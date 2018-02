Ve Švýcarsku chystají referendum, o kterém naše veřejnoprávní média nemluví. A mají k tomu důvod

Na počátku března budou Švýcaři v referendu rozhodovat o tom, zda zůstanou v platnosti koncesionářské poplatky, či zda budou zrušeny. Švýcaři v referendech hlasují pravidelně. V roce 2016 např. odmítli zavedení nepodmíněného příjmu pro všechny. Dalo by se říci: Odmítli dostávat koláče bez práce.

Jak asi dopadne referendum o koncesionářských poplatcích? „Pro informaci uvádím, že v přepočtu platí Švýcar 385 eur ročně, z čehož je financováno rozhlasové a televizní vysílání ve čtyřech jazykových mutacích (německy, francouzsky, italsky a rétorománsky),“ píše na úvod Holásek.

Celý článek naleznete zde.

Ve Švýcarsku teď probíhá rozsághlá informační kampaň, ve které zaznívají pro zachování poplatků i proti němu. Řada umělců často vystupuje proti zrušení poplatků. A nejsou sami.

„Šéf SRG (Švýcarská rozhlasová a televizní společnost) pan Cina čile komunikuje v médiích a na sociálních sítích, jakož i jinde na internetu, kde probíhá velká informační kampaň pro i proti. Vyjádřil optimismus, že občané pochopí, že pro všechny je veřejnoprávní vysílání dobré, i když je nevyužívají. Uvedl také, že pokud bude referendum pro zrušení poplatků, nebude možno udržet vysílání ve stávajícím rozsahu a stav, kdy bude možno produkovat jen takové programy, které se rentují, povede k oslabení demokracie. Naopak proti poplatkům hovoří skutečnost, že sledovanost veřejnoprávních programů slábne a je nahrazováno internetem a produkcemi šířenými moderními technologiemi mimo rádia a televize,“ pokračuje v popisu situace na Švýcarsku Holásek.

Průzkumy naznačují, že si Švýcaři odhlasují pokračování těchto poplatků. Auto však zaujala jiná věc. Totiž ta, že o nadcházejících švýcarském referendu mlčí většina českých médií. Pokud by byl poplatek přece jen zrušen, podle Holáska se svět nezboří. Většinu informací lidé dnes opravdu čerpají z různých zdrojů na internetu. Demokracii by to podle Holáska neohrozilo ani v Česku, pokud by došlo na zrušení koncesionářských poplatků i u nás.

autor: mp