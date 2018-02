Radomil Bábek: Únor 2018: Za svobodu a demokracii! Proč? Protože je ztrácíme

Neumím si představit, že bychom bez povšimnutí minuli tragické výročí sedmdesáti let od násilného ovládnutí země komunisty. Každou totalitu považuji za odpornou, a svoboda a demokracie pro mne nejsou prázdné pojmy. Nepochybuji, že tak to má většina lidí u nás.

Připravujeme demonstraci Za svobodu, demokracii a svobodné podnikání. Potkáme se s lidmi, kterým tyto hodnoty nejsou lhostejné, a to v neděli 25. února v 13:00 na Václavském náměstí v Praze. Většině lidí je jasné, proč se sejdeme, a třeba téma svobodného podnikání nikdo nezpochybňuje. Asi proto, že nepodnikající veřejnost to celkem přirozeně nezajímá a malí podnikatelé a živnostníci v tom mají jasno. Ještě pár let, a budou z nich zase komunální podniky služeb. Někteří lidé se nás však ptají, proč demonstrovat za svobodu a demokracii, když je máme? Pokusím se krátce vysvětlit náš postoj a důvody.

Svoboda je zvláštní jev, trochu něco jako láska nebo přátelství. Dokud ji člověk má, alespoň částečně, neuvědomuje si ji, a teprve, když svobodu ztratí, začne mu chybět.

Potíž je v právě tom, že postupný úbytek svobody člověk nevnímá. Svobodu totiž neztrácíme najednou, tedy, pokud k nám nevtrhnou cizí vojska. Ani v únoru 1948 nás bolševici nezbavili svobody naráz. Několik let omezovali svobodu našich předků, postupně zakazovali, přikazovali, zabírali majetek, nasazovali své lidi do státních funkcí, ovládali média a přebírali vládu. A potom 25. února 1948 spadla klec.

No a současnost se tomu velmi podobá. Už zase postupně narůstají zákazy a příkazy, zabírají se funkce, roste moc jedné partaje a několika lidí, jsou ovládána média i státní majetek. Nechceme dopustit, aby zase spadla klec. Proto demonstrujeme za svobodu.

Druhou otázku či výtku dostáváme v souvislosti s pojmem demokracie. Naši oponenti namítají, že demokracii máme. Proběhly demokratické volby, jejich výsledek je nezpochybnitelný a vítěz ať tedy vládne.

Až po demokratické volby tomu nelze nic vytknout. Po nich však jde u nás už všechno špatně a jistě ne demokraticky. Máme parlamentní systém poměrného zastoupení, ale vládne jediná strana, která nemá parlamentní většinu. Bez omezení, bez podmínek, bez kontroly. Tato strana a její vůdce dosazují své lidi do úřadů, dozorčích rad státních podniků a do bezpečnostních služeb státu. Demokratické volby jsou totiž jednou, nikoli však jedinou podmínkou demokracie. Je důležité, aby se především vítěz voleb choval demokraticky, aby dodržoval zákony a ústavu, což nynější vítěz voleb nedělá. Naopak, chová se, jako by získal nejméně 51% a chce mít moc nad zemí a národem. Ze strany prezidenta a vítěze voleb ANO s Andrejem Babišem jde o zneužívání a rozvrácení demokracie. Proto demonstrujeme za demokracii.

Občané, přátelé, nejsou vám pojmy svoboda a demokracie lhostejné? Tak přijďte i vy v neděli 25. února na Václavák. Demonstrujeme za svobodu a demokracii, protože jsou ohroženy a ztrácíme je.

Radomil Bábek, mluvčí organizátorů demonstrace

