ČSSD chystá na sjezd změny stanov: Drsnější k odlišným názorům, mírnější k trestně stíhaným členům

Někdejší premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka si vysloužil pověst člověka, který těžko snáší kritiku své politiky. Do vedení strany Sobotka prosazoval lidi sobě názorově blízké. Dlouholetý kritik Bohuslava Sobotky Jeroným Tejc to v jednu chvíli nevydržel a odešel z ČSSD. Nikoli však z politiky. Začal totiž pracovat pro ministra spravedlnosti Roberta Pelikána za hnutí ANO.

Jenže Sobotka už dlouho ve vedení strany není a ČSSD si dál pohrává s plány na udržení stranické názorové čistoty. Sjezd ČSSD sice potrvá jen jeden den, ale sociální demokraté počítají s tím, že na něm otevřou a změní i stanovy strany. Jedním z návrhů, který je na stole, počítá s vyloučením toho člena ČSSD, který jedná v rozporu se zájem ČSSD nebo přímo zájmy ČSSD svým jednáním poškozuje.

„Díky tomu se na to může navléknout cokoli,“ obává se místopředseda levicové strany a starosta Náchoda Jan Birke. „Nevím, kam by to vedlo v případě přijetí změny. Budeme se navzájem vylučovat a kde to skončí?“ ptá se dál.

To však není jediná změna stanov, která je ve hře. Dosud platí, že by měl členství v ČSSD přerušit každý, kdo je obviněn ze spáchání úmyslného trestného činu. Nově by členství měl pozastavit jen ten, kdo byl ze spáchání úmyslného trestného činu i obžalován. Po této změně volali např. starostové obcí, kteří o tom, kolik trestních oznámení na člověka míří, vědí své.

„Je to skoro národní sport,“ říká místopředseda ČSSD Birke. „Od trestního oznámení není daleko k obvinění. Soud pak trvá pár let, a i když starostu nakonec očistí, je tou dobou zničený,“ zdůvodňuje, proč by novinka prospěla.

Petr Kamberský k tomu v komentáři pro deník dodává, že dalším umlčováním kritických hlasů se ČSSD dál ničí. Spolustraníci se oslovují „příteli“ či „přítelkyně“, a pokud projde umlčovací změna stanov, stane se podle Kamberského přítel příteli vlkem.

„Sociální demokraté jsou v tomto ohledu mistři nad mistry. Nejen že se s chutí fackují (Wagner vs. Grulich, 1995) či si vyhrožují pěstním soubojem (Špaček vs. Foldyna, 2018), ale ve snaze porazit vnitrostranickou konkurenci vytahují jeden na druhého špínu, kterou v posledku nejvíce využijí konkurenti z ostatních partají. Jak praví stará poučka: největším nepřítelem sociálního demokrata je jiný sociální demokrat,“ podotýká komentátor.

Ukazuje se, že sociální demokraté nejsou ochotni upustit od bratrovražedného boje ani ve chvíli, kdy je strana v hluboké krizi.

autor: mp