětování naší země a našeho národa. To je zrada. Lidé si naivně myslí, protože tak byli mediálně zmanipulování, že jim EU zajistí blahobyt, prosperitu, bezpečí. Opak je pravdou. Největším nebezpečím pro Evropu je Evropská unie. Pokud lidé sehnou hlavu, ukážou tím slabost. Pak budou poraženi a zotročeni. O to tady jde.

Opět se v Česku rozmohly demonstrace. Nejnověji za „nezávislost justice“ a proti nové ministryni spravedlnosti Marii Benešové. Je ale paní ministryně hlavní žába na prameni? Je naše justice opravdu nezávislá? Vy jste k tomu uvedl, že v tom případě by Kalousek, Sobotka a spol. seděli...

Nevnímám paní ministryni jako ideál, ale mohlo to být mnohem horší. Její historii, rozhodnutí a názory známe. Ten zmanipulovaný organizovaný dav na náměstí ve své zaslepenosti zapomněl na mnohé. Byla to paní ministryně, která jako první pojmenovala dění v naší justici a použila výraz „justiční mafie“, byla první, kdo nahlas vyslovil, že si v naší zemi lze objednat trestní stíhání. Jsem přesvědčen, že má pravdu, zažil jsem to na vlastní kůži, na své vlastní osobě. Stačí se rozhlédnout a podívat se na výsledky šetření Policie ČR stran korupce politiků roky zpět. Ne, policie není neschopná, ale podle mne prostě zřejmě nesmí. Stačí se podívat zpět na některé absurdní rozsudky. Stíhají se kabelky, ale tunelování Dopravního podniku Praha byla legální provize. Tunel Blanka je O.K., stejně tak privatizace OKD a bytů... Pozemky H-Systému se prodají za zlomek ceny, ale konečný kupec zaplatí tolik, že by to uhradilo veškeré škody a věřitelé by dostali své. Jenže, ti věřitelé ten prodej z neznalosti trhu odsouhlasili, takže je vše křišťálově čisté.

Anketa Chcete, aby premiér Babiš odstoupil, jak žádali demonstranti na Václaváku? Ano 12% Ne 88% hlasovalo: 20903 lidí

Ale zpět k paní Benešové. Popsala stav justice a podle mého názoru nebyla daleko od pravdy. Takže ten zmanipulovaný organizovaný dav na náměstí paradoxně demonstruje za to, aby byl zakonzervován stávající neúnosný stav. Ovšem, nedělejme si iluze. Je to stejné jako kdekoli jinde, stejné jako v politice. Je to boj jedné party proti jiné partě a ani v jedné nejsou Mirkové Dušínové. Ostatně, ten Mirek mi připomněl, jak v dubnu 2012 proti Miroslavu Kalouskovi na Václaváku demonstrovalo 120.000 lidí.

Miroslav Kalousek to tehdy okomentoval tak, že to není demonstrace proti vládě, ale proti demokracii. A dnes je to podle pana Kalouska jinak? Asi má krátkou paměť. Neupírám nikomu právo protestovat proti čemukoli, dokonce ani když se protestuje účelově a někdo to z nějakého důvodu organizuje a financuje. Ale to, co a proč dnes probíhá na náměstích – to není demokracie, ale anarchie. V dnešní době politiku nedělá dav na ulici a ostatně nic nezmůže, stejně jako nezmohlo nic 120.000 lidí proti Kalouskovi. Lidé tehdy na náměstí ale paradoxně protestovali a skandovali proti těm, které si sami zvolili. Stejně jako dnes.

Chce to u voleb více přemýšlet, nedat na slova a sliby a pamatovat si historii politiků. Nenechat se ovlivnit mediokracií. Andrej Babiš byl demokraticky zvolen, přestože měl nálepku StBáka. Ostatně poté, co již v létě 1989 začal se skartací svazků Lorenc a co ji dokončil v roce 1990 Sacher – je otázkou, kolik StBáků jsme měli ve vládách od roku 1990 dodnes.

Psali jsme: Babiš pro PL: Chvála bohu, že Salvini zastavil migraci. Nečekejte, že demonstrace proti mně dopadnou jako na Slovensku „Dominiku Haškovi jde politika jako mně hokej.“ Gólmanovi se vrací, co říkal o Zemanovi a Babišovi Ministerstvo obrany dostalo od ÚOHS pokutu 7,2 milionu Kubera v ČT rozjel kritiku EU. Michal Kubal skákal do řeči, šéf Senátu se nedal

Mladí středoškolští studenti zase demonstrují za klima. Jistě jim nelze upřít ušlechtilé záměry, ale není jejich mladický idealismus zneužit těmi, kteří se na boji proti klimatické změně mohou dobře napakovat?

Ano, pochopitelně je. Ekologie je obrovský byznys, o jakém se mnohým nezdá. Stačí se podívat jen na rekultivace u nás. Ale obecně – v rámci kšeftu se prosadily a tedy používají biologická paliva, přestože škodí více než klasická nafta a benzín. To samé elektromobily. Pomalu se likviduje klasický automobilový průmysl nesmyslnými normami, takže za chvíli budou mít auta jen litrové motory, které vydrží zlomek toho, co současné, a zaplatí to spotřebitel. Ale o tom, že patnáct největších zámořských tankerů znečišťuje ovzduší více než všechna auta – o tom se nepíše.

Je mi líto třeba švédské Grety, která je k takové propagandě podle mého zneužívána. Bojuje proti oteplování, za klima, proti znečišťování – a ti, co ji zneužívají, jsou takoví diletanti, že ji v rámci propagandy vyfotí, jak sice jí vegetariánskou stravu, ale ze spousty plastů. Ten stůl je těch plastů doslova plný. Co s těmi plasty Greta udělala, když dojedla? Je mi jí líto, protože si myslím, že ji zneužívají. Zneužívat nemocného člověka je zrůdnost.

Opakovaně bylo prokázáno, že v době, kdy na Zemi ještě nežil člověk, planeta prodělala ještě větší proces oteplování než nyní. Ano, člověk by se měl chovat šetrně k přírodě a vůbec ke všemu kolem sebe, včetně ostatních lidí. Ale na oteplování má jeho činnost minimální vliv. Z tématu ale žije mnoho neziskovek, spousta výrobců, kteří dostávají dotace. Jenže lidé jsou zmanipulovaní, stoupá bezohlednost, sobeckost, prioritu má komerční styl života, spotřeba je upřednostňována nad produkcí. Lidem chybí pokora a soudnost.

To vše ale nahrává těm, co mají ekologii jako byznys. Většině z nich (ne všem) nejde o čistou planetu, ale zejména o kšeft. A ti, kteří závažnosti problému uvěřili a uvěřili tomu, že to mohou změnit, jsou zneužíváni. Demonstrace studentů, nejen ty ekologické, jsou výsledkem úrovně našeho školství a toho, že ve skutečnosti není apolitické. To ale v žádném případě není kritika těch mladých.

Fotogalerie: - Klima teď, škola později

Byl jste zakládajícím členem ODS, poslancem za tuto stranu. Jak se díváte na to, že ODS začala vylučovat „neposlušné“? Kam podle vás směřuje současná ODS?

Každá strana má svá pravidla, své stanovy. Každý člen je povinen se jimi řídit. Stranická kritika by měla být vždy interní záležitostí strany. Pokud je kdokoli přesvědčen o své pravdě, měl by o ní být schopen přesvědčit ostatní a svůj názor uvnitř strany prosadit, získat ve straně rozhodující pozici. To by mělo platit stran kritiky členů strany a v klíčových programových bodech a otázkách. Na druhou stranu ale vůbec není na škodu veřejná diskuse na jakékoli téma a různost názorů k němu. Pokud proběhne kultivovaně, dává to najevo, že daná strana je skutečně demokratická a nikoli sektářská a že v ní nepanují diktátorské poměry. Ono vyloučení je něco tak trochu jako rozvod. Oboje je vždy (až na výjimky) jednostranné rozhodnutí, se kterým ten druhý nic nenadělá. Je to známka prohry, je to signál, že prostě něco nevyšlo a že společná cesta ztrácí smysl.

Nicméně, jak rozvod, tak i vyloučení ze strany je krajní, prostě až to poslední řešení, kdy už to prostě opravdu dál nejde, kdy dochází k opakovanému a zejména hrubému porušování pravidel. Jsem členem Svobodných a u nás vyloučení řeší rozhodčí komise s možností se v případě vyloučení odvolat k republikovému výboru. Mimo jiné je povinností naší rozhodčí komise postupovat tak, že „Rozhodčí komise vždy usiluje o nalezení smírného řešení nebo nápravy“. Nejsem si jist, zda tak bylo postupováno v případě vyloučení Václava Klause mladšího, osobně se domnívám, že nikoli. Na druhou stranu zastávám názor, že do vnitřních záležitostí strany nemá kdo zvenčí co mluvit.

Ano, jsem spoluzakládající člen ODS, můj podpis je na stejném listě, jako podpis Václava Klause staršího. Členství jsem ukončil v roce 1998 tím, že jsem na další období neuhradil členský příspěvek. Učinil jsem tak proto, že se strana začala odklánět od svého programu, od svých zásad, přestávala být pravicovou a konzervativní a dělo se v ní, co se dělo. ODS opustila nosné myšlenky svého programu a zklamala tak zejména své skalní členy a voliče. Margaret Thatcherová kdysi prohlásila, že strana, která opustí svůj program a zradí voliče, je předurčena k záhubě. Je mi velmi líto, když vidím, kde dnes ODS je. Přes to vše jsem ODS i po ukončení členství, často se „skřípěním zubů“, volil až do předminulých parlamentních voleb. V těch posledních jsem již volil Svobodné.

Ještě k tomu vyloučení Václava Klause mladšího z ODS. To, jak kultivovaně na věc reagoval a zdržel se jakéhokoli negativního komentáře či výpadu směrem k ODS a jejímu vedení, by pro mnohé mělo být příkladem.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Jsem zmaten. Srí Lanka přes dvě stě mrtvých, ve Francii hoří kostely, ale ve zprávách je Feri a nepřítel Rusko, není někde chyba?“ ptal jste se na facebooku koncem dubna. A v té souvislosti tam máte další dotaz – potrestá televizní rada Českou televizi, která spojovala teror na Srí Lance s radikálními buddhisty v době, kdy bylo známo, že útočil Islámský stát?

Upřímná odpověď na takovou otázku se nevyplácí, protože politik, který se s vervou pustí do kritiky médií a navíc veřejnoprávní ČT, na to doplatí minimálně tím, že ho média začnou ignorovat, v horším případě si na něm smlsnou a dokážou ho doslova mediálně zlikvidovat. Funguje to stejně, jako u názorů politiků (s výjimkou těch hodně výrazných), kteří jdou „proti proudu“. Stačí se podívat na předvolební debaty. Strana, která nesplní jakýsi volební potenciál, jejž kdosi spočítal, nebo možná i jen účelově namaloval, není téměř připuštěna do předvolební diskuse. Volič se tak z médií dozví jen ty „správné“ názory, které jsou po proudu, oponenti nejsou připuštěni ke slovu. Jasnou ukázkou toho, že to tak funguje, byla kampaň Vladimíra Špidly za vstup do EU.

Z vládních peněz, tedy z peněz daňových poplatníků, probíhala brutálně lživá masírka veřejnosti. Bohatý řecký vinárník, důchodci užívající si zenit života v teplém Španělsku, zemědělci pěstující fialky, do sedmi let stejné platy jako v Německu atd. Skutečnost vidí každý. Ta kampaň podle mého zasluhovala podání trestního oznámení pro zneužití pravomoci veřejného činitele, podvod, zneužití veřejných prostředků. Na kampaň pro vstup padly stovky milionů z našich daní, oponenti nedostali ani korunu. Byli umlčeni. Ze zákona nesmí být zpravodajství ČT komentované, přesto komentované je. Již věta „kontroverzní výrok prezidenta“ je komentářem díky slovu kontroverzní. Pořady typu Otázky VM či 168 hodin již nejsem schopen sledovat pro jejich tendenčnost, neobjektivnost a mnohdy až hysterický „hon na čarodějnice“.

Jen malý příklad – pokud prezident Zeman vysloví vulgarismus, strhne se napříč médii drtivá kritika, že poškozuje zemi, jaký je hulvát a pár poslanců a druhořadých herců začne dávat dohromady žalobu. Když ale stejný vulgarismus vysloví Karel Schwarzenberg, media to okomentují, že mluví pro něj tak typickou jadrnou češtinou. Jenže ten problém médií je velmi vážný. Média mají tak obrovský vliv, že jsou schopna zásadním způsobem ovlivnit voliče a tedy výsledek voleb. Jenže média jsou kýmsi vlastněna a ovlivňována. Pak je otázkou, kdo rozhoduje volby a kdo ve skutečnosti ovládá politiku a tedy tuto zemi. V naší společnosti je nepřehlédnutelné procento euroskeptiků, odpůrců EU i těch, kteří chtějí z EU odejít. Přesto mám obavu, že volby dopadnou pro euroskeptické strany a tedy pro nás všechny velmi špatně. Opět to bude díky zásadnímu vlivu médií. Pochopitelně i díky laxnosti voliče.

Přece, vždyť u nás nehoří kostely, nejsou tu no-go zóny, nestoupla kriminalita, nebodá se tu do lidí, dodávky či kamiony nenajíždějí do lidí, vepřové se tu nezakazuje, Vánoce slavíme a držíme. Ty věci se dějí sice kousek od nás, ale ne tady. Zatím ne. Dnes ne. A zítra?

V Barceloně škola vyřadila z knihovny Karkulku a Popelku. Kam až to dojde?

Jsme papežštější než papež. Pamatuji na rozhovor v roce 1971, na to, co řekl Muhammad Ali o míšení ras. Před 48 lety pojmenoval věci tak, jak jsou, a až mrazí, když dnes vidíme, jak velkou měl pravdu. Pokud by ale ta slova dnes vyslovil běloch, okamžitě by čelil trestnímu oznámení a mediálnímu lynči. To samé rozhovor Morgana Freemana o rasismu. Naše společnost se za každou cenu snaží alibisticky až pokrytecky být multikulturní, antirasistická, genderová a já nevím co ještě, ale přitom dociluje pravého opaku. Dnes už je pomalu riskantní být galantní k ženě, otevřít jí dveře, jemně zaflirtovat.

Lidé se bojí vyslovit či napsat slova jako černoch či cikán a přitom to ti, jichž se ta slova týkají, většinou nechápou. Nevidí v těch slovech nic špatného, necítí při jejich vyslovení žádnou újmu a sami je i používají. Nemusíme chodit daleko. Jako příklad stačí rozhovor se Zdeňkem Godlou, představitelem cikána Franty ze seriálu Most! Když o sobě řekl, že je cikán, že se tak cítí a celý život žije a nestydí se za to, strhla se pak mediální hysterie proromských neziskovek a dalších, že se pak nakonec chudák pan Godla omlouval za „neznalost“, že je vlastně Rom. Není to absurdní, že člověk už v této souvislosti ani nemůže říci, čím je, kým se cítí být?

Přejmenovávají se obrazy, z knihoven se ruší pohádky pro údajný sexismus či rasismus. Točí se absurdity, jako Šípková Růženka s černošským princem, o kterého se neumaže, Achillea hraje černošský herec, stejně tak má údajně dalšího Bonda hrát černošský herec a navíc jezdit v elektromobilu. Gender. Prý, aby to bylo vyvážené, aby nebyli diskriminováni černošští herci, aby byla dána přednost hereckému umu. Nu, o něm by se v pár případech dalo diskutovat, ale budiž. Nicméně, pokud by to ale bylo myšleno upřímně, proč pak třeba v nějakém filmu nehraje Martina Luthera Kinga nebo Nelsona Mandelu třeba asijský herec?

V rámci „korektnosti“ se snažíme měnit realitu, snažíme se dokonce měnit historii, což nelze. Čím víc se úzkostlivě snažíme být spravedliví, tím větší nespravedlnosti pácháme. Čím více se snažíme potírat rasismus v situacích, kdy k němu fakticky nedochází, ale prostě bojujeme „preventivně“, tím více ten rasismus podněcujeme. Je naprosto nezbytné, aby všichni, kdo dodržují zákony, měli stejná práva. Je ale nepřijatelné, aby menšiny byly protežovány na úkor většiny tak, že jejich práva jsou nadřazována nad většinu.

