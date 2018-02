Kritický text zveřejníme, reakci postiženého už ne. Petr Žantovský odhalil, jak funguje Šafrův web

Server Forum24.cz o sobě tvrdí, že je platformou otevřenou různým názorům. Možná i proto vyšel na serveru článek Miloše Kadlece s názvem Český rozhlas a Petr Žantovský jako sluha cizích zájmů. Žantovský chtěl na článek reagovat, ale na serveru Forum24.cz se jeho odpověď neobjevila. Žantovský proto požádal o prostor na serveru ParlamentníListy.cz. A dostal ho.

„Nebudu dělat konspiračnímu a dezinformačnímu webu Forum 24 větší reklamu tím, že bych například volil právní cestu, ačkoli by se v tomto případě našlo mnoho důvodů. Postačí mi, když zazní relevantní informace. Každý nechť si udělá názor sám,“ napsal Žantovský hned na úvod.

V prvé řadě Žantovský odmítá, že by byl poradcem Asociace národních sil, o které píše Kadlec. Naproti tomu se Žantovský hlásí k Asociaci nezávislých médií, která spojila především internetová média, která nejsou navázána na konkrétní politické strany. O co této asociaci jde, to si může přečít každý, kdo má zájem. Asociace uděluje mimo jiné také tzv. Krameriovu cenu a i tady je podle Žantovského vše transparentní.

„Kritéria určují členové poroty. Ti jsou známi, tedy opět žádná „nečitelnost“. Laureáty ceny jsou silné, novinářské osobnosti typu např. Ondřeje Neffa, Stanislava Motla, Roberta Mikoláše, Tomáše Hauptvogela, Jana Petránka, Terezy Spencerové a další. Chce někdo zpochybňovat jejich novinářské kvality?“ zeptal se Žantovský. Obratem dodal, proč požádal např. ředitele Českého rozhlasu, aby v této porotě zasedl. „Požádal jsem jej, aby byl v porotě Krameriovy ceny za veřejnoprávní mediální sféru. Stejně jako za soukromá tradiční média je p. Plesl a za alternativní p. Pekárek. Pro vyváženost a objektivitu. Co je na tom špatného?“ pokračoval mediální analytik.

Miloš Kadlec vyčítá Žantovskému také to, jaké hosty si zve do rozhlasu. Žantovský zdůrazňuje, že hosty schvaluje jeho nadřízený. A pokud jde o jednotlivé osobnosti, Žantovský nevidí nic špatného na tom, že si pozval např. politologa Daniela Solise, novináře Petra Hájka, nebo politiky ODS, přes KSČM, až po Piráty.

A aby toho nebylo málo, Kadlec kritizuje i to, jak Žantovský pravidelně útočí na veřejnoprávní Českou televizi. Žantovský zdůraznil, že platí koncesionářské poplatky veřejnoprávní televize, a protože tak činí, má právo ji kritizovat, pokud se mu nelíbí, jak pracuje. Stejné právo má kterýkoliv jiný občan.

„Závěr? Je smutné, že web, který se staví jako pravicový (Forum 24) a který by tedy měl sdílet tytéž konzervativní hodnoty jako já (k nimž patří především osobní svoboda a odpovědnost), se chová tak, že nepokrytě jiným upírá svobodu a jak výčet uvedených lží a nesmyslů z jediného článku dokazuje, chová se přitom velice neodpovědně,“ uzavřel Žantovský.

