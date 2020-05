ODS: EET odložena do konce roku, nevzdáváme se a budeme bojovat za zrušení

Sněmovna schválila odklad EET do konce letošního roku. Tento odklad ODS oceňuje, ale rozhodně si stále stojí za názorem, že EET je jedna velká přítěž a měla by být definitivně zrušena. Tato zátěž může být pro podnikatele likvidační. Malí a střední podnikatelé potřebují podpořit, stát je nesmí likvidovat.

„Dnes jsme měli šanci zrušit nesmyslné EET jako celek. Vládní koalice spolu s komunisty, nenávidějící podnikatele, byla ale proti. Pro malé a střední podnikatele, kteří dnes bojují o holé přežití, by to byla jedna z mála pozitivních zpráv v dnešních složitých dnech. Nákladná administrativní zátěž v podobě EET byla od začátku těžkou koulí uvázanou k noze našich podnikatelů. V krizové době, kdy nevíme, kolik podnikatelů přežije vypnutou ekonomiku, se z těžké koule muže stát obrovský balvan, který podnikatele stáhne definitivně pod hladinu. Zrušení EET jsme nyní neprosadili, ale nevzdáme to a zrušíme ji v budoucnu, jakmile bude mít ODS vládní odpovědnost. Jistou náplastí je alespoň prodloužení přerušení povinnosti evidovat tržby do konce letošního roku,“ uvedl Jan Skopeček, místopředseda poslaneckého klubu ODS a místopředseda rozpočtového výboru.

„Chtěl bych ocenit, že tady máme konečně schválený návrh na delší odklad EET. Co považuji v té debatě a ve vyjádření paní ministryně k tomuto zákonu za velmi cenné, je přiznání, že EET je zátěží pro podnikání, a že ekonomiku dusí. Odklad EET jsme navrhovali od začátku mimořádných opatření, navzdory tehdejšímu tvrzení ministryně financí, že odklad není možný. EET nijak neposílila naší ekonomiku, ani nestabilizovala státní finance. Naopak přinesla do podnikatelského prostředí další možnosti restrikcí a represí, a to i za drobná administrativní pochybení. Proto by bylo lepší systém zrušit. Pokud by měla epidemie přinést nějaké poučení, tak aby si stát začal vážit všech aktivních lidí, kteří se vydali na nelehkou cestu podnikání, aby jim neházel klacky pod nohy a neredukoval jejich roli na pouhé plátce peněz do státní kasy,“ sdělil Vojtěch Munzar, poslanec ODS.

