ODS: Sněmovna nepodpořila většinu programových návrhů ODS hlasy ANO, SPD a KSČM

„Poslanecká sněmovna odmítla s jednou výjimkou všechny návrhy zákonů, které jsme předložili. Ty návrhy byly jednoduché, jasné a rozhodně by zlepšily lidem život, nebo zvýšily bezpečnost České republiky. Nešlo ani o nijak politicky citlivé nebo mediálně zajímavé zákony, hlasování o nich bylo tedy spíše otázkou postoje a dobré vůle. Byli jsme ale svědky politické demonstrace síly hnutí ANO, které skládalo koalice proti ODS a dávalo jasně najevo, že se dohodnout nechce. Hnutí Andreje Babiše na jedné straně tvrdí, že s námi chce spolupracovat, včera a dnes ale ukázalo, že není ochotné přijímat jakékoliv kompromisy a z pozice síly odmítalo i návrhy, které dříve označovalo za svoje priority. Důležitější než slova jsou vždycky činy a dnešní a včerejší dění ve Sněmovně ukázalo, že programový průnik ODS a ANO je v podstatě nulový,“ uvedl předseda poslaneckého klubu Zbyněk Stanjura.

„Zejména ze strany poslanců hnutí ANO vnímám jejich hlasování proti návrhu zákonné garance výdajů na obranu ve výši 2 % HDP jako zradu jejich předvolebních slibů a zradu jejich vlastního programového prohlášení. ANO dnešním hlasováním přiznalo, že ve svých slibech lže a že to s navyšováním rozpočtu na obranu nemyslí vážně. Jeho ministr vedl Ministerstvo obrany minulé čtyři roky a výsledkem je, že jeho nástupkyně ze stejného hnutí neví, jaký požár po něm hasit dříve. Dnešní hlasování opět ukázalo, že o dosažení výdajů na obranu ve výši 2 % HDP všichni jen mluví, ale jen málokdo je ochotný přistoupit k činům. Je to špatný vzkaz pro naši obranyschopnost a je to špatný vzkaz směrem k našim spojencům, kteří oprávněně očekávají, že přestaneme být černým pasažérem,“ doplnila 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu Jana Černochová.

Občanská demokratická strana ODS



autor: PV