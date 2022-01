Zničení Evropy. Nejen migrace. Co nám chystá Brusel. Češi to odnesou více, varuje Bašta

reklama

Když se ohlédnete za rokem 2021, jaký byl? Jak byste ho shrnul?

Obávám se, že to byl rok, který víceméně předpovídal, že ty další budou horší. Je to takové klišé, ale bohužel v tomto případě je to tak, protože nám začal covidem a končí energetickou krizí. A navíc nám novou formou covidu vyhrožují ještě více. Byl to rok plný problémů, které de facto naznačují, že přijdou ještě horší.

S těmi horšími problémy se bude muset poprat nová vláda v příštím roce.

Ona by se s nimi měla správně poprat i teď, ale dolehnou na nás právě v příštím roce.

Jaké ještě horší problémy nás mohou čekat?

Jsou to důsledky energetické krize, protože ceny plynu jsou na rekordní úrovni a zatím to nevypadá, že by měly klesat. Zároveň v Německu nová vláda ani pod tlakem podobných věcí neuvažuje o tom, že by zrušila plánované odstavení jaderných a uhelných elektráren, takže energetická krize se bude prohlubovat. Evropská komise vůbec neuvažuje o tom, že by nějakým způsobem zpomalila nebo korigovala nástup New Green Dealu, takže to je jedna stránka věci. Druhá stránka je, že na východní hranici Evropské unie nastává velmi nebezpečná situace, kterou někteří experti označují za horší, než byla Karibská krize, kdy se až doposud mělo za to, že tam byl svět nejblíže třetí světové válce.

Kombinace tří základních hrozeb – tedy pandemie, která mění lidi, a tady bych odkázal na velmi pěkný článek Václava Cílka (geolog a spisovatel, pozn. red.), který upozornil, jaké dopady má prodělání covidu z hlediska evoluce. Potom máme energetickou krizi, která povede k sociálním problémům nejméně jedné čtvrtiny občanů Evropské unie, to je 120 milionů lidí. Je otázka, kolik to bude u nás, ale už samotný údaj je varující. Navíc je to první krize v evropských dějinách, která je vyvolána de facto byrokratickým řízením Evropské unie. Já to vždy přirovnávám k čínskému velkému skoku vpřed, který nakonec skončil hladomorem, v němž zahynulo na 40 milionů lidí. A byl to stejný princip, nepřišla ani živelná pohroma, ani válka, ani občanská válka, jen se tenkrát Mao rozhodl, že změní ekonomiku a společnost a urychlí ekonomickou a společenskou modernizaci. A to je přesně to, co je Green Deal, co je velký reset a další věci.

Třetí faktor je, že podobné bezvýchodné krize se většinou řeší válkou. V lepším případě to bude občanská válka, která začne ve starých členských zemích Evropské unie, nejspíše ve Francii, nebo to bude globální střet proti Spojeným státům s Čínou, Ruskem a nás to zasáhne také. Proto říkám, že tento rok rýsuje nejtemnější možné perspektivy, a to nemluvím o tom, že nás v souvislosti s Afghánistánem může případně čekat další vlna migrace.

Moc optimistické vyhlídky to nejsou…

V podstatě jediný optimismus, který bych viděl, je, že pokud věci dojdou dost daleko a nedojde k válečnému střetnutí, tak to nakonec skončí přesně tak, jak to bylo v roce 1848, kdy začala demokratická revoluce, která svrhla nadvládu aristokracie postupně v celé Evropě. My jsme v podobné situaci, v tom se ztotožňuji s pohledem Václava Cílka.

Elity Evropské unie tvrdí, že omezení spotřeby, ale i masa, zrušení spalovacích motorů a další, jsou důležité, aby planeta byla zachráněna. Je tohle argument, který bude v české společnosti platný s tím, co se s cenami energií na jejich účtech děje?

Tohle tvrzení je naprosto mimo, protože jak může Evropská unie, která vytváří asi osm nebo devět procent celkových emisí kysličníku uhličitého, o který v tomto případě jde, zachraňovat celou planetu? Pro mě jsou lidé, kteří hovoří o tom, že zachraňují planetu velmi podezřelí, protože oni tím vlastně říkají, že nestojí o lidi. Lidi považují za své nepřátele, protože planeta je víc než lidstvo, přitom se ohání humanismem. A pak celá záležitost s kysličníkem uhličitým, přestože tvrdí opak, je sporná. Pokud ho budeme brát jako skleníkový plyn, tak daleko větší dopad a více působí například vodní pára. S vodní párou nikdo nebojuje, protože to se nedá ekonomicky využít. Přitom platit odpustky za to, že topíme, jezdíme dopravou a nakonec si budeme platit za to, že dýcháme, to se dá ekonomicky využít. Ještě si všimněte, že všechny tyto záležitost, ať už emisní povolenky, elektromobilita a další věci, jsou konstruovány tak, aby na tom vydělávali finanční spekulanti. Právě proto to může přivést k velkým sociálním bouřím. Dostane to podobu žlutých vest v celé Evropské unii a skončí to nějakým typem občanské války různé intenzity.

Ano, i tyto úvahy se objevuji, tedy zda jde o ekologii, nebo o peníze. Jak je to?

Když se o tom takto bavíme, tak vlastně celá šaráda kolem toho, jak zachraňujeme planetu, je jen o tom, jak přesunout co nejvíc peněžních prostředků od lidí dole k jednomu procentu nahoře. A navíc ještě kromě covidu přijde jeden další úkol, a to likvidace střední střídy v Evropě a likvidace evropské civilizace.

To myslíte směrem k migraci?

Vždy se podívejte na to, že je tady muslimská menšina, ale my všichni ostatní se musíme chovat tak, abychom ji nějakým způsobem netraumatizovali, třeba zvony v kostele, slavením Vánoc nebo že někde budou kříže. Oni jsou tady hosti a oni by se měli přizpůsobit. Politika Evropské unie je vede k tomu, že my bychom se měli buď v dobrém, nebo ve zlém nechat islamizovat.

Zánik evropské civilizace bude vedlejším produktem migrace či zelených snah, nebo jejím účelem?

Já bych řekl, že je tohle propojené do jednoho chumlu. Je to vítězství ideologie nejenom nad zdravým rozumem, ale vítězství ideologie nad pudem sebezáchovy. Používal jsem termín, že momentálně máme ve vedení Evropské unie lidi, kteří mají tendenci nás prozelenit až do doby kamenné.

Jak se tedy český občan popere s tím, že mu není předvídáno – i například ekonomy, příliš příznivý rok. Kde má být vláda vstřícná a kde naopak šetřit? Jak se s tím vším nejlépe poprat?

Osobně se domnívám, že situace dozrála k tomu, že pokud bude česká vláda usilovat, aby tady vůbec existovala nějaká životní úroveň, která neklesne někam na úroveň před sto lety do doby velké hospodářské krize, tak se bude muset především snažit, aby se ozdravila energetika. Energetická krize není způsobena vnějšími vlivy, ta je způsobená jen chybnou politikou Evropské unie. Takže bychom měli postupovat, jak naznačili Poláci. Zapomeneme na to, že existují nějaké emisní povolenky. Emisní povolenky jsou ekonomicky a ekologický nesmysl, takže bychom je měli začít ignorovat.

Měli bychom přestat vyvážet elektřinu na burzu do Lipska. Jestliže vyrobíme v uhelné elektrárně jeden kilowatt za patnáct halířů a dodáme ho s připočítáním emisních povolenek zhruba za dvě koruny, tak se tady nesmí prodávat, ale míří na trh na burzu do Lipska. Tam si nejdříve Němci koupí nejlevnější elektřinu, na zbytek se podívají spekulanti a my pak obrazně dostaneme zpátky – teď uvádím čísla před zdražováním – za 4,80 až 16 korun. Tohle je záležitost, která mohla fungovat nějakou dobu, ale nemůže fungovat v době energetické krize. I naše vláda by si měla říci, že spekulanti už si nahrabali dost a konec. Teď se bude jednat normálně.

V roce 1996 stál jeden kilowatt pro domácnosti, které byly koncovým uživatelem a podmínky byly stejné, asi 1,08 koruny. To je cíl, ke kterému bychom se měli vrátit. Navíc bychom měli stavět nové jaderné elektrárny. Můžeme dostavět Temelín, nejen Dukovany, a nemusíme čekat, až nám to postaví někdo zvenku, protože to dokážeme sami. To je můj momentální pohled na situaci. Pokud se takhle nová vláda nezachová, pokud přistoupí velice ochotně na likvidační požadavky Evropské unie a Evropské komise, tak na to doplatíme všichni, ale první a nejvíce ze všeho ta vláda.

Nemusíme ani čekat, zda Evropská unie zahrne jádro do bezemisních zdrojů?

Právo je takové, že pokud zjistíte, že se třeba nadřízený zbláznil a není schopen věci hodnotit, tak neberete na vědomí, co říká a nebudete se tím řídit. Současné rozhodování a názory lidí jako eurokomisař Frank Zimmermann nebo Dalliová, jsou záležitosti, kterým by se měli věnovat spíše psychiatři než kdokoliv jiný.

Bedřich Smetana ve finále opery Libuše napsal pro zpěv hlavní postavy: „Můj národ český neskoná, on pekla hrůzy slavně překoná“. Bude to platit i nyní po tom shrnutí problémů, s nimiž se pereme?

Já bych v tomhle přece jen sázel na to, že už se to projevilo několikrát. Češi mají ve svých genech především velice silný pud přežití a schopnost přežít téměř všechno, což bude záležitost, která nastoupí. Akorát se bojím, že než to nastane, bude to hodně bolet a může to stát i mnoho životů.

Jinak řečeno je Česká republika podle vás stále plná chytrých a šikovných lidí? Stále platí úsloví zlaté české ručičky?

Já osobně si myslím, že pokud jde o invenci a další záležitosti, tak i bez ohledu na stav našeho školství, je takových lidí pořád ještě dost.

Jaké ponaučení si vzít z roku 2021?

Bude asi takové, že přestože jsme celý rok nadávali, tak na něj budeme vzpomínat jako na období, kdy bylo lépe.

Co popřát českým politikům do roku 2022?

Aby začali naslouchat především hlasu rozumu a svým voličům a nikoliv někomu zvenku, kdo má tendenci nás nutit do sebevražedných počínání. Protože první, kdo na to doplatí, budou právě politici.