Dnes se přejmenovávají obrazy, někde se už i mění kostely na mešity, v reklamách se řeckým kostelům umazávají kříže. Dnes máme v ČR téměř dvě stovky proromských neziskovek. Plynou do nich desítky až stovky milionů z našich daní. Vyhodnotil někdo efektivitu? Kolik z těch peněz se dostalo až k těm Romům, kteří je opravdu potřebovali, a kolik jich spotřebovaly neziskovky na svůj provoz, výplaty, reklamu? Vyhodnotil někdo, kolik Romů díky těm obrovským investicím získalo práci či vystudovalo? Ne, prostě se odškrtnou alibisticky peníze pro neziskovky a je splněno.

Ptáte se, kam to dojde. Nevím, už dnes to zašlo daleko, protože se vymýšlejí alibisticky aktivity, předpisy, pravidla, investují se finanční prostředky, ale nikdo se nesnaží o reálné řešení, o zlepšení stavu. Jen se mluví, případně vyhrožuje. Staré přísloví říká, že chudému pomůžeme, pokud mu dáme prut, a ne rybu. My ale ty „ryby“ vozíme po kontejnerech. Takový přístup pochopitelně nikoho nemotivuje k tomu, aby se snažil sám, jen natahuje čím dál více ruku a křičí o diskriminaci. To nemůže dopadnout dobře.

Hokejová legenda Jaromír Jágr si dovolil doprovodit do Číny prezidenta Zemana. Čímž se ocitl v palbě kritiky jako nějaký zločinec. Co k tomu říci?

Opakoval bych jen to, co jsem již uvedl dříve. Pokrytectví a účelovost takzvaných kritiků, nic jiného. Jaromír Jágr jel do Číny propagovat hokej stejně, jako tam před časem jel Pavel Nedvěd otevírat fotbalovou školku. Jenže Pavel holt v reklamě s Babišem negriloval kuře, ale Jágr ano. To je to pokrytectví davu. Lidoví soudci, jako za totality. Na prezidenta Zemana se ječí, kolikrát byl v Číně. Jiní státníci tam byli i víckrát. Když byl čínský prezident na návštěvě Británie, svezl se snad jako první státník s královnou v kočáře. Protestovali snad dnešní kritici Jardy Jágra? Dnes se mnozí politici omotávají tibetskou vlajkou a křičí o porušování lidských práv v Číně. O tom, jak byla „dodržována“ lidská práva v Tibetu ale nechtějí slyšet ani slovo.

Ještě taková otázka na závěr - Jste stále členem Svobodných? Ptám se proto, že odsud řada členů odešla, v čele s Petrem Machem...

Ano, odešlo více členů než v jiné roky. Letos v lednu navíc členství neprodloužilo více než 60 konzervativců, což je velká škoda, stejně tak je škoda odchodu Petra Macha. Důvody Petr Mach i někteří další sdělili veřejně, nemám důvod je komentovat či hledat v těch odchodech jiné příčiny. Ve Svobodných stejně jako v mnoha jiných politických stranách probíhá nějaký vývoj a i díky obměně členské základny se, více či méně, mění směr, programové priority, styl politiky. Ti, kteří pak s takovým vývojem ve straně nesouhlasí a nemají sílu takový vývoj ovlivnit, odcházejí. To se děje všude, ve všech stranách. Zda ty nové vize a směry jsou správné, ukáže výsledek voleb. Volič vystaví účet. Pokud nějaká strana ve volbách propadne, není to chyba voliče, ale dané strany.

Psali jsme: Zeman zesměšnil ODSáka, co ho chtěl zabít. I šéfa ODS Fialu a demonstranty proti Benešové Telička: Rakousko? Třeba špička ledovce. Slyšel jsem přiznání, koho v EU platí Rusové Pokuta za zveřejnění odposlechů Nečasových byla snížena Ódéesák nabádající k podříznutí Zemana nebude ve straně potrestán. Omluvil se, takže je všechno v pořádku

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Oldřich Szaban